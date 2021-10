Convocatoria a Asamblea de octubre

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DEL CCC5 por ZOOM:

Fecha: sábado 23 de octubre 2021 Hora: 15 hs.

LINK de ACCESO al ZOOM: Se enviará por mail 24 hs antes de la reunión.

Se convoca a los miembros del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL N° 5 (Almagro – Boedo), a participar de la Asamblea por ZOOM a celebrarse el día sábado 23 de octubre de 2021 a las 15 hs. para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Apertura y Constitución de la Asamblea. Designación de moderadores/as, secretario/a de actas. Se propone que sean rotativos, uno por la SecAdm, otro por el pleno.

2°) Acta de la asamblea anterior (25/09/21) Se pone a consideración. (Se adjunta)

3°) Prioridades Presupuestarias 2022. Tratamiento de las Prioridades elaboradas por las Secretarías y Comisiones. Se solicitó, en septiembre, que fueran enviadas por mail a la Secretaría Administrativa [consejo.consultivo5@gmail.com] para su tratamiento en octubre. Una vez tratadas en esta asamblea, se enviarán a la Junta Comunal con la nota de la Comisión de Control y Seguimiento Comunal aprobada en septiembre.

4°) Informes de Comisiones y Secretarías. (Solicitamos enviar los informes con antelación. Controlar el tiempo de las exposiciones, hacer solo una breve síntesis para dar lugar al debate sobre los distintos temas o propuestas.) Importante : Pedir la palabra por MANO ALZADA. (Instructivo enviado)

ADJUNTAMOS: *Recomendamos leer para agilizar el tratamiento durante la asamblea.

1) Acta de la Asamblea (25/09/21) 2) INFORME de Reunión de INTERSECRETARÍAS. 3) PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS DE LAS 3 SECRETARÍAS. (unificadas en 1 solo archivo) 4) PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS DE LAS COMISIONES (unificadas en 1 solo archivo para facilitar la lectura – se hizo un “copia y pegue” de las enviadas por las comisiones) 5) Informe de la Comisión de Educación.

IMPORTANTE:

INGRESO AL ZOOM: Se habilitará el ingreso sólo a las personas que estén inscriptas e identificadas con el Nombre y Apellido con que se inscribieron. No se habilitará el ingreso con apodos, números de teléfono, etc. Se solicita renombrarse antes de ingresar a la antesala.

Se habilitará el ingreso a las personas que estén Se solicita renombrarse antes de ingresar a la antesala. PRESENTES : La presencialidad cuenta para las personas que se hayan inscripto y para las que ingresen con el mismo Nombre y Apellido con el que se inscribieron, debiendo consignar una permanencia como mínimo del 50% del tiempo de duración total de la asamblea.

La presencialidad cuenta para las personas y PEDIR LA PALABRA : MANO ALZADA usando la herramienta del zoom.

: usando la herramienta del zoom. CHAT: Usar el chat dentro del marco de respeto.

25 de septiembre de 2021

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 25 DE SEPTIEMBRE 2021

Se da comienzo a la asamblea virtual, de acuerdo con el orden del día enviado con la convocatoria:

Punto 1 . Apertura y Constitución de la Asamblea . Pablo Cesaroni da por iniciada la Asamblea: La Sec Adm propone, con el objetivo de optimizar la Asamblea, que los informes de Comisiones finalicen a las 17hs para lo cual sería necesario que cada Comisión exponga 3 ó 4 minutos para luego dar lugar al debate del Pleno (preguntas, consultas, propuestas). Se pide la palabra con la mano alzada y el que no habla debe cerrar el micrófono. Moderación: como se resolvió en Plenos anteriores, un moderador por Sec Adm y otro participante del Pleno que se proponga. Por Sec Adm. se propone como moderador a Osmar Magariño y como secretaria de actas a Gloria Sobrero. No se propone nadie del Pleno como segundo moderador y secretario de actas. Osmar Magariño reitera que se dará la palabra solamente al que use el método de mano alzada y, además, solicita brevedad en las exposiciones

Punto 2 . Acta de la AO del 31 julio 2021. APROBADA

Punto 3. Informes de Comisiones y Secretarías

GÉNEROS, DDHH y DIVERSIDAD. Lucía Arreguez Pose:“La Comisión realizó su reunión ordinaria con fecha 8/9, en la cual se continuó con el trabajo de actualización de datos sobre instituciones nacionales,del gobierno de la ciudad y de la comuna que aborden el tema de atención y contención sobre violencia de género. Cada una de las integrantes colaboramos en el arduo trabajo de realizar correcciones y modificaciones en los volantes con los que contamos ya que el número de los mismos es importante. Se ha programado nueva reunión para el 6/10 (fecha correcta 29/09) para ya ultimar los últimos detalles sobre una actividad de reparto de volantes en Plazo Almagro el sábado siguiente (9/10). Realizaremos nueva convocatoria para aumentar el número de integrantes de la comisión a través de la secretaria de Prensa del consejo consultivo”. Continúa diciendo que participaron de la reunión del Inter Consejo Consultivo (ICC) con el propósito de encontrar un espacio común con Comisiones similares de otras comunas y tratar temas en común.

Osmar solicita nuevamente que los informes de las Comisiones sean enviados con anticipación a la Sec Adm y facilitar la elaboración del acta.Elisa Spatafore: pregunta si también se prevé hacer la volanteada en plaza Boedo a lo que Lucía responde se tratará en la próxima reunión.Jorge Miranda: Prensa recibió el pedido de esta Comisión que fue derivado a Sec Adm.

Gloria Sobrero: informa que está compartiendo la computadora con Silvia Garolla y solicita que se le compute la asistencia.

EDUCACIÓN . Pablo Cesaroni: La Comisión tuvo una reunión con la JC5 en la que se presentaron ocho puntos que son los reflejados en el informe:

“En nuestra última reunión conversamos sobre las principales preocupaciones en materia educativa que tenemos en la comuna y los punteamos para ordenar la reunión que pedimos con la Junta comunal.

1) Rechazo a la venta de Pringles 340/342/344. Destinar el predio a la construcción de una escuela infantil. Solicitamos que la Junta comunal se pronuncie en apoyo a este pedido.

2) Falta de vacantes en la Comuna. Reiteramos el pedido de 2 escuelas infantiles para Almagro y 2 para Boedo.

3) Acompañar el pedido de la Comunidad del Cerámica en la ampliación del edificio con la incorporación de un anexo, reforzar los fondos del FUDE para afrontar los gastos de la intensificación en Arte y mejorar las instalaciones edilicias actuales.

4) Necesidad urgente de obras edilicias en las escuelas (rampas, señalamiento vertical y horizontal, etc) Solicitamos la realización de un relevamiento del estado edilicio de las escuelas de la comuna. Nos ofrecemos a acompañar en la recorrida.

5) Situación de la comida ofrecida en los comedores. Aumentar la cantidad y la calidad de la misma. Ofrecer una canasta mejorada para los estudiantes que no están asistiendo en la presencialidad: aislados y dispensados.

6) El FUDE es insuficiente. Solicitamos acompañamiento para pedir un aumento considerable para el año 2022.

7) Los temas de Educación tengan competencia en la comuna. Creación de un fondo en las comunas para hacer frente a gastos urgentes de obras, gestionado por la junta comunal y controlado por el consejo consultivo a través de la comisión de educación.

8) Seguridad en los senderos escolares. Acompañar el pedido de actualización de la información brindada en la página y mayor presencia de personal de prevención en las calles.

Sobre el primer punto, reforzamos el pedido de acompañamiento en solicitar que se de nulidad a la subasta del inmueble, fijada para el día 30 de septiembre. Asimismo, priorizar dicha locación para la ampliación y conformación de una escuela infantil bajo la órbita del Ministerio de Educación.” Recalca la importancia de que las comisiones se reúnan con la JC5. Con respecto a Pringles, se nota mucha difusión en las redes sociales. Con respecto a la Escuela de Cerámica, hubo esta semana una conferencia de prensa con amplio apoyo de diferentes comunidades educativas y presencia de legisladores. Ante la pregunta de Osmar sobre los amparos por Pringles, agrega que se presentaron dos, uno por la subasta y el otro para que no haya venta del inmueble. Hubo una respuesta negativa para el primero y aún no fue respondido el segundo. Sergio Musikant: recalca el trabajo de la Comisión y pone de manifiesto la violencia política de algunos candidatos, así como la actitud pro dictadura de un director de escuela. La educación es la mejor manera de revertir esta violencia. Jorge Miranda: le solicita a la Comisión que le de curso a los que solicitan conectarse con ella. Y en general, solicita a las comisiones que envíen a Prensa con suficiente anticipación la información sobre las actividades programadas para poder publicarlas en las redes del CCC5. Myriam Godoy responde que no han recibido las solicitudes que Jorge menciona y este responde que se las reenviará por privado. Pablo Cesaroni agrega que no se sumó a los que solicitaron participar, pero no respondieron si viven o tienen intereses en la C5. Juan Carlos Dziewczapolski (en adelante JC Polski): en el caso de la subasta de Pringles, los dueños somos los ciudadanos no el GCBA quien debe hacer lo que el mandante decida y la JC más los legisladores deben intervenir este tema.

ESPACIOS VERDES .Virginia Samar: siguen trabajando en la campaña de concientización y en la tarea de relevamiento de arbolado. También estuvieron trabajando en las prioridades presupuestarias tanto sobre el arbolado como sobre espacios verdes para los cuales tienen propuestas sobre los ya existentes como para la creación de nuevos. Como su informe tiene que ver sobre el presupuesto, se pasa para cuando se trate este punto.

MEDIO AMBIENTE . Virginia del Giudice: la Comisión se concentró en un par de temas. Presentaron un volante para concientizar sobre la contaminación acústica en las redes sociales y el perjuicio que ocasiona a la salud. Se rechaza la ocupación del espacio público en detrimento de la salud y vida cotidiana de los vecinos. El espacio público es de los vecinos y no del GCBA que a veces emite políticas que permiten que algunos hagan usufructo del mismo en detrimento del resto.

SALUD . Leonardo Chazanowski: En el CESAC 38 se recuperaron dos profesionales, una pediatra y una médica para adolescencia. Sin embargo, hay prestaciones que no se están dando: laboratorios, electrocardiogramas; otros están saturados como ecografías para las que hay turnos recién en diciembre. Con el inicio de la presencialidad, está saturado la mayor parte del sistema de salud, tanto público como privado. Siguen trabajando con metrodelegados el tema del asbesto y el perjuicio en la salud; harán una volanteada en la estación de subte Carlos Pellegrini.Osmar pregunta si se solucionó el tema de diagnóstico por imágenes a lo que Leonardo responde que la sala de rayos X aún no se puso en valor. Lo que se logró fue el reemplazo de la ecografista.También hicieron varias reuniones con las reuniones con las residentes interdisciplinarias del Htal Durán y organizaciones e iglesias de la C5 y están armando en conjunto un dispositivo para que se entreguen donde hay comedores populares preservativos, tests de embarazo

CONTROL y SEGUIMIENTO COMUNAL . Alcira Fernández: “La COMISIÓN de CySC envió a la Secretaría Administrativa la NOTA aprobada en asamblea, sobre el proceso de elección del nombre de la Comuna , planteado en el 1° punto del informe de 28/08/ 2021. La SecAdm cursó la misma el 1 de septiembre, estamos a la espera de respuesta. El 2° punto del informe referido, hacía hincapié en el Presupuesto Participativo, proponiendo elaborar las Prioridades Presupuestarias para Comuna 5 conjuntamente con la Junta Comunal .

A solicitud de la Sec Adm, las secretarías y comisiones confeccionarán sus prioridades presupuestarias y ese informe general, se enviará a la Junta Comunal para ser tratado en reunión de junta. La Comisión de CySC propone la siguiente nota para acompañar las Prioridades Presupuestarias elaboradas participativamente en el CCC5” A continuación hace una síntesis de la nota mencionada y que fuera enviada con la convocatoria.

SECRETARÍA DE PRENSA. Jorge Miranda: Comenta que el informe de esta Secretaría fue enviado con la convocatoria, pero quedó pendiente incluir una nota sobre los atentados ocurridos en la C5 que será enviada a Sec Adm para que la remita a la JC5. Leonardo Chazanowski lee la nota de repudio de la Sec de Prensa en la que se detalla los atentados y agresiones ocurridos y de los cuales fueron víctimas organizaciones sociales, periódicos, colegios y locales partidarios. Agrega que se hicieron las denuncias pertinentes ante los organismos judiciales correspondientes.Virginia Samar: piensa que hay que adherir como CCC5 a la nota y le agregaría un pedido a la JC5 de investigación para identificar a los responsables. Manifiesta su solidaridad con todos los que sufrieron estos ataques. Ariel Alonso Toglia: no entiende la propuesta de Virginia para que la JC5 investigue los hechos cuando las denuncias fueron presentadas en fiscalía y órganos judiciales correspondientes; no le queda claro qué puede investigar la JC5. Virginia responde que si dijo investigar se expresó mal, se refiere a que la JC5 se ocupe a que los hechos sean investigados. La CABA tiene montones de cámaras por todos lados por lo que es inexplicable que no se haya podido identificar a los responsables. Varios opinan que es la fiscalía la que tiene acceso a las cámaras y la duda es si la JC5 también lo tiene. Virginia aclara que se refiere al rol de la JC5 para con la C5, tiene que preocuparse por lo que está pasando. JC Polski: apoya lo dicho por Virginia. La JC debe tener como preocupación principal que no ocurran estos hechos y una vez ocurridos tiene que estar vigilante para que se desarrolle la investigación y responder al CCC5 sobre la evolución. Leonardo Chazanowski: solicita enviar este comunicado a todo el CCC5 y a la JC5. Hay muchos casos no cerrados y sería importante que la JC pida que se sigan investigando. Se concluye que la Sec Adm enviará esta nota a la JC, a la cual podrá eventualmente adherirse, y le solicitará que haga seguimiento de estas. Pablo Cesaroni: la preocupación de muchos es que se han incrementado últimamente este tipo de atentados y es clave que haya una respuesta inmediata para que este tipo de actitudes no se haga costumbre; es necesario repudiar y solidarizarse inmediatamente por este tipo de atentados sin importar el espacio político que sea objeto del mismo.Sergio Musikant: la JC5 debe asumir toda la responsabilidad de lo que pasa en la C5, desde la seguridad en adelante, y dar una respuesta.Virginia del Giudice: pregunta si las cámaras sirven para encontrar a los efectores de estos hechos delictivos o sólo para observarnos (a los vecinos) y que se debe buscar quiénes son los responsables de las cámaras y exigir un informe. Virginia Samar: propone presentar la nota de la Sec de Prensa y adjuntar la demanda que se está efectuando agregando algunos de los ejemplos de vandalismo enunciados. Ariel Alonso Toglia:CABA es afectada cotidianamente por actos de vandalismo, por ejemplo, la vandalización frecuentedel Cabildo o la Plaza de los Dos Congresos durante diferentes manifestaciones o Plaza Alemania despojada de sus placas de bronce. Como vecinos o CCC5 podemos hacer varias cosas, entre ellas una nota de repudio por los actos vandálicos, pero esto no alcanza. Podemos agregar que debe hacer la Junta, pero puede hacer poco: no tiene poder de policía, no puede presentarse como querellante en las denuncias mencionadas por la nota. Si se presenta antela fiscalía para instar la investigación le responderán que no tiene legitimidad para hacerlo porque hay un particular damnificado. Lo que sí pueden hacer los vecinos interesados es seguir la causa; con respecto a las cámaras de seguridad, se puede pedir por nota acceso a la información pública de CABA para que se informe cómo se utiliza la información que graban. Con respecto a las denuncias por los actos vandálicos motivo del presente debate, estima que se debe haber pedido acceso a las cámaras de seguridad involucradas cuyo objetivo es la seguridad y vigilar las zonas donde están instaladas. Finaliza diciendo que se puede formar una Comisión ad hoc para que haga seguimiento de las diferentes causas iniciadas por vandalismo en la Comuna y pedir acceso a los expedientes. Con respecto a las JCs, debemos tener en claro qué funciones tienen delegadas y cuáles no, tal como está especificado en la Constitución de CABA y en la Ley 1777.JC Polski: dice que no le satisface lo expuesto por Ariel porque la C5 tiene un territorio y nos debe interesar lo que ocurre en el mismo, y no ampliar el debate a toda la ciudad. Leonardo Chazanowski sostiene que la JC5 debe hacer seguimiento a estas causas. Acuerda con Ariel en armar un grupo para hacer seguimiento.Sergio Musikant: está en desacuerdo con las pintadas en el Cabildo, aunque son consignas políticas reivindicatorias, pero detrás de los casos hoy denunciados hay un trasfondo político nacista. Adhiere a que la Comuna se ocupe de protegernos y sancionar a los causantes de estos hechos. Flavia Mugherli: estuvo en el Centro de Monitoreo de Chacarita. Hay entre 30 y 40 operadores que miran aprox. 16 cámaras al mismo tiempo en pantallas gigantes. Cuando detectan algo extraño agrandan la pantalla de esa cámara y siguen a los sospechosos. Si se produce algún delito o continúa la actitud sospechosa llaman a la policía para que acuda al lugar. Otra de las formas en que se utilizan es cuando en una persecución la policía necesita apoyo del centro de monitoreo a través de las cámaras. La tercera utilidad es cuando ya ocurrido el delito o accidente, la justicia o un letrado, puede solicitar la grabación, cree que con hasta dos meses de antigüedad. En el caso que nos ocupa, si los que cometieron los vandalismos usaron barbijo, gorrita, considera que va a ser difícil identificarlos, lo ideal hubiese sido, si hay cámaras en la zona, que el operador lo hubiese visto en el momento.

(fuera del Informe de Comisiones) Myriam Godoy: hay un predio de C3 (edificio donde funcionara la Dirección de Estadística y Censo) frente al Parque de la Estación, declarado por ley innecesario, en el que se puede hacer un Polideportivo para ser usado por C3 y C5. C3 ya se expidió y propone que la C5 también dé su apoyo a este proyecto antes de que se ponga a la venta. Comenta que hizo un borrador de Proyecto de Ley al que la gente de C3 le dio el visto bueno. Osmar le pide a Myriam para que lo envíe a Sec Adm para difundir, poder leerlo y tratarlo en la próxima AO. Alcira Fernández agrega que se comunicó con ella Fabiana Puente de la Mesa Promotora de la C3 quien le envió a Sec Adm la documentación al respecto de este proyecto ya aprobado en el CCC3. Alcira se la reenvió a Germino. Agrega que,precediendo al Proyecto de Ley, hay una nota fechada 12 de julio y dirigida a Santilli como Presidente de la Legislatura en la que se presentan como integrantes de los CCC3 y CCC5, cuando nunca se debatió el tema en la CCC5. Myriam responde que es un borrador.Alcira reitera que primero debe aprobarse en el CCC5. Myriam continúa diciendo que en Gallo y Corrientes se construirá una torre de 73 mt de altura y además hay otras 15 torres proyectadas, cuando con el nuevo Convenio Urbanístico las torres sorpresa iban a desaparecer. Sergio Musikant agrega que en Gallo y Corrientes hay un predio donado por su propietario para construir una plaza, pero averiguaron en Catastro que hoy pertenece a un privado. Juliana Gosende: con respecto a los polideportivos, durante el verano buscó una colonia para su hija con capacidades especiales. Ningún privado la aceptó y buscó en el Estado, pero le respondieron que de lunes a viernes van todos los chicos normales, los discapacitados sólo van lunes y jueves. Le sugiere a Myriam que esto también se trate en el proyecto del Polideportivo que va a ser del Estado.Carlos Pano: le parece interesante el proyecto presentado por Myriam y sugiere que se trate en la Comisión que corresponde para luego ser debatido en la próxima Asamblea.

INCLUSIÓN . Juliana Gosende: considera importante crear esta comisión para que otras madres no pasen lo que ella pasó ya que los derechos de los niños y la ley de discapacidad no se cumplen. Piensa en las madres que no tienen las herramientas suficientes para luchar. Siente que el Estado no la ayuda, no está presente. A continuación, lee los objetivos y alcances de la nueva Comisión: “La inclusión es un campo específico de interés de la sociedad y objeto de aplicación de políticas públicas acordes. Requiere de un amplio involucramiento de todas las fuerzas vivas y un trabajo de comunicación facilitando la accesibilidad a la información y la comprensión sobre la temática.

En tal sentido la inclusión abarca aspectos diversos, partiendo del aseguramiento de los recursos a las familias que lo necesiten, la adecuación del espacio público y edificios, hasta las actividades en establecimientos públicos y privados, en cuanto a la salud, la educación, el trabajo y el ocio. En definitiva, en todo lo inherente al desarrollo de los individuos/as.

En la República Argentina las normativas actuales dan cuenta de la importancia de esta temática:

– La Constitución Nacional que, en su Artículo 75 ordena legislar y promover acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos, abarcando en particular a personas con DISCAPACIDAD, NIÑOS Y MUJERES.

– A través de la ley 26.378 sancionada por el Congreso, Argentina firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “a participar sin discriminación de toda la vida de la sociedad”. Entre los derechos estipulados por la convención se indican:

– A la educación en igualdad con todos y todas. Educarse en las mismas escuelas que el resto de las personas.

– Al empleo libre. Recibiendo el mismo salario por igual prestación

– A la vida independiente. Es responsabilidad de la sociedad garantizar y efectivizar las posibilidades.

– A la capacidad jurídica. Cada norma a dictarse que atañe a las personas con discapacidad, requiere previa consulta obligatoria a los colectivos que las representen.

– COPIDIS: LaComisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como objetivo la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente de las personas con discapacidad.

Teniendo en cuenta los considerandos mencionados es que estamos interesados en trabajar en esta temática en el ámbito de nuestra Comuna desde el CCC5.

Objetivos:

Trabajar sobre las áreas de inclusión de la CABA, verificando la aplicación de políticas públicas en la comuna 5, sobre los aspectos relacionados con los siguientes ejes: accesibilidad, transporte, educación, empleo y espacio público.

Interactuar con las distintas áreas de la comuna responsables de la aplicación y ejecución de políticas públicas.

Generar proyectos de iniciativa comunal y proponer medidas que apunten a encontrar una posible solución a problemas detectados.

Concientizar a quienes viven, trabajan y estudian en la comuna respecto de la necesidad de eliminar los obstáculos que dificulten el día a día de personas que poseen algún tipo de limitación o discapacidad.

Difundir las propuestas a través del CCC5 y la Junta Comunal 5.

Esta breve enumeración de razones nos impulsa a crear la Comisión de Inclusión del Consejo Consultivo de la Comuna 5. Por su importancia, solicitamos la aprobación de la Comisión. Gracias.

Comisión de Inclusión comisiondeinclusioncc5@gmail.com”.

Carlos Pano: Las personas discapacitadas son personas y tienen necesidades. Se pregunta si las escuelas de la C5 están preparadas para recibir a personas con estas características, si los maestros y preceptores han recibido capacitación al respecto, si las plazas de la C5 pueden atender las actividades de recreación apropiadas. Hay muchas cuestiones relacionadas con la salud, recreación, educación y sociabilización que faltan desarrollar. Por lo tanto, que haya gente en nuestro CCC5 que se ocupe de este tema y aporte soluciones es muy importante y apoya la creación de esta Comisión.

ADULTOS MAYORES. Myriam Elisabeth Acuña: está internada y pregunta si se aprueba la creación de la Comisión de Adultos Mayores. Alcira destaca la participación de Myriam en esta AO dada su situación. Leandro Couto: se presenta como militante y actual Presidente del Partido Radical y declara a título personal y de su partido el repudio contra las actitudes “fachistoides” denunciadas previamente y acompaña con su solidaridad a los damnificados, así como rechaza todo tipo de escraches como el sufrido por Leandro Santoro. Con respecto a la Comisión de Adultos Mayores, cualquier ampliación de derechos es fundamental y apoya su creación, así como la de cualquier nueva Comisión que se quiera crear y que amplíe derechos y su defensa.

INCLUSIÓN . Leandro Couto.Con respecto a la de Inclusión, con la que va a participar y colaborar, considera que hay que encuadrarlo dentro del contexto de la Comuna. JC Polski: apoya a la Comisión de Inclusión. En C5 hay organizaciones de discapacitados que hay que incorporar a esta Comisión de la cual participará.Leonardo Chazanowski: tiene un local partidario donde funciona una escuela primaria para adolescente y adultos y más de una vez maestras integradoras por la presencia de chicos con algún problema lo que es obligación de todos los colegios de la Comuna. Apoya la creación de la Comisión. Andrea Estepa: tiene una hija con discapacidad. El Estado no acompaña. Pide que se cree esta Comisión. Claudia Villafañe: apoya la creación de la Comisión y describe las peripecias de las madres tanto para la escolaridad y trámites.

Nora Durich: Está de acuerdo en formar la Com. de Inclusión. Recalca que las personas con estas características tengan el CUD, sea por causas físicas, neurológicas o congénitas. También hay mucha discapacidad en personas mayores que tienen necesidades diferentes. La arquitectura de la ciudad debería adaptarse. Es de la Comisión de Cultura y notó que el informe de esta no fue presentado. Alcira comenta que se enviaron todos los informes que llegaron a Sec Adm. y confirma que el Informe de Cultura no fue enviado.

María Eva Delas: Viene en representación de Myriam Acuña, internada. Los Adultos Mayores están desamparados, les cuesta hacer determinados trámites porque no están aggiornados con las nuevas tecnologías. A pesar de esto quieren participar e integrarse con los vecinos. JC Polski: propone que la JC5 designe a un juntista que se ocupe de esta nueva Comisión. Luego habrá que comunicarse con los Legisladores. Pano: considera que debe ser aprobada.

Osmar Magariños pone a consideración de la AO la creación de las Comisiones de Inclusión y de Adultos Mayores. Ambas son aprobadas. Osmar invita a los que quieran integrarlas lo hagan a los mails respectivos incluidos en los documentos de objetivos. Jorge Miranda invita a ambas Comisiones que elijan un logo identificatorio.

Punto 4. Interconsejos Consultivos(ICC)

Myriam Godoy: En la reunión de hoy de ICC estuvieron presentes JC Polsky, Ariel Toglia y ella. Se hablaron de varios temas, entre los más importantes la movida que se realizará el jueves 30 en la puerta de la Legislatura para reclamar por el presupuesto participativo propio para cada Comuna. Además, se formó una intercomisión de Género y se apoyó la participación en la audiencia pública por el predio de ex ciudad la deportiva del club Boca Juniors. Queda pendiente en el CCC5 aprobar o no el reglamente propuesto para el ICC y elegir a los representantes. Osmar Magariño acota que el reglamento ya se discutió en la reunión pasada y se propusieron modificaciones. Si no se lo puede modificar porque la mayoría de las Comunas ya lo aprobaron, tal como está el CCC5 no lo aprueba. Lo que se puede elegir en esta AO es a los representantes (voceros): 2 titulares y 2 ó 4 suplentes. Jorge Miranda: es importante que el CCC5 elija observadores para que participen en las reuniones del ICC, aunque no aprobemos el reglamento, el que deberíamos seguir trabajando en próximas reuniones. Ariel Toglia: en la reunión de hoy del ICC, planteó las observaciones al reglamento efectuadas por el CCC5. Agrega que nadie supo responder si la versión que debatió el CCC5 es la última. Planteó que si el reglamento es para el ordenamiento interno del ICC no ve necesario que sea aprobado por los diferentes CCCs. Ante la manifestación de un vecino de la CCC15 que ya había sido aprobado por la mayoría de los CCCs, Ariel le respondió que, de ser necesaria, la aprobación debe darse en el Pleno de cada Consultivo, hecho que no está especificado en el reglamento propuesto. Tampoco indica qué pasa cuando un CCC no lo aprueba. Entiende que si no se aprueba el reglamento no puede haber impedimento para que los vecinos de la Comuna participen del ICCcuyo objetivo debe ser incentivar la participación vecinal y la democracia participativa y, fundamentalmente, constituirse en un ámbito de divulgación en el que los diferentes CCCs puedan compartir buenas prácticas, preocupaciones comunes, incluso acciones comunes. Pero, planteó en el ICC, esto no puede derivar en que asuma la potestad de representar a los CCCs que lo integran, tal cual expresa el reglamento en las funciones de la mesa coordinadora como, punto g, la de interactuar con todas las autoridades y organismos públicos y civiles que consideren necesario para tratar los problemas de las Comunas y las propuestas para superarlos; esto reemplazaría el derecho propio de los CCCs otorgado por la Constitución de CABA y la Ley 1777. Agrega que tampoco queda claro en el reglamento las funciones y actividades a desarrollar por los voceros. Ante la pregunta de Eduardo Alfonsín sobre dónde se publican las reuniones del ICC, Ariel responde que le envió un mail Myriam Godoy. Eduardo responde que esto es discriminatorio y Myriam acota que ella hace poco empezó y sin autoridad pero que no va a volver a ocurrir. Eduardo responde que este no es un tema de autoridad porque somos un grupo horizontal por lo que cuando recibimos información hay que difundirla horizontalmente a todos y no a algunos; cuando hay discrecionalidad huele feo. Myriam responde que no va a volver a ocurrir. Ariel propone que la próxima reunión del ICC se difunda por Prensa o Administrativa. Alcira reitera que varias veces se notificó la metodología para los envíos de información: a la Sec Adm se deben enviar los Informes de Comisiones para ser difundidos previo a las Asambleas y a Prensa se le deben enviar los eventos y temas que quieran difundir una Comisión o persona de la C5, aclarando que no sean eventos/temas político partidarios. Por lo tanto, la invitación a las reuniones del ICC debe ser enviada a Prensa.JC Polski:La Ley 1777 habla de la Intercomunal, que es la reunión de las Comunas con el GCBA. En la 1777 no habla sobre que los CCCs se relacionen entre sí y desarrollen una actividad común por lo que lo que se está planteando sobre el ICC es de una importancia capital y cada CCC tendrá voceros, no representantes, que presentan las ideas que sus propios CCCs quienes pueden no aceptar lo que el ICC haya decidido. Myriam Godoy: aclara que no va a estas reuniones del ICC en representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad y reitera que no se le ocurrió enviar mensaje a las Secretarías para notificar a todos de la reunión.

Fernando Ibarra: felicita a la Asamblea por la aprobación de las dos nuevas Comisiones. Menciona especialmente a Myriam Acuña quien impulsó la de Adultos Mayores y que hoy está internada. Con respecto al ICC adhiere a lo expuesto por JC Polski. Acá hay dos fuerzas cruzadas en este tema y no encuentra la manera en que haya una representación por fuera del Pleno quien es soberano;no hay forma de contactarse con instituciones o llevar adelante acciones por fuera del Plenario. Está a favor de la democracia participativa y todo lo que conlleve a aunar esfuerzo es valioso pero el espíritu asambleario y horizontal de los CCCs hay que mantenerlo. No se debe ir a una centralización o representación por fuera del Plenario. Es positivo que los participantes del CCC5 acudan a reuniones intercomunales sin arrogarse representación.Dionicio: pregunta si cuando los voceros vuelvan de las reuniones del ICC, lo que traigan será solamente informativo y si lo informarán en cada Asamblea o sólo lo harán por escrito. Ariel:lo que se plantee en el ICC debe ser debatido en el CCC. Pone como ejemplo la conferencia de Prensa que anunció Wilkinson para el próximo jueves ante la Legislatura por el presupuesto participativo y de la que se invitó a participar a los CCCs. El vocero debe presentar esta iniciativa en Asamblea y esta resuelve si se participa o no. Otro tema distinto es que el reglamento plantea las funciones de la mesa coordinadora, integrada por los voceros, muchas de las cuales se pueden debatir en el Plenario del ICC. Reitera que lo que se objetó en este CCC5 como función es la representatividad de la mesa coordinadora del ICC ante autoridades y organismos públicos y civiles. Vuelve a comentar las primeras reuniones del ICC en la Iglesia de la Santa Cruz cuando se encontraban vecinos de las distintas Comunas a comentar situaciones y problemas comunes y acciones que se estaban realizando. El ICC es una buena iniciativa y acuerda en que debemos tener voceros que lleven y traigan información. JC Polski:considera que es interesante hacer la experiencia ya que va en dirección de la democracia participativa.

Elección de voceros.Se auto proponen y la Asamblea los aprueba. TITULARES: Myriam Godoy,JC Polski. SUPLENTES: Pablo Cesaroni.

Punto 5. Presupuesto Participativo 2022

COMISIÓN DE ESPACIOS VERDES. Virginia Samar: expondrá un informe resumido del presupuesto que prepararon cuya versión detallada será enviada por mail. Agruparon las prioridades presupuestarias en dos partes, una el arbolado público y la otra los espacios verdes. Arbolado Público: cumplir con la ley de arbolado público y cumplir con el fallo judicial confirmado por la Cámara por lo que el GCBA tiene la obligación de cambiar el tratamiento del arbolado. Además, que en las licitaciones se les dé menor prioridad a la poda y a la tala y se priorice al cuidado de los árboles. Vienen denunciando que la poda es irresponsable y está destruyendo el arbolado. Las planteras se abandonan y se a veces se cementan. Además, cuando se plantan árboles muchas veces no se los cuida y terminan secándose. Con respecto a espacios verdes, plantean la instalación de baños públicos químicos y bebederos o equivalentes para los asistentes a las plazas. Plantación de la flor de la Comuna en las plazas. Con respecto a la Plaza Boedo, que el edificio de la Sede comunal cumpla con la categorización de urbanización parque y tenga usos ambientales y/o culturales. Con respecto al Parque de la Estación, piden que se completen las obras pendientes. Con respecto a nuevos espacios verdes, están pidiendo uno en Querandíes 4230, lote de IMPA. Aclara que cuando se habla de espacios verdes se refieren a tierra, pasto y no de cemento. Insisten con la plaza en Pringles y Rocamora, relata la historia de este reclamo: BA Elije lo eligió como proyecto, pero luego lo rechazó por ser propiedad privada, ACA, cuando debería habérselo comprado por el valor de mercado y no por lo que el ACA solicitaba. También piden que, en Lambaré y Guardia Vieja, Plazoleta Elías Alippi, se cierre ese tramo de calle y se amplíe la plazoleta ya que no complica el tránsito.Para finalizar, si se aprueba lo presentado, enviarán el presupuesto a la Sec Adm para ser enviado a la JC5.Sergio Musikant: recurrieron a la Defensoría del Pueblo que hizo un pedido de amparo, sumado a un informe de la diputada Claudia Neira, por la terminación de las obras del Parque de la Estación. JC Polski: analizó el presupuesto del GCBA para cada comuna para arbolado y espacios verdes. Detalla los números presupuestados para la C4 cuya ejecución no figura en la rendición de cuentas presentada por la JC4. Reitera que las JCs no presentan verdaderas rendiciones de cuentas. Los vecinos debemos controlar lo que hacen las JCs y el GCBA y no permitir que hagan lo que quieran.José Goldszmid le propone a Polski trabajar en conjunto para presentar un informe en la próxima Asamblea. Gloria Sobrero: hubiera sido interesante que los presupuestos se hubiesen enviado con anticipación por mail para conocerlos mejor y poder debatirlos si fuese necesario.

COMISIÓN DE SALUD . Leonardo Chazanowski:prepararon un presupuesto para trabajar de manera conjunta con Educación, Cultura y demás Comisiones. La idea es armar un programa de difusión y formación de salud social con cine debate y talleres audio visuales como herramientas de educación en salud pública y social. Proponen hacerlo en escuelas, plazas, Cesac 38. Piden un cañón proyector, pantalla, equipo de sonido. También están pidiendo un CESAC en Boedo. Si bien fue un tema de campaña, desde 2019 no hay respuesta. En la semana enviarán el presupuesto a la Sec Adm y Prensa para difundir. Alcira reitera que debe ser enviado a Sec Adm con el propósito de elaborar un único pdf con todos los presupuestos que reciba el que luego será remitido a todo el CCC5 para el tratamiento en la próxima Asamblea, tal como se ha hecho en los últimos años.Virginia Samar: siempre se presentó el presupuesto primero en la Asamblea y no lo envió con anticipación porque le parece que no corresponde difundir a todo el Pleno algo que aún no fue aprobado en Asamblea. Considera que hay que presentarlo primero en la Asamblea, soberana, y si lo aprueba difundirlo al resto de los participantes del CCC5.Alcira responde que hay que enviarlo con anticipación para poder debatirlo en Asamblea así como se pide que los Informes se envíen previamente para que los participantes del Pleno estén en tema. José Goldszmid: entiende lo manifestado por Virginia, pero considera que es necesario organizarse tal como lo ha expresado Alcira. Osmar coincide en que primero hay que tener en claro lo qué se quiere votar por eso hay que enviarlo a priori. JC Polski:vuelve a hablar sobre el presupuesto establecido por el GCBA para las Comunas y la participación de las JCs. Dionicio: siempre nos acordamos a última hora de los presupuestos, deberíamos tenerlos listos en julio, agosto. El próximo año no deberíamos tratar este tema sobre la hora. Myriam Godoy: pide aprobación de las prioridades presupuestarias. Alcira responde que no las tenemos por escrito y no se pudieron difundir, además quedan pocos participantes. Gloria Sobrero: considera que lo lógico es que se proceda como con otros temas para los que se solicita que sean enviados con anticipación para que la Asamblea esté en conocimiento y pueda debatirlos. Por lo tanto, los presupuestos deberían ser enviados primero por mail para que toda la Asamblea está al tanto de lo que se está pidiendo y así puedan debatirlos. De lo contrario, hay que aceptarlos como un dogma de autoridad. Los temas hay que leerlos, entenderlos y conocerlos para aprobarlos o no. Para algunos temas se pide hasta el ADN y para otros se es mucho más laxo. Hay que ordenarse y ser coherentes. Coincide con lo dicho por Dionicio y agrega queel tema del presupuesto es tan importante que no sólo hay que conocerlo con anticipación, sino que debe ser el primer punto a tratar en la Asamblea. Nora Durich: acuerda con Gloria y Dionicio. Estas Asambleas son extensas en tiempo y esfuerzo y deben organizarse un poco más. Hay que elegir una persona que emita un informe de cuáles fueron las propuestas y las conclusiones. Osmar le comenta que está el acta de la Asamblea. Nora dice no haberla visto y si estuviera, se hubieran tratado las propuestas de la Asamblea anterior. Osmar le responde que el acta está y además está la convocatoria con el Orden del Día. Nora dice que el presupuesto es un tema del que se habla hace varios meses y aún no lo conocemos. Osmar reitera que por eso se pide que se envíe previamente para poder tratarlo en Asamblea. Nora replica que no se aclaró así. Alcira aclara que hay un acta por cada Asamblea y se envía con la primera convocatoria, hay que leerla. Se envió una aclaración antes de la primera convocatoria en la que se especifica cómo enviar los presupuestos, así como aclaraciones de cómo enviar los informes y otros temas. Nora dice haber recibido un solo correo para la cita de hoy. Osmar le recomienda fijarse en SPAM. Nora le pregunta a Alcira por qué no aclaró al principio de la reunión que ningún informe incluye presupuesto a lo que Alcira le responde que fue Pablo Cesaroni quien abrió la asamblea, no ella. Virginia Samar: manifiesta que se abre un debate sobre la democratización del CCC5. Viene planteando el tema del presupuesto hace meses y considera que es una de las cosas más importantes del CCC5 ya que define la Comuna que debemos lograr. Además, la Sec Adm puede sugerir y no imponer cosas, lo que es de cumplimiento obligatorio es el reglamento. Que haya que enviar las cosas por escrito y con anticipación es una propuesta de la Sec Adm que puede o no cumplirse. Este es un organismo horizontal y puede funcionar sin ninguna Secretaría y seguiría siendo el CCC que manda la ley.Eduardo Alfonsín como integrante de Medio Ambiente, los mails le llegaron, pero aún no pensaron en el presupuesto. Propone formar una Comisión de Presupuesto para el próximo año que se reúna temprano para llegar a esta fecha con propuestas claras y concisas. Considera que, si Virginia trajo un presupuesto, se puede aprobar parcialmente lo presentado y que las restantes que no lo han presentado lo hagan en la próxima reunión.Gloria Sobrero: pregunta que es aprobación parcial y Eduardo responde que es aprobar el presupuesto presentado por Espacios Verdes y en la próxima debatir los restantes que se presenten. Gloria responde que no está de acuerdo porque no leyó el detalle y reitera los argumentos dichos previamente. Agrega que quiere analizar los presupuestos porque son fundamentales. Con respecto a crear una Comisión para organizar la conformación de los presupuestos, le responde que ya existe y es la Comisión de Control y Seguimiento Comunal a la que se le puede pedir que empiece a tratar el tema desde el inicio del próximo ejercicio. Coincide con que debe haber democratización y por eso mismo no está obligada a aprobar algo que no conoce y que fue leído sucintamente. En su caso particular, le han pedido hasta el ADN para presentar determinadas cosas y si somos democráticos midamos con la misma vara a todos. José Goldszmid: está de acuerdo con lo dicho por Alcira. Además, ya estamos 45’ excedidos en el horario y estás discusiones, interesantes y republicanas, se deben hacer en serio y al principio por lo que propone dar por terminada la reunión y continuarla en la próxima.Eduardo Alfonsín: es tarde y no estamos siendo muy operativos y no cree que vayamos con la velocidad que necesitan los vecinos. Gloria Sobrero: propone que el presupuesto sea el primer tema de agenda de la próxima Asamblea y si es necesario, dedicarle toda la Asamblea. Virginia del Giudice: hoy tuvimos dos puntos nodales: uno la violencia latente y qué vamos a hacer al respecto y el otro el tema del presupuesto. En el chat se reflejó el clima con estos dos temas. Claudia Kosziuk: propone hacer una reunión anticipada para tratar el tema presupuestario para ser más expeditivos. Cecilia Luna: está de acuerdo con que el presupuesto se envíe por escrito para poder leerlo detenidamente y observarlo de lo contrario no se pueden hacer ni siquiera sugerencias. Osmar: propone a consideración que en la próxima Asamblea el punto 1 sea el presupuesto y no los Informes de Comisión. Alfonsín: está de acuerdo y pide incluir lo presentado por JC Polski: el análisis de la ejecución del presupuesto del presente año, así como ver qué control podemos tener sobre la ejecución del presupuesto. Gloria recuerda que José Goldszmid se ofreció a trabajar con JC Polski para armar un informe sobre ejecución del presupuesto 2021.

Alcira propone adelantar la Asamblea una semana debido a la urgencia y convocarla para el 23 de octubre. Los presentes acuerdan

Siendo las 18:45hs, se da por finalizada la Asamblea.