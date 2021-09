Está manchada

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik





No es culpa tuya querido Diego, no la manchaste vos, fueron Ellos, embarradores de canchas, SEFIKILLS1, estafadores seriales…, mancharon pelotas2 y mucho más. Gira-gira la Gran Pelota, nuestra Tierra querida manchada sin remedio. Primero beneficios, rentabilidad financiera, bursátiles especulaciones…, luego mares y ríos, peces y corales, aires y suelos…, maravillas de la creación manchadas ¿Dónde está Dios mientras nos manchan? ¿Cansado de sus criaturas prepara un nuevo diluvio? ¿Otro castigo divino? ¿Surtirá efecto? Estimados habitantes del futuro, agosto del año 2021 nos prodigó un aluvión de manchas, devastadores incendios en Canadá, California o Grecia…, se funden glaciares sin remedio, Groenlandia, Islandia, Siberia, se derriten, el permafrost libera gran cantidad de gases con efecto invernadero, el recalentamiento del planeta se acelera. Ellos siguen negando, quemando selvas, asesinando ríos “¡¡¡Agrobusiness first!!!”. De acuerdo, me limitaré a la pelota que rueda y levanta vuelo en busca del arco alentada por multitudes, fútbol mucho más que un deporte, como el teatro romano en su época devino un reflejo concentrado de la sociedad, de sus cosas buenas y de sus podredumbres, para muestra basta una pelota, podremos leer en sus manchas.

Este cronista derivaba en el mar Egeo donde trató de consultar el oráculo de Delfos, única respuesta recibida “No te olvides de la crónica para Desde Boedo”. Imposible desprenderme, el barrio viaja conmigo, si te vas de tu tierra la llevarás contigo, así se van poblando rutas de peregrinos que ya no pueden regresar. Envío un mensaje a Mario mientras derivo, no te hagas problema para el martes siete de septiembre te mando sin falta la crónica, no tenía aún la menor idea de qué iba a tratar. Lunes leo el diario, encuentro otra mancha significativa de la pelota: el domingo cinco de septiembre las selecciones de Argentina y Brasil recién habían comenzado el match en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, llegan las autoridades brasileñas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, dan orden de interrumpir la competición, tratan de detener a cuatro jugadores argentinos que aparentemente no habían cumplido las normas de ingreso al país en el marco de la pandemia. Escándalo mayor, desenlace en suspenso, la FIFA dictaminará. Este humilde cronista se interroga por qué esperaron a que el match comenzara si los jugadores hace varios días que habían ingresado al país ¿No buscarían magnificar el escándalo? ¿No tiene ninguna relación con el hecho de que el presidente Bolsonaro había convocado, dos días después, una manifestación con carácter golpista en su apoyo? Objetivo: atacar al Congreso Nacional y al Tribunal Supremo Federal de Justicia para impedir una derrota electoral anunciada en el 2022. Así es estimados habitantes del futuro, en momentos de escribir esta nota la manifestación se está desarrollando. El fútbol, deporte de multitudes, es un buen estimulante para despertar sentimientos nacionales, sobre todo si se trata de una competición con Argentina, cuyos jugadores fueron calificados de “malandros” por Bolsonaro hijo. Confieso que de fútbol entiendo muy poco, de niño un primo me convirtió en gallinácea, luego en la ferretería de Boedo llovían las cargadas ¿Cómo de Ríver boludito? En barrio de cuervos no aceptamos gallinas. Me quise convertir de buen gusto, pibe si querés cambiar de religión de acuerdo pero no de club. Así quedé, con alas partidas, mitad cuervo mitad gallina, trepándome a Poesía para tratar de volar. Pero eso no viene al caso. Lo que interesa es la noticia del día que acabo de relatar, fue entonces que asocié con la frase del Diego “la pelota no se mancha”. No olvidar que ese partido era por las clasificatorias para el mundial de 2022.

No olvidar que se jugará en Qatar como resultado de la corrupción de la FIFA, de las coimas suculentas que alimentaron esa elección y bolsillos de dirigentes. El escándalo fue de orden público pero los grandes medios entumecen la memoria, tanta noticia acumulada, tantas fake news difundidas, tantas verdades soslayadas, tantos scoops a gran velocidad… ¿Cómo distinguir lo esencial? ¿Cómo mirar a través de la niebla? ¿Fue un rumor o realmente así sucedió? Por eso debemos recordar ¡Sí señores! Recordar en permanencia. Ellos apuestan al olvido, nosotros a la memoria. ¡Sí, sucedieron esas coimas! Fue de público conocimiento. En mayo de 2011 el Sunday Times confirma que Qatar pagó un millón y medio de dólares al presidente de la Confederación Africana de Fútbol (Issa Hayatou) y a un miembro del Comité Ejecutivo (Jacques Anouma) para que apoyaran su candidatura a ser sede de la copa del mundo en 2022. También fue de público conocimiento el almuerzo realizado el 23 de noviembre de 2010 en el Palais de l’Elysée entre Nicolas Sarkozy, Tamim ben Hamad al-Thani (príncipe heredero de Qatar, que devino Emir a partir de 2013) y Michel Platini (ex N° 10 de la selección francesa, director entonces de la Unión Europea de Fútbol). Este último reconocerá más tarde que no recibió órdenes directas de votar por Qatar pero que sintió en ese almuerzo “un mensaje subliminal” para así hacerlo. Una encuesta judicial en Francia fue establecida. (https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/attribution-du-mondial-2022-au-qatar-l-enquete-pour-corruption-confiee-a-un-juge-d-instruction_2110431.html).

Si no ¿cómo explicar la elección de Qatar para realizar un campeonato mundial de fútbol? Un pequeño emirato gasífero, gobernado por un régimen teocrático, situado sobre el golfo pérsico, sometido la mayor parte del año a temperaturas caniculares que hacen difícil imaginar un match de fútbol en esas condiciones. Pero todo es posible, si priorizamos intereses políticos y rentabilidad financiera, pues la aventura Qatar 2022 se traduce también por un impacto ambiental calamitoso ¿Se imaginan climatizar ocho estadios bajo ese tórrido clima? También por la transgresión a los derechos humanos más elementales de inmigrantes que trabajan sin la menor protección social: pasaportes confiscados, sueldos impagos, condiciones de alojamiento insalubres… Se trata de un país difícil de imaginar, dos millones y medio de habitantes de los cuales 90 % son inmigrantes pobres, provenientes de India, Bangladesh, Pakistán, Filipinas… explotados a merced por la casta de emires locales. El periódico inglés The Guardian estima en 6.500 el número de trabajadores muertos desde el 2010 hasta la fecha por las obras del mundial 2022 (https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-du-monde/mondial-2022-le-qatar-soupconne-de-minimiser-le-nombre-de-morts-sur-ses-chantiers_AN-202102230219.html)

No olvidar que el 27 de mayo de 2015, la policía Suiza cumpliendo órdenes de arresto internacional de la Corte de Justicia de los USA, desembarca en el lujoso Hotel Baur, al borde del lago, en Zurich, donde se desarrollaba una reunión de la FIFA, arresta su cúpula y obtiene la extradición de varios de sus miembros a Estados Unidos. Las manchas de la pelota chorrean a la vista del mundo. Se estimó en 150 millones de dólares las coimas recibidas por los dirigentes, en concepto de derechos de transmisión de partidos, publicidad, exclusividad para ciertas marcas… Sepp Blatter, presidente de la FIFA, será suspendido de toda actividad futbolística durante ocho años, declarará luego que existía un acuerdo diplomático implícito para que después de Rusia 2018, la copa 2022 sea jugada en USA, pero las coimas a los dirigentes africanos y las presiones del presidente Sarkozy inclinaron la balanza a favor de Qatar, los USA se enfurecieron. (https://en.wikipedia.org/wiki/2015_FIFA_corruption_case)

Para terminar, no olvidar que Qatar compró en 2011 al Paris Saint Germain, yo no sabía que esos clubes se podían vender, pensaba que formaban parte del patrimonio nacional francés, se ve que me equivoqué. Como es vox populi, recientemente compraron a Lionel Messi al Barcelona. El mismo día se agotaron las camisetas N°30 con el nombre del crack, vendidas a 160 euros para adultos y 120 euros para niños. Fabricadas por cuenta de Nike en Vietnam, el costo de producción se estima en 5 euros, lo que incluye 0,60 a 0,80 euros de remuneración de la mano de obra por camiseta. Agreguemos que Nike paga 75 millones de euros por año al Paris Saint Germain por la exclusividad para el equipamiento de los jugadores (www.mediapart.fr, Jérôme Latta, 28-08-2021)

Lo que no entiendo es por qué Qatar constituye uno de los principales apoyos diplomáticos del nuevo régimen oscurantista talibán en Afganistán, pero eso no tiene nada que ver con esta nota ¿No es así? El mundo es muy complicado para un cronista ferretero de Boedo.

Estaba bien manchada, tenías razón Diego. ¿Cuántos mundos en una pelota? ¿Cuántos muertos en una mancha? ¿Cómo inventar otras trayectorias? ¿Cómo marcar el gol tan esperado: un mundo justo fraterno y solidario?