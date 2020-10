35 años de La Placita

En 1981, hace casi cuarenta años, en el lugar que hoy ocupa “La placita”, se situaba la Escuela Florentino Ameghino. Dado el avanzado estado de deterioro de su edificio las autoridades deciden trasladarla a avenida La Plata 623. Lo demuelen y simultáneamente expropian dos casas linderas, tan ruinosas como la propia escuela, y las derriban para darle “rectangularidad” al terreno, ya que el de la escuela se ensanchaba en el fondo en forma de martillo. Momentáneamente el predio pasa a ser un baldío municipal desocupado y la precaria cerca no impide que se transforme en un basural peligroso.

“En las primeras reuniones el objetivo era, por lo menos, lograr el prolijado del lugar”. De limpiezas y nuevos abandonos se llenan los cuatro primeros años, hasta que en 1985 deciden constituir una asociación civil sin fines de lucro a la que bautizan AVEFA (Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino). Aquellas limpiezas de fin de semana terminan por torcer el brazo a los desaprensivos que seguían arrojando basura de lunes a viernes. “La Comisión Directiva de doce miembros, encabezada por Silvia Boeto, la primera presidenta, comienza a reunirse, en agosto de 1985, en el lugar fruto de sus esfuerzos y, casi de inmediato, pasan a sesionar en las instalaciones que les presta –a la vuelta, en Mármol 760– solidariamente el club Vedra.”Reciben oficialmente el predio en diciembre y en enero de 1986 comienzan a desmalezar y consiguen una motoniveladora para emparejar las abundantes irregularidades del terreno. Poco después presentan al Concejo Vecinal un plan de obra consensuado con el vecindario. Los arquitectos Manuel Sivano y Claudia Sigilli –integrantes de la comisión– instrumentan el proyecto aportando, inclusive, una maqueta de obra terminada. Así consiguen la legalización del emprendimiento, que incluye la delegación a Espacio Público del área que pertenecía a Educación. Y algún aporte de materiales al que deben agregar, impostergablemente, su mano de obra. “En una oportunidad en que uno de la comisión –Aldo Rossato– logró que 80 camiones de tierra” –cree Oscar que provenientes de la construcción del Mercado Central– depositaran su carga en el predio, fue necesario desparramar ese donativo en el terreno: “¡Fue una obra de constructores de pirámides!” rememora. “Y así se hace todo, con tozudez, en el tiempo que los mortales comunes usamos para el descanso: el fin de semana. El esfuerzo, visible desde el exterior, logra que se agreguen a la magra cuota social, a las rifas, a las colectas, numerosas adhesiones”.

“Algunas impensadas… Un día, en aquellos tiempos iniciales, se me acerca un viejito que nos ve trabajar en el terreno y me pregunta qué estamos haciendo. Le contesto que vamos a construir una pequeña plaza, entre los vecinos. Entonces me empieza a contar sus recuerdos de la escuela Ameghino, por la que, después, pasaron sus hijos y sus nietos. ¿Y con qué plata hacen todo esto? —me pregunta. —Y… pagamos una pequeña cuota de asociados, hacemos rifas, recibimos donaciones… —¿Y de cuanto es la cuota? —Dos pesos… —Bueno, quiero donar diez años de aportes, ¿puedo?”