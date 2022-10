Parque de la Estación: Usurpación y vandalismo

El Parque de la Estación es, básicamente, una conquista lograda con el esfuerzo popular para arrancar de sus fauces al voraz Gobierno porteño tierras públicas muy codiciadas por los negocios inmobiliarios de los amigos del poder. EDITORIAL

Así surgió, tras décadas de cinchadas en las que finalmente los vecinos lograron imponer su criterio disfrutando las instalaciones que el Gobierno de la Ciudad tuvo que acceder a construir obligado por la Ley CABA 5734 de 2016 –aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña– ubicadas en Presidente Perón 3326, entre Gallo y Anchorena, a dos cuadras de Rivadavia y a tres del Shopping Abasto.

En Boedo, cuando nos embarcamos en la pelea por la Plaza del predio Vail (así era entonces) sabíamos que alguna factura nos iban a pasar por tragarse el sapo de la votación en contra. Lo comenzamos a sospechar cuando la Michetti dio vuelta su aprobación inicial en la segunda votación de la “doble lectura”. Y no nos equivocábamos: amañadamente nos enchufaron inconstitucionalmente el edificio comunal dentro de la plaza, dentro de la zona de UP (Urbanización Parque) y nos privaron del centro cultural proyectado. Tuvimos la suerte, sin embargo, de que no nos tocara depender del mantenimiento de Algieri S.A., la empresa privada contratada por el Gobierno porteño para el inexistente mantenimiento del predio del Parque de la Estación que si sólo fuera por sus “buenos oficios” habría pasado a páramo los verdes espacios iniciales y a rama para leña a la mayoría de sus arbustos.

Así las cosas, merced al vecinal empuje y a la preocupación de sus mentores –como el querido colega Miguel Germino, director de la decana publicación “Primera Página”–, el Parque retenía sus espacios de disfrute como el galpón que fuera utilizado durante la pandemia como vacunatorio.

Pero, embarcado como está Larreta en asumir el rol del malo de la película copando el centro de su derechoso espacio tratando de desplazar a la Bullrich, aprovechó la oportunidad de la “ocupación sanitaria” por todos aprobada, para retener algo más el galpón y facilitárselo a unos amigos para una festichola privada trasgresoramente desarrollada en espacio público.

Ante los hechos “Vecinas y Vecinos del Parque de la Estación” nos relatan la sorpresa del sábado:

“El sábado 17 de setiembre las vecinas y vecinos del Parque de la Estación nos encontramos con el espacio que hasta hace una semana fue un vacunatorio público, privatizado. Como todos los sábados desde su inauguración las vecinas y vecinos realizamos actividades en la Biblioteca del Parque y en otros espacios, ya programadas con anticipación, y consensuadas con el Gobierno. El mismo viernes 23 por la tarde fuimos avisados que estos espacios permanecerían cerrados, sin que pudieran darnos explicaciones de los motivos. Por esta razón, y porque eran actividades ya programadas y con numerosa participación, es que se decidió realizarlas en el espacio verde, abierto. Mientras esto ocurría pudimos observar lo que estaba pasando en las instalaciones cerradas del Parque. Y acercarnos y preguntar qué estaba aconteciendo. Por comentarios en el lugar, entonces, nos enteramos que las instalaciones del Parque de la Estación, serían utilizadas para la realización de un evento privado. La situación reviste mucha gravedad, por varias razones. Porque es un espacio público creado por una ley especial de CABA, la N° 5734/2016. Porque son dos barrios, Balvanera y Almagro, de los que menos espacio verde público tienen en CABA. Porque está conformada y en pleno funcionamiento la Mesa de Trabajo y Consenso a la que concurren diferentes organismos del gobierno de la CABA y también los vecinos y vecinas, y nada se habló ni se consensuó sobre este evento. Y todo esto también agravado por el hecho de haberse cerrado la Biblioteca pública y los fines de semana es cuando concurre la mayoría de las personas”.

“No podemos permitir que esto siga pasando en los espacios públicos. No queremos la privatización del Parque de la Estación” –señalan y subrayan: “Es necesario que las autoridades expliquen a la ciudadanía por qué ocurrió este hecho”.

Nuestro colega amigo Miguel Germino tuvo la gentileza de resumirnos lo sucedido:

“desde el viernes a la tarde hasta el lunes a la mañana cerraron tanto el galpón como la biblioteca, también los baños públicos, por negocios de Larreta. La Comunera de la 3 más la Administradora del Parque dicen que se enteraron a último momento, ya que según ellas el Gobierno de la Ciudad se reserva el derecho de usar las instalaciones cuando las necesite. Sin embargo denunciamos que no es lícito usar el Parque para negocios comerciales, hace dos meses pasó algo similar, pero sólo un sábado a la noche. Ocurre que simultáneamente, vandalizaron la placa de las madres, así que en la reunión de la Mesa de Trabajo y Consenso se fue diluyendo el tema principal. Cuentan con que “La Mesa” no tiene atribuciones ejecutivas, o sea, está limitada –la ley del Parque ( la 5734/2016) aún no fue reglamentada, y tampoco hay un reglamento del funcionamiento de la Mesa –recién ahora presentamos un proyecto de reglamento interno para tratar”.

Señala Germino en su periódico Primera Página:

“Los parques son de uso público, para uso de los vecinos en especial el de La Estación que tiene una ley que lo creó y una Mesa que debe administrar su uso ‘público’, lo demás es violar La ley del Parque. Los vecinos rechazamos tal violación unilateral de su uso por parte de la administración Larreta tal como lo hace con todo el patrimonio público que administra como un emprendimiento privado llamado ‘negocio’, por no decir negociado“.

La codicia inmobiliaria larretiana no tiene límites y cuando perciben que un emprendimiento popular le hace sombra no escatiman vejaciones para desacreditarlo. Pregúntenle a los vecinos de Honorio Pueyrredón por la anulación de la mano hacia el sur de la avenida para tratar de compensar los negados terrenos ferroviarios del playón de Caballito prometidos a IRSA, con un invento inverosímil: el “parque lineal”.

Seguramente los sufridos vecinos de Balvanera no van a bajar los brazos fácilmente, el Parque de la Estación es un logro innegociable, la lucha continúa.