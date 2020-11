Lechuga de autopista

Mario Bellocchio. Vecinos capaces de sacarle verdura a las cubiertas

A un grupo de inquietos vecinos que reconocen su origen en viejas luchas placeras (1) –Patricia Roselló y unos cuantos de aquel tiempo tienen que ver con ésto– que se autoconvocaron bajo el nombre de Juntada de Boedo, pusieron manos a la obra en la subida de autopista de la calle Viel. El objeto era concretar el inicio del proyecto Huertas Urbanas de Boedo y se necesitaba de guías espirituales para el empuje pero, fundamentalmente, conducción técnica que orientara como transformar modestas semillitas y plantines en rubicundos tomates y verduras varias, lo más parecidas a una quinta en pleno cemento solo moteado por algunos retazos de pasto. Ahí, el reciclador urbano Carlos Briganti aportó consejos y material de sembrado. El mini-batallón de vecines boedenses hicieron lo suyo y contaron con la participación de un reducido pero esencial grupo de personas en situación de calle que son los encargados de que no se vandalicen los frutos del esfuerzo en cuanto comiencen a aparecer los apetecibles resultados –porque ellos habitan esa zona–. Y para que la obra trascendiera y los sembradores pudieran dejar su huella en una pincelada artística, el arquitecto Daniel Fusaro diseñó un mural llevado a cabo el domingo 1º de noviembre de 2020 por la mañana donde cada labriego urbano dejó su brochazo testimonial. Ahí quedaron las cubiertas, bellamente “cubiertas” con su artística decoración externa y su huerto interno a la espera del crecimiento, que ayudarán a aportarle los riegos y desmalezado de los “juntados” de Boedo y el cuidado –por lo menos en cuanto al no vandalismo– que aporte el circulante vecinal en un lugar donde el tránsito puede abrumar de no ser por estos brotes de civilización que tienden a despegarnos de la barbarie en tiempos tan difíciles cuando se trata de salud y convivencia.

(1). El Ecomuseo Participativo Barrial de la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo de tan arduo despliegue hace una década en la lucha por la Plaza Mariano Boedo y de tan profusa actividad luego de que la conquista inicial estuvo lograda.