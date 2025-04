“El Fondo es una institución perversa”. Javier Milei (9/ 2/ 2022). Por Mario Bellocchio

Viendo la iracundia de Al Capone (Rober De Niro) en “Los intocables” (1987) al caer enredado en sus propias declaraciones, pensaba en nuestro presidente y su proclividad a la autoincriminación creyéndose impune. Y reflexionaba: ¡éste va a terminar estrangulado por su propia lengua!

Nuestro actual presidente, Javier Milei, se desempeñaba como diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10 de diciembre de 2021-29 de noviembre de 2023) y en esas circunstancias, en un reportaje de “La Nación +”, previo a las elecciones que lo consagraron como presidente, se despachó con que “el FMI es una institución perversa, no debería existir” (Javier Milei con Jonatan Viale- La Nación+. 09/02/22).

Parafraseando a Le Pera: “Hoy un juramento, mañana una traición / Amor de candidatos, flores de un día son”. Una cosa son las formulaciones de campaña y otra, frecuentemente lo opuesto, lo que se les oye decir con el bastón de mando ya conquistado. (Recordar el “salariazo” menemista)

Luego de que el Congreso aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), resurgió una entrevista de campaña del líder libertario donde criticaba al organismo porque aparece cuando un país está por explotar. (“Cuando un país está a punto de explotar, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie, ¿qué hace? Pone la guita y le permite tirar el ajuste para adelante”).

¿Usted sabía que los liberales odian al FMI? –¿no? –bueno, según se despachaba nuestro actual mandatario en esa misma entrevista

“Los liberales detestamos al FMI”. “El Fondo Monetario Internacional no debería existir”.

Resulta llamativo –si algo que diga este desquiciado puede, todavía, merecer ese calificativo– que se exprese, antes de asumir, como si hablase hoy de su propio Gobierno actual.

“Un país a punto de explotar”, ¡bueh, si usted lo dice! Lo problemático es que estamos dentro de él.

Siguiendo con lo confesado en aquella entrevista para “La Nación+” de febrero del 22 (aunque parezca que está hablando de sí mismo ahora): “¿Qué es lo que está buscando este Gobierno? Como este Gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, no tiene voluntad de pago, no es solvente… “¿El ajuste, a quién se lo tira? Se lo tira al próximo Gobierno”.

Cuatro años de gracia le otorga el FMI para devolver el préstamo recientemente concedido. En otras palabras: la “guita grossa” de la devolución la tendremos que poner a través del que suceda a este astuto descalabro. Sí, ocurrió hace solo tres años atrás, cuando Milei era diputado nacional.

No mucho tiempo antes de esas declaraciones (en 2018), el ahora presidente también se ensañaba especialmente con Luis Caputo que, por entonces, era ministro de Economía de Mauricio Macri.

“Después del desastre monetario que fue el 28 de diciembre (de 2017) lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo –o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa–, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente y nos deja este despiole de las LELIQ. Y bueno…, ahora se arregla y va a tratar de hacer lo que pueda.

Pero la verdad digamos acá, vos fijate ésto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses…”

En aquel tiempo Milei incluso consideraba que el dinero que desembolsó el Fondo era para una “aventura electoral”, ya que ocurrió a meses de las elecciones presidenciales del 2019.

Sin embargo, antes de partir hacia EEUU en viaje previo a su asunción, en noviembre de 2023, eligió a Caputo como candidato a economía y lo invitó como ladero de su periplo diciendo de él que “No hay mayor experto financiero en la Argentina que Luis Caputo” respaldando fuertemente al ex-ministro macrista y destacando que su prioridad es evitar la hiperinflación.

Muchos creyeron ver en este panquequeado vuelco de opinión el pesado dedo de Mauricio Macri

“El endeudamiento es inmoral”

Javier Milei. Comunidad de Madrid. 20/06/2024

Así lo declaraba en junio de 2024 al recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid que le entregó la presidenta de la citada Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Publicaba entonces el diario La Nación comentando el acto: “La decisión de Díaz Ayuso, figura central del opositor Partido Popular (PP), despertó una fuerte polémica con el gobierno del socialista Pedro Sánchez, enfrentado abiertamente con Milei. El líder argentino no tendrá reuniones con ninguna autoridad nacional durante las horas que pasará en Madrid.”

Y entre otros comentarios agregaba: “¿Cuál es el trámite para la concesión de la medalla? En teoría se concede a partir de un decreto de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esa norma tiene que ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y remitirse a la Asamblea de Madrid (algo que en este caso se pasó por alto). Eso ocurrió recién este viernes.

Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia estatal, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior obliga a los presidentes autonómicos a informar al Ministerio de Exteriores cuando se reúnen con mandatarios extranjeros. Y consideraron que ‘resulta sorprendente y anómalo’ que Milei no haya solicitado reunirse con el presidente del gobierno en ninguna de las visitas que ha realizado a España siendo presidente.”

ecía entonces el presidente: “La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje y más mentiroso es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación porque la deuda no es ni más ni menos, que impuestos futuros”.

Esas expresiones se contraponen abiertamente con la determinación de involucrar al país en un nuevo préstamo del FMI y constituyen una notable forma autoincriminatoria de declararse un político desalmado, populista, salvaje y mentiroso que adopta formas inmorales de comportamiento político…

Y, como se sabe: “a confesión de parte…”