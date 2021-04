El Larreta-virus 21

El grado de miserabilidad y cinismo del jefe de Gobierno en su conferencia de prensa de hoy jueves 15 de abril al rechazar y anunciar su resistencia judicial a las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno nacional, no reconoce precedentes. Su oportunismo tratando de obtener rédito político de semejante situación sanitaria es incalificable. Mario Bellocchio







La gravísima situación pandémica que llevó al presidente Alberto Fernández a dictar medidas de excepción como la suspensión por 15 días de las clases presenciales en las escuelas del AMBA y otras restricciones, produjo una desorbitada respuesta –no requerida ni necesaria, salvo para su promoción política– del jefe de Gobierno que amenazó con recurrir a la Corte Suprema de Justicia requiriendo amparo para sostener como imprescindible la presencialidad en las aulas y acusando al presidente de haber abandonado el diálogo y los logros de acuerdos previos no sostenidos en su decisión de restricciones sanitarias de emergencia y de recurrir a las Fuerzas Armadas como amparo de la decisión.

Las fuerzas que el presidente aseguró que van a estar controlando en la calle –se trata de una emergencia mundial y no está demás recalcarlo sobre todo al grupete cacerolero que parece creer en el dominio del terraplanismo y el dióxido de cloro– son las de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria) y dependen del Ministerio de Seguridad, no son las Fuerzas Armadas (el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada), que dependen del Ministerio de Defensa.

“Consensué con el gobierno porteño todas las medidas y después me enteré de que no estaban de acuerdo y que no las respetaban. Si uno acuerda y después le dicen que no están de acuerdo, no entiendo para qué lo hacemos. Por eso tomo esta medida: me hago cargo yo” (UP- Alberto Fernández, jueves 15 luego de las declaraciones de Larreta).

“No hay razones sanitarias que justifiquen las medidas tomadas. Es inexplicable que haya sido así, más cuando veníamos teniendo reuniones constantes durante los últimos días para hablar de qué medidas podíamos tomar para frenar la suba de casos” (H. R. Larreta, conferencia de prensa, jueves 15 de abril al mediodía)

Algunos comentarios surgidos a raíz de la drástica decisión presidencial:

“Disminuir la circulación es que casi no haya nadie viajando en transporte público, para ello hay que restringir actividades, modificar su forma: si la escuela puede ser de modo remoto, por internet, entonces se debe restringir porque se puede hacer de esa manera, otras actividades no se podrían llevar a cabo así. Entiendo toda la problemática de la no presencialidad, pero estamos en un momento de excepción”. (Horacio Luis)

“La presión que hacen los padres es insoportable e inentendible. Estoy en cuatro grupos de padres. Parece que se les fuera la vida en que los pibes vuelvan a las clases. No sólo no tienen conciencia del problema que es la pandemia, sino que además no les importa nada la salud de los trabajadores del colegio. Mi hija tiene profesores con Covid que siguen dando clases por Internet. Ni licencia se pueden tomar y los padres insisten en que ¡No hay clases si no van al colegio! Estamos ante personas sin empatía y gobiernos que ceden ante la presión.” (Sabrina Murashima).

“Relata la rectora de una escuela secundaria ‘progre’ que cuando anunció a la comunidad el cierre de algunas burbujas por docentes contagiados (recordemos que los profes de media van de una escuela a otra) los padres respondieron: Qué irresponsables los docentes! ¡Podrían cuidarse un poco más!” (Claudia Ferrentino- ex directora de la Escuela Almafuerte).

“En mi escuela somos 67 docentes y auxiliares. Sólo 12 fuimos vacunadxs con la primera dosis de alguna de las vacunas contra el Covid 19. Y 3 están cursando la enfermedad. Ya perdí la cuenta de cuántas burbujas hubo que cerrar y de cuántxs docentes estuvimos aisladxs preventivamente. Hacemos lo mejor que podemos. Pero con 3185 casos diarios en la ciudad, es muy difícil.

La salud y la vida son prioridad.” (Natalia Paoletta, docente porteña).

“Los contagios en las escuelas en sí, son muy bajos, pero, la movilización que conlleva las escuelas abiertas es de ¡17 millones de personas!”. Dr. Jorge Tartaglione. @JTartaglione. Médico Cardiólogo. Comunicador sobre temas de salud. Presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Publica su columna diariamente en Clarín. El pasado viernes 9 de abril planteaba que: “Hay que afrontar esta segunda ola más unidos que nunca. Preguntémonos ¿Cómo podemos ayudar?: responsabilidad individual, pasar el invierno para que no colapse el sistema sanitario… Tiene que ser una CAUSA COMUN”.

El domingo pasado –11 de abril– aseguró que:

“Países ricos se vacunan. El resto recibe vacunas a cuenta gotas. ¿Por qué no se liberarán las patentes? Ante esto estamos en el peor momento de la pandemia. Si los casos siguen subiendo nada va alcanzar. Sabemos lo qué hay que hacer. No le des bola a los que subestiman la situación.”