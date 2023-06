Litio, pan y agua, una mezcla más explosiva que el Trotyl

Y si se la deja en manos de un megalómano sin escrúpulos como Gerardo Morales puede resultar letal para los derechos populares. En Jujuy un maestro tiene que trabajar tres meses para alcanzar un salario que lo libere ¡de la indigencia! Mario Bellocchio





Una verdadera pueblada se desató en Jujuy ante su Legislatura a raíz de la jura de la nueva Constitución inconstitucional –que se opone a mandatos expresos de la Constitución Nacional sobre las tierras de los aborígenes– y establece la represión a la protesta como método.

Es que detrás de una protesta popular siempre hay una desmedida ambición del represor. En momentos en que se necesitan poco menos de 90 mil pesos para no caer en la indigencia, un maestro jujeño cobra poco más de 30 mil. Y si protestás ya sabés y ahora lo pongo en la Constitución y todo, así que… Claro que también aparece en el horizonte del sujeto que gobernaba una provincia pobre, el oro blanco, el litio, cuyos yacimientos, se sitúan mayoritariamente en tierras de pueblos aborígenes. Y para colmo, la explotación del litio requiere ingentes cantidades de agua, hasta secar las napas del vital elemento para la subsistencia del pueblo originario.

Claro que el pueblo jujeño tiene en su ADN una larga tradición de sacrificio desde aquel lejano éxodo con que ayudaron a Belgrano para dejarle tierra arrasada al enemigo. Y justo le vienen a plantear este desafío un 20 de junio ante el retrato del prócer.

El violento hecho que se desarrolló desde horas del mediodía hasta pasadas las 3 y media de la tarde tuvo un saldo, aún impreciso, de más de 50 detenidos y decenas de heridos y contusos entre los que, uno de los manifestantes, resultó herido de gravedad por el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Los ataques de la policía que intentaba reprimir a los manifestantes y alejarlos de las proximidades de la Legislatura provincial donde se juraba la nueva Constitución fueron respondidos a los piedrazos y los policías terminaron recogiendo los proyectiles y arrojándolos a quienes los habían lanzado en una patética lucha de pobres. La represión comenzó con gases lacrimógenos y balas de goma y finalmente, culminó con la caballería que cargó contra los ya alejados y raleados manifestantes.

Morales twiteó: Gerardo Morales @GerardoMorales

Hago responsable al presidente @alferdez y a la vicepresidenta @CFKArgentina

de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy.

De inmediato recibió la respuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner @CFKArgentina.

Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor Morales no mienta más…, que hasta James Cameron se dio cuenta.

1:59 p. m. · 20 jun. 2023

Según manifestaba ayer Gerardo Morales en un aparente retroceso de su ponencia, derogará dos artículos de la reforma, ante el escepticismo de las comunidades de los pueblos originarios quienes anunciaron que vuelven a la ruta para exigir la derogación completa de la reforma constitucional.

El gobernador de Jujuy soñaba con un martes con final de timbales a toda orquesta en la jura de su mal habida constitución. Pero…, la vida te da sorpresas: no contaba con la repercusión nacional que alcanzaría la brutal represión que fue aludida hasta por la Iglesia Católica –la entidad que en la era AF (antes de Francisco) solía bendecir los cañones,– a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, por medio de la cual pidió que “se convoque a los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado” sobre la reforma de la Constitución en Jujuy y que “el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante”.

El final rimbombante que el Gobernador soñaba, duramente reprimida la manifestación en contra por su policía y derramada sin control el fin de semana en la ruta 9, donde la conmoción desatada por la brutalidad represiva dejó decenas de detenidos, heridos de gravedad (un joven de 17 años perdió un ojo) y hasta un joven turista detenido ajeno a los hechos de protesta, fue causa de repudio generalizado.

Para colmo de males –debe haber consultado al espejo y advertido de que su objetivo se distanciaba en lugar de acercarse–, comisionó a un par de constituyentes de confianza para que lo representaran en una conferencia de prensa, los radicales Alejandro Nieva y Gabriela Burgos, que hablaron de “turismo piquetero” para terminar de “meter la pata” argumentando que “somos la única provincia del país que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, (aunque) no tanto los derechos sobre sus tierras comunitarias…”.

Desde su soberbia seguramente habrá pensado en la inutilidad de quienes lo rodean a punto tal que convocó para las 18.30 a algo inusual: dar la cara en una conferencia de prensa. Como los grandes divos apareció en escena un par de horas más tarde, a las 20.30 acompañado por sus fallidos defensores que resultaron mudos testigos asentidores tipo gatito de súper chino.

Ni en sus peores cálculos, seguramente, estaban los once cortes de ruta del lunes. Informa Télam: “desde la entrada de Perico (la localidad sobre la que está emplazado el aeropuerto, donde hubo un tractorazo), el acceso sur de la ciudad capital de San Salvador de Jujuy, las ciudades puneñas de La Quiaca y Abra Pampa, la zona conocida como Ramal con Libertador General San Martín y San Pedro (de la cual circuló un video donde un efectivo ordenaba a los manifestantes abandonar el lugar ‘en quince minutos’ so pena de intervención policial) y, por supuesto, el nudo central de los reclamos iniciados el sábado: la rotonda de las rutas 9 y 52 sobre la entrada de Purmamarca, donde se supo que además operaron de uniformados infiltrados como civiles”.

En la larga perorata varias veces resultó cercado por las circunstancias de manera que el primitivo acuerdo unánime de los pueblos originarios terminó con la confesión de que había sido acordado sólo por la mitad de ellos, vale decir que la reforma constitucional causal de la enorme protesta sólo había sido consensuada por 157 de las 300 comunidades de toda la provincia, no por la totalidad como audazmente informó al comienzo “Entiendo las preocupaciones de las comunidades. No tengo reproches a ellas, tienen dudas que no comparto, pero está bien. Las entiendo legítimas” –señaló dentro de un palpable clima de retroceso en chancletas.

A continuación anunció la revocación de dos artículos de la nueva constitución referidos a la explotación de tierras que éstas ocupan, aguardando “mecanismos de consulta y de participación” para lograr una “legislación” que “la definirán las comunidades”. Una audaz afirmación especulativa considerando que no dio cuenta de cómo se instrumentarán los “canales de diálogo”, incorporando, para colmo, un lavamanos antológico: “Estoy convencido de que las comunidades van a poder”. Faltaría que hubiera agregado “y no me jodan que yo estoy muy ocupado con la campaña y los quilombos en que me mete Larreta pretendiendo asociar a Schiaretti”.

“Manifestarse es un derecho constitucional”, sostuvo en primera instancia, argumentando de inmediato: “Cuando cortan una ruta ya cometen un delito, es otro tema”. Agregando como pretendida justificación haber sido agredido políticamente: “el Frente de Todos, la Cámpora y hasta Milagros Sala con plata que le da el Gobierno nacional, están detrás de esto”.

“Vayan a hacer un corte en Washington o en Ginebra”, continuó argumentando “¡No se puede! Tenés que avisar 48 horas antes, y uno no puede marchar en las calles, solo en la vereda. Y ojo con hacer ruido, porque le molesta a la señora del quinto que tiene un perrito”, para señalar, a continuación, admonitor: “los que participaron en las manifestación se van a comer una multa de un millón y medio de pesos”.

Como eje temático surgió la inevitable consulta sobre si seguía en pie la jura de la nueva constitución, tal se había anticipado. “La convención está en una norma transitoria, ha mandado a la comisión redactora un trabajo que tiene que ser presentado. Mañana (por hoy martes) puede haber dos instancias: una del tratamiento y otra de la jura”.

El tratamiento express y la acelerada jura encendieron la mecha del día de hoy, donde el pueblo jujeño salió a las calles a hacer oír su reclamo.

Finalmente la pregunta que contestó visiblemente molesto ¿el conflicto horada sus aspiraciones electorales? “De ninguna manera”, “Voy a ser candidato a Presidente de la Nación”. Habría que revisar el audio grabado para verificar si hubo pausa o la respuesta fue “De ninguna manera voy a ser candidato a Presidente de la Nación”.

Fuentes de datos: Agencia Télam y Tiempo Argentino