Lawfare: Justicia secuestrada

«Hacete amigo del Juez / No le des de que quejarse / Y cuando quiera enojarse / Vos te debés encoger / Pues siempre es güeno tener / Palenque ande ir a rascarse.» (“La vuelta de Martín Fierro”, José Hernández, “Consejos del viejo Vizcacha”). José Muchnik





Señor Juez, ya encogimos demasiado, encogieron el techo, el asado, la ensalada, encogieron salarios, zapatos, empanadas. ¡No podemos encoger más Señor Juez! Pese a todo, aquí estamos ¡No pudieron encogernos los sueños! Usted sabe señor Juez, los sueños de los pobres no encogen, al revés, cuanto más los golpean más crecen, como alas, permiten volar, así es Señor Juez, necesitamos soñar mucho, con una casa digna, gurises doctores, vacaciones en el mar… Ustedes no necesitan soñar esas cosas… Ni siquiera soñar con una patria justa, libre y soberana ¿¡Para qué soñar otra!? Si ya tienen la patria hecha a medida.

Señor Juez, entre nosotros, ¿usted cuida la justicia? Si es así, disculpe el atrevimiento, la cuidan muy mal. La vi como drogada en velada mundana, ahí donde se junta gente distinguida, donde se mezclan escotes tentadores y negocios suculentos, diplomáticos elegantes y vendepatrias sonrientes, cuernos primera plana y culitos de porcelana… La vieron bailando, Justicia como perinola gira, gira…, la distinguida gente apuesta… ¿Qué le ponen en la copa? ¿Con qué le pinchan el brazo? ¡Haga algo Señor Juez! ¡Justicia en peligro! Gira, gira… ¡Pon uno! Justicia sigue girando, velada se acelera ¡Pon dos! Justicia mareada… ¡Todos ponen!… Suena medianoche, se para la perinola ¡Toman todo! Gente distinguida recoge el dinero, se dirige a sus carrozas. Justicia drogada serpentea al borde del canal ¡¿Qué hacemos Señor Juez con Justicia en tal estado?! ¿Usted se ocupa? ¿Sabe tratarla? ¿Por qué me grita? Dije tratarla no manipularla, le aseguro que no lo dije, bueno…, sí lo pensé ¿No tendría que haberlo pensado?

Señor Juez ¿Cómo se escribe? Lo del lófer. ¿Para qué quiero escribirlo? No sé, tengo esa cosa, ya de chico, apenas había empezado a leer tuve que dejar la primaria, entonces me agarró el berretín de saber cómo se escriben las cosas. El Bocha me dijo que se escribe lawfer, siempre me toma por boludo, si chófer se escribe chófer, lófer debe escribirse lófer. ¿El Bocha tiene razón? ¡No me diga eso Señor Juez! ¿Antes se escribía law warfare? ¿Guerra jurídica? ¿Eso quiere decir? Vio señor juez, ya voy entendiendo mejor. ¿Los gringos la acortaron y pusieron lawfare? Reconozcamos que para eso los gringos son buenos, uno termina hablando sin saber lo que dice. Justo sacaron war ¡Manipularon también la palabra! Trataron de disimular que se trata de una guerra. ¡Pero es una guerra! ¡Ahora sí que me queda claro!

Señor Juez, entre nosotros ¿Puedo confesarme? Después de todo también para eso están los jueces, ¡Hace tan bien confesarse! Sí, pero con el cura confieso los pecados, esto no estoy seguro de que sea pecado. ¿Esto qué? Me da no sé qué decirle, Usted se va enojar. ¿Los jueces no se enojan? ¿Saben escuchar? ¿Son personas probas rectas imparciales…? Entonces me confieso: a mí me gusta la Cristina, con ella estuvimos mejor, no le digo que llegamos al paraíso, pero algo mejor estuvimos, no entiendo por qué la acusan de todas esas cosas si no tienen pruebas, además quiso volver a declarar y no la dejaron, eso no está bien ¿No le parece? ¿Por qué me mira así Señor Juez? ¿Por qué se le hincha la cara, le crecen los pelos, le sale la quijada? ¿Dije algo malo? Me había dicho que no se iba a enojar…

¡Soy un boludo! ¡Soy un boludo! ¡Soy un boludo! Por una vez que tenía un palenque ande ir a rascarme, le vengo a decir eso. ¿Y ahora? ¿El permiso para abrir el kiosco? ¿Quién me palanca?

Así somos los Argentinos Martín Fierro ¿hermanos unidos? horizonte sombrío, inútil que el viejo Vizcacha siga con sus consejos. Mientras empuja el carro de cartoneo piensa, me hizo la cama, entré en confianza, ahora… Él mismo lo había dicho es una “guerra jurídica”, la guerra es la guerra, no sirve confesarse… Mejor no pensar en voz en alta, registran todo, hasta los pensamientos. Clasifica cartones en silencio, encuentra un libro, limpia la tapa, aparece una balanza de platillos rota y el título “Lawfare: Justicia secuestrada”.

La lectura que me hacía falta, lo sabía, sin leer el libro ya lo sabía. Habrá que liberar la Justicia… Mejor me callo, pensó mientras miraba hacia arriba las cámaras en la esquina.

J.M. 30 de Agosto 2022