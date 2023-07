El programa de Santoro

El precandidato a jefe de Gobierno por Unidos por la Ciudad (UC) Leandro Santoro presentó sus principales propuestas a través de un exhaustivo trabajo titulado:

Principios básicos de nuestro programa

Cinco misiones para la ciudad:

1ª: humanizar Buenos Aires.

2ª: agilizar la ciudad para una Buenos Aires accesible.

3ª: progresar en común.

4ª: proteger con eficacia y sensibilidad.

5ª: ordenar la ciudad, garantizar el derecho a la seguridad.

Los porteños y las porteñas sabemos muy bien que no podemos contar con éste Gobierno de la Ciudad. También lo supieron los comerciantes en la pandemia, las familias cuando se quedan sin vacan­tes para sus hijos e hijas y los inquilinos al momento de pagar alquileres imposibles.

El Gobierno de la ciudad es un Bot*: te responde, pero no te soluciona los problemas. Prioriza lo vistoso por encima de lo importante. Autorizó construcciones sólo para el negocio inmobiliario de un grupo privilegiado mientras no se construyen viviendas asequibles para alquiler. No cumplió con sus promesas en ámbitos tan importantes de nuestra vida como educación, salud y ambiente. Llegó prometiendo diez kilómetros de subte por año y ahora abandonaron por completo: no proyectan ni un metro por año, mientras cada día se hace más tortuoso viajar en la ciudad.

De un lado están las necesidades humanas de quienes habitan la ciudad. Del otro, un puñado de grandes grupos económicos para los cuales se está gobernando.

Tras 16 años del PRO, queda claro cuál es la prioridad: los negocios privados de unos pocos.

Es hora de tomar otro rumbo

Las cosas que pasan en Buenos Aires pasan en cualquier ciudad donde el Estado no inter­viene para proteger a la gente.

Lo que está en juego este año es claro: una ciudad para las personas comunes versus una ciudad para los amigos del poder. Una mega torre que monopoliza el sol o una ciudad para sus habitantes. Infinitos bloques de cemento que generan más y más calor o un desarrollo verde y sostenible a tono con las tendencias de las grandes ciudades del mundo. Una ciudad donde el transporte le haga la vida imposible a la gente o una ciudad donde nos podamos mover con facilidad y sin sufrimiento. Una ciudad individualista e invivible, o un espacio de convivencia en la diversidad.

El problema habitacional es muy ilustrativo de la ineficiencia de la gestión. La gran construcción de la especulación inmobiliaria contribuye al déficit habitacional. Quien necesita alquilar una vivienda en la ciudad, sufre. Hoy por hoy, la política pública de vivienda no está destinada a facilitar la vida de las personas de carne y hueso, sino a propiciar los negocios. Se construye para las finanzas y no para el acceso de la gente.

Humanizar la Ciudad es nuestro objetivo

En ninguna de las ciudades que admirarnos el mercado es un rey que hace lo que quiere sin regulación pública. Necesitamos un Estado que sea eficaz a la hora de proteger a la sociedad. Un Estado que con su acción posibilite el avance y la prosperidad de una Buenos Aires que recupere su lugar en el mundo, con una articulación público-priva­da que permita vivir bien y lograr prosperidad con inclusión.

Una ciudad donde la prioridad es la gente implica mejoras concretas en la vida de las personas. ¿Se puede hacer crecer la economía y al mismo tiempo cuidar el ambiente? Sí. Pero si no hacemos nada, si el Estado es débil o ineficaz, la Ciudad se contamina mientras crece la pobreza. ¿Se pueden cuidar las cuentas públicas y a la vez proteger a la gente común?

Un Estado útil para una ciudad disfrutable

Hay que recuperar el placer de vivir en Buenos Aires y el orgullo de ser porteños y porte­ñas. Vamos a hacer de la Ciudad un espacio vivible y seguro, con trabajo, con acceso a la vivienda, con una urbanización moderna, con más espacios verdes y de cara al río, con un transporte público de calidad y con más acceso a la cultura.

Este Programa muestra que podemos construir una ciudad moderna, próspera, sustentable, segura y justa. Una ciudad que produce riqueza en toda su capacidad, que termina con la indigencia y genera capacidades iguales para cada niño y cada niña que vive en ella.

Buenos Aires está ante una encrucijada. Este año votamos. Vamos a decidir si queremos seguir viviendo en la ciudad bot del marketing o en una ciudad humana, donde tenga­mos un futuro deseable.

Nosotros expresamos otros valores y otra forma de hacer las cosas.

Usted tiene en sus manos un mapa

Este Programa muestra un camino posible para recorrer. Un camino hacia la convivencia, la protección, la producción sostenible. El destino es una ciudad moderna y humana, inclusiva y sobre todo, disfrutable. Una ciudad para vivir y trabajar, para vivir y estudiar, para estar con los amigos y la familia.

Organizamos este Programa de Gobierno en cinco misiones. Son estrategias e instrumen­tos específicos para resolver los grandes problemas. Medidas realizables, con capacidad de transformar en el corto plazo la vida de las personas que vivimos en la Ciudad. El éxito de cada una de estas misiones podrá ser evaluado con indicadores muy precisos.

Estas misiones ofrecen claridad en el camino de lograr nuestros propósitos: vivir una vida mejor en Buenos Aires. Nos convocan, nos motivan, ordenan una realidad que se nos presenta como caótica e inabordable, y nos permiten verla como posible de ser transformada en algo mejor.

Un Estado que emprenda con eficacia estos objetivos de bien común sólo podrá hacerlo si está abierto a la participación ciudadana. Es esa participación la que alimentará y mejorará este mismo Programa.

Queremos construir una sociedad donde el centro sean las personas y no el merca­do. Una sociedad que ponga por encima de todo el bien común y la solidaridad entre vecinos y vecinas. Una sociedad con mercados, pero no subordinada al mercado.

Las ciudades son motores económicos, sociales y ecológicos para el cambio, la prosperidad común y la equidad. La Ciudad no es una unidad administrativa neutra.

Iniciemos un diálogo en cada barrio, lugar de trabajo, club, espacio público, facultad, colegio y todo lugar de encuentro. Elaboremos participativa y colectivamente un Programa para construir la ciudad que soñamos.

CINCO MISIONES PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. Humanizar Buenos Aires Vamos a poner en pie un nuevo contrato urbano, verde y humano. En ese marco, la urbani­zación no será planificada únicamente por y para el negocio inmobiliario en función de los intereses de pequeñas minorías. Estará orientada por el bien común. Humanizar es tener un plan de vivienda, es acción climática, es la ampliación y la apertura de espacios verdes, es la reforestación de la ciudad. Humanizar es la integración entre el norte y el sur, es el desarrollo del oeste y de la General Paz. Una ciudad humana es una ciudad con accesibilidad total. 2. Agilizar la Ciudad para una Buenos Aires accesible Vamos a ser un Estado cuya prioridad será invertir en lo importante antes que en lo vistoso. Agilizar es transformar la movilidad de manera sostenible y accesible para que nuestra vida cotidiana sea vivible y disfrutable. Agilizar es extender el subte y en simultáneo desarrollar infraestructura para la micromovilidad. Es disponer de estaciones públicas con bicicletas eléctricas y de estacionamientos privados para micromovilidad. Es tener un tranvía intermo­dal y colectivos a gas. 3. Progresar en común Vamos a poner en pie un Estado que articule con el sector privado para crear valor. Que asuma riesgos y resuelva los problemas de la gente, además de corregir los errores del mercado y fijar las reglas de juego. Buenos Aires tiene todos los elementos para convertirse en un nodo central de la red global, vamos a volver a ubicar a la Ciudad en ese lugar. Vamos a desarrollar herramientas que permitan la creación de valor en la Ciudad, poten­ciando a empresas, emprendedores, comerciantes y PyMEs. Vamos a convertirla en una ciudad de vanguardia, enfocada en la innovación y el conocimiento, atractiva para proyec­tos, talentos y turistas. 4.Proteger con eficacia y sensibilidad Vamos a transformar por completo el Estado Social de la Ciudad para que sea útil para la gente y no una mera rueda de auxilio para los pobres. Un Estado que proteja con eficacia debe terminar con la indigencia. Proteger es llevar adelante un Plan de Salud Mental. Es potenciar la salud y la educación públicas. Es crear nuevas Escuelas Infantiles. Es luchar con más y mejores herramientas públicas contra la violencia de género. 5. Ordenar la Ciudad, garantizar el derecho a la seguridad Vamos a regular el uso de los espacios públicos para que estén al servicio de la gente y la vida sea más segura. Ordenar Buenos Aires es desarrollar una política de seguridad integral con una conducción civil firme, a través de un Estado que asuma el control pleno de todo el territorio de la ciudad para los vecinos y erradique las zonas ocupadas por el crimen organizado. Ordenar la ciudad es formalizar el comercio no autorizado y organizar el espacio público con participación de los vecinos en cada Comuna. Ordenar Buenos Aires es implementar un sistema judicial que le sirva a la gente común, que resuelva problemas concretos de los porteños y las porteñas. Es implementar el siste­ma acusatorio para agilizar los juicios. Es ampliar el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas y poner en pie un sistema de justicia descentralizado y con más instancias de mediación.

Leandro Santoro

