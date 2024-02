¿Hacia dónde mirar?: desde Boedo al mundo

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO /Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro/ Por José Muchnik

Enero 2024





Así es estimados habitantes del futuro, esto no anda muy bien, mi humilde trabajo de cronista es dejar un testimonio, me llegan quejas de amigos “basta de tirar pálidas Josecito”, tienen razón, todo es muy triste, sabemos que las tijeras claudicaron, no cortan más bacalao, el melón se volvió un lujo y el asado un milagro. ¿Sobre la herida sal seguir echando? ¿Para qué? El problema es encontrar la punta del ovillo ¿Cómo salir de este laberinto? Me acuerdo de la frase de un filósofo maliense, Amadou Hampâté Bâ(1) : “los árboles no crecen tirando de la copa, sino regando las raíces”. Se me ocurre que puede ser una bella alegoría de “democracia ascendente”, una democracia que crezca desde el barrio, la comunidad, el pueblo, hacia arriba y no al revés. El desarrollo de la informática, redes, fakes-news, realidades alternativas, “big data”(2)… posibilitó la manipulación de la opinión pública a escala industrial, no alcanza más con “una voz un voto” habrá que buscar cómo la participación popular puede regular el funcionamiento de democracias fragilizadas.

El Barrio

“Cantar a la vida frente a los heraldos del odio”, título de una excepcional velada poética que tuvo lugar en la Casa Argentina de París(3) ¿Dónde crece la vida? ¿En salones ministeriales? ¿En bolsas de comercio? No señores, la vida crece donde echa raíces, el pueblo, el barrio. Soy de Boedo, tres palabras que siempre pronuncié con modesto orgullo, nunca te vas, esquinas y boliches viajan escondidos en los pliegues del alma. Entre tanta mishiadura el barrio produce milagros, sigue brotando vida. En clubes, bailongos, murgas, orquestas juveniles…, en un periódico como Desde Boedo, más de veinte años construyendo historia y memoria, en el Festival de Tango de Boedo, sembrando el asfalto de compases y alegría, en la Feria de Artesanos que muestra saber hacer y saber querer… Me gusta la imagen de que la ciudad sigue en pie gracias a los cientos de héroes anónimos que la sostienen con sus pasiones, no es en las oficinas de la tecnocracia donde se forma el alma de la ciudad, es en los talleres de los artistas, en los teatros, en los boliches que como barcos en la noche llevan las charlas a navegar ¿¡Cuántas ideas habrán brotado de esas charlas!? Digan lo que digan “liber-otarios” y economistas dogmáticos, no es el mercado lo esencial, lo esencial son los sueños de la gente, eso es lo que les jode: por más cachiporra que apliquen no pueden con sus sueños.

“El barrio es eso, argamasa húmeda, aromas y melodías de infancia […] El barrio es nuestro pequeño lugar en el mundo”(4). ¿Es muy utópico pensar en una democracia ascendente que se apoye en democracias locales, barriales? Dar vuelta la taba, no esperar que baje el mesías, regar las raíces. Josecito siempre delirando. Si, lo reconozco, pero algo hay que intentar. Mirá el mundo, da la impresión de que no queda mucho tiempo, como dice el tango, gran fuente de sabiduría y filosofía, “El bien es bien y el mal es mal”(5) Forzoso es reconocer que el bien está perdiendo por goleada.

El Mundo

Noticia: ya no hay que esperar la próxima guerra mundial, el mundo está en guerra, las que conocemos y las que desconocemos… Guerra Ucrania-Rusia, está instalada, se sabe cómo las guerras empiezan no como terminan. Guerra en medio oriente ya se transformó en conflicto regional, caminamos sobre el filo de la navaja. Guerras en Sudán o en Etiopía, en el Congo o en la República Centro Africana, entre China y Taiwan, Corea del Norte y Corea del sur… Es fácil estimular el odio, nacionalismos estrechos o fanatismos religiosos… La guerra es un gran negocio, siempre las grandes crisis mundiales vinieron acompañadas de guerras, del desarrollo de la industria del armamento ¿Saben cuánto cuesta un tanque Leopard o un misil antiaéreo? Averigüen, asombro garantizado. Poco importan las vidas sacrificadas, el impacto sobre el planeta, los recursos derrochados… ¿Para qué la paz si las guerras producen suculentos beneficios? No son en interés del pueblo ucraniano o ruso, ni del pueblo palestino o israelí… Son el interés de los que amasan colosales fortunas al son de drones y cañones. El interés de los pueblos es la paz.

Edgard Morin(6), filósofo francés que ya cumplió su siglo de vida, afirma en una nota reciente “La democracia está en crisis en todos los continentes: es reemplazada, cada vez más, por regímenes autoritarios, que al disponer de medios de control informático sobre las poblaciones y los individuos, tienden a formar sociedades de sumisión que podríamos llamar neo totalitarias. La mundialización no ha creado ninguna solidaridad, las Naciones Unidas están cada vez más desunidas […] Las crisis se alimentan unas a otras en una especie de ‘poli-crisis’ ecológica, económica, política, social, civilizacional… que se amplifica […]. La hegemonía de la rentabilidad financiera descontrolada (causa mayor de la crisis ecológica) aumenta las desigualdades en cada nación y en todo el planeta. Las cualidades de nuestra civilización se han degradado, y sus carencias acrecentado, en particular en el desarrollo de egoísmos y la desaparición de las solidaridades tradicionales”.

Así es estimados habitantes del futuro, estamos inmersos en un proceso de deshumanización, la supervivencia de nuestra especie se está jugando a cara o seca. ¿Cómo detener la espiral de odio que se acelera? La nueva derecha mesiánica se arroga súper poderes, ellos pueden hacer de la tierra lo que quieran, quemar bosques, desecar ríos, arrasar montañas, devastar mares, perforar polos. Promueven la libre portación de armas, el gatillo fácil, la venta de órganos… Frente a los heraldos de la muerte debemos cantar a la vida en todas sus manifestaciones, resistir al odio en todos sus planos.

¿Resistencia barrial?

¿Te das cuenta Josecito de que tu democracia ascendente no tiene sentido? Qué podemos nosotros frente a toda la bosta que desciende como avalancha. No gran cosa, es cierto, pero algo hay que intentar, seguir resistiendo, solidaridad barrial, acciones pequeñas, significativas. Argentina está en el ojo del ciclón, reúne todos los componentes, un país rico con recursos codiciados por los poderosos, gente capacitada para hacerla laburar por dos mangos, el agua al cuello obliga, un presidente extravagante, por no decir delirante, que viene a vender todo lo que pueda, a destruir el Estado Nacional, convencido de que los esquemas que tiene en su cabeza van a funcionar, alentado por las fuerzas del cielo… Nunca se habló tanto de Argentina como ahora, nos trasformamos en Laboratorio del neoliberalismo extremista. Seamos más locos que ellos, avancemos desde pueblos y barrios hacia una Convergencia Nacional Ascendente. ¿Qué dice Roberto Arlt? No sé, pero con siete locos no alcanzará, tenemos que ser muchos más.