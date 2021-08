Defender la vida

La catástrofe climática ya llegó-La catástrofe sanitaria está de fiesta-El destructivismo continúa y se agrava

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO

Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro.

Julio 2021

Por José Muchnik





Estimados habitantes del futuro, las noticias no son buenas, mejor dicho son terribles, el clima se desbocó, muchos no creían, ahora ahí están: ciudades en llamas, selvas arrasadas, ríos moribundos, virus de fiesta burlándose de todo, inventando variantes a gogó… Mes de agosto del año 2021, comienzo a creer que estos testimonios tienen su sentido, aún no sé cual. Dado el contexto lo mejor sería comenzar estas crónicas con un poema.

Vivir

¡Vuelvo al bar!(1) / ¡despliego velas! / la mesa una balsa en sueños / labios espumas a mar abierto

Estar atento / si suena una bocina / cae un huevo del nido / cruza una idea podrida

El secreto / detener péndulos / cada instante una escalera / desplegarla hasta el séptimo cielo

Para evitar mareos / chile picante sopa de cangrejos / zambullirse desnudo en un recuerdo / confiar pasos al aire sin mirar el suelo

¡Ahora sí! / sacudir polvo de angustias / apartarse de rutinas / ¡Subirse a la vida!

¡Comprobadlo! No hay que buscar mucho, poesía surge en todos lados. Mosca zozobrando en cerveza, gorrión robando maníes, niño persiguiendo palomas. Mas tened cuidado, no embalsamar poesía en un poema… moriría como mariposa en cautiverio.

El secreto / ¡Vivir! / Derrotar kronókratas(2) / oscilar de babor a estribor / reconquistar el tiempo

¡Bajarse ya! / de tortugas supersónicas / negocios a gran velocidad

competencias sin sentido

Alejarse de face-book, tik-tok, instagram, whatsapp… de falsos aplausos, pulgares like, figuritas cliché…

Si el mundo es una mierda, si racismo pulula, fanáticos degüellan, si siguen quemando selvas, especulando hambre, plastificando aguas, enrareciendo aires…, es por eso, por no detenerse en un bar y pedir otra cerveza, como ésta, que partió hace siglos de un convento belga para llegar a mis labios en este instante…

Para llegar a esta copa que contiene todos los mares.

(J.M. 8 de julio 2021).

Así es estimados habitantes del futuro, no es que éste poeta sea protestón, es que todo nos empuja hacia el borde del precipicio.

La catástrofe climática ya llegó

Nadie sabe cuándo se irá pero ya está entre nosotros. No se trata de presagios. Se trata de termómetros desbocados, ríos muertos de sed, inundaciones arrasando… Mientras en Tokyo atletas baten nuevos récords, el antiguo sitio de Olimpia, allí donde nacieron las olimpíadas, está rodeado de llamas, árboles y aves calcinados, Grecia un gran incendio, Atenas llega a 45°C, por si fuera poco el número de bomberos es escaso y el equipamiento vetusto. Normal, escasas inversiones cuando ingresos fiscales son para contentar al FMI. La deuda asesina vuelve en todos los frentes, es en parte responsable de que las llamas no se detengan. Siberia también está que arde, por si fuera poco el calor los incendios derriten el permafrost (subsuelo helado) provocando explosiones y liberación de gases con efecto de invernadero. Si dudan de que la catástrofe ya llegó vean fotos y videos de la península de Yamal en el mar de Kara, círculo Ártico. Vayan hasta las orillas del Paraná, lloren mirando al río seco, agonizando desesperado…, años y años tala de bosques nativos, dragado excesivo, modelo de explotación agrícola intensivo, tierra divisas antes que naturaleza… Dale nomá, dale que va…

La catástrofe sanitaria está de fiesta

Variantes se multiplican, salimos de una ola y otra ya está dispuesta a sumergirnos, oleajes de virus y vacunas, tercera dosis ya llega. Toda catástrofe es reveladora, huesos quedan al desnudo. Sistemas de salud exangües. Pobres pagan factura doble ¿Cómo mantener distancias en la villa? ¿Confinarse con el estómago vacío? Finanzas gozan de perfecta salud, están rozagantes. Suben las acciones de Grandes Laboratorios, medicina privada, Google, Amazon, Apple y otras pequeñas empresas generosas, siempre poniendo algún pesito en una fundación de beneficencia, sirve para lavar la cara y las finanzas, generosidad optimiza impuestos. En este punto exacto ya hay muchos vacunados, estamos entrando en el PIC (Peste Integrada en las Costumbres). Navegamos en la incertidumbre, los barbijos se integraron a los rostros, la distancia física a las costumbres, la hipocresía a los discursos. Que quede claro que todo está en todo, todas las catástrofes son una, los virus pululan porque destruyeron el medioambiente, transformaron selvas en dólares, ríos en beneficios… Catástrofe climática, sanitaria, financiera… ¡Noooo va maaaas! Llegó la hora de pagar, y pagaremos todos, un poco más los que menos tienen, es normal, la ley del gallinero posee carácter universal y sigue vigente. (3)

El destructivismo continúa y se agrava

ya hemos dicho (4) que el término “neoliberalismo” es un buen ejemplo de manipulación del lenguaje, pues el liberalismo, iniciado en el siglo XVII por John Locke (5), defendía las libertades individuales frente al poder absolutista de los estados monárquicos. Los “neoliberales” del siglo XXI, defienden, por el contrario, el poder absolutista de las grandes compañías multinacionales y sus aliados contra la libertad de los ciudadanos, en consecuencia el “neoliberalismo” actual no tiene nada de liberal. Por el contrario son destructores, destruyen las instituciones del estado, destruyen la enseñanza, la salud, los tejidos sociales… destruyen las economías y culturas locales, las dignidades nacionales, la fraternidad entre los pueblos, también destruyen la naturaleza, contaminan mares, ríos, reservas acuíferas… Por eso propusimos denominarlo “destructivismo”. El circo deviene tragedia, payasos lloran, trapecistas pierden equilibrio, leones se preparan. Historia enseña que en toda crisis surgen salvadores y chivos emisarios. El surgimiento de Donalds, Bolsofachos o similares era de esperar… Mezclan racismo nacionalismo barato y fundamentalismo religioso, ellos son los salvadores, la culpa es del otro, del inmigrante del negro del villero del musulmán del judío… ¡Eliminar impurezas! Los monstruos despiertan ¿Porqué no volverían nuevamente? Si nunca se han ido.

Defender la vida

volvamos al título inicial, volvamos de tanta carrera desenfrenada, desensillar y contemplar el mundo, tal vez todavía sea posible vivir de otra manera, para eso amigas y amigos hay que ir más allá de fracturas políticas anquilosadas. Buscar otra cosa, otra manera de estar en el mundo. ¿Entendieron señores destructivistas? A ustedes me dirijo, bajen del caballo y constaten, están haciendo mierda nuestra propia casa, ustedes también viven en ella, y vuestros hijos y vuestros nietos… No sirve de nada seguir amasando fortunas, mirad el resultado de vuestras leyes de mercado, no eran los beneficios que había que optimizar; Smith y Ricardo la pifiaron, había que optimizar fraternidad y solidaridad…

¡No van a cambiar más Josecito! Estás gastando saliva inútilmente. Tal vez tengas razón Mario, es lo más probable, pero soy así, apuesto a la vida, resistencia poética, es lo único que me queda, de todos modos, si no se bajan del caballo solitos será peor para todos, el animal se pondrá furioso ¿Ya viste un caballo enloquecido?

(1) Paris, bar Saint Maló, Montparnasse, 8 de julio 2021, hace año y medio que no me sentaba a escribir en un bar.

(2) Kronókratas: “personas que pertenecen a la élite que gobierna el tiempo”. En “SEFIKILL”, José Muchnik, 2014, ed. CICCUS, Buenos Aires.

(3) La ley del gallinero estipula que: Dado el carácter universal de la ley de gravedad, en cualquier gallinero de este planeta, las gallinas situadas arriba cagarán sobre las de abajo, independientemente de la localización del gallinero.

(4) Ver periódico “Desde Boedo”, Septiembre 2019.

(5) John Locke (1632- 1704) fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los fundadores del liberalismo.