Comuneros: un espacio para seres solidarios

En las elecciones de 2019, los porteños eligieron Presidente, senadores, diputados, jefe de Gobierno y legisladores. Además, por tercera vez participó también la boleta de candidatos a comuneros.





El 1º de septiembre de 2005 la Legislatura porteña –que todavía no había asumido su rol de escribanía del Gobierno de la Ciudad– sancionó con fuerza de ley a la Nº 1777 (de Comunas) que disponía de entrada nomás que: “Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad”.

Claro que en 2005 todavía no se le prestaba mucha atención a aquello analítico y descentralizador escrito por los legisladores de la época en el “Título II sobre Competencias y presupuesto de las Comunas”, las competencias exclusivas y las concurrentes, un “detalle” que les quitaba el libre albedrío en el manejo de las “cajas”. A Macri entonces se le erizaban los pelos al oír hablar de dinero (a Larreta hoy no, sólo porque no los tiene). De todos modos hay mucho por hacer y mucho por currar en cualquier lugar de la ciudad y los comandantes no quieren soltar el timón a los marineros. Y a los que les toca “el lampazo en cubierta” es a los laburantes comuneros, más en un año de baile pandémico.

El tan práctico como poco agraciado nombre de CABA distingue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dividida en 15 comunas que agrupan a los barrios –en cantidad de uno a seis por comuna, en la 5 son dos: Almagro y Boedo–. Cada comuna tiene un órgano ejecutivo, la Junta Comunal, compuesta por un presidente y seis juntistas (todos denominados “comuneros”). El presidente de la comuna resulta directamente del primer candidato de la lista de comuneros que saque la mayor cantidad de votos en las elecciones. Los seis restantes se definen por el sistema D’Hont –una proporcionalidad reglamentada– como si fueran un diputado del Congreso. Además del órgano ejecutivo, la Junta, la Comuna tiene uno consultivo, el Consejo Consultivo Vecinal.

En la Ciudad se impuso, en trece comunas, Juntos por el cambio; y en dos de ellas –la 4, que la integran La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya; y la 8 que está formada por Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano–, el Frente de Todos.

De tal manera, en nuestra Comuna 5, la Junta presidida por Sebastián Perdomo Carricart (JpC), está integrada por: Silvia Albamonte (JpC), Estrella Alicia Santana (JpC), Matías Val (JpC), María Eugenia Acuña Martínez (Maru) (FdT), Martín Hernán Gorretta (FdT) y Analía Isis Cives (FdT).

Administran, dentro de los límites que les impone la ley, uno de los presupuestos comunales más bajos de la ciudad: $ 398.- por habitante, según datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre presupuesto de 2019 y población de 2017.

Este año que comienza, el juntista del Frente de Todos Hernán Gorreta ha tenido la gentileza de hacernos conocer el informe de gestión que presentó ante la Legislatura porteña, donde puede palparse la dura tarea que debieron afrontar ante tan difíciles circunstancias como nos planteó este infectocontagioso 2020.

Dirigiéndose a los vecinos y vecinas, Hernán dice que…

“la aparición del virus que puso en jaque a la humanidad y a todos los gobiernos y economías del mundo lo modificó todo. Cuando en marzo la OMS declaró al brote del Covid como pandemia y, en sintonía el Gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria, la Comuna no fue la excepción en tomar todas las medidas necesarias para el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De hecho, los comuneros hemos sido exceptuados como personal esencial y en ese sentido nuestra función se vio modificada para ejercer el compromiso que semejante emergencia requería”.

“En la última parte del año, vimos con cierta preocupación cómo el GCABA lanzó una reapertura de muchas actividades, porque seguimos conviviendo con el virus que se cobra vidas y eso nos obliga a una realidad con protocolos y mucha atención a cada situación que vivimos, ya que el ministerio de Espacio Público de la CABA debería haber hecho controles que no hizo, especialmente en dichas aperturas de actividades y espacios”.

“En el mismo sentido es inconcebible que en la ciudad más rica del país aún haya tanta gente excluida: queremos una ciudad de y para todos y todas. Respecto a Boedo y Almagro hay un potencial cultural y de identidad que deseamos profundizar. Así como también acompañar a la comunidad educativa que lucha desde hace años por la falta de vacantes. Y en relación al Gobierno central de la ciudad seguiremos denunciando el escándalo de cómo malgastan la coparticipación presupuestaria.

En 2021 el gran desafío será retomar la vida “normal” sin descuidarnos ya que la pandemia no ha terminado”.

En una extensión y detalle que está lejos de nuestro alcance de publicación, Hernán expone e ilustra el informe en

Para los lectores del periódico impreso una breve referencia puntual a continuación

*Comenzó a aplicarse el plan de vacunación, siendo Argentina uno de los pocos países en hacerlo como herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia.

*Al respecto, en junio 2020 participamos en el plan conjunto Nación-Ciudad (operativo DetectAr) para detección e interrupción de contagio de Covid-19.

*Acompañamos la iniciativa carnaval “libre de acoso” de Boedo. *Declaración de interés comunal al “festival de Tango Virtual”. *Planificación con los Organizadores del Festival de Tango de Almagro y el próximo Festival que se realizará en marzo 2021. *Participación en conjunto con el Gobierno de Borgotaro, Italia y la Red de Cultura Boedo, en el homenaje a Julián Centeya.

*Recorrida por clubes de la Comuna 5 (Apanovi, Nueva Generación y Avefa) instituciones que accedieron al subsidio “Clubes en Obras”.

*Recorrida con Sebastián Perdomo, presidente de la Junta Comunal, para entender los protocolos de apertura y el estado de los clubes de nuestros barrios.

*Acompañamiento en las reuniones de la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica N°1. *Adhesión al FdT de la Legislatura con el pedido de una tarjeta alimentaria para que las familias eviten trasladarse para llevar su alimento (sin respuesta). *Reclamo falta de vacantes y canastas alimentarias (sin respuesta)

*Relevamiento de autos abandonados en la vía pública de toda la comuna. *Relevamiento del estado de las veredas de Almagro. *Casa abandonada en Mármol 695. *Recorrida con la Junta Comunal a la planta de reciclaje de Recuperadores del Oeste. *Limpieza de hogares con muchas familias compartiendo espacios comunes

*Participación en la campaña de vacunación contra la gripe para adultos mayores.

*Exposición en la Audiencia pública en contra del proyecto de rezonificación de Costa Salguero.

*Elaboración y conformación del comité solidario de emergencia de la comuna 5. *Interacción entre sus grupos para que ningún espacio deje de funcionar por falta de alimentos o insumos de limpieza.*Se siguen manteniendo ollas solidarias de lunes a lunes, donde además de viandas se trabaja en interacción con PAMI.

*Trabajo constante junto a agrupaciones barriales, clubes, asociaciones y centros culturales en entrega de viandas y alimentos a vecinos en situación de calle y vulnerabilidad social.

*Jornadas de documentación y vinculación con diferentes organismos del Gobierno Nacional. *Renaper, Anses, Pami y el Centro de Acceso a la Justicia. *Así vecinas y vecinos pudieron acceder a subsidios como el IFE, a los habitacionales, o confeccionar sus documentos de identidad.

*Acción en la vivienda social y comunitaria de Boedo 1959 y 1963 en la que viven 26 familias. *Conjuntamente con la Diputada de la Ciudad, Lucía Cámpora entregamos una bomba eléctrica de agua para evitar que se les siga inundando el sótano.

*Semáforo en Virrey Liniers y Carlos Calvo, un cruce peligroso por tener doble bicisenda y estar cerca de una plaza y la sede comunal. Un pedido de los vecinos y vecinas de más de diez años de antigüedad; logramos la instalación de dicho semáforo en diciembre.

*Reclamo por la falta de ecobicis en las estaciones de bicicletas de la Comuna y por la eliminación de 20 estaciones de ecobicis de la zona sur de la ciudad.