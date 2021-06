La Plaza Mariano Boedo  

La historia de la Plaza Boedo y los vecinos que la forjaron. Mario Bellocchio

El 28 de diciembre de 2020 se cumplieron 10 años del primer corte de cintas de la Plaza a manos del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri quien debió bancarse el asedio de la concurrencia para que él no se adjudicara como acto partidario personal la conquista vecinal. Se hizo sentir igualmente el reclamo popular sobre la autoadjudicación administrativa del edificio histórico cuya proporcionalidad de uso cultural la justicia le ordenó conceder.

Cronología del largo camino de lucha vecinal por la conquista del verde vital.

El verde que no fue (1924)

En 1924 el urbanista y paisajista francés J. Forestier desarrolló un amplio proyecto para la ciudad por encargo del intendendente Carlos Noel, quien se hacía eco de los reclamos vecinales sobre espacios verdes para su esparcimiento. Para el centro del actual Boedo la reforma incluía una plaza de cuatro manzanas delimitada por Virrey Liniers, Humberto 1º, 24 de Noviembre y Cochabamba . El tránsito vehicular de San Juan —por ese entonces infinitamente inferior al actual— debería rodear al pequeño parque . En compensación un ancho bulevar sustituiría a la estrecha Oruro desde 24 de Noviembre hasta Chiclana. Y se daría continuidad a Oruro hasta Maza y EE.UU. donde se transformaría en plaza la manzana de Independencia, Boedo, EE.UU. y Maza.

Recomendación de arquitectura y urbanismo (Junio de 1971)

Recomendación asentada en el expediente 64.087/970 –finalizado el largo ciclo de utilización como estación tranviaria– que expone: La Dirección del Plan Regulador y la Dirección de Arquitectura y Urbanismo desaconsejan la implementación de una industria en el predio y propician la expropiación de la manzana para destinarla a espacio verde para uso público. 18/6/1971.

Vecinos por el desalojo (1984)

Se instrumenta una campaña vecinal para lograr la erradicación de la empresa “TATA” por infracción de la zonificación, haciendo hincapié en la recomendación de expropiación de la manzana para destinarla a espacio verde para uso público del año 71. La Comisión encabezada por Joaquín Castro y Fernando López no logra el cometido.

Volanteada (Marzo de 2002)

La Asamblea Vecinal de Boedo lanza, a través de volantes, una campaña que propone diversas reivindicaciones. En uno de sus párrafos proclama que “es tiempo de decir basta, de construir codo a codo un espacio común que permita en forma organizada unificar reclamos, defender lo que aún nos queda y recuperar lo que nos robaron”. Y hace clara referencia —como ejemplo— al predio Vail “privatizado espuriamente por la dictadura cuando su destino era una plaza pública”. (Desde Boedo, marzo de 2002)

Ante la quiebra de la empresa “TATA”, la Comisión constituida en 1984, con incorporaciones tales como Marta Ferradás —persistente vecina que prolongaría su actuación en “Todos por la Plaza”—, ante la inminencia del abandono, colecta las primeras firmas que gestionan vigilancia del predio y solicitan su transformación en plaza (acta certificada por la escribana Viviana Capitria). Sus fundadores creen oportuno poner en manos de una institución que pueda dar continuidad al reclamo los antecedentes coleccionados. La elección recae en la Asamblea Vecinal de Boedo.

Remate judicial del predio (Febrero de 2005)

Con una base de 2 millones de pesos, se vende en 5 millones de la misma moneda.

Más de 2300 firmas (Septiembre de 2005)

Instituciones de Boedo instrumentan un petitorio vecinal por una plaza en el predio de la Estación Vail. Para la presentación se colectan en 45 días más de 2300 firmas que apoyan la propuesta multiinstitucional del barrio de Boedo y su entorno próximo. (Desde Boedo , noviembre de 2005)

Primavera sin plaza. Comienzan las presentaciones (2005)

Proyecto de Ley 2714–D–05 presentado por el diputado Norberto La Porta y el Bloque Socialista, con moción de tratamiento preferencial.

* En el proyecto se declara al predio de utilidad pública y sujeto a expropiación para ser destinado a espacio verde de uso público, con acceso libre y gratuito.

* Se lo desafecta de la zonificación R2b1 y se lo reubica en la Zonificación U. P. (Urbanización Parque). Asimismo se afirma que los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del ejercicio 2006.

En la fundamentación se argumenta, entre el historial del lugar:

* La carencia de espacios verdes de uso público y gratuito

* Que la empresa de autotransporte “TATA”, la utilizó como garaje y depósito hasta producida su quiebra institucional, cayendo el área en un total abandono con los consiguientes perjuicios para la barriada y que temiendo la futura aparición en el lugar de grandes emprendimientos comerciales o inmobiliarios, que seguramente ocasionarán un impacto ambiental negativo.

* Y se hace clara referencia a la presión vecinal para rescatar el predio y dar cumplimiento a lo aconsejado oportunamente por el organismo municipal mencionado, en el sentido de destinarlo a espacio verde de uso libre y gratuito.

El Diputado Guillermo Smith y otros. (A.R.I.) presentan un Proyecto de Ley similar.

* Esta presentación señala el comienzo del acompañamiento activo de la diputada Liliana Parada a la campaña vecinal por la plaza.









Convocatoria a legisladores (Octubre de 2005)

El lunes 31 de octubre, la sala grande del San Carlos Sud, en Castro Barros 236, albergó las últimas –hasta ese momento– inquietudes vecinales que provocan las gestiones por la plaza. Compartimos el ámbito un importante número de representantes de la Red de Cultura de Boedo (N. de la R.: a la que pertenece Desde Boedo) –integrada por 42 instituciones–, el Encuentro Político y Social de Boedo –5 instituciones y 10 adhesiones–, la Iglesia Santa Cruz y entidades del barrio de San Cristóbal agrupadas en su Multisectorial –6 entidades– y Guillermo Agresta –director del CGP6– acompañado por un grupo de sus colaboradores. Y vecinos cuya antigüedad en este objetivo data de los años 70. Recibimos allí a los legisladores invitados: Milcíades Peña, quien concurrió con su asesor el arquitecto Gustavo Cañaveral, y Marcelo Fernando Meis, legislador electo por el PRO. Por su parte, las legisladoras Alicia Caruso y Sandra Dosch excusaron su concurrencia por razones de agenda, aunque, al igual que Peña y Meis, recibieron los antecedentes del caso y comprometieron su apoyo. (Desde Boedo, nov. 2005).

Patricia Roselló, de la Asamblea Vecinal de Boedo, comunica a los invitados, en un sucinto informe, el estado de la tramitación. La solicitud con el lote de firmas originales –2350 colectadas en apenas 45 días– fue presentada al director del CGP4, rotulada: “At. Dr. Aníbal Ibarra”, con copia al propio CGP, el 11 de octubre 2005 bajo el número de trámite 1546.

El lunes 17 de octubre fue entregado en la Legislatura GCABA para ser remitido a su presidencia bajo el rótulo “At. Lic. Jorge Telerman” (Expediente Nº 2623.P.05)

Al día siguiente, 18 de octubre, fue presentado en la Dirección General de Espacios Verdes, trámite Nº 275111. El jueves 20 lo recibió el Defensor del Pueblo. (Desde Boedo, nov. 2005).

No es frecuente en el globalizado mundo del individualismo participar activamente en una causa común. Resignar protagonismo, desechar mezquindades, vanidades, pasar frente al espejo y observar que no sólo refleja nuestra imagen. Que hay otros seres rodeándonos que, aún en la diversidad de pareceres, tienen luchas comunes que se potencian tomados de la mano. (Comentario editorial de Desde Boedo, nov. de 2005).

Otoño con mas proyectos

8 de marzo de 2006: proyecto 209 / F–2006 presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las diferencias con el proyecto La Porta consisten en:

* Falta de rezonificación precisa y determinaciones particulares tales como:

* El área destinada para juegos y esparcimiento infantiles no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del espacio verde;

* Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a las partidas presupuestarias en vigencia.

La fundamentación destaca que:

* La presente iniciativa tiene por objeto dar curso favorable a una solicitud efectuada en esta Defensoría del Pueblo por integrantes de una asociación vecinal (N. de la R.: se refiere a la Asamblea Vecinal de Boedo) que, con el aval de la firma de 2300 (dos mil trescientos) vecinos del barrio, vienen bregando para que se proceda a la expropiación del predio […] para la construcción de una plaza en el barrio.

En medio del historial, la carencia de plazas se enfatiza con: El barrio de Boedo, como se podrá observar en el plano que agregamos a estos fundamentos carece de espacio verde alguno (N. de la R.: se refiere al plano satelital de Boedo facilitado por este periódico).

Postergaciones (Julio de 2006)

El proyecto 2714–D del Bloque Socialista con decisión de “pronto despacho”, incluido dos veces en los Planes de Labor Parlamentaria, sufre dos postergaciones de tratamiento.

Tratamiento y sanción en primera lectura (31 de agosto de 2006.

El texto aprobado por 49 votos positivos, 2 negativos y 9 ausencias, resultará aprobado a posteriori como texto definitivo.

Para la sanción definitiva se requiere doble lectura (con audiencia pública), según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad.

La Audiencia pública (13 de noviembre de 2006)

A la audiencia acudieron 101 oradores sobre 129 inscriptos. Restadas las ausencias (28), 20 expusieron manifestando su apoyo a la plaza. Los restantes 80 lo hicieron en favor de la Catedral de la Fe.

Los representantes de las instituciones de Boedo que concurrimos a defender los derechos vecinales nos retiramos de la reunión con la amarga sensación –¡qué paradoja!– de que habíamos sido sorprendidos en nuestra buena fe… por gente de fe. No otra cosa resultó el bullicioso e intimidante acoso al que fuimos sometidos en las largas cinco horas en que debimos compartir espacio donde opusimos sólidos argumentos a las anécdotas, testimonios y alegatos de desconocimiento de nuestros trámites –sin ningún aporte técnico que avale su pedido– vertidos por la gente de la Catedral de la Fe. (Desde Boedo, suplemento especial, 15/11/2006).

Carta a los legisladores (20 de noviembre de 2006)

Se envía una carta a los legisladores donde se les recuerda la voluntad casi unánime de rezonificación y expropiación para espacio verde que votaron el 31 de agosto. Se expone la controversia fundada entre el interés general de la comunidad en favor del acceso libre, irrestricto y gratuito a un espacio verde y, por otro lado, el interés privado, minoritario y excluyente. Con la firma individualizada de 63 instituciones barriales y el aval de 2350 firmas de vecinos que se proclaman en atenta observación crítica de la actitud a asumir por las Sras. y Sres. legisladores en la culminación de este delicado proceso. (Desde Boedo, suplemento especial, 15/11/2006)





Marcha por la plaza (23 de noviembre de 2006)

Las instituciones sociales de Boedo y sus vecinos se reúnen el jueves 23 a las 18.30 hs. en Boedo e Independencia para defender sus derechos y demostrar a los legisladores que deben refrendar lo ya votado en primera instancia. Desde ahí marchan portando una pancarta “Todos por la Plaza de Boedo” hasta el cruce con San Juan. (Desde Boedo, suplemento especial, 15/11/2006)

La segunda votación (21 de diciembre de 2006)

La sesión padeció sucesivas postergaciones –del 13 al 20 de diciembre– y, finalmente, el 21, día en que se votó, en segunda oportunidad, la ley que ordena la expropiación del predio Vail para ser destinado a plaza de uso público.

Los increíbles manejos desplegados por la Catedral de la Fe –que incluyeron la expulsión de la sala de un alto directivo y amenazas de muerte a los legisladores– finalmente fueron superados por un holgado apoyo: 38 votos positivos, 9 negativos, 2 abstenciones y 11 ausencias.





Legislatura: segunda votación

Transcribimos los momentos salientes de la sesión tomados de la versión taquigráfica oficial.

– En Buenos Aires, en el recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, a veintiún días de diciembre de 2006, a la hora 18 y 18:

Sr. Presidente (De Estrada).– Queda abierta la sesión, con la presencia de 31 diputadas y diputados.

Luego de someterse a votación diversas alteraciones del orden del día y ante proclamas hechas oír desde el público asistente, el presidente de la asamblea advierte…

Sr. Presidente (De Estrada).– Voy a hacerle una advertencia al público: aquí hay personas de uno y otro sector, que están a favor o en contra de esta ley. Si interrumpen la sesión vamos a disponer el desalojo del recinto. (Y dirigiéndose a un enardecido militante de la Catedral de la Fe) A usted, señor, lo vamos a desalojar si sigue hablando.

La fe descontrolada

Sr. La Porta.– Pido la palabra.

Señor presidente: en primer lugar, creo que debemos hacer algunas aclaraciones. Realmente nadie puede creer algunas falacias que han corrido por ahí respecto de que quienes apoyamos la plaza para los vecinos del barrio de Boedo estamos haciendo una discriminación religiosa. Eso no es cierto.

– Manifestaciones en la barra.

Sr. La Porta.– Sinceramente, señor presidente, eso constituye un agravio para muchos de nosotros, que más de una vez hemos sido invitados y hemos acompañado actividades de los grupos evangélicos. Por lo tanto, descartemos eso, porque incluir esa figura en el debate es una falta de respeto que no nos merecemos.

– Manifestaciones en la barra.

Sr. La Porta.– En segundo lugar, quiero decir que esta ley ha reunido todos los requisitos legales, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más: los proyectos están basados en informaciones claras y terminantes proveídas por los propios organismos oficiales dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Tengo en mi poder una declaración del Registro de la Propiedad Inmueble en la que ya en el año 1971 se señalaba la conveniencia de que este predio fuera convertido en una plaza, atento al déficit no sólo de la Ciudad de Buenos Aires en materia de metros cuadrados de espacio verde por habitante, sino también y particularmente del barrio de Boedo, afectado por no contar con ninguna plaza ni con ningún espacio verde.

– (Aplausos) Manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente (De Estrada).– Silencio, por favor. Continúa en el uso de la palabra el diputado La Porta.

Sr. La Porta.– Señor presidente: esto queda evidenciado en el trámite que se le ha dado a esta plaza. Esto es más que evidente. Nosotros hemos presentado el proyecto antes de que se configurara la supuesta existencia…

– Manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente (De Estrada).– Solicito silencio, por favor.

(N. de la R.: el directivo de la Catedral de la Fe, ya advertido anteriormente por la presidencia, continúa gritando descontrolado.)

Vamos a suspender un minuto la sesión hasta que se retire el señor que está gritando desde hoy. Le pido a la gente de seguridad que lo acompañe para que se retire.

– (Aplausos) Manifestaciones en la barra.

– Se suspende la sesión durante unos instantes.

Sr. Presidente (De Estrada).– A las personas que gritan las voy a hacer retirar. Se reanuda la sesión. Continúa en el uso de la palabra el diputado La Porta, a quien le pido brevedad, de acuerdo con el compromiso al que hemos llegado.

Sr. La Porta.–Sí, señor presidente.

Quiero señalar que hemos presentado el proyecto mucho tiempo antes de que se conociera la existencia de un supuesto compromiso privado.

Para resumir y de manera telegráfica, quiero decir que de la documentación que podemos ofrecer, surge con claridad que en ningún momento nosotros hemos tenido noticias de la existencia de un boleto o de un compromiso firmado con anterioridad a la sanción de esta ley que hoy estamos tratando en segunda vuelta.

Señor presidente: quiero agregar que algunas manifestaciones vertidas en la audiencia pública ponen en claro lo que significa para los vecinos, después de treinta años de lucha, contar con este espacio verde en su propio barrio.

– (Aplausos) Manifestaciones en la barra.

Sr. La Porta.– Señor presidente: en definitiva y para no seguir agregando cosas…

Sr. Presidente (De Estrada).– Le pido que redondee, diputado.

Sr. La Porta.– …a esta situación compleja y conflictiva, voy a insertar mi discurso en la versión taquigráfica, y lo dejo a usted en libertad de acción para seguir concediendo la palabra.

(…)

Sr. Presidente (De Estrada).– El Cuerpo deja de estar constituido en comisión. En consideración en general la ley. Se va a votar. Requiere de 31 votos. Se utilizará el sistema de voto electrónico.

Sr. Presidente (De Estrada).– El resultado es el siguiente: 49 votos emitidos; 38 a favor, 9 en contra y dos abstenciones.

– (Aplausos) Manifestaciones en la barra.

Texto definitivo Ley 2266

Art. 1º.– Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, de conformidad con la Ley 238, al predio conocido como Estación Vail, en el barrio de Boedo, cuya denominación catastral es la siguiente: Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 28, Parcela 1.

Art. 2º.– Desaféctase el predio delimitado en el Artículo 1º del distrito de zonificación R2bI.

Art. 3º.– Aféctase a distrito de zonificación UP (Urbanización Parque) al predio delimitado en el Artículo 1º, para ser destinado a espacio verde de uso público, y usos complementarios compatibles con la zonificación UP.

Art. 4º.– A los efectos del cumplimiento de la presente ley el Poder Ejecutivo procederá a realizar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2007 una reserva de partida en la Jurisdicción 99 Obligaciones a cargo del Tesoro Bienes Preexistentes hasta la suma de siete millones novecientos mil pesos. ($ 7.900.000.)

Art. 5º.– Comuníquese, etc.

Sr. Presidente (De Estrada).– Suspendemos un momento la sesión, hasta que se retire el público.

¡Cuánta intolerancia!

– Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (De Estrada).– Continuamos con la sesión.

Sr. La Porta.– Pido la palabra.

(…) Me llamó la atención, y quiero que conste en la versión taquigráfica, que algunos señores, evidentemente fuera de control, pertenecientes a Catedral de la Fe, acaban de proferir amenazas contra mi persona y la de Ana Suppa. (…) me parece que habla muy mal de quienes se dicen feligreses de una religión. (Aplausos.)

(…)

Sr. Talento.– Pido la palabra. Señor presidente: deseo expresar mi solidaridad y creo que interpreto a la totalidad de mi bloque y al resto de los colegas con los diputados que fueron amenazados, ejerciendo y desplegando su función. (…)

Entonces, haciendo votos para que esta situación no pase de un momento de exaltación, quiero señalar la solidaridad, tanto con el diputado La Porta como con la diputada de mi bloque, Ana Suppa.

Dos sesiones voto x voto

El análisis de ambas votaciones provee elementos contundentes para validar nuestra herramienta democrática por excelencia: el voto.

*El ARI, con asistencia perfecta, corroboró lo votado afirmativamente en la primera instancia.

*El kirchnerismo (Frente para la Victoria) fue casi un calco de la primera votación cuando hubo dos ausencias. En la segunda el legislador Helio Rebot, recordado por su decisiva actuación en la destitución de Aníbal Ibarra, prefirió la abstención. El resto (13 legisladores) apoyó a la plaza.

*En el macrismo –que había votado unánimemente por la plaza en la primera lectura– cinco legisladores dieron el “sí”. Gabriela Michetti prefirió oponerse y otros tres –*Destéfano, Godoy y Herrera Bravo– estuvieron ausentes de sus bancas.

*En la coalición de centro-derecha denominada Juntos por *Buenos Aires predominó el “panquequismo”. El unánime apoyo a la plaza manifestado en primera instancia tornó en cuatro negativas (De Estrada, Enríquez, Majdalani y Santilli), una abstención, la del salomónico diputado Morando, dos ausencias y dos votos positivos de los diputados Alvaro González y Dora Mouzo.

*Los de Recrear (López Murphy) se “emperraron” en la negativa. Los dos ausentes –Araujo y Meis– de la primera votación, concurrieron para pronunciar un contundente “no” junto a San Martino y Varela. Sería bueno recordar en este punto que Marcelo Meis fue el primer legislador que se acercó –un año atrás– a nuestra convocatoria y prometió apoyo a la propuesta vecinal ¿Qué lo habrá hecho cambiar tanto?

*En las minorías –bancas unipersonales o duetos de diputados– no hubo negativas. Sólo algunas ausencias se tornaron presencias y viceversa. Y otros dieron el “sí” en ambas oportunidades. Entre ellos Norberto La Porta, del Socialismo, factótum de esta conquista y presentador del primer proyecto en esta instancia definitoria; Fernando Melillo de Convergencia; Rubén Devoto de Desde Abajo y Carlos Lo Guzzo de la Unión Cívica Radical.

*Otras curiosidades que pueden contribuir a sacar algunas conclusiones. Una sola diputada de los sesenta estuvo ausente en ambas oportunidades: Noemí Oliveto de *Autodeterminación y Libertad, quien, al parecer, cumplió a rajatabla con la denominación de su partido.

*El que se fue y el que entró. Ambos apoyaron a la plaza: Julio De Giovanni del Partido de la Ciudad, dijo “sí” en la primera y finalizó su mandato. Y Abelardo García –de Militancia Social– que debutó en la Cámara con su apoyo a nuestra plaza.

*Los del Sur que no apoyan al Sur: Héctor Bidonde y Sergio Molina –pertenecientes al Partido Del Sur–, que habían apoyado con sus votos en la primera convocatoria, decidieron una “ubicua” ausencia en la segunda y definitoria. (Desde Boedo Nº 60-enero/febrero de 2007)

Entrevista (8 de enero de 2007)

A raíz de una entrevista con el Sr. jefe de Gobierno solicitada por Patricia Roselló (Asamblea Vecinal de Boedo) para clarificar los pasos que siguen a la promulgación de la ley –mediante nota y llamada telefónica–, el Sr. Sub Secretario de Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, Javier Adrián Lebenas recibió a una delegación de la Red de Cultura de Boedo compuesta por Noemí Oneto (Centro de Jubilados “Noninos”), Patricia Roselló y Liliana García (Asamblea Vecinal de Boedo), Alberto Venturiello (Círculo Unidos GON), Ildefonso Pereyra (Unión de Orquestas Típicas), Rosa María Silva (Jardines de Infantes Nucleados “B” D.E. 6º “Maestro escultor Francisco Reyes”), Omar Blanco (Asociación “Baires Popular”), Mario Bellocchio (Periódico “Desde Boedo ” y Asociación “Baires Popular”) y Susana Leiracha (Asamblea Vecinal de Boedo y militante de DDHH).

La delegación expuso una serie de inquietudes:

Las entidades que representamos a los vecinos solicitamos participación.

La etapa de la expropiación donde, si hay quiebra de por medio, puede prolongarse más de lo normal, quién se va a hacer cargo de la vigilancia.

Se inicia el período de trabajo conjunto para la concreción de la plaza, entre el Gobierno y los vecinos.

La importancia de que el predio sea destinado a espacio verde donde tengan protagonismo los árboles y el pasto.

La plaza se hace necesaria también desde lo urbanístico.

La implantación de tantas torres en los alrededores requiere este espacio verde para compensarlas.

Lebenas:

Cuando haya trabajo conjunto con gobierno va a ser necesario adaptar diseño a necesidades vecinales, no a gustos personales que pueden ser millares; un espacio público no es la casa de uno.

Interiorizarse del estado jurídico del predio para intentar, en primera instancia, un acuerdo con el o los propietarios.

Desde el gobierno tenemos la obligación de atender a todos y tratar de armonizar.

Se ha producido un encuentro entre dos “actores” apasionados con el lógico chisporroteo y desde el Estado tenemos la obligación de mediar.

En lo que se refiere a ustedes tenemos que encontrar que la plaza sea una realidad.

En nuestra ciudad, hoy, cada metro ganado al cemento es un verdadero logro.

Publicación en el Boletín Oficial (5 de febrero de 2007)

Con la publicación en el Boletín Oficial Nº 2623 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en su apartado “leyes”– quedó definitivamente promulgada la ley Nº 2266.

Constitución Comisión Plaza de Boedo (12 de marzo de 2007)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del mes de marzo de 2007, siendo las 19.30 hs., se reúnen en la calle Pavón 3916 de esta ciudad en un espacio cedido por el Club GON, los vecinos y organizaciones firmantes al pie… (1)

Queda así constituida la comisión que en lo futuro se encargará de todo lo concerniente a la concreción de la plaza.

Entre otras actividades se destacan la nota enviada a los Ministerios de competencia y a la Defensoría sobre la urgencia de instrumentar el proceso expropiatorio. Nota a Telerman sobre buenos oficios y la labor de la diputada Liliana Parada sobre pedido de informes al jefe de Gobierno.

Fallecimiento de Norberto La Porta (1º de abril de 2007).

Quedará en el recuerdo como el cabal hombre público que dedicó sus últimos días a la causa de la plaza del barrio de Boedo (Editorial Desde Boedo del Nº 62 de abril de 2007.)

Es hora de participar:

Somos muchos los que acordamos esta conquista barrial. Hagamos sentir el peso de nuestra presión para que los expedientes no duerman en un cajón por desidia o mala intención. La experiencia de vecinos en otras expropiaciones muestra que los trámites “se caen” o los propietarios entorpecen lo suficiente para que no se llegue a concretar.

Y las leyes votadas se pierden. En dos años caducan y hay que volver a empezar ¡Alerta, vecinos! La plaza no va a ser un hecho hasta que podamos gozar la sombra de sus árboles.

Participe en las actividades de esta Comisión con sede en Pavón 3916. (Editorial Desde Boedo del Nº 63 de mayo de 2007.)

Actividad comunitaria.

El sábado 12 de mayo, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 17 se desarrolló en Carlos Calvo entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers una actividad comunitaria de afianzamiento y difusión.

Sobre la jornada al aire libre del 12 de mayo en las adyacencias del predio (Carlos Calvo y Loria), y a pesar de la negativa de las autoridades para ingresar al interior del lugar, se evalúa, en general, que la actividad cumplió con sus objetivos, que fue muy organizada y que las instituciones pudieron estrechar vínculos e intercambiar opiniones sobre distintos temas. Fueron invitados los maestros y alumnos del barrio a buscar juntos un nombre para la futura plaza. (Desde Boedo. Edición 64 de junio de 2007)

Expropiación (Julio 2007)

La Comisión Plaza informa que se ha iniciado un expediente de expropiación Nº 4982/2007.

Tomamos conocimiento a través de la diputada Liliana Parada que se han presentado vecinos en la Legislatura con un proyecto para poner nombre a la plaza. Luego de un intercambio de ideas al respecto, se resuelve hacer llegar a los legisladores el acta de constitución de la “Comisión Plaza” con una carta adjunta solicitando a los legisladores que cualquier tema vinculado a la Plaza sea derivado a la Comisión Barrial que está funcionando de hecho desde el 2006, antes que saliese la Ley. 2266, y oficialmente desde marzo 2007.

Entrevista (Septiembre de 2007)

La Comisión Plaza informa que se sigue aguardando la entrevista solicitada con el Sr. Esteban Bellomo de Espacios Públicos.

Se elabora un tríptico donde se reseñan datos sobre los posibles candidatos para el nombre de la plaza. (Desde Boedo Nº 67, sep. 2007).

Flores en primavera (Octubre de 2007)

A iniciativa de la Comisión Plaza se distribuyen 100 plantines florales entre los comerciantes de la zona promocionando a la plaza en primavera.

La Comisión Plaza ubica al Expediente Nro. 23.258/07 (de tramitación de la expropiación): se encuentra desde el 4 de septiembre del corriente año en la Dirección General de Bienes del GCABA.

Se solicita a la Jefatura de Gobierno vigilancia para el predio. (Desde Boedo Nº 68, oct. 2007).

Convenio de avenimiento (Noviembre de 2007)

* Los propietarios del predio firman el convenio de avenimiento.

* Un grupo de chicos del séptimo grado del Instituto Santa Cruz participan en una sesión especial de la Legislatura de nuestra ciudad y logran hacer aprobar por unanimidad un proyecto para la Plaza de Boedo que refuerza la lucha del resto del vecindario al respecto.

* La diputada Liliana Parada logra hacer aprobar sobre tablas la custodia del predio.

* Malnati entrevista a Patricia Roselló sobre la plaza de Boedo. La necesidad de espacios verdes en la ciudad involucra a nuestro tema barrial en el espacio “El ciudadano” en Canal 13. (Desde Boedo Edición Nº 69 de noviembre de 2007).

Un decreto “abandonado” (Diciembre de 2007)

A un año de la sanción de la ley, todo está listo para firmar el decreto de expropiación. Lamentablemente, Telerman partió sin dejar cerrado el trámite.

Prioridad plaza (Febrero de 2008)

La Comisión Plaza se reúne con el nuevo director del CGPC 5, Marcelo Claudio Bouzas. En esa oportunidad el funcionario anunció la prioridad que se le dará y su dedicación a solucionar el tema (Desde Boedo, edición Nº 71, feb. 2008).

Mayo de 2008: parálisis ejecutiva

Lo que hasta hace un mes podía considerarse que sólo llevaba los retrasos burocráticos de retomar el trámite del gobierno anterior, se ha transformado en una virtual paralización de las actuaciones. El convenio de avenimiento —a cuya copia tuvimos acceso— sigue sin la firma de las partes a la espera de informes que, ignoramos por qué causa, se demoran en ser provistos. El expediente, que lleva el Nº 23.258–07, se halla, desde el día 7 de abril, en la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Ante tal situación, la La Comisión Plaza se hizo presente en Avenida de Mayo 525 solicitando una entrevista con el jefe de Gobierno de la Ciudad a fin de recabar de la más alta autoridad una explicación sobre la prolongación desmedida del trámite expropiatorio. (…)

De igual manera la Asociación, ante la situación imperante, resolvió adelantar su próxima reunión (miércoles 14 de mayo a las 19.30 en el Club GON, Pavón 3916) con el objeto de poner al tanto al vecindario de las conocidas demoras y planificar las futuras acciones a llevar a cabo. (Patricia Roselló, Desde Boedo Nº 74, mayo de 2008).

Informe digital del nuevo CGPC5

Subsecretaría de Atención Ciudadana Jefatura de Gabinete de Ministros, www.buenosaires.gov.ar

Resumen Digital N° 1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

3 de junio de 2008

NOTICIAS COMUNALES: Tras 40 años de lucha Boedo tendrá su plaza El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concreta, después de cuarenta arios de espera, el proyecto de la Plaza Boedo, que estará situada entre las calles Carlos Calvo, Sánchez de Loria y Estados Unidos. Se estima que para marzo de 2009, en el predio que antiguamente era la Estación de tranvías conocida como “Estación Vail” se inaugurará la plaza de Boedo.

Firma de la escritura del predio (Agosto de 2008)

El 25 de julio se firma la escritura: el predio ya es del Gobierno de la Ciudad.

El 28 de julio la Comisión Plaza asiste a la reunión de la Comisión de Cultura de la Legislatura a la que ya ingresó, con dictamen favorable, el nombre de Mariano Boedo para la plaza.





Corte de cintas

La Comisión Plaza organiza un “Corte de cintas” e ingreso de los vecinos al predio que será nuestra plaza Mariano Boedo (Octubre de 2008).

Se constituye la “Asociación Civil Cultural-Ambiental Todos por la Plaza de Boedo” (2) (Noviembre de 2008)

Reunión de la Asoc. Todos por la Plaza del 8 noviembre

1.– Solicitud al Poder Ejecutivo GCABA de la Gestión Cultural del espacio a través de la Legislatura / borrador Defensoría del Pueblo.

2.– Asoc. civil Objeto – Elección del nombre – proyectos en curso – espacio de la memoria – Ministerio de Cultura– y Secretaría de Medio ambiente – Elección CD

a) Se aprobó el estatuto constitutivo de la “Asociación Civil Cultural–ambiental todos por la Plaza de Boedo” b) Se designó la Comisión Directiva más un Órgano fiscalizador

Comienza la demolición (Diciembre de 2008)

La Guardia de Auxilio tomó a su cargo el comienzo del desguace del predio Vail.

Presentación del anteproyecto ganador (Diciembre de 2008)

El CGPC5 invitó a los vecinos a la presentación del anteproyecto ganador del concurso “Plaza Boedo”. La reunión se realizó el jueves 11 del corriente mes en dependencias del Centro de Gestión. Estuvieron presentes autoridades de la repartición —Marcelo Bouzas (Director), el Arq. Horacio López Gascheto y el Arq. Miguel Ortemberg, Director general de proyectos urbanos y arquitectura— y los arquitectos premiados: María de la Paz Castillo, Carolina Kogan y Leonardo Cabral quienes presentaron su trabajo en una completa proyección del material que incluyó plantas y perspectivas explicadas con lenguaje sencillo y didáctico.

…………………………………..

Algunas observaciones vecinales como la presencia de un mástil en el predio fueron anotadas para su corrección.

El arquitecto López Gascheto señaló que la presentación no constituye un proyecto cerrado a modificaciones que puedan sugerirse sin modificar su esencia.

Uso cultural de la plaza (Febrero de 2009)

Entrevista de la La Asoc. Todos por la Plaza con el director de Proyectos Urbanos como intercambio para definir el uso cultural de las instalaciones de la plaza Mariano Boedo.

El CGPC5, en su boletín digital “Obra compromiso”

El CGPC5, en su boletín digital Nº 22 difundido el 29 de diciembre de 2008, puso en conocimiento del vecindario la titulada “obra compromiso”, texto originado en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Estimado vecino: esta carta es para asumir un compromiso con usted y darle una buena noticia: una nueva plaza se está haciendo en su barrio, Boedo.” (…)

“En febrero se adjudicará la obra. En julio de 2009 podremos inaugurar la plaza”.

(…) Sin embargo, según pudo recabar este periódico en el CGP y en la Dirección de Proyectos Urbanos, no había, en ese momento, novedades con respecto a la licitación ni había sido fijada la fecha de cierre de recepción.

Proceso licitatorio (Marzo de 2009)

El proceso licitatorio –aún no iniciado– pasó a la Subsecretaría de Obras Públicas donde recién se comenzaron a armar los pliegos correspondientes.

Museo Participativo Barrial

En las reuniones de la Asoc. Todos por la Plaza se define al Museo Participativo Barrial.

Un eco multiplicador desde el barrio y hacia todos. Lugar de encuentro y de trabajo de los vecinos de Boedo.

Proyectado por la Comisión Vecinal Todos por la Plaza para un salón del edificio preservado del futuro paseo público, el Museo Participativo Barrial está concebido como un espacio donde los vecinos producen y reproducen cultura, en lugar de ser un mero depósito de bienes reputados como “privilegiados”. En este museo el énfasis será puesto en la generación de una actitud participativa por parte de la comunidad barrial; además se favorece la interrelación entre los promotores de la idea y los vecinos, éstos aportando sus inquietudes y aquéllos respondiendo, orientando y conduciendo los esfuerzos hacia la realización del museo, considerado como instrumento comunicativo.

Será, entonces, un museo con una participación directa de la comunidad e integrándose a ella.

Contratación de obra (Abril de 2009 )

En la fecha se nos notificó, desde la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, oficina del arquitecto Miguel Ortemberg, que: “el gobierno de la ciudad está en etapa de contratación de la obra y que las mismas se iniciarían a partir de la segunda quincena de abril con un tiempo de Ejecución estimado de ocho meses”.

Mientras tanto nuestras cuentas daban que, para fin de año o principios de 2010, Boedo por fin tendría su plaza.

Reclamo de celeridad (Mayo de 2009)

El 9 de mayo los vecinos convocados por la Comisión Todos por la Plaza de Boedo concurren a las inmediaciones del predio y, en medio de los festejos habituales de estas reuniones, reclaman por la celeridad en el comienzo de las obras.





Gripe y demolición (Julio de 2009)

Entre tanta pálida con sabor a encierro preventivo –por la irrupción de la epidemia de la gripe AH1N1–, comenzaron, junto con el mes, los trabajos de demolición en el predio Vail. La plaza en marcha.

Polémica por el voto de Michetti

Se desata una polémica con el ínclito Aníbal Lomba –entonces presidente de la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo– quien, a través de la Secretaría de redacción de nuestro colega “Nuevo Ciclo” señala –entre otras febriles elucubraciones– a “Desde Boedo ” por hacer “uso intencionado” de la votación de Gabriela Michetti en la legislatura para la aprobación de la ley que apruebe la construcción de la Plaza. Reproducimos el fragmento inicial del artículo publicado por “Desde Boedo ” al respecto:

“¿Sabía usted que Gabriela Michetti votó en favor de la plaza en la primera votación —de la que emergió la Ley 2266, de expropiación del predio y construcción de la plaza— y en contra en la segunda votación? Esta es una verdad que no admite interesadas interpretaciones. Si algún operador del PRO quisiera subjetivar el aserto con argumentaciones que pretendan conocer la intimidad de la intención de la —entonces— legisladora, revelaría su sectarismo: ¿quién que no pertenezca al riñón de su orientación política puede saber sobre las razones de los “sí” o los “no” que la Michetti dio en la Legislatura alguna de las escasas veces en que se hizo presente?

Desde que el tiempo es tiempo y la racionalidad se asentó como un bien supremo, el ansia de proclama de verdades constituye una tentación ineludible que se transita en un amplio espectro que va desde la modesta exposición de ‘nuestra verdad’ hasta su identificación con un valor absoluto, único y conveniente para la patología o el interés oculto de quien la pronuncia, incluyendo la aviesa descalificación de quienes no la comparten”.

Estado de las obras (Agosto de 2009)

La demolición de la Estación Vail vista desde la torre de Loria 1020 y EE.UU. y desde el interior del predio. Se observan: la ausencia de escombros —ya retirados del lugar— y el desguace de las cabriadas. Aunque los tiempos del cartel de obra —30 días— ya han sido ampliamente superados, la prolijidad del trabajo alienta las expectativas. (Desde Boedo Nº 88, agosto de 2009).

El sábado 22 de agosto, de 11 a 15, frente al predio, sobre la esquina de Carlos Calvo y Loria, la Comisión Plaza convocó al vecindario a una reunión en la que, en medio del clima festivo centralizado por el locro y las actividades que se desarrollaron, se aprovechó la oportunidad para difundir de qué modo el Ecomuseo Participativo se integrará con la incorporación de los vecinos.

Obra detenida (Septiembre de 2009)

Luego de producido el desguace y limpieza, la actividad en el predio está paralizada desde el 16 de agosto. La Asoc. Todos por la Plaza moviliza el alerta vecinal.

Caída de la licitación (Octubre de 2009)

Ya en el mes de junio, por irregularidades, se había caído la licitación. La Asoc. Todos por la Plaza accedió a la documentación que lo certifica. “Demolición de ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo” originado en la Dirección General de Planeamiento Urbano y Arquitectura.

En el mismo, la Procuración General del GCABA, luego de un pormenorizado análisis de 10 carillas –en las que se describen un alto número de irregularidades de procedimiento– concluye, con fecha 22 de mayo: “con sustento en las consideraciones precedentemente expuestas, aconsejo no suscribir el acto proyectado” (Firma: Pablo Gabriel Tonelli, Procurador General, GCABA). (…)

La Asoc. Todos por la Plaza manifiesta:

“De las anomalías deben hacerse cargo quienes las cometieron. A los vecinos nos corresponde la tarea de exigir que se cumpla la ley 2266: ¡La plaza, ya!

¿Qué pasa con la plaza? (Octubre de 2009)

Nuevas pintadas en el predio y el Coro-murga, el 19 de octubre a las 18, frente a la Legislatura, en los reclamos por la demora de la plaza.

Reunión con el ministro Chain

La Asoc. Todos por la Plaza concurre a la reunión de la Legislatura donde el ministro Chain responde a los diputados sobre el presupuesto 2010. La diputada Parada que gestionó y consiguió una reunión particular de los vecinos con el ministro para el 18 de noviembre, en uso de la palabra, alude al tema plaza.

Final del diálogo de la diputada con el ministro:

Sra. Parada.– Mi secretario está llamando a su despacho para coordinar agendas.

Pero de todos modos, no fue lo que me expresó telefónicamente respecto de que este año estaba la licitación.

Sr. Ministro (Chain).– Es el deseo que tenemos. No se lo quiero prometer. Quizás, cuando conversemos con ustedes y con los vecinos se quiera incorporar algo; por eso, es mejor que lo hagamos en ese momento.

(Desde Boedo Nº 91 de noviembre de 2009).

Licitan la plaza (Diciembre de 2009)

Llamado a licitación: Demolición Ex–Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo – Ministerio de Desarrollo Urbano – Dirección General Técnica Administrativa y Legal – Desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2009 – Obra “Demolición Ex Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” – Expediente Nº 1.348.273/09 Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete con 98/100 ($ 9.038.437,98). Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio. Valor del pliego: gratuito.





Apertura de licitación (Enero de 2010)

El martes 19 de enero, a las 13, se produjo la apertura de los sobres de la licitación para la construcción de la plaza Mariano Boedo.

“Estimo en marzo-abril el comienzo de obra que llevaría once meses. De manera que la finalización se estima para mediados del primer semestre del 2011. Una vez terminada la obra se le entrega a Espacio Público, que es quien se encarga del “plan de manejo”. (Arquitecto Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano).

Acción gráfica (Marzo de 2010)

En el Nº 94 de Desde Boedo de marzo de 2010 aparecía una convocatoria de la Asoc. Todos por la Plaza:

“La plaza entre todos”. El sábado 27 de marzo, de 16 a 19 hs., los invitamos a participar y compartir la realización de una Acción Gráfica Colectiva en el paredón de la calle Sánchez de Loria (entre Carlos Calvo y EE.UU.) de la futura plaza Mariano Boedo.

Organizan Comisión “Todos por la Plaza de Boedo” y Castromagno (Agrupación de artistas plásticos)

Comenzó la construcción de la plaza (Mayo de 2010)

Por fin se iniciaron las obras de la plaza Mariano Boedo. Los vecinos–vigías echaron a correr prontamente la novedad de que el jueves 29 se habían hecho presentes en el predio vehículos de carga y operarios de la firma “Salvatori”, adjudicataria de la obra. Confirmada la noticia, correrse hasta el predio para confirmar el rumor se transformó en el paseo obligado y hacer una recorrida por la manzana de la plaza –casi turismo siglo XXI– fue como “tratar de modificar el hábitat y no morir en el intento” (Patricia Roselló, presidenta de ACCATplPdB). (Desde Boedo Nº 96 de mayo de 2010)

“Unidad ambiental” (Julio de 2010)

Presentación del Anteproyecto de Ley “Declaración de Unidad Ambiental” y el Proyecto de Ecomuseo Participativo Barrial.

Este proyecto, de características similares a las leyes que rigen el Parque Avellaneda y la Reserva Ecológica, entre otros, pretende dar al barrio de Boedo una legislación acorde con su rica y activa participación vecinal.





Sorpresas te da Larreta (Agosto de 2010)

La Asoc. Todos por la Plaza da a conocer que “el GCABA niega a esta Asociación el acceso a la documentación de obra modificatoria de la licitación adjudicada en febrero 2010” (7/8/2010).

Mientras tanto Desde Boedo Nº 99 de agosto de 2010, editorializa:

“Sorpresas te da Larreta”

El Gobierno de la ciudad cita a selectos vecinos (de comPRObada adhesión) para informar sobre las modificaciones a la plaza “obligado” por el “descubrimiento” de elementos históricos que siempre estuvieron a la vista.

“Cada vez que Rodríguez Larreta verborrea en el predio nos deja su impronta: Ahora la plata está, mañana no sé –amenazó el año pasado. El nuevo apriete circula por caminos más sutiles: una plaza con canteros ¡seguro! es mejor que lo que tenemos hoy. Detrás de sus acostumbradas muecas funambulescas podía percibirse claramente una burla a las instituciones y a los verdaderos vecinos luchadores de este espacio público largamente peleado”.

El busto de Mariano Boedo (Septiembre de 2010)

Aunque la plaza aún esté en construcción, ya tenemos, finalizado, el busto de Boedo. El busto del prócer –ya terminado– aguarda en el atelier de sus autoras –las escultoras salteñas María Pilar Velazco y Olga Gabriela Abadie Fons– su emplazamiento definitivo, la plaza Mariano Boedo.

Protesta barrial (Diciembre de 2010)

El jueves 9, con la caída del sol, la esquina de Boedo e Independencia se pobló con una importante cantidad de vecinos que salieron a protestar convocados por la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo. El motivo de la ruidosa queja se centró en la insólita actitud del Gobierno de la Ciudad de licitar la construcción de la sede del CGPC5 y futuro centro comunal aprovechando la estructura del edificio preservado como “área para eventos y exposiciones”, según reza el propio cartel de obra y solicitado legislativamente por la Asociación para albergar al Ecomuseo Participativo Barrial (EPB), usos de índole cultural compatibles con la ley 2266 que diera origen a la expropiación y rezonificación del predio. Los vecinos recorrieron luego la avenida Boedo hasta San Juan siendo muy festejado por el entorno barrial su correcto reclamo. (Desde Boedo Nº 103 de diciembre de 2010)

Declaración de la Asoc. C. C. A. Todos por la Plaza de Boedo

“Los vecinos nos oponemos a que el Gobierno de la CABA cambie caprichosamente lo estipulado por la ley y repudiamos estas medidas con las que pretende acostumbrarnos el PRO a sus reiteradas trasgresiones e irregularidades.

La Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo, ha recurrido a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que interceda por los vecinos.

Y litigará contra las autoridades, si es necesario, si desoyen los reclamos pidiendo plaza “plaza”, defendiendo “su” ley 2266, para obligar al Gobierno a dejar sin efecto el trámite licitatorio en curso. Ya se llevan recolectadas más de tres mil firmas al respecto y nos juntamos el jueves 9 para darle voz al reclamo”.



















Primera inauguración (28 de diciembre de 2010)

Para los “inocentes” que creyeron que el Gobierno porteño iba a cumplir todas las promesas formuladas, y más que sus promesas, iba a respetar las leyes, el significativo 28 de diciembre se inaugura la Plaza Mariano Boedo –un primer sector– con la presencia del jefe de Gobierno Mauricio Macri quien resulta acorralado –a pesar del cerco de obsecuentes y custodia– por la cartelería vecinal que le informa sobre que “La plaza la ganamos los vecinos” y le reclama “No al CGP en la Plaza”. (Desde Boedo Nº 104 de enero/febrero de 2011).

La crónica: Puntualmente, a las 11, como se avisó recién esta mañana que se haría, se abrieron las puertas que dan sobre EE.UU. y se permitió el acceso al público. La burda maniobra urdida para que los auténticos vecinos estuvieran ausentes no surtió el efecto esperado por las autoridades. (…) Después vino la ceremonia que, acompañada por la banda de la “Metropolitana” con sus marchitas militares, remedó antiguas inauguraciones de Cacciatore con la incomparable ventaja de que, esta vez, a pesar del oprobioso recuerdo, estamos en democracia y ese esencial tema no puede perdérsenos de vista. El jefe de Gobierno lanzó su parrafada que, dada la elementalidad del contenido, no necesitó esta vez el apunte del ministro Chaín, firme a sus espaldas, por las dudas. Completaron el elenco de autoridades el Director del CGPC5 Marcelo Bouzas y el jefe de Gabinete de Ministros Horacio Rodríguez Larreta.

Acción de amparo (Diciembre de 2010)

El tema central, eje de la disputa, es la instalación de un CGPC dentro de un predio catalogado como “Urbanización Parque”, tal la situación de la Plaza Mariano Boedo. La acción de amparo iniciada el 29 de diciembre de 2010 por la Asoc. Todos por la Plaza derivó en el otorgamiento de la medida cautelar dictada por el Juzgado de 1ª instancia en lo contencioso, administrativo y tributario Nº 13, Secretaría Nº 26, a cargo del Dr. Guillermo Martín Scheibler, y las expresiones del fiscal (“…opino que V.E. debería rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de grado. Fiscalía, de enero 2011. DICTAMEN Nº –FCCAYT.PRS”). Ante la apelación del GCABA el juez cita a las partes.

Audiencia de citación (Febrero de 2011)

El martes 8 de febrero a las 12 se produjo la audiencia convocada por el juez. Era de esperar que, de acuerdo con los lapidarios conceptos del Juzgado de 1ª instancia y las expresiones del fiscal no hubiera que prever una decisión en sentido opuesto a la tomada en primera instancia, propiciada por la Asociación “Todos por la Plaza” y más de 3000 firmas vecinales. Sin embargo el Juez va a decidir levantar la cautelar.

Apelación de la Asoc. Plaza (Abril de 2011)

La Asociación C. C. A. Todos por la Plaza de Boedo ha apelado la decisión del Dr. Scheibler de levantar la cautelar.

Desde Boedo Nº 106 de abril de 2011 editorializa:

Por qué NO al CGPC en la plaza. El disparate con que insiste el Gobierno de la Ciudad tiene su contracara en la férrea acción vecinal. Las idas y vueltas de un juez dubitativo. Los puntos oscuros de un procedimiento con aristas llamativas. La medida cautelar. La introducción por parte del Gobierno de un “hecho nuevo” que modifica el proyecto en la planta baja y agolpa en las otras tres plantas a las oficinas públicas como si a ellas se pudiera acceder por helicóptero, cuando en realidad su única entrada es “por la plaza”.

El hecho nuevo sobre lo viejo. (Mayo de 2011)

La introducción de modificaciones insustanciales en la planta baja del proyecto original del CGPC aparece, a los ojos de la Justicia de primera instancia, como el salvoconducto para violar la ley 2266.

(…) “este edificio se decide preservar para ejecutarlo en una etapa posterior a la construcción de la plaza MB, por considerar que “presenta características patrimoniales tanto en su concepción física como en su carga intangible” (cultural).

Así se manifiesta el Ministerio de Desarrollo Urbano del GCABA, a través de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.: “De las construcciones existentes con valor patrimonial, se prevé la refuncionalización del edificio sobre la calle Carlos Calvo”. Nos preguntamos entonces: ¿para qué se preserva si luego se argumenta que no posee valor patrimonial?, tal como lo señala el área de Protección Histórica de la Supervisión de Patrimonio Urbano en su dictamen 3704. Esto es absurdo y contraría el orden lógico más elemental.

Con un razonamiento inverso se considera el muro sobre Sánchez de Loria como un área a demoler. Sin embargo tiempo más tarde se le otorga valor patrimonial y acto seguido se lo interviene fuertemente con la apertura de grandes arcadas que modifican el carácter de su diseño original. Ambiguo y contradictorio accionar.” (Arq. Daniel Alfonso Fusaro – Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo)









Segunda inauguración (8 de junio de 2011)

(y aún falta el edificio)

Con la notoria prevención que debe haberle generado a las autoridades las pacíficas manifestaciones vecinales de protesta de la primera inauguración del 28 de diciembre –el Jefe de Gobierno, esta vez, optó por no concurrir– y en una más que modesta ceremonia, se inauguraron las obras de la totalidad del espacio llamado, con aventurado eufemismo, “verde”.

A 1589 días de la promulgación de la ley que luchamos y conseguimos los vecinos, se inauguró oficialmente la plaza Mariano Boedo. Queda pendiente la disputa para que el edificio preservado sea “plaza” y no CGPC. (Desde Boedo Nº 108 de junio de 2011)

Antes de la Independencia (Julio de 2011)

La Asociación C.C.A. Vecinos por la Plaza de Boedo celebró –por anticipado– el día de la Independencia en la plaza Mariano Boedo. No hubo frío intimidatorio, a pesar de los 9º de máxima, ya que el solcito y el calor de los concurrentes y animadores levantaron la temperatura que se tornó primaveral en el ánimo de los asistentes. Hasta los candidatos comunales del FpV Raúl Sánchez y Carlos Benítez se hicieron presentes. Chocolate, pastelitos, tortas, mate, juegos infantiles, radio abierta, buena disposición para el festejo y, como postre, la celebrada actuación de “La que se viene”.

El busto y la inauguración de los vecinos (Septiembre de 2011)

El sábado 10 se inauguró el busto de Mariano Boedo con la presencia del Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Y el domingo 25 se produjo –para la plaza– la “Inauguración de los vecinos”.

Convocados desde la Asociación de vecinos y su Ecomuseo Participativo Barrial los habitantes de Boedo inauguramos, el domingo 25 de setiembre, la plaza “Mariano Boedo”. Este “Encuentro de primavera” tuvo como objeto producir la inauguración emotiva, más allá de las administrativas y formales que el Gobierno de la Ciudad realizó en diciembre de 2010 y luego en junio de 2011. Los vecinos consideramos que a este predio le faltaba la inauguración del corazón, la de los que compartiremos el espacio que tantas luchas costó conseguir.

Un fallo “fallado” (Octubre de 2011)

El oprobioso pronunciamiento del juez Scheibler que tramitó la causa en la que se solicitó una medida cautelar para preservar al edificio histórico de la plaza de la trasgresión de instalar en él la sede comunal. Bastó que el Gobierno de la Ciudad cediera, para usos culturales, un pequeño espacio de planta baja –carente de muros donde asentar una mínima muestra– para que el magistrado lo introdujera como “hecho nuevo” y cambiara drásticamente su favorable opinión inicial. En el trayecto hacia la mutación, hubo un 65% de votos macristas de la última elección porteña. ¿Tendrá relación este suceso?

¡Qué bueno imaginar ya un domingo de sol –comentaba el cronista en octubre de 2011– con masiva afluencia de público sin tener que caminar dos cuadras para conseguir un baño y pudiendo contemplar una muestra en el “amplio salón” de planta baja sin resbalar con el arroz que tiraron a los novios detrás de la mampara de cristal! O escuchando el recital de un pequeño conjunto tanguero sin tener que interrumpir para que el novio escuche el “si” de la novia. ¡Qué bueno!

Seguramente ante tanta promesa cultural, el lugar y sus servicios estarán habilitados y vigilados por fuera del horario de atención administrativa de la oficina comunal, ¿no? ¿O será de lunes a viernes de 9 a 18?

Sobre el “fondo de la cuestión” el juez Scheibler recién acaba de pronunciarse con su fallo de fecha 20 de septiembre. Sin embargo aquella primera resolución del 29 de diciembre de 2010 –[…] ordenar la suspensión del trámite de la licitación pública […] y todo acto tendiente a materializar la construcción de la sede del CGPC Nº5 […], hasta tanto el suscripto resuelva el fondo de la cuestión– quedó sólo en una bravuconada que no resistió el acoso del Gobierno de la Ciudad y el 10 de marzo ordenó el levantamiento de la medida cautelar. (Desde Boedo Nº 112 – Octubre de 2011).

Y para no cerrar con una frustración

Desde aquella segunda votación de la ley 2266 peleada con tanto ahínco –21 de diciembre de 2006– han pasado más de catorce años. Desde la primera “inauguración” que pretendieron escabullirnos para evitar infructuosamente el escrache de cartelitos al jefe de Gobierno Mauricio Macri –28 de diciembre de 2010– ya se cumplieron diez, vamos para los once.

Fue duro transitar esos empinados senderos.

Pero de esas luchas devino una institución vecinal –ya decana– que ha acumulado prestigio a fuerza de su enorme y persistente tarea para el logro del espacio y la coherencia de su uso público: la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo –que dejó de ser la primitiva Comisión Plaza en noviembre de 2008 para sacar chapa de la IGJ– se hizo cargo de cuanta lucha se planteara en torno a lograr nuestro verde y, una vez conseguido, permaneció como representación vecinal oficial organizando actividades populares de gran repercusión que forman parte de la esencia cultural boedense.

La plaza está en orden

A pesar de todo lo que costó, la plaza con su cemento, pero también con sus jacarandaes, provee escenario a la convivencia infanto-juvenil-adulta-anciana del pueblo de Boedo y su entorno.

La Plaza ya está y los vecinos la disfrutan pese a todos los inconvenientes, pese a todas las zancadillas que debieron padecer camino a la conquista del espacio de aquella primitiva Estación Vail.

Visto en perspectiva, nos consuela pensar que en las actuales circunstancias, ante la soberbia oficial que le provee al Gobierno porteño la escribanía legislativa con mayoría propia, esta hazaña vecinal podría haber terminado en un nuevo negocio inmobiliario.

Afortunadamente el contexto fue otro y los insobornables actores que lograron el cometido tuvieron la obstinación y la perseverancia necesarios para doblegar –en una amplia mayoría de los casos– al reino de los intereses.

Boedo, febrero de 2019

ACCESO A FILMACIONES SOBRE ESTA HISTORIA DE LA PLAZA MARIANO BOEDO

CLICK EN

A CONTINUACIÓN EN LA LUPITA BUSCADORA TIPEAR:

PLAZA DE BOEDO

APARECERÁN LOS VINCULOS CON 22 VIDEOS DEL TEMA

(1)

ACTA Nro.1

Constitución Comisión Plaza de Boedo (Antecedente no registrado de la Asociación Civil IGJ)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del mes de marzo de 2007, siendo las 19.30 hs., se reúnen en la calle Pavón 3916 de esta ciudad en un espacio cedido por el Club GON los vecinos y organizaciones firmantes al pie. Toma la palabra el vecino Sr. Alberto Venturiello quien informa que como iniciativa de la Red de Cultura del Barrio de Boedo se constituye la Comisión “Plaza de Boedo” con el objetivo de seguir todas las tramitaciones de la futura plaza del barrio y que esta sea el único interlocutor válido entre las autoridades y los vecinos.

También el Sr. Venturiello resalta la trayectoria de los vecinos y organizaciones en el trabajo previo realizado por las Organizaciones Barriales (hoy convocadas) hasta obtención de la Ley 2266/07.

Invitación al barrio de Boedo

Estimados vecinos:

En la reunión del 5 de marzo de la Red de cultura del Barrio se resolvió constituir una Comisión para trabajar por la futura plaza de Beodo.

En el mes de febrero fue publicada en el boletín oficial la Ley 2266 donde se declara de utilidad pública y se destina a Plaza el antiguo predio de la Estación Vail ubicado en las calles EEUU, Sánchez de Loria y Carlos Calvo.

Los vecinos que hemos participado en los proyectos de expropiación y posterior seguimiento de trámites hasta su concreción en ley nos volveremos a reunir en esta comisión que denominamos “Todos por la Plaza de Boedo”.

La legislación de la ciudad permite a los vecinos participar activamente de las resoluciones o acciones que el gobierno y la futura comuna deben realizar sobre la cosa pública en este caso “nuestra plaza”.

Por tanto se propuso comenzar a trabajar a partir del lunes 12 de marzo a las 19 horas en el Club GON.

Firman de conformidad:

Instituciones:

Periódico Desde Boedo (Mario Bellocchio)

UOT (Unión de Orquestas típicas) (Ildefonso Pereyra)

Club GON (Alberto Venturielo)

Centro de Jubilados Noninos (Noemí Onetto)

Asamblea de Boedo (Daniel Fusaro, Carlos Tyndyk, Patricia Roselló)

Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo (Alberto Domínguez)

Baires Popular (María Virginia Ameztoy, Luis Cortese)

Centro Cultural Scalabrini Ortiz (Fabián Mettler)

Jardines de Infantes Nucleados “B” DE 6º (Rosa María Silva)

Grupo de Teatro Comunitario Boedo Antiguo (Jimena Benítez Cruz y Cecilia Mariño)

Jóvenes en Acción ( Juan Cruz Mónaco)

Vecinos:

Joaquín Bovisio, Marta Ferradás y Carlos Alberto García

(2). Firmantes del acta fundacional de la Asociación Civil Cultural Ambiental Todos por la Plaza de Boedo (Personería jurídica Nº 1.811.107, I. G. J.) a los 19 días del mes de Noviembre de 2008