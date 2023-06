Dentro de la marea de opiniones desatadas por la decisión sobre candidaturas –difundida como consensuada– de quienes van a representar a la “Unión por la Patria” –en principio– en las Paso de agosto, tomamos dos que nos resultaron interesantes, tanto por sus posturas como por su fundamentación. Aliverti/Brienza.







Eduardo Aliverti*

[…] en qué condiciones llegó el oficialismo al cierre de nombres, porque cualquier opción era y es insuficiente para satisfacer a su conjunto.

[…] Si es Massa, porque es intragable como peronista o progre. Si era Wado, por los inmensos interrogantes sobre sus dimensiones políticas. Si era Manzur, por su carácter de sapo. Si era Kicillof, porque dejaba desprotegida nada menos que a La Provincia. Si era Scioli, aparte de posibilidades nulas o justamente por eso, porque lo único que hacía pasaba por quebrar al palo sin garantías, encima, de juntar hacia “el centro”. Si era algún otro gobernador para inventar federalismo, tampoco ninguno suma nada saliendo de su territorio. Si fuera Cadorna es un ejercicio hipotético inútil, porque se acabaron los pases de magia que le adjudicaban a Cristina. Si hubiera sido Cristina no bastaba ni ahí, salvo en el núcleo básico. Y si fuese cualquiera del resto, son todos testimoniales (CFK sí habilitó a Juan Grabois, para contener al kirchnerismo emocional dentro del espacio UP y evitar, aunque sea en las Primarias, que alguna parte de ese voto se vaya a “la izquierda”, el blanco o la abstención).

[…] A cuáles intereses representará el peronismo. Por lo pronto, sigue siendo la fuerza que, por lo menos, desde adentro permite la resistencia. Es lo que hay. No lo que se desearía.

(*) Eduardo Aliverti: Eduardo Pablo García Aliverti. 3 de enero de 1956 (67 años). Actualmente conduce Marca de Radio en Radio La Red y Dos Gardenias en Radio Nacional. Es locutor institucional y director periodístico de AM 750, donde además está al frente de ConSagrados 750. También escribe para Página/12 y se desempeña como rector del instituto Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER).

[…] En el ámbito académico diseñó, junto a Oscar Bossetti, el taller de radiofonía de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Hernán Brienza**. @hernanbrienza (12:29 a. m. · 24 jun. 2023)

Pensamientos rápidos…

Siempre creí que Massa era el candidato. Por una cuestión de lectura epocal.

1) Las mayorías no están pidiendo la toma del Palacio de Invierno. Gran parte de la sociedad se debate entre Milei, Bullrich, Larreta y con Morales reprimiendo de telón de fondo.

2) La situación económica no permite llevar adelante políticas distribucionistas en lo inmediato. De lo que se trata es de impedir que el ajuste sea brutal. Y de que lo haga la derecha más brutal. Administración del daño menor. Nada más.

3) Hay un sector del peronismo que es más contra hegemónico y otro más vinculado al establishment. ¿Qué demanda este momento epocal del Peronismo? ¿Pragmatismo o Doctrina? No lo tengo claro. Pero la respuesta no puede ser estética e irresponsable. ¿Cómo se gana, con cuál sector del Peronismo?

4) Con Cristina imposibilitada y un kirchnerismo con dificultades para hacer pie en este momento epocal, ¿no es lógico plantear una estrategia de repliegue y consolidación interna, para en un futuro con mayores posibilidades, generar políticas públicas más dinámicas y progresistas?

5) ¿La Argentina necesita estabilizar el sistema político para impedir una violencia brutal como la de Jujuy, por ejemplo? En ese sentido, ¿un peronista moderado no puede llevar adelante una estabilización y unidad nacional que incluya políticas kirchneristas?

Dios está en los detalles. No es lo mismo Bullrich, Morales, Larreta, Milei que el Peronismo con Massa o con cualquier otro candidato. El Peronismo tiene reflejos diferentes, obligaciones populares, más pudor a la hora de reprimir y matar, por ejemplo.

A veces, el realismo no produce alegría. Mis amigos saben que desde el 2015 no soy feliz políticamente. Pero no me gusta jugar con el dolor de las mayorías. No creo en el cuanto peor, mejor. Porque la historia demuestra que siempre es peor. Estoy convencido de que cuanto menos peor, mejor.

(**) Hernán Leandro Brienza es un periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador argentino.? Actualmente es el titular del Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP.

Su pensamiento y su trabajo está enmarcado dentro de la corriente Nacional y Popular argentina que incluye al Peronismo como principal experiencia política. En 2015 se presentó en la lista de candidatos a Parlamentarios del Mercosur del Frente para la Victoria. Nacimiento: 11 de febrero de 1971 (edad 52 años), Buenos Aires.

