Desde Boedo

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO

Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro.

Misodemia (1). Epidemia de odio. José Muchnik

Noviembre 2023





No hay vacuna, Historia nos enseña que epidemias de odio azotan periódicamente esta especie llamada humana. Menos por menos igual más, en el reino de las matemáticas, en nuestro triste reino odio por odio no produce amor, produce espirales de odio, las espirales giran, giran, giran…, se hacen tornado, enceguecen, arrasan espíritus, inundan mentes. Así es estimados habitantes del futuro, las guerras de hoy, alimentarán las espirales de odio por varias generaciones. Por si fuera poco los medios y redes de información generan espectáculos a partir de las tragedias, cumpliendo las normas, por supuesto “las imágenes que verán no son aconsejables para menores de 16 años”. Detrás de las guerras mediatizadas, Israel / Palestina, Rusia / Ucrania…, decenas de conflictos, tan o más mortíferos, nos dicen, mírense, es vuestro espejo, son vuestras imágenes. Etiopía, Sudán, Yemen, Siria, Kurdistán, Armenia, Sahara, Birmania… Inútil esperar una Tercera Guerra Mundial, habitamos un Mundo en Guerra. No todos sufren, fabricantes de armas festejan, el progreso tecnológico es sorprendente, pletóricas innovaciones permiten perfeccionar armamentos, cualquier tanque, avión, misil, cañón antiaéreo…, cotiza centenas de miles de dólares. Economías de guerra se instalan, no sólo armas y municiones, también vehículos de transporte, medios de comunicación, cascos, chalecos antibalas, lentes infrarrojos…, la lista es larga. Hasta los fabricantes de video-games se inspiran de las guerras para proponer novedosos productos a niños que juegan a matarse en electrónicas pantallas, hasta que un día saltan de la pantalla a la realidad, se matan y mueren de verdad, como jugando. ¡Dale nomás! ¡Dale que va!

Una pregunta me obsesiona ¿Cómo desactivar las espirales de odio? ¿Será posible todavía? Se diría que la tendencia va en sentido contrario, día tras día echan más leña al fuego. ¿Paz? ¿Quién habló de paz? No delires poeta. Necesito delirar, crecen las espirales del odio, como hormigas bajo el piso, poco a poco, van carcomiendo los cimientos de nuestras casas. En Europa la xenofobia, odio al extranjero / inmigrante, desarrolla metástasis en todos los tejidos sociales. No hacen falta guerras para producir muertos, con leyes y muros alcanza ¡Yes, they can! ¡Ellos pueden! Pueden cerrar ojos y fronteras, discutir horas y horas en sagrados recintos, mientras decenas de miles de niños, adolescentes, mujeres, hombres, viejos… ¿Seres humanos? se ahogan en el mar Mediterráneo, como si nada, se ahogan en silencio, sin molestar a nadie, ni siquiera a los periodistas, ya no son noticia.

En la arena política esta evolución se ve reflejada en el crecimiento de las formaciones de “extrema derecha”, que no pueden evitar despedir un rancio tufillo a fascismo bajo sus republicanas togas. Es la tendencia, guste o no guste. Así es estimados habitantes del futuro, más que analizar causas este caustico cronista constata hechos, trata de formular preguntas que sacudan sesos.

Por ejemplo ¿Qué tienen en común Donald Trump, Marine Le Pen, Georgia Meloni, Geert Wilders (Países Bajos) VOX de España, Victor Orban (Hungría), Jair Bolsonaro, Javier Milei…? (la lista es incompleta). Por supuesto no son la misma cosa, sería muy reductor, pero tienen algo en común: siembran odio, promueven la violencia, venden una falsa libertad a individuos manipulados por grandes medios y empresarios del big data. Portación libre de armas, que los individuos puedan defenderse y matarse libremente, que la ley de la jungla sea. Prohibición del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, en eso su libertad de utilería no aplica. Homofobia, lesbianas, gays, trans…, y otros “degenerades” abstenerse, defendemos otros valores. Negacionistas climáticos, sois libres de quemar selvas, contaminar ríos, asfixiar aires…, mientras negocios florezcan y gocen de buena salud. Podéis seguir encontrando puntos comunes, el ejercicio tiene su interés.

Podríamos afirmar que la divisoria de aguas es de orden ético más que político. Es decir, se sitúa a nivel de los valores, de la visión del mundo que tenemos, de nuestra existencia en sociedad, de la búsqueda de justicia social, la aceptación de la diversidad y de la alteridad, convivencia de seres humanos de culturas y creencias diferentes. En resumidas cuentas la divisoria de aguas se sitúa entre los que buscan o no, un nuevo humanismo que nos permita enfrentar las consecuencias del cambio climático, los grandes desafíos ecológicos y sociales de nuestro planeta, superar guerras y conflictos político-económicos por nuevos repartos de recursos y riquezas… ¡Estás soñando poeta! Los misópatas avanzan, no perdonan y tú con tus bellas utopías. Así es, pero sin soñar, sin utopías, repetiremos la historia, un futuro diferente es posible. Frente a los heraldos del odio cantemos a la vida, cosas bellas existen, en cada casa, en cada barrio, en cada pueblo, en cada escuela, universidad, centro cultural, orquestas juveniles, recitales de poesía, asociaciones de artistas, de vecinos, de campesinos… Pese a las guerras, las miserias, los heraldos del odio…, la vida continúa ¿No es maravilloso que la vida continúe pese a todo? Busquemos ahí, hagamos el esfuerzo de desviar nuestra mirada del espectáculo escabroso que nos ofrecen los grandes medios y cantemos a la vida.

¿No se entiende? Mejor dejo un poema, en estos tiempos Poesía es necesaria.

Cántico de los caminos2

Todo es camino, andar de hormigas, sendero de tortugas, vuelo de golondrinas, constelación de Orión. /

Todo es camino, una idea alcanza para perforar rocas, construir puentes, alcanzar otras orillas. /

Todo es movimiento, la Luna en mi copa, el Sol en mis deseos, Venus embriagando Universos. /

Para caminar dejar pies en reposo, mapas en punto muerto, el alma a la deriva, que naveguen los puertos./

Para caminar soñar, caminos nacen en el alma, abridles la jaula. / Juntar voces antiguas, canciones de la quebrada, flautas de la montaña, volar.

Vendrán con sus barrenos, sus martillos neumáticos, su dinamita veneno, tus caminos a cerrar. /

Se han podrido dogmas hormigón, modelos petrificados, verdades mazapán, construir caminos para otro transitar.

Caminos sin borde para ser flores en el desierto. /

Caminos sin dirección para el sentido de los pasos. /

Caminos aéreos para que aleteen pensamientos. /

Caminos verticales llevando deseos al cielo. /

Caminos en espiral hacia el origen del movimiento.

¡Que se abran mil caminos! Caminos sinceros para atravesar hipocresía. /

Caminos de alelíes hacia fuentes de la vida. /

Caminos blancos desembocando en el mar. /

Caminos buscando maneras de caminar. /

¿Camino de la humanidad?/ ¿Cómo se salió de quicio?/ ¿Cómo cambiar el rumbo?/

¿Cómo evitar el precipicio?

[1]. Misodemia: Epidemia de odio, del griego miso (odio) y demos (pueblo).