El dólar futuro es pasado

La declaración de Cristina. El muerto apareció vivo: los expertos de la propia Corte declararon la falta de perjuicio y de delito ¿Qué es esta tragedia judicial sino una persecución política?







Sobre su pedido de presencialidad

“(…) Yo le había indicado a mi abogado, el Dr. Beraldi, que pidiera que en la audiencia ante Casación, pudiéramos hacerla…, yo ir presencialmente ante el tribunal a hablar sobre esta causa y sobre esta cuestión. (…) Maier (1) sostenía que el principio de inmediación, o sea, que estemos presentes en el tribunal, resulta ser la base del juicio oral y público. Entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente propio de las sociedades democráticas en que las partes se ven las caras y quienes deciden dar el litigio, dan la cara”.

Los medios de comunicación

“También insistí en la publicidad porque siempre se negó la presencia de los medios de comunicación que ingresaran a la sala.

(…) Luego insistimos porque hay una introducción de la comisión de reforma del código de procedimiento que puso en vigencia…

(…) y se me concedió”.

La fecha: 1º de marzo

“Se estableció que la fecha de mi participación iba a ser el 1º de marzo de este año. Así se me notificó. Ya ahí dije: bueno, evidentemente el lawfare (2) sigue en su pleno apogeo.

(…) Primera cuestión preocupante: que fijen una audiencia para el 1º de marzo para alguien que es vicepresidenta de la República cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos el día lunes primero de marzo, debe haber convocado, primero a la Asamblea legislativa y luego esperar que el presidente ingrese a la asamblea y sentarse a su lado para dirigir la asamblea y presenciar el informe del jefe de Estado. Bueno, si fue un error es también muy preocupante que se desconozca la Constitución”.

Denominación de la causa

“(…) a esta causa de dólar futuro hemos decidido denominarla como un leading case (3), no solamente en materia de lawfare (…) sino también en intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El primer presidente acusado de corrupción

“(…) lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón (…). Fue Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical encarnaba al movimiento popular y nacional.

(…) para hacer una referencia histórica (el golpe) fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en 1930, instalando la doctrina ‘de facto'”.

Lo mediático…

“(…) ya no es necesario desaparecer (…) materialmente a los dirigentes políticos sino que con lo mediático se los suprime.

(…) ¿Y cómo se concatena ésto? Bueno, el lawfare no es solamente la persecución desde el poder judicial. Es además la articulación con los medios de comunicación. ¿Cómo se hace ésto? ¿Únicamente porque los medios de comunicación titulan: corrupción, aquél es un corrupto, aquella es una corrupta? No, no, no. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. (…) forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales. Pero claro, ya cuando se deciden las sentencias tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios pero poco o nada que ver con lo que aparece en el expediente”.

“El texto de la causa…

“…sería la acusación que se hizo de administración fraudulenta de los recursos del Estado, en este caso de los recursos del Banco Central (…) la acusación del doctor (Claudio) Bonadío fue de 55.000 millones de pesos. Se nos acusó de hacerle perder al Estado nacional o al Banco Central 55.000 millones de pesos”.

La fecha de la denuncia

Domingo 25 de octubre de 2015: elecciones presidenciales.

30 de octubre, cinco días después, la denuncia…

“¿Y por qué es importante rememorar estas fechas? Porque, en ese momento, no se sabía…, si el que quedaba (en el balotage) era Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, o Sergio Massa que también competía por la presidencia de la República desde el Frente Renovador. ¿Curioso, no? Que cinco días después de definido que el proceso electoral se disputaba entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, allí, recién allí, se hace la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo (…) se sortea en Comodoro Py (…) ¿Y dónde cae? En el juzgado a cargo del inefable doctor Bonadío”. “En vigencia de la espera para la segunda vuelta entre Scioli y Macri

(…) “el 17 de noviembre del 2015, martes 17 a las 12 horas en plena rueda cambiaria, abierta. (…) Irrumpe, en un allanamiento en el Banco Central, en la mesa de dinero del Banco Central, Bonadío. (…) ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”.(…) “cómo ustedes, los jueces, influyen en la vida de los argentinos que no se dan cuenta como muchas veces las decisiones que ustedes toman van a impactar definitivamente en sus decisiones y en sus vidas”.

“Bien…, allana el Banco Central con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone y obviamente, esto es el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre. ¿Qué pasaba ese domingo que seguía a ese martes? Ballotage en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en 2015”.

“Por eso digo que no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. (…) Me acuerdo que alguien preguntó, algún periodista, si esto no significaba alguna intromisión al proceso electoral y el inefable Bonadío le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque hubiera elecciones. Así el Poder Judicial ve a la República Argentina”.

Los “ensaña-allanamientos” de Bonadío

“(…)Bonadío allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos el día que su hijo, Néstor Iván, cumplía años. A punto tal que su madre ese día (…) me preguntó si era posible que en la fiesta de cumpleaños que estaban haciendo en la casa de mi hijo y de su hijo, irrumpiera la policía en un allanamiento en una fiesta de cumpleaños. (…) Luego me hizo el allanamiento, el primero de los allanamientos que me hace a mí acá, es en Juncal en mi casa. ¿Qué día me lo hace? El cumpleaños de Helena, mi otra nieta, la hija de Florencia. Y el 25 de febrero, que es el cumpleaños de Néstor Kirchner, mi marido, mi compañero de vida y de militancia, me cita a ocho indagatorias en Comodoro Py. Bueno, yo creo que es demasiado pero estas cosas han sucedido y siguen sucediendo todavía en la República argentina”.

Petrone y Barroetaveña

Apuntando a dos de los jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que beneficiaron a (Federico) Sturzenegger con un sobreseimiento a raíz del canje anterior de la deuda. “Ustedes contribuyeron, ustedes también son responsables del sufrimiento de la gente. Ustedes sobreseyeron a los que endeudaron.

La acusada

Cristina Fernández de Kirchner acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos.

“La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al Gobierno pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con los funcionarios públicos… Bueno, no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto. Sin embargo, nada de eso ocurrió. (…) creo que Bonadío lo sobresee a Mario Quintana. Lo cierto es que: llegaron al gobierno, devaluaron, ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que ellos habían realizado y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros que somos los que desendeudamos al país. Que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional. En fin, pero no todo termina acá. Estoy hablando del año 2016. Y estamos en el año 2021″.

No hubo perjuicio

“Recién en el año 20, los peritos contables de la propia Suprema Corte de Justicia hacen una pericia y se determina, cuatro años después de lo que se tendría que haber determinado el 10 de diciembre de 2015, que nunca hubo un perjuicio. Que, por lo contrario, el balance del Banco Central fue positivo. Que con nosotros el Banco Central acrecentó sus ganancias”.

“Acá los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante nuestra gestión hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas establecidas. Cosa que no tienen los que hizo Mauricio Macri con el préstamo del Fondo Monetario Internacional que violó todas normas, hasta el estatuto del Fondo. Violaron todas las normas internas de la administración pública. Y además afectaron los 44.000 millones de dólares, no a estabilizar la economía sino a todo lo contrario. Cuanto menos: malversación de caudales públicos. Cuanto menos: incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Que se despabilen los argentinos de una vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de todos y todas”.