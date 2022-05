CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik







Nunca les pedí nada, ustedes saben estimados habitantes del futuro que estas crónicas son desinteresadas, botellas arrojadas a las olas del tiempo, dados que ruedan buscando el centro del enigma, tal vez alguien algún día, recoja estos testimonios. Ya sé que no podéis infringir las leyes fundamentales, que no podéis comunicar con el pasado, pero estamos ante un caso de urgencia. Todavía no salimos de la pandemia y ya escuchamos ruidos de tercera guerra mundial, comentan la utilización de “armas nucleares tácticas” con cinismo asombroso ¿Sería mucho pedirles una excepción? Ustedes en el futuro ya saben qué pasó, tienen idea de las trayectorias posibles ¿Podrían orientarnos en esta encrucijada? A pesar de la situación desesperante no rompo el vidrio para salir por la ventanilla, escucho tangos, filosofía condensada, amor muerte locura con su ritmo, la frágil condición humana deshilachada al son de un compás. Creo en los signos, prendo la radio, surgen palabras y melodía de “A un semejante”, me estremezco. Eladia Blázquez lo compuso en 1975, hace casi medio siglo, letra impregnada de eternidad, hagan una pausa, escuchen.

Vení… charlemos, sentate un poco / La humanidad se viene encima / Ya no podemos, hermano loco / buscar a Dios por las esquinas… / Se lo llevaron, lo secuestraron / y ¡Nadie paga su rescate! / Vení que afuera está el turbión, / de tanta gente sin piedad / de tanto ser sin corazón.

Si a vos te duele como a mí… / La lluvia en el jardín y en una rosa./ Si te dan ganas de llorar, /a fuerza de vibrar, por cualquier cosa. / Decí qué hacemos vos y yo / qué cosa vos y yo sobre este mundo./ ¡Buscando amor en un desierto / tan estéril y tan muerto / que no crece ya la flor!

Vení… charlemos, sentate un poco. / ¡No ves que sos mi semejante! / A ver probemos, hermano loco / salvar el alma cuanto antes. / Es un asombro, tener tu hombro / y es un milagro la ternura… / ¡Sentir tu mano fraternal! / Saber que siempre para vos… / ¡El bien es bien y el mal es mal!

Está dicho lo esencial ¿Mundo de semejantes? ¿Mundo de humanos, o de lobos? ¿Nos amamos o nos comemos los unos a los otros? Nos devoramos desde los comienzos de la historia, desde el nacimiento de la Biblia y aún antes nos venimos devorando. La guerra en Ucrania vuelve a interrogarnos, arroja como cachetazo verdades a la cara. La monstruosidad en acción, el ingenio humano al servicio del terror, innovación científica y tecnológica produciendo espectaculares máquinas de matar ¿Quieren nombres? Las armas también necesitan nombres para existir. El Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Tanque Leopardo) fabricado por Alemania, vendido por la módica suma de 5 a 8 millones de dólares, si prefieren les vendemos el tanque CAESAR, francés, con cañón de 155 mm, por un precio similar. La vedette de las armas provistas por los USA al ejército Ucraniano, el lanzamisiles Javelin (Jabalina) fácil de transportar, cuesta 178.000 dólares, incluye el sistema de lanzamiento y el misil, oferta especial: misiles de reemplazo por 78.000 dólares cada uno. Al momento de escribir esta nota el gobierno de los Estados Unidos amplía el apoyo presupuestario para guerra en Ucrania, lo eleva a un monto de 33 millares de dólares, léanse nueve ceros: treinta y tres mil millones de dólares. Por supuesto se aconseja elegir de preferencia armas norteamericanas: lanzadores de obuses Howitzer, drones matadores Phoenix Ghost, drones kamikazes Switchblade, radares antiaéreos AN/MPQ64 Sentinel, helicópteros Mi-17… Cabe destacar que el dron turco Bayraktar TB2 ganó tanta fama en esta guerra al punto de ser merecedor de una canción popular ucraniana, se desplaza a 250 km/h, vuela a 6800 metros de altura, equipado de cuatro misiles con guía laser. Precio de “catálogo” 4 millones de dólares, parece que se puede negociar por menos. El presidente Putin ya amenazó con utilizar misiles ultrasónicos de largo alcance Sarmat. Tirados desde el enclave ruso de Kaliningrado tardarían 3 minutos y 20 segundos para alcanzar Londres o París y 1 minuto 45 segundos hasta Berlín. El uso de “armas nucleares tácticas” por parte Rusia o de los USA es una hipótesis que comienza a ser considerada como probable.

La guerra comenzó y quiero saber quién la para ¿Yo señor? No señor, con ella mucho se gana. La escalada no cesa, el lenguaje guerrero se acentúa, las negociaciones de paz cada vez más lejanas. Una vez la economía de guerra lanzada los fabricantes de armas harán lo que esté a su alcance para continuar, no sólo por jugosos beneficios obtenidos, esta guerra constituye también un laboratorio de experimentación excepcional en escala real, las ferias internacionales especializadas en el tema se están relamiendo, ahí se venderán armas de toda procedencia, norteamericanas o rusas, turcas o francesas, brasileras o israelíes. Que la guerra es un buen negocio, no es nada nuevo.

¿Y la paz? Son muy escasos los que pronuncian esta palabra, redoblan tambores y lenguajes guerreros, es hora de alineamientos. Los mal llamados neoliberales con USA a la cabeza, su supuesta defensa de las libertades y los derechos humanos, con los cuales se han limpiado el culo sistemáticamente, les han servido de pretexto para invadir y saquear países a lo largo de la historia. Europa cayó en la trampa, Estados Unidos la arrastra a esta guerra de consecuencias imprevisibles, que ya está provocando nefastos efectos económicos y sociales, sobre todo en los países del “tercer mundo”. Todos sabemos cómo comienzan las guerras, nadie sabe cómo terminan. Una parte de la llamada “izquierda” o “progresismo”, cayó también en la trampa, defendiendo un alineamiento con Putin y sus sueños neo imperiales rusos. Cómo si Putin fuera un defensor de la libertad de los pueblos. ¿Acaso nos olvidamos de la masacre de Grozni en Chechenia, de la destrucción de Alepo en Siria…? Ya lo dijimos: el enemigo de nuestro enemigo no es nuestro amigo. Algunos creían que el COVID iba a acabar con el Capitalismo, prestigiosos intelectuales ensalzaron esta cualidad “liberadora” del virus. Muchos apuestan ahora al triunfo de Putin para terminar con la hegemonía norteamericana y favorecer el advenimiento de un mundo multipolar, como si un conflicto mundial fuera necesario para ello. Con esta guerra, que se niega a llamarla así, el señor Putin provocó el efecto contrario, le dio un nuevo aliento a la OTAN y favoreció la hegemonía norteamericana que ya estaba en decadencia.

Así están las cosas estimados habitantes del futuro, en estado alarmante. El juego video se escapó de la pantalla, como en las mejores películas la hinchada se enardece en las tribunas con las cabezas derretidas por el sol, si a la explosión bélica le suman las otras explosiones… Climáticas, económicas, sociales…, hay de qué preocuparse seriamente. El neoliberalismo muestra que en realidad es “destructivismo”, las fachadas socialistas y comunistas se agrietan y muestran sus límites ¿Acaso es comunista China que calla y espera? Surgen nuevos defensores de la Libertad que se autodenominan “libertarios”, en realidad son aves de rapiña, manipuladores de bellas palabras, que se alimentan de los restos del capitalismo en decadencia.

No tengo miedo de la soledad, de opinar contra el viento, de pronunciar la palabra paz, de decir “basta a la guerra”, de formular utopías humanistas, no cabe dudas de que hay que resetear el sistema desde sus fundaciones, partir de otros valores para salir de la prehistoria de la humanidad, para terminar con “el hombre lobo del hombre”, por un mundo humano fraternal y solidario, donde el “semejante” no se confunda con el “correligionario”. Mientras espero novedades de los habitantes del futuro le echo unas gotas de poética a la política, mejor beberla cortada en jarrito, tal vez sea un poco más digestiva, nos ayude a “salvar el alma cuanto antes”, a “sentir tu mano fraternal”, a entender que “el bien es bien y el mal es mal”.