Oscar Rovito, a sus 14 años el primer actor del cine argentino premiado en un festival internacional de cine, cumple 80

Ayer, 20 de noviembre, cumplió años mi viejo. Hoy quiero compartir una pequeña anécdota. Papá empezó a actuar muy pequeño. Se destacó en radio y cine y desarrolló una carrera actoral ampliamente reconocida. En 1955 protagonizó Edad Difícil. Allí hizo pareja con quien sería más tarde su compañera y de esa unión nacimos Gabriel y yo. Pero, en ese entonces, papá tenía 14 años (para 15) y mamá recién contaba con 11 (si bien parecía un poco más grande, era aún una niña). La película fue dirigida por un cineasta extraordinario, a mi criterio de los mejores del cine argentino de todos los tiempos: Leopoldo Torres Ríos (aunque seguramente pueden acusarme de falta de objetividad). Edad Difícil se estrenó en 1956 no sin pocos avatares. Hacía poco se había instaurado la dictadura militar de 1955 (que algunos insisten en llamar Revolución Libertadora para despojarla del ignominioso signo con que carga). La película era una película popular y se estrenaba en un cambio de época que no la favorecía. Le negaron las salas del centro y se tuvo que estrenar en los cines del Gran Buenos Aires, pero fue un éxito de tal magnitud que tuvieron que estrenarla en la calle Corrientes y fue, finalmente, una marca indeleble para las y los jóvenes de la época. Pero lo que quiero contar hoy es que la película participó en el Festival Internacional de Cine de Manila y ganó allí los premios a la Mejor Película, a la dirección, al argumento y a la actuación masculina, precisamente encarnada por Oscar Rovito. En ese momento la industria cinematográfica de Filipinas estaba en su apogeo y, el Festival Internacional de Cine de Manila, era muy relevante. El diario que ilustra este texto da cuenta de aquel lauro. Lo que pocos saben es que ese es el primer premio que ganó una actor argentino en un festival internacional de cine. Habían existido algunos reconocimientos a otros actores en semanas de cine hispanoamericanas o encuentros en España, pero nunca un premio en un Festival Internacional de Cine. El premio era una estatuilla de oro que, en teoría, le enviarían a mi padre por valija diplomática. Obviamente, en esas épocas de republicanismo y alta moral, la estatuilla se perdió en el camino. Cuenta la leyenda (no he podido corroborarlo y lo dejo para los investigadores) que papá competía en la terna con un joven actor norteamericano: Marlon Brando que protagonizaba On the waterfront (que aquí se conoción como Nido de ratas). Lo cierto es que papá es el primero del cine argentino que ganó un premio como actor en un Festival Internacional de Cine y quiero aprovechar su cumpleaños 80 para recordarlo. ¡Grande pa!

Pablo Rovito