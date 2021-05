CONVOCATORIA a ASAMBLEA del CCC5 (Mayo)







Estimado/as:

Por favor, LEER todo con atención, gracias.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DEL CCC5 por ZOOM:

Fecha: sábado 29 de mayo 2021

Hora: 15 hs.

LINK de acceso: Se enviará por mail 24 hs antes de la fecha de la reunión.

Se convoca a los miembros del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL N° 5 (Almagro – Boedo), a participar de la Asamblea por ZOOM a celebrarse el día sábado 29 de mayo de 2021 a las 15 hs. para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Minuta de la reunión del 24 de abril 2021. *Se adjunta la minuta con link.

2°) Estadio de San Lorenzo de Almagro. Propuestas a favor / en contra de la construcción del estadio en Boedo. (continuidad del debate pendiente desde la última asamblea presencial del 14/12/2019 y reclamado en la última del 24/04/21) * Se adjuntan respuestas recibidas (Hasta fecha límite 20/05)

3°) Conformación de las Secretarías. (continuidad del debate de la última asamblea del 24/04/21)

*Se adjunta el recorte de la Ley 1777 que fuera solicitado para la Revisión de la Modalidad para la participación de la Junta Comunal.

4°) Informes de Secretarías y Comisiones del CCC5.

IMPORTANTE:

Reiteramos (Metodología aprobada el 06 marzo 2021 y Condiciones de Ingreso por Zoom)

Desarrollo de las reuniones por ZOOM del CCC5 con el objetivo de que éstas sean ordenadas y transparentes.

Toda persona que desee incorporarse por primera vez y participar de las reuniones, deberá inscribirse hasta 48 hs antes de la misma, enviando un mail a: consejo.consultivo5@gmail.com consignando los siguientes datos:

Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Mail, Teléfono o celular de contacto, Si pertenece a una Organización, indicar cuál.

Esa persona quedará inscripta para esa reunión y para las futuras reuniones del CCC5. El link de acceso a la reunión virtual del 29/05 será enviado a todos los inscriptos (anteriores y nuevos integrantes) 24 hs antes de la reunión. Se habilitará la “antesala” a la reunión 15 minutos antes de su inicio. Se habilitará el ingreso sólo a las personas que estén inscriptas e identificadas con el Nombre y Apellido con el que se inscribieron. Se admitirá el ingreso hasta 30 minutos después de la hora fijada para la reunión. Pasados ese tiempo de gracia, se cerrará la antesala. No podrán ingresar más participantes.

Por Adjunto: (Para su lectura y análisis)

– Acta de la reunión anterior.

– Fundamentos en favor y en contra de la construcción del estadio en Boedo (en 3 archivos pdf.)

– Recorte de la Ley 1777 (Ley Orgánica de Comunas)

Saludos cordiales,

Fecha: 24/04/2021 – 15.00hs

Por ZOOM

Anfitrionas : Alcira Fernández y Gloria Sobrero.

MINUTA –Reunión por Zoom CCC5

https://drive.google.com/file/d/1OXxDevTCPEHeBBiufDY6Bl_xVnIz76GG/view?usp=drivesdk

Se da inicio a la reunión por ZOOM. Se mencionan algunas personas sin identificar en sala de espera. Se pone a consideración la minuta de la reunióndel 06 de marzo 2021: APROBADA.Comienza la asamblea con los Informes de las Secretarías Administrativas y de Prensa que se adjuntan. Comienzan a continuación las exposiciones según pedido de palabra:

*Educación: Pablo Cesaroniresalta la cantidad de casos en la C5, su creciente aumento y su preocupación es que no mueran más integrantes del personal educativo. Le parece falso lo que quiere hacer el GCBA con el debate clases presenciales vs clases virtuales. Todos quieren volver a las clases presenciales, pero no es el momento. En CABA hay alrededor de 3000 casos (2021) comparado con 1800 casos (2020). Hay que resguardar a la comunidad educativa no sólo por los contagios en el ámbito escolar sino por los que pudieran ocurrir durante el traslado. A la fecha hay escuelas que no tienen clases presenciales como el Normal 7 en todos sus niveles. Sostiene la interrupción la presencialidad hasta que baje el contagio, que el GCBA garantice los dispositivos y conectividad, que haga los arreglos pendientes y suministre los elementos de limpieza que llegan pocos y de baja calidad. Las cooperadoras están comprando elementos de limpieza e higiene. También propone que el GCBA asigne un subsidio de emergencia a las escuelas y esto ya lo está tratando la Legislatura.

Elisa Spatafore: quiere agregar a la lista, más vacunas ya que, vacunar a más gente y más rápido favorecería la situación y estaríamos más seguros, a lo que Cesaroni responde que esto también está en la lista.

RuthGarcía: propone mejorar el estado edilicio de escuelas y colegios para el regreso a la presencialidad y difundir el acceso a la virtualidad por Enacom. Hay un proyecto nacional por ANSES que garantiza por $600 el acceso a internet. Menciona que el galpón del Parque de la Estación está cerrado desde el principio de la pandemia y no se puede acceder al SUM. Desde la Mesa de Trabajo y de Consenso (encuentro: Lun 18hs) se plantea que los colegios y las escuelas puedan acceder al SUM y a la biblioteca del Parque de la Estación, vinculado este reclamo con el tema de educación.

María Eugenia Fernández: apoya lo dicho por Pablo Cesaroni y está en contra de la decisión del Jefe GobCABA de no respetar el DNU, lo considera una acción destituyente. Agrega que CABA tiene un presupuesto para educación bajo, 17%, y destaca la acción de las cooperadoras. Pide que los padres no envíen a sus niños a clase, ya que han aumentado los contagios, más en Almagro que en Boedo. Que no asistan a clase ni alumnos ni maestros y tengan clases virtuales. Manifiesta que hay estudios científicos realizados por Lancet y por varios países, que aseveran que la circulación (del virus) bajó cuando se cerraron las escuelas. Apoya que el PdelaE sea utilizado por los alumnos que no tienen conectividad. Agrega que pertenece al Grupo I de docentes y no fue vacunada.

Myriam Godoy: propone hacer una declaración del CCC5 por los temas de educación y también por el jardín de Pringles 344 ya que se presentó un amparo para que no se vendiera una de las unidades del predio, pero fue rechazado. No sabe si se apeló, pero se subasta el lunes próximo. También hay una ley sin doble lectura y sin audiencia pública que pone en venta dicho predio donde se podría hacer un jardín para chicos de 45 días a 3 años. La falta de jardines impide que la mujer que se ocupa por lo general de los niños se desarrolle laboralmente.

Juan Rosatti: Hay abundante evidencia que ratifica que la presencialidad en las escuelas es una actividad segura. Entiende los temores que esto genera, pero hay que resguardar la situación de los chicos con menores recursos. El plan Enacom no ha llegado a todos lados, además, hay chicos que comparten el ambiente para estudiar con varias personas lo que les dificulta el aprendizaje. Ofrece enviar al CCC5 y a las Comis.de Educación y Salud un informe sobre los cuidados que hay dentro de los colegios, así como los datos sobre la cantidad de contagios por movilidad. Entiende la necesidad de los docentes de ser vacunados, pero también hay urgencia de vacunar a las personas de mayor riesgo por edad y con comorbilidades. Hay varios sectores esenciales que no fueron vacunados aún: personal de seguridad, tránsito, cajeros de supermercados, etc. porque las vacunas fueron destinadas a los grupos de mayor riesgo.

Lucas Gaspón: Comenta que en la revista científica Lancet las notas científicas deben ser aprobadas previamente por pares y que hay otras publicaciones, tipo cartas al editor, que la misma revista aclara que no necesariamente comparte lo expresado, y que hablan del peligro de contagio dentro del ámbito educativo. Pero también hay publicaciones de la OMS que descartan la posibilidad de alta transmisibilidad viral en el ámbito escolar. En cuanto a las vacunas, manifiesta que cuando llegan, Nación distribuyen proporcionalmente por cantidad de población y no por población etaria. La CABA es la jurisdicción que tiene una población etaria mucho más longeva comparada con las restantes provincias. Si la distribución de las vacunas se hiciera proporcional a los grupos de riesgo (que en este caso son los adultos mayores) habría mayor cantidad de gente vacunada, más aún si tenemos en cuenta que CABA es la jurisdicción que más rápidamente vacuna. Agrega que la virtualidad ha producido el año pasado la caída de 1,5 millones de chicos del sistema educativo. Esto genera desigualdades para los que tienen menor acceso a la tecnología.

Griselda Gil: Hay que sacara la política de este tema ya que lo importante es la salud y la educación de todos. Lo bueno sería tener la vacuna para todos. Con respecto a los predios de la ciudad, está la Plaza Padre L. Massa y el Polideportivo Pando financiado por el GCBA que debería estar a disposición de establecimientos educativos para clases presenciales como, por ej., el Comercial 22 que ni patio tiene. Es necesario que todos tengan acceso a la tecnología.

Soledad Rosa: es docente, vive en Boedo y trabaja en la Comuna 3. El gobierno anterior no entregó computadoras. En las escuelas públicas se cumplen los protocolos, pero ella trabaja en una escuela privada de Caballito y éstos no se respetan. El problema es la circulación de los pibes por eso ella, como docente, se adhirió a todos los paros. Hay que esperar que pase esta ola y la educación puede esperar. Los que pueden acceder a la virtualidad sí tienen clases.

Maru Acuña: todos queremos la presencialidad, pero el tema es cómo se da. Estamos viviendo una pandemia con 30.000 casos diarios y, además, muchos chicos y chicas contagiados e internados, también muchos docentes. En el programa detectar ve como se presentan muchos docentes a testearse por concurrir a las escuelas. No entiende cómo la Justicia de CABA tiene más poder que un DNU presidencial. Agrega que recorrió las escuelas y los docentes manifiestan que muy pocos están vacunados. El problema no son las escuelas sino la circulación porque los pibes se mueven en colectivos y hay una gran cantidad que viene de la provincia de Bs As a estudiar a CABA y, además, van a la librería, al kiosco y luego se juntan en las plazas con las madres. No es lo mismo la escuela pública que la privada, son mundos distintos. No se puede decir que se tienen “papers”, que se tienen datos o que se tiene un informe que hace alguien con numeritos nada más. Hay que pensar en los pibes. EL 17/02 se inició la presencialidad no pensando en los pibes sino en las familias. Durante el año pasado no trabajaron en organizar la presencialidad y en los protocolos y no mejoraron la infraestructura. Queda demostrado que al GCBA la educación no es importante.

Osmar Magariño: adhiere a la presencialidad, hay que mantenerla todo lo que se pueda. Sin entrar en una discusión científica y, desde su experiencia personal, el contagio no se da dentro de la escuela sino fuera. Que los chicos no vayan a la escuela no garantiza que no se muevan en la ciudad y se contagien. Además, la gran mayoría de los docentes se contagiaron fuera del ámbito escolar. Por lo tanto, hay que mantener la presencialidad. Por otro lado, tenemos que defender la autonomía de la CABA que tiene los mismos derechos que cualquier provincia. Ya en la Constitución de 1853 varias cosas están en cabeza del gobierno nacional pero las provincias mantienen su autonomía con respecto a muchas otras. Es tan legítimo el Presidente de la Nación, que fue votado por la gente, como el Jefe de GCBA, quien también fue votado por la gente. Agrega que hay que respetar las decisiones de los jueces de CABA que son jueces de la Nación y respetar sus fallos hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia.

Mauro Russi: es trabajador de la salud en primer nivel de atención. Además, hace trabajo académico y por lo tanto está empapado en la investigación. Hasta ahora las investigaciones sobre contagios en territorio escolar no han sido contundentes, tampoco son concluyentes. Al abrir las escuelas hay mayor circulación de gente y mayor cantidad de contactos y contagios. También es cierto que las cuarentenas estrictas generan padecimientos mentales, situaciones de violencia, complejizan la situación económica y el entramado social. No se puede pensar solamente que las clases deben ser en las aulas y si las condiciones no están dadas el GCBA debería rever su política en este aspecto. Los casos están aumentando. Solicita incorporarse a la Com. de Salud.

Ruth García: Propone un tema anterior a la pandemia: desarrollar las huertas en las escuelas que originalmente contemplaban un espacio para ello y luego en los 90’ se desmantelaron. Son buenas para trabajar en forma transversal todos los contenidos, incluso con chicos con problemas. Hay legislación en CABA que determina que los espacios baldíos se pueden utilizar para usos no permanentes y podrían ocuparse como huertas escolares o para hacer gimnasia. Esto estaría en coherencia con la Ley de Educación Ambiental. Además, la educación está siempre y hay diferentes medios: radio, televisión, fotocopias. Sostiene la necesidad de que la conectividad llegue a todos los chicos.

Juan Rossatti: para poder hablar con la mayor cantidad de información posible y con honestidad intelectual, los grados de circulación en la ciudad en transporte público es inferior a los que hubo en abril y marzo de 2019. Se afirma que la presencialidad aumenta el uso del transporte público y la realidad indica que la gente trata de usar otros medios y por lo general elije caminar. No acuerda en que la educación siempre está (aún en la virtualidad) y pone como ejemplo a su hermana quien empezó el colegio secundario en 2020 y con las clases virtuales aprendió poco y nada.

María EugeniaFernández Andes: Apoya lo dicho por Maru Acuña y agrega que, si bien va trabajar caminando todos los días, vio contagiarse gente cerca suyo: una auxiliar y una vicedirectora. Los docentes quieren dar clases, pero ven como la gente se está enfermando.

Salud: Javier Saggese: enviaron el informe de Comisión. El planteo es priorizar la vida. La evidencia es que en la C5 el 5,5% de los casos ocurrieron en la última semana con un aumento del 25 al 30% con respecto a la anterior. Hay una progresión de esta enfermedad, no sólo en CABA, también en AMBA. Cuando la circulación viral supera 150 casos c/ 100.000hab, se considera una alerta roja y hay que hacer controles más estrictos y restricciones. En CABA casi se cuadriplicaron esos números. En ningún lugar del mundo dejarían abiertas las escuelas ni ninguna otra actividad. Plantear otra cosa es terrorismo sanitario, promover que siga la pandemia, que se generen nuevas cepas, incluso mayor gravedad. Por lo tanto, los chicos no deben acudir a las escuelas y es necesario tener vacunado al personal educativo para cuando se haga una presencialidad preventiva. Desde marzo la Com. de Salud estuvo hablando con el DrCahn, Dr Aliaga sobre la 2da ola. Reconoce a la vacunación como algo esencial. Lamenta que no se hayan citado a los asociados de Pami para ser vacunados con las 1.200 dosis disponibles. Las UTI en CABA están complicadas. La SATI ha detectado que están por encima del 95% de ocupación, aunque fluctúa diariamente. En la última semana detectaron un aumento del 2,5%. En ciudad están trasladando pacientes al conurbano. Hay gente que ha fallecido esperando cama. No es para generar terror, pero la situación es de terror.

Pablo Cesaroni: A trabajadores y estudiantes, les produce cierto rechazo algunas manifestaciones del GCBA cuando en los últimos 13 años el presupuesto educativo bajó al 17,3 %, no se han mejorado los colegios y las cooperadoras han sido abandonadas. CABA es uno de los lugares que menos vacunó a los docentes, solo el 14%. Se destinaron 33.000 vacunas para docentes y se aplicaron la mitad y no está claro como sigue. Circulación: hay docentes que fallecieron y que usaban transporte púbico, como hacen muchos alumnos. Hay que evitar esto y tomar medidas, una, que las clases sean virtuales. En muchos países cerraron escuelas cuando los contagios aumentaron. Actividades de educación: el 30/04 convocan 12 colectivos educativos y el 7/5, sobre educación y salud, convocada desde la C5

Javier Peralta: es miembro del sindicato de docentes ADUBA. Hay que entender que ahora la prioridad es la salud. Es profesor universitario, las clases son virtuales definido por autonomía universitaria donde hay tanto radicales como peronistas. Ve las paradas de colectivos llenas de chicos que salen de colegios públicos y privados.

Miguel Germino: (periódico Primera Página e integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la Estación). Salud y Educación están directamente ligados: sin salud no hay educación. Si la gente se muere no puede haber presencialidad en la educación. A mayor presencialidad mayor circulación, mayor contagio, más muertes. Es necesario vacunar a todos los docentes, pero también a los camioneros que cruzan las fronteras, a los choferes de micros y motormen de subterráneos.

Luis Grosembacher: médico endocrinólogo, dentro de esta especialidad hace la parte asistencial, docencia e investigación en diabetes y otras enfermedades metabólicas. Este momento es muy importante porque la salud es protagonista. Acuerda con Germino, en que si no hay salud no hay educación, pero, agrega, también si no hay educación no hay salud. Lo sustenta diciendo que en el campo de las enfermedades metabólicas trabajan con los pacientes en talleres de educación en los que tratan la nutrición, actividad física, integración social y demás, para lograr que cumplan con los tratamientos y no tengan complicaciones a largo plazo. En su especialidad, junto con cardiólogos y oncólogos, han sido los que más pacientes han recibido luego de una cuarentena estricta de 8 meses cuyo objetivo fue primero el aislamiento y luego el distanciamiento para disminuir la circulación del virus. Pero, en ese encierro y con la transmisión a través de los medios de comunicación ya no de miedo sino de pánico, mucha gente se aisló y no pudo hacer actividad física, esencial en la vida de las personas tanto para la salud como para la actividad intelectual y social. Además, neurológicamente la actividad física es clave para el desarrollo de la niñez. Se habló mucho de la cuarentena y de las consecuencias económicas y de la llegada de las vacunas, que es una luz de esperanza para detener esta pandemia terrible que acosa al mundo entero, en distintos lugares y de diferentes maneras, pero que en definitiva nos une a todos ya que el estado de enfermedad y soledad nos iguala sin importar las raíces políticas, religiosas o económicas. Pero, de lo que menos se habló durante este año fue sobre educación para la salud. Tenemos que abordar esta pandemia con cuatro herramientas principales: 1° fue el aislamiento/cuarentena que tuvimos. 2° vacunación. 3° testeos, afortunadamente están aumentando. 4° promover más salud, tema en el que poco se trabaja: si tenemos ciudadanos más sanos, mejor alimentados, que hagan actividad física y se desarrollen socialmente, vamos a tener ciudadanos más fuertes para afrontar el contagio. A continuación, presenta dos gráficos actualizados al 23 de abril que muestran los casos positivos por rango etario y la tasa de letalidad: uno publicado por el GCBA y otro donde se compararan los datos publicados por Nación con los del Htal. Italiano donde Luis trabaja. Aclara que el Htal. Italiano es el que tiene mayor número de camas críticas y no críticas, así como la cantidad de consultas que ascienden a 3 millones por año mientras que todas las instituciones de salud públicas de CABA reciben 10 millones. Muestra que a partir de estos gráficos se observa que se mantiene la mayor prevalencia entre 20 y 60 años, pero esta prevalencia es mayor en Nación. Por otra parte, se puede observar que en Nación es inferior la prevalencia en el grupo etario de mayores de 70 y esto se debe es que muchas provincias tienen menor cantidad de población geronte y posiblemente estén vacunados en su gran mayoría reduciendo así la contagiosidad. En los extremos de los grupos etarios hay menos prevalencia si bien esta aumentó con respecto a los meses anteriores pero ese aumento no está acompañado de mayor mortalidad. Por otra parte, con respecto a lo comentado por el asesor del gobierno, Dr. Eduardo López, sobre el fallecimiento de niños en el hospital Gutiérrez, la mayoría de los niños eran portadores de enfermedades previas que potenciaron la letalidad del virus: dos de ellos eran trasplantados y otro tenía una enfermedad hematológica. Agrega que, basándose en estos datos, horas antes de la presentación del DNU presidencial el 14 /04, la Mtra. de Salud, Carla Vizzotti, excelente epidemióloga con mucha experiencia, le trasmite al Mtro. de Educación, Nicolás Trotta, que no generaba un riesgo la continuidad de la presencialidad en las escuelas. Ese mismo día N. Trotta reúne a nivel nacional el Consejo de Educación y trasmite el aval de la Mtra. de Salud para la presencialidad ya que había un 6% de circulación en abril/2021, similar al de abril/2020. A nivel local, CABA, la Mtra. Acuña transmitió este mensaje al Mtro. Quirós, también excelente epidemiólogo quien mantiene una buena relación con la Mtra. Vizzotti, y ambos acordaron que la presencialidad aún no corría riesgos porque se mantenían las tasas de contagio del año anterior. Con el sistema de burbujas, si bien la prevalencia aumentó, no aumentó la contagiosidad en las escuelas. Por lo general los niños se contagian, incluidos los maestros, fuera de la escuela y al aislar la burbuja en la que están se evita la contagiosidad. Esta información está avalada desde la Nación, la Ciudad y las Provincias. En relación a los casos positivos detectados en CABA, el 52% corresponde a residentes y el 48% a los que no viven en CABA. Estos últimos en su gran mayoría corresponden a personas del Gran BsAs que se testean en la capital ya que con las restricciones en el transporte hay poca afluencia desde otras provincias. Algo positivo que tiene CABA es que los casos leves que requieren aislamiento y no lo pueden lograr en sus hogares, como los casos de los barrios populares, son trasladados a hoteles y supervisados por médicos. Para finalizar, en todos los casos, tanto en las provincias como en CABA donde hay presencialidad en las escuelas, ésta está avalada por sus áreas de salud las que estudian la situación desde el punto de vista epidemiológico a partir de parámetros, variables e información muy claros. La falta de presencialidad en las escuelas ha aumentado trastornos psiquiátricos, abuso infantil, así como las cuarentenas prolongadas han aumentado en personas mayores deterioro cognitivo, trombosis y lesiones cerebrales. Para finalizar, sostiene que todos deberíamos trabajar en promover salud, ayudar en la obtención de vacunas, aumentar el testeo y respetar la distancia social, todo esto en conjunto y no por separado nos ayudará a terminar con la circulación del virus.

Leonardo Chazanoski: el sistema de salud está totalmente colapsado. El CeSAC 38, único efector de salud en la C5, tiene un director con licencia y quien los suplanta está con COVID y ahora también con licencia. Debemos ser cautos y prudentes, salir para las cosas que realmente son necesarias y no mandar a los chicos a la escuela. Todo esto ayudará a que esta pandemia se frene y que pronto podamos tener una presencialidad en todas las escuelas, es lo que todos quieren. Tiene 4 nietos y no le permite a su nuera que los mande a la escuela porque cree que se pueden hacer las mismas cosas desde la virtualidad.

Virginia Samar: le cuesta hablar del tema porque la desespera lo que está pasando. Por un lado, están los números y por el otro, lo que vivimos todos los días. El GCBA puede encontrar las vueltas que quiera para disfrazar las cosas, pero todos vemos como se contagian y mueren las personas cercanas. Hace un año no era tan masivo, pero ahora sí. La gente se contagia muy rápido y se muere muy rápido. Ser maestro y ver que se muere un compañero es terrible, escuchar a los profesionales de la salud lo que están pasando, que no hay camas. Sintió un gran alivio cuando la semana pasada vio que a las 8 de la noche todo el mundo se quedaba en su casa lo que habla de que el pueblo se está dando cuenta de lo que pasa y cumple con las medidas imprescindibles que se tomaron. Pero, cuando se escucha la negación de lo que pasa por parte del GCBA y se ve al Jefe de Gobierno que se mete en un aula para sacarse una foto y exponiendo a los maestros y a los chicos, es desesperante. Se pregunta qué podemos hacer nosotros como CCC para ayudar, ¿cómo ayudamos? debe ser nuestra frase de cabecera para que la gente no salga, no se contagie y no mande los chicos a la escuela. Ya no se puede mantener la presencialidad más aún cuando los números son terribles. Propone que las Comis. de Salud y Educación envíen algunas frases y/o textos breves con recomendaciones para difundir a través del CCC5. Todos sabemos que perdimos por la pandemia salud física y psíquica, es una obviedad, y tenemos que empezar a pensar como lo vamos a reparar cuando la pandemia termine. Pero sigue enfermándose gente y muriendo, ahora más jóvenes. Cree en las decisiones y la acción de cada uno día a día, reduciendo lo que hace, saliendo lo indispensable y ayudando al de al lado, y entre todos, y finaliza citando al Papa: “Fratelli tutti”.

Patricia Machado: apoya lo dicho por varios compañeros, Maru, Pablo, Virginia y muchos otros y que es importante que estos temas se discutan en el CCC5. Estos temas son políticos y es difícil que no se politicen. Esto ocurre en todo el mundo, no somos una excepción, no depende de nuestra voluntad sino también de decisiones políticas. La presencialidad en las escuelas es una decisión política. Los gobiernos que sostienen que no hay contagiosidad en las escuelas no tienen fundamentación porque no existe fundamentación. En otros países están cerrando las escuelas y la OMS ha dejado entrever que no aconseja las escuelas abiertas en momentos como los que estamos viviendo. Tenemos que discutir esta situación, no sabe si lo vamos a resolver, pero la realidad es lo que se impone.

Lucas Gaspón: coincide en que hay que debatir. Agrega que, cualquier tipo de decisión se basa en la evidencia científica de todas las disciplinas y que dicha evidencia es la que está detrás de las decisiones que se toman. Si no fuese así no habría una base de sustentación para tomar esas decisiones. Con respecto al problema de vacunación en el PAMI, aclara que escuchó al Mtro. de Salud en conferencia de prensa que Nación envió 5000 dosis para los vacunatorios del PAMI y que se recibió un padrón desactualizado para la asignación de las turneras.

Raúl Artelino: Va a hablar como un humilde ciudadano, no especialista en epidemias y desde el sentido común. Piensa que el tema de educación ha sido politizado y que los alumnos/as son rehenes de dos fuerzas políticas. Coincide que cualquier tipo de actividad aumenta la circulación, incluida la presencialidad en las escuelas, también hay otras actividades que generan contagios, por ej.: velorios en la Casa de Gobierno que se pudieron evitar, manifestaciones de ambos lados de la grieta, incluso se fomentó el turismo en Semana Santa, en plena pandemia, lo que pudo ser un agravante. También es cierto que el GCBA tuvo un año para poner las escuelas en condiciones. También el Gob. Nacional tuvo un año para seguir mejorando el sistema de salud lo que implicaría que hoy no tuviésemos un déficit de camas. Si hay que sacar una declaración, sugiere que se haga un manejo trasparente de la vacuna. En la ciudad se vacunan profesionales de la salud que no ejercen, jóvenes psicólogos que trabajan en forma virtual y en Prov. BsAs se vacunaron jóvenes que le quitaron el lugar a maestros que aún no están vacunados. Si esto se trata a nivel AMBA que se organice una junta médica de AMBA y que no se tironee desde cada lado de la grieta porque estamos atravesando momentos difíciles y los que están políticamente en conflicto deben tener el patriotismo de reconocer que tenemos un enemigo externo que se metió en nuestra casa. Primero tenemos que eliminar ese enemigo, el resto se dirime en las urnas y con las propuestas. Que sean solidarios y que piensen que está en juego la salud. Le queda pendiente el informe de la Comisión de Seguridad, pero como la reunión se ha extendido se enviará por mail.

Griselda Gil: teniendo en cuenta que a todos nos afecta el tema de salud, vamos a acordar en hacer un pronunciamiento o someter a debate del CCC5 el tema del estadio en Boedo ya que esto involucra a vecinos de la C5 que serán afectados psicológica y físicamente porque implica un montón de trastornos. Para VUPB sería valioso contar con el pronunciamiento del CCC5 y trabajar en el PUA y desde la C5. Se necesita un compromiso del CCC5 sobre su posición frente a este mega negocio de este mega estadio que quieren implantar en un barrio residencial. Propone que se trate el tema, que se debata y que el CCC5 se pronuncie al respecto.

Gloria Sobrero: recuerda que en la última Asamblea presencial del 19 de diciembre de 2019 se acordó que el tema de la rezonificación y el estadio, se iba a poner en la agenda de la próxima Asamblea presencial, que por la cuarentena no se llevó a cabo. Para esa reunión VUPB debía enviar sus argumentos para ser distribuidos y de igual manera los que estaban a favor de la rezonificación y del estadio. Recuerda que esta propuesta la hizo Osmar Magariño.

Flavia Mugherli: vecina de Boedo, comenta que una familia volvió toda contagiada luego de sus vacaciones en Semana Santa. Uno de los integrantes es compañero de su hija y no lo testearon porque es menor de 12 años según comentó la mamá. El nene volvió al colegio a pesar de que al resto de la familia de dio COVID positivo. Cuando le pidieron a la directora que cerrara la burbuja porque el nene podía estar contagiado también y que además lo testearan, ella dijo que el nene no era positivo y que no podían obligar a la mamá a que lo testeen. Manifiesta que las mamás quieren que sus hijos vayan a la escuela pero que no se sienten tranquilas con estos protocolos y algunas decidieron no enviar a sus hijos quienes perdieron las clases porque eran presenciales y no remotas. En otra burbuja hubo un caso similar. A los chicos se los testea muy poco y debería ser obligatorio para los que regresan de vacaciones. Pide que se ajuste más el protocolo, que ante la menor duda se los testee, que se cierren las burbujas y cuando esté el resultado se obre en consecuencia.

Osmar Magariño: El tema del estadio de SLA compete mucho a nuestra comuna y si bien él está lejos del lugar, hay muchos vecinos sobre todo de Boedo, que están preocupados y sufrirán un alto impacto. Acuerda en que hay que tratarlo en la próxima reunión como uno de los primeros temas y no dejarlo hacia el final. Por otro lado, reitera el pedido de saber en qué estado está el nombre de la comuna “Almagro-Boedo”. Pregunta si ya fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de CABA y qué respuesta hubo para que sea incluido en las próximas elecciones.

Soledad Rosa: le pregunta a Flavia si la escuela es pública o privada. Ella trabaja en ambas instituciones y ve que en la escuela privada se cumple poco el protocolo, parecen que son empresas y que todos los pibes tienen que ir al colegio para justificar la cuota. En la escuela pública sí se cumple el protocolo y ante la mínima duda se aísla la burbuja junto con el docente. Hay que pensar que la mayoría de los porteños envían a sus hijos a la escuela privada por eso el GCBA no invierte en la escuela pública.

Eduardo Losoviz: el tema del estadio de SLA quiere está en la Legislatura y en 1ra lectura todos votaron a favor salvo la diputada Marta Martínez y que parece que en la 2da lectura ocurrirá lo mismo. Esto es un incendio y no hay tiempo para nada. Es necesario que el CCC5 colabore adhiriendo a la movilización de los Vecinos Unidos Por Boedo o es una causa perdida. Acá hay una minoría que exige el respeto por sus derechos humanos y hay una gran mayoría comandada por los Sres. Lammens y Tinelli que están tratando de imponer un proyecto a contramano de la pandemia generando un negociado denunciado en audiencia pública por el ex diputado Marcelo Ramal. Están usando los legítimos derechos y aspiraciones de los socios del club para hacer un gran negociado. Van a aprovechar la pandemia para avalar un gran negocio del que todos estaremos arrepentidos en un tiempo.

Viviana Martínez: el GCBA fue disminuyendo la asistencia personal a los vecinos. Además, el PROFE (hoy es el Programa Federal Incluir Salud dependiente del Min. de Salud de Nación) no les están acercando los medicamentos y no dan asistencia a las personas que no pueden desplazarse. Tampoco el CeSAC les ofrece llevarles las cosas a domicilio. Dicen que hacen cosas y en realidad no las hacen. Con respecto a SLA, a Tinelli lo amenazaron en esta semana porque el equipo estaba perdiendo. Se pregunta qué le pasará al barrio cuando esté el nuevo estadio y el equipo pierda. No tenemos seguridad, los policías son nefastos, excedidos de peso, usando sus celulares personales detrás de los celulares oficiales, sin vigilar, sin controlar el tránsito. Por más que el CCC haga mociones, estos son temas de las personas que tienen cargos y deben actuar. Trabajan desde la virtualidad y la atención a los vecinos es deficiente. No responden los reclamos. Desde la comuna podrían asistir a las personas que mencionó al principio. Aumentan los impuestos, pero no hacen su trabajo.

Hernán Gorreta: en relación al comentario de Viviana, manifiesta que las comunas funcionan a partir de decretos del Jefe de Gobierno de la CABA. Dentro de la Junta Comunal, si bien tienen diferencias políticas, trabajan en conjunto en favor de los vecinos. Están trabajando de manera virtual porque así está establecido por un decreto y es extraño que no se proteja a los docentes. Le parece poco práctico que los Juntistas participen al final y no durante el debate lo que sería más productivo; además, antes que Juntistas son vecinos del barrio. Con respecto a educación y salud, los que piden que no se haga política con estos temas se sabe de qué lado están parados; todo lo que pasa en nuestra vida es político y los que dicen que hablan sin identificarse políticamente en realidad tienen una identidad política y lo bueno sería que digan desde qué lado hablan. El presupuesto de Educación, viene siendo recortado desde 2007 hasta hoy. Este año recortaron en infraestructura 1700 millones y fueron asignados para suministrar servicios a Costa Salguero, que es el principal negocio que tiene el GCABA. Con respecto al PUA, agradece la participación de todos los vecinos que frenaron que se llevara adelante con sólo dos prioridades por comuna, cuando en realidad tienen muchas más necesidades, como es el caso de la C5. EL PUA no ha sido actualizado desde el 2008 y quieren hacerlo ahora en plena pandemia. Por eso lo considera un fraude. Agrega que Lanfranchi reconoció que no existe un banco de tierras; al no existir no se puede establecer donde es viable llevar a cabo las prioridades de la comuna. Reitera que gracias a la participación de los vecinos se frenó la actualización del PUA en la forma que quería la ciudad: con un Consejo del PUA que dejó fuera al FdT en contrario a la ley que indica que tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas. Con respecto a la educación, se basan en un fallo de la Justicia dictaminado por exfuncionarios del GCBA; la ciudad se ampara en la cautelar que la justicia le otorgó a los padres que la solicitaron, pero, se sabe quiénes están detrás de esos padres. Sin embargo, cuando se pidió una medida cautelar para que no se vendieran los predios aledaños al Jardín Maternal de Pringles 344 (Pringles 340, 342, 354) y que se utilizaran para ampliar este jardín, la Justicia la rechazó. Y bien sabemos la necesidad que tiene la C5 de nuevos jardines maternales. En el centro Detectar el 80% de los casos corresponden a gente con las burbujas escolares aisladas. Además, muchos docentes dicen que no los dejan aislar las burbujas, que no los dejan cerrar las clases por orden del ministerio y aquellos que ponen carteles indicando cuántos están vacunados y cuántos no, serán sancionados. El diputado Santoro presentó un proyecto que establece que por arriba de los 200 casos por mil de habitantes se deben cerrar las escuelas como lo hicieron Chile, Uruguay, Europa; propone trabajar con parámetros y así se cierra la grieta. Manifiesta que la ciudad tiene autonomía y debe controlar las restricciones y no las controla: los gimnasios se mantuvieron abiertos hasta hace unos días, los chicos de secundaria viajan en subte y hay fotos que lo respaldan, hay chicos con guardapolvo blanco tomando colectivos. Dicen que no hay circulación por la educación y basta salir a la calle y ver lo que está pasando. Nadie está en contra de la educación, el gobierno del 2003 al 2015 entregó notebooks y luego el gobierno del Ing. Macri suspendió el plan Conectar Igualdad y no desarrolló la instalación de fibra óptica. Los chicos que hoy no tienen computadora o no las pudieron arreglar durante la pandemia es responsabilidad del GCABA. Con respecto a la salud, los enfermeros no son considerados personal de salud y se los descalifica considerándolos administrativos. Dice tener otros temas más y vuelve a pedir que los Juntistas no participen al final sino durante el debate. AlciraFernándezle contesta que ella está de acuerdo pero que es lo que se definió en la reunión anterior y para cambiarlo habría que volver a tratar el tema.

Matías Val: remarca que le parece más práctico que los Juntistas participen durante el debate para no volver a reabrir temas hacia el final y extender la reunión.

Maru Acuña: coincide con Hernán y Matías en que los Juntistas puedan participar durante el debate. Con respecto a educación agrega que a su hija en dos meses de clases aislaron la burbuja tres veces y considera que no es sano que vaya alternadamente a la escuela. Recuerda que el presupuesto de educación en 2008 cuando asumió Macri era del 27% y este año es del 17%. Con respecto a la participación en el CCC5, dice que varios compañeros no pudieron ingresar a pesar de estar inscriptos y haber participado en reuniones anteriores. Alcira y Gloria, moderadoras, le responden que en la reunión anterior del CCC5 y con el propósito de retomar el formato de Asamblea, se permite el ingreso a las personas inscriptas y para poder identificarlas como tal, deben ingresar con el mismo nombre con el que se inscribieron. Las personas no admitidas son porque no ingresaron con el nombre con el que se inscribieron. Maru agrega que es necesario aumentar la participación de vecinos en el CCC5 porque somos pocas personas las que participamos y hay temas fundamentales para tratar como el PUA. Si esto no se revierte cree que este CCC5 no tiene mucho sentido. Manifiesta que, a pesar de pertenecer a espacios políticos distintos, todos los miembros de la JC trabajan para todos los vecinos sin tener en cuenta sus banderas políticas. Es fundamental ampliar la participación. Con respecto a lo que comentó Flavia sobre lo ocurrido en su escuela, donde no se testea a los menores de 12 años es en los centros de testeo habilitados para turistas. En el Detectar de la Federación de Box se hacen hisopados a chicos mayores de 8 años con síntomas y a los menores de 8 se les hace el test de saliva. Si la madre no lo quiere testear, la responsabilidad pasa por la familia y la escuela debería exigir el testeo. Con respecto a los reclamos de Viviana, desde la comuna resuelven lo que pueden, pero la seguridad y la recolección de basura dependen del GCBA.

Osmar Magariño: solicita le respondan sobre si se hizo el pedido para incluir en las próximas elecciones la votación por el nombre de la comuna. Alcira aclara que esta solicitud fue elevada a la JC y Maru responde que ya lo pasaron, pero aún no tuvieron respuesta, pero cree que no habrá tiempo para que entre en las próximas elecciones.

Alcira Fernández: dice que queda el último punto pendiente a tratar que es la Conformación de las Secretarías. En los informes de Administrativa y Prensa, sus integrantes se proponen para continuar. Pregunta si están de acuerdo.

Claudia Gandolfo: propone tratar esta propuesta al principio de la próxima reunión porque el manejo del CCC5 es excluyente aún para los que están en el CCC5. Agrega que estuvo obligada a escuchar una clase de alguien que ni siquiera participa de la Comisión de Salud sobre el tema de salud. Manifiesta que ella elije a quien escucha y no considera que sea función del CCC5. Adhiere a Virginia que dice cuáles son las funciones del CCC5 como tal, no teniendo en cuenta las funciones de las comisiones.

Gloria Sobrero: le responde a Claudia diciendo que se está refiriendo a Luis Grosembacher quien es un integrante de la C5. En el CCC5 no hay obligación de participar en una comisión para exponer sobre el tema que trata esa comisión más aun siendo una persona que está capacitada para hacerlo. Considera que su argumento es discriminatorio. Claudia interrumpe, Gloria le aclara que no terminó de hablar y Claudia le responde que no le importa y continúa diciendo que es discriminatorio que le hagan escuchar una clase de alguien y que la Com. de Salud como cualquiera de los presentes tiene la misma autoridad que cualquiera de los que forman parte de la C5, pero no entiende quién eligió al representante que le hicieron escuchar. Seguidamente, Gloria continúa hablando y pide que como gente civilizada tratemos de escucharnos y respetarnos mutuamente. En este CCC todos los participantes tienen derecho a opinar y continúa diciendo que ella es integrante de la Com. de Seguridad y pregunta si alguien que no participa de esta comisión plantea un tema de seguridad ¿tendrían que deshabilitarlo? Continúa diciendo que más de uno estuvo dando cátedra sobre un montón de cosas y nadie los criticó, fueron escuchados respetuosamente que es lo que gente civilizada y coherente debe hacer.

Virginia Samar: comenta que puso en el chat que se envíe por mail el recorte de la Ley 1777 donde se habla de las funciones de los CCCs para que sean conocidas por todos y que podamos seguir con el debate sobre la participación de los Juntistas en el consejo.

Matías Val: sobre lo dicho por Claudia y respondido por Gloria, considera que cualquier vecino está habilitado para comentar sobre lo que les parezca como han hecho todos acá. Muchos no son especialistas, se incluye, y han dado opiniones. Cada uno elige lo que quiere escuchar o no, pero no puede pretender que el otro no hable porque esto no ayuda a aumentar la participación.

María Eugenia Fernández: considera que todos tenemos derecho a participar, pero hay que acotar los tiempos de exposición porque si no se hace muy extenso para todos.

Flavia Mugherli: manifiesta que es la primera que participa, que le pareció interesante todo lo que se dijo. Agregó que también le gustaría que todos fueran más respetuosos. Hay libertad de expresión y todos podemos decir lo que queramos y, como dice María Eugenia, tratando de respetar el tiempo de todos. Aludiendo a lo dicho por Pablo sobre aumentar la participación, pregunta si la C5 puede preguntarle a los vecinos de Boedo si están de acuerdo con la construcción de un estadio para 45.000 personas.

Carlos Mateos: es la primera vez que participa y cree que se ha perdido mucho tiempo hablando de algo que ya hace más de un año conoce toda la humanidad. Sostiene que no es verdad que Maru no camina el territorio. Cree que hay que ser más solidarios entre nosotros si queremos lograr algo para la comunidad de la C5. El tema de la vacunación de los maestros está perfecto, todos estamos de acuerdo con todo. Él es camionero y los camioneros son esenciales y también necesitan ser vacunados. Agrega que hay muchos temas, pero a veces nos exasperamos un poco, sacamos cosas de contexto y perdemos tiempo en vez de construir. También manifiesta que fue uno de los que tardó en entrar a la reunión porque no tenía su nombre completo. Pide tratar de simplificar.

Griselda Gil: no parece descabellado la identificación con nombre y apellido. En lo particular, trata un tema muy sensible por el que recibe amenazas, como Tinelli, pero para ella la Justicia no es tan rápida. Por lo tanto, si esta reunión está constituida como Asamblea, los participantes deben identificarse. Ella integra un grupo grande de vecinos a los que les pide reiteradamente que para inscribirse en el CCC5 envíen sus datos con 48hs de anticipación, es el protocolo y hay que respetarlo. No está de acuerdo con que se haga tanto bardo con este tema y que se desperdicie el momento que tenemos para construir. Reconoce el trabajo que lleva organizar todo esto y no es para descalificarlo como se está haciendo. Si se quiere participar de una Asamblea, si se quiere que esta sea legítima y no tienen nada que esconder, no ve cuál es el problema de ingresar con nombre y apellido. Carlos Mateosresponde que a él se le escapó por eso no ingresó con sus datos correctos. Griselda aclara que no fue por él sino por lo que dijo Maru a quien vio fervorosa y ferviente queriendo hacer participar a sus compañeros descalificando el trabajo que hacen las compañeras. A lo que Maru responde que no descalifica el trabajo de nadie, que lo que dijo es que hubo compañeros que no pudieron ingresar, aunque habían participado en reuniones previas y que para la próxima les va a pedir que ingresen con nombre y apellido. Continúa Griselda diciendo que aquellos que quieren participar de una reunión con el tenor que tienen este tipo de reuniones deben tener la suficiente presencia para decir quiénes son con nombre y apellido y si ponen el DNI mejor. Con respecto a las amenazas, Maru le dice a Griselda que las denuncias hay que hacerlas donde corresponde a lo que Griselda responde que ya están hechas y no sirvió para nada.

Alcira Fernández: propone terminar con la reunión dada la hora. Agrega que todo lo que es organización lleva tiempo, no fue fácil analizar la asistencia en los últimos años para lograr confeccionar una lista completa y establecer quienes ingresaban. En la reunión anterior se propuso una metodología que fue aceptada por todos para ser implementada en la presente reunión y cuyo único propósito era ser transparentes y organizados. Maru estuvo en esa reunión. Esta metodología aprobada fue cumplida por parte de la Sec Adm a la que le hubiese sido más fácil y le hubiese llevado menos tiempo admitir a todos los que ingresaban a la sala de espera. Pero se cumplió con el mandato del CCC5. En el caso particular de “SC” en la sala de espera, desde un principio preguntó quién era y nadie le aclaró que correspondía a Santiago Cogorno, a quien hubiese admitido y luego pedido que aclarara su nombre. Esta metodología se puede rever, pero dentro del marco del CCC5, así como se quiere rever la participación de los Juntistas. Por otra parte, lamenta que se quiera desarticular las secretarías que están trabajando con mucha dedicación durante tanto tiempo. Pregunta cuál es la diferencia entre una mesa coordinadora y las secretarías Adm y Prensa que funcionan sumamente bien y coordinadas entre sí. Manifiesta que su trabajo en la Sec Adm lo hace con mucha dedicación, muchas ganas y con la mejor intención. Lo considera una falta de consideración a todo el trabajo realizado, tanto por Prensa como por Sec Adm, que dan sustentabilidad al CCC5. La única secretaría que dejó de funcionar es la de RRII y considera que habría que reflotarla. Durante la reunión no dio su opinión sobre ninguno de los temas que se debatieron porque consideró que como moderadora no debía hacerlo, aunque tiene muchas cosas para decir. Ante la propuesta de Flavia que se ingrese con N y A, a lo que Alcira responde que con la convocatoria se estipula precisamente que se debe ingresar con el nombre y apellido con el que se registraron.

Pablo Cesaroni: manifiesta que su propuesta no va en contra de nadie. Continúa diciendo que en el próximo pleno se discuta la organización de CCC5. En su opinión hay que producir un cambio como el que se ha producido en todos los CCCs. Actualmente están funcionando once CCCs, diez de los cuales tienen mesa coordinadora. Considera que la secretaría fue para una etapa y si se fijan, el reglamento no se está cumpliendoya que establece trece* (integrantes) por secretaría.

(* N. de Redacción : se desconoce de dónde sale el número 13 mencionado. El Reglamento, Anexo I,Art. 6, en su última modificación del 2015 dice que cada una de las Secretarias estará integrada por“ hasta 9 miembros”. De hecho, las actuales están conformadas con 5 miembros en SEC ADM y 4 miembros en PRENSA).

Continúa Cesaroni:Hagamos la discusión sobre el tipo de organización. Agrega que esta propuesta la viene haciendo hace tiempo a lo que Alcira responde que se había rechazado oportunamente. Pablo acota que hay que ver qué decide la mayoría en la próxima reunión.

Siendo las 18,45 horas se da por finalizada la reunión.

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2021

A los participantes del Consejo Consultivo Comunal 5

Tenemos el agrado de dirigirnos a este Consejo Consultivo Comunal 5, en nuestra condición de vecinos del barrio de Boedo, a fin de manifestarles nuestro rechazo al Proyecto de Ley de Rezonificación de Av. La Plata 1600/1700 para la construcción del Estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que tiene por objeto una modificación del ordenamiento territorial que va en contra de la normativa existente, y de la política que el GCBA se comprometió a llevar a cabo.

La habilitación de la zona para la construcción de un estadio, sin una Evaluación Ambiental Estratégica (Ley N° 123), que nos permita conocer las características de la misma, así como los impactos que la construcción de una obra de semejante envergadura pudiera ocasionar, nos impide dilucidar la vocación de los responsables para velar por los intereses de la población. Esto se contrapone a la manda definida por la Constitución de la CABA en su Art. 27, que establece para las autoridades de la Ciudad, el desarrollo de una política participativa, de planeamiento y gestión del ambiente urbano, que se materializa en los lineamientos y objetivos trazados por el Plan Urbano Ambiental.

Así, la sanción de esta ley se traduce, por la falta de evaluación previa y participativa, en una violación de los principios preventivo y precautorio consagrados en la Ley General del Ambiente, a la vez que supone un perjuicio sobre el ambiente y su población que se constituye como un retroceso contrario a los principios de no regresión y progresividad, y a la política establecida por el GCBA en el Plan de Acción Climática 2050. Un plan que entre sus objetivos incluye el aumento de la infraestructura verde y los espacios públicos que urgentemente necesita la Comuna 5, toda vez que cuenta con tan sólo 0,2 m² de espacios verdes por habitante. Sin perjuicio de ello, resulta menester destacar que el proceso legislativo se encuentra viciado producto de una serie de irregularidades, que van desde la falta de información técnica del proyecto urbanístico a las amenazas que recibimos en la etapa de la Audiencia Pública, y que resultan en la vulneración del derecho de participación ciudadana en franca violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina, que entró en vigor el pasado 22 de abril. Para concluir, somos respetuosos de la historia y entendemos a quienes fueron víctimas de la injusticia y padecieron el avasallamiento. Pero, bajo el lema de la “reparación histórica” se quiere volver al pasado. La reparación histórica es justa, volver al pasado es imposible. Por otra parte, la reparación de los Derechos de unos no puede atropellar los Derechos de otros ya que luego del cierre del viejo Gasómetro cientos de familias eligieron instalarse y desarrollar sus vidas en un barrio sin estadio.

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

Por lo hasta aquí expuesto es que solicitamos al CCC5 acompañarnos y hacer una declaración que incluya: 1) rechazar este Proyecto de Ley, 2) solicitar a la Legislatura que apruebe el Proyecto de Ley de Referéndum vinculante, sectorizado y obligatorio presentado bajo expediente 1941-P-2020, 3) exigir al GCBA que respete la legislación vigente: Constitución de CABA, Ley de Impacto Ambiental, Ley General del Ambiente, Plan de Acción Climática 2050, Plan Urbano Ambiental, Acuerdo de Escazú.

A continuación, documentación respaldatoria:

? Tres exponentes en la Audiencia Pública de febrero y marzo/2021 que representan nuestra posición: o Jonatan Baldiviezo, abogado: https://www.youtube.com/watch?v=bQxtmn0eQzM o Andrés Segal, arquitecto: https://www.youtube.com/watch?v=DWJJgOG5ba0 o Alicia Rodríguez, ingeniera: https://www.youtube.com/watch?v=f-exm8cREvo

? Nota al arquitecto Andrés Segal: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/nuevo-estadio-san-lorenzo-traera-consecuencias-negativas-boedo_0_OUtTDzy_o.html

? Anexo I: Impactos y Antecedentes

? Anexo II: Firmas

Atte.

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

ANEXO I

Impactos de la Ley de Rezonificación de Av. La Plata 1600/1700 y posterior construcción del megaestadio multipropósito

A continuación, compartimos los impactos que la aprobación de esta ley producirá y algunos de los antecedentes que los sustentan.

IMPACTOS

1. Durante la etapa de Construcción Se observa que los principales impactos negativos durante la etapa de construcción del proyecto están relacionados con:

? La afectación del suelo y generación de ruidos y material en partículas debido a las excavaciones y demoliciones.

? El riesgo de rajaduras y de potenciales derrumbes en edificios aledaños, en particular las torres de Inclán

? La generación y disposición de residuos sólidos de obra producto de embalajes de insumos de obra y actividades en el obrador.

? La afectación temporal de avifauna por aumento de nivel sonoro puntual y continuo

? La afectación de la forestación urbana.

? Las molestias a la población circundante por ruidos y polvo.

? La alteración de la circulación vehicular y peatonal debido a eventuales cortes de vía y al aumento de tránsito de rodados y maquinarias pesadas.

? La demanda significativa de agua y electricidad de obra.

? El eventual corte de servicios públicos por causa de las obras.

2. Durante la etapa de Operación

? Incremento de las huellas hídrica y de carbono, así como de la isla de calor derivadas de la megaconstrucción y su operación.

? Colapso de los servicios públicos: energía eléctrica, gas, red cloacal, agua, estacionamiento, entre otros.

? Colapso en el transporte público: En un radio de apenas 4 cuadras a la redonda pasan 20 líneas de colectivos, por 5 avenidas; otras 9 líneas pasan a 6 cuadras, por otras dos avenidas: 29 líneas en

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

total. Los días de eventos, por lo menos el recorrido de 20 líneas será desviado durante varias horas, lo que provocará un colapso total del tránsito en más de 10 cuadras a la redonda.

? Congestión de tránsito y de personas que se produce antes, durante y después de los eventos multitudinarios que tienen lugar en estadios similares. Basta recordar la experiencia de los primeros días en que el predio hoy de San Lorenzo fue utilizado como vacunatorio.

? Imposibilidad de ejercer el normal ingreso a sus viviendas a los vecinos, dados los cordones policiales y vallados que se instalan en cercanías a los estadios los días que se realizan eventos o partidos.

? Impacto acústico que generan recitales y shows que imposibilitan la permanencia dentro de las viviendas u obligan a cerrar todas las aberturas para mitigar, sólo en parte, el ruido.

? Impacto Visual y “tapón Urbano” que provocará la envergadura de un estadio en la manzana que se ubicará.

? Molestias derivadas de la profusa iluminación en horas de la noche durante los recitales, shows y partidos de fútbol.

? Inseguridad dentro y fuera de los estadios de nuestro país que no ha sido resuelta al extremo de prohibirse el ingreso de público visitante a los partidos de fútbol, a lo que sumamos el accionar de los “barras bravas” que muchas veces deriva en enfrentamientos armados con el resultado de víctimas fatales.

? Y fundamentalmente, el impacto en LA CALIDAD DE VIDA del barrio, en detrimento de NUESTRO BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL.

ANTECEDENTES

1. El estadio Movistar Arena. Lo que vive Villa Crespo. Los vecinos de Villa Crespo están padeciendo hoy los efectos negativos y el consecuente deterioro de su calidad de vida por tener un estadio 365 techado, con capacidad para 16.000 personas (de 3 a 4 veces menor), que se utiliza para shows y recitales. Basta ver en las redes sociales los videos y fotos de lo que padecen antes, durante y después de estos eventos: acumulación de basura, suciedad, peleas, sonido ensordecedor, vibración de los muebles dentro de sus viviendas, aglomeración de personas y vehículos, pérdida de ingresos de los comercios circundantes. Recomendamos leer el artículo “No dormirás tranquilo en Villa Crespo”, Revista Anfibia oct/2018, de Mónica Yemayel, http://revistaanfibia.com/cronica/no-dormiras-tranquilo-en-villa-crespo/

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

2. El Polideportivo Roberto Pando En la actualidad el CASLA no tiene control sobre los eventos de toda índole que transcurren en el Polideportivo Roberto Pando sito en Salcedo 4220 dentro del predio restituido, y con capacidad varias veces menor (2000 personas) que el nuevo estadio proyectado. Ruidos por encima de lo soportable y en horarios inadecuados, obstrucción de garages, disturbios y peleas callejeras, uso de veredas como sanitario y depósito de residuos, así como para el consumo de alcohol y otras sustancias, amedrentamiento de los vecinos damnificados cuando levantan su voz de protesta.

3. El claro ejemplo de otros estadios: Son bien conocidos los impactos de todo tipo y el deterioro en la calidad de vida de los vecinos que han ocasionado los partidos de fútbol y principalmente los recitales y shows en vivo en los estadios de River, Ferrocarril Oeste, Vélez Sarsfield y Atlanta. La justicia prohibió la realización de recitales en el estadio de River Plate, por la polución sonora y las vibraciones que afectaban a los edificios a varias cuadras a la redonda. La justicia también prohibió la realización de recitales al aire libre en la Costanera Sur, porque las vibraciones provocaron incluso rajaduras en los edificios del Bajo y de Catalinas Sur, aun cuando esa zona tiene mucho menor edificación que Boedo.

4. Las mejores prácticas en el mundo indican que los nuevos estadios de este tamaño y con este destino deben construirse fuera de los centros urbanos y no dentro de las ciudades. Basta con leer las recomendaciones de la FIFA en su publicación “Estadios de Fútbol: recomendaciones técnicas y requisitos” (2007) y, en particular el punto 1.5. (Compatibilidad medioambiental del emplazamiento del Estadio), donde se indica “La proximidad de zonas residenciales existentes es el aspecto más sensible en la construcción de un estadio nuevo y debe evitarse en la medida de lo posible”.

ANEXO II: FIRMAS

1. CHANGE ORG: No queremos un estadio en el barrio de Boedo, más de 21.000 firmas a la fecha, https://www.change.org/p/no-queremos-un-estadio-en-el-barrio-de-boedo

2. PLANILLAS: No al estadio en Boedo, más de 25.3000 firmas en papel entregadas a la diputada Victoria Roldán Méndez, en su momento Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, el 13 de noviembre de 2020.

VECINOS UNIDOS POR BOEDO

e-mail: vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com facebook: @NoAlEstadioEnBoedo

3. FIRMANTES:

1 – EDUARDO LONGONI Por el NO al Estadio en Boedo

CABA, 18 de mayo de 2021

Secretaria Administrativa Consejo Consultivo 5

De mi mayor consideración:

UNA IMAGEN DICE MÁS QUE MIL PALABRAS

Les envío 5 fotos satelitales del lugar donde se construiría el Mega-Estadio en Boedo, donde puede apreciarse claramente que existen 2 torres de 20 pisos de altura cada una, con un total de 800 departamentos (más de 3000 personas) que estarían directamente perjudicadas, por quedar literalmente “pegados” al Mega-Estadio, este simple hecho, es suficiente por sí mismo para que en cualquier país serio del planeta, se considere la construcción de un Mega-Estadio en este lugar, como un DISPARATE URBANÍSTICO

No existe precedente en el mundo de semejante aberración: un Mega-Estadio “pegado” a 2 torres de 800 departamentos.

De construirse el Mega-Estadio, para los habitantes de las torres (personas de clase media/media baja), la vida se tornaría imposible. “Ver gráficos de contaminación acústica al final de este informe”.

La construcción del Mega-Estadio tendría de hecho los mismos efectos de una confiscación de las torres, lo que a todas luces es inaceptable.

Si esto mismo hubiese ocurrido, por ejemplo, en un predio junto a una torre, en Puerto Madero, la Ley de Rezonificación del predio, jamás hubiese prosperado. Pero claro, es el barrio de Boedo y los habitantes de las torres son personas humildes, aquí sí se puede.

La Ley de Rezonificación, nada tiene que ver con la pasión por el fútbol, el Mega- Estadio es un NEGOCIO puro y duro, nada más, que, por su alto costo, para ser rentable necesita realizar: Mega-Eventos (de cualquier tipo) de 40000 / 60000 personas, 3 a 4 veces por semana, el fútbol solo ocuparía el 10 % del tiempo.

Mega-Eventos (de cualquier tipo) de 50000 personas, 3 a 4 veces por semana, significa sencillamente: la destrucción del barrio de Boedo y Parque Chacabuco

Si se consideran solo 6 cuadras a la redonda del predio en cuestión, estaríamos hablando de más de 50000 personas fuertemente perjudicadas. “Ver gráficos de contaminación acústica al final de este informe”

La Restitución Histórica al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, no puede tener como corolario y consecuencia final, arruinarle la vida y el patrimonio a decenas de miles de personas.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro ya tiene un Estadio de fútbol (y a poca distancia del predio en

cuestión).

En el predio de Av. La Plata, dispone de 4 hectáreas aproximadamente, donde podría realizar todo tipo de obras que beneficien a los socios a la comunidad y al barrio y que no produzcan problemas ni contaminación de ningún tipo, y NO la construcción de un Mega-Estadio, Súper-Estadio, Gran-Estadio, o como quieran llamar a este disparate, que solo beneficiaría económicamente a un puñado de personas en perjuicio de decenas de miles de vecinos.

El Mega-Estadio es un error grave, de consecuencias graves, e impredecibles.

Los saluda atentamente, Eduardo Longoni

2 – ALCIRA FERNÁNDEZ – Por el NO al Estadio en Boedo Estimados/as Esta es la fundamentación respecto de la construcción de un Mega-Estadio en BOEDO. Saludos, Alcira Fernández Vecina de Almagro, Comuna 5 (Almagro-Boedo) El Estadio del CASLA dejó de funcionar en el año 1979. Y años más tarde ya ni siquiera había estadio. No hay otra cuestión que la del sentido común, para saber qué trae aparejado vivir en las inmediaciones de un mega-estadio. Tenemos casos concretos en zonas donde los hay, y sabemos fehacientemente que son muchos los inconvenientes y perjuicios. En todo el mundo los nuevos estadios se construyen en áreas periféricas al centro y con estacionamientos cercanos. Pero claro, nuestro país no se caracteriza por planificación. Podemos enumerar muchas razones para decir NO a la construcción de un mega-estadio: – La invasión del espacio aledaño en detrimento de la calidad de vida que conlleva a imposibilidad de circular tranquilamente, el cierre de calles, largas colas y amontonamiento de gente esperando entrar o salir, más inseguridad y obvio, disturbios, desde los más simples hasta las acostumbradas batallas campales entre hinchas con rotura de autos, frentes de comercios y deterioros en fachadas de viviendas. – Los problemas de estacionamiento a varias cuadras a la redonda, no solo los días de partidos sino por recitales o eventos masivos de todo tipo: vehículos estacionados sobre veredas o delante de garajes, micros que vienen desde Provincia y la presencia de los consabidos “trapitos”. – La falta de higiene, más basura en las calles después de partidos y recitales: latas, botellas y restos de comida arrojadas por ahí, desechos que dejan los vendedores ambulantes o los puestos armados. Sin hablar de las habituales “orinadas”. – La contaminación sonora, el impacto acústico y las vibraciones. Sabemos lo que los recitales han causado y causan en las inmediaciones de los estadios, no solo por los ruidos que afecta y mucho, sino también por las vibraciones que causan deterioros en sus viviendas, como grietas y vidrios rotos. – Cómo se deprecia el valor inmobiliario de las viviendas cercanas y de algunos comercios que emigran a zonas más tranquilas. – Las Torres cercanas al predio y otras viviendas, que se verían directamente afectadas. Y no es solo cemento, estamos hablando de miles y miles de personas, INAUDITO. Vivo a 20 cuadras del predio de Av. La Plata al 1700 y en lo personal, no estaría afectada por los perjuicios mencionados. Sin embargo, me solidarizo con los vecinos y vecinas que, como mínimo, verán alterada su vida cotidiana. Claro que entiendo que se reclame por un derecho vulnerado, es válido. Tan válido como el derecho de los demás ciudadanos y ciudadanas a hacer valer el propio. En tal caso, la pregunta es: ¿hace falta esto? Nuestra Comuna 5 (Almagro y Boedo) tiene 0,02 m2 de espacio verde por habitante, la menor medición porteña. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 m2. Entonces, si el estadio de futbol ya lo tienen, ¿no podría haberse pensado en hacer otra cosa? Como, por ejemplo, tener allí un gran espacio verde, con un polideportivo y escuela para distintas disciplinas, un lugar de esparcimiento con césped y árboles. Y, obviamente, el club SLA podría ponerle el nombre que quisiera a modo de reivindicación y reparación histórica. Pero, tal vez esto sea una ingenuidad, ¿no? Por las razones expuestas, y en solidaridad con los vecinos y vecinas de cercanía al predio en cuestión, doy mi opinión de RECHAZO a la construcción del mega-estadio. Ojalá alguna vez los funcionarios, legisladores y gobiernos, de todos los espacios políticos piensen en decisiones definitivas y no parches, escuchen lo que la gente quiere y necesita y defiendan su derecho a vivir mejor. No es mucho pedir: calidad de vida, respeto y seguridad. Esta sociedad tan vapuleada desde hace décadas se lo merece.

Alcira Fernández (DNI 5120713)

7

3 – ANDREINA SOL BRUGALETTA – Por el NO al Estadio en Boedo

Estimados / as

Soy Andreína Sol Brugaletta, vecina de Boedo.

La construcción de un estadio debe contemplar todos los impactos que ocasionará tanto en la construcción como en la operación.

Los temas que más me preocupan son el estacionamiento informal, la seguridad los días de eventos, la gestión de residuos, ruidos molestos, valorización de las propiedades lindantes, los impactos en las estructuras vecinas y los efectos en el tránsito que producirá la implementación de un Estadio en Boedo. Que son gran parte de los reclamos de los vecinos, y no se escucharon propuestas por parte del club de San Lorenzo para mitigarlos o atenuarlos si quiera.

Adjunto artículos de noticias relacionadas a los problemas ya mencionados que se viven en barrios que conviven con estadios. Pero las molestias planteadas son de sentido común.

Estacionamiento informal en Barrio River- https://www.mibelgrano.com.ar/trapitos.htm

Es innegable el impacto de las vibraciones ocasionadas a las estructuras que rodean al estadio, tal como lo demostró el informe técnico del 2009 realizado por la UBA “Análisis de efectos vibratorios en recital de AC/DC en el estadio de River Plate” – https://www.mibelgrano.com.ar/edificios.htm

Si bien no hay material que respalde que sucederá con la valorización de los inmuebles, es difícil que los vecinos que se encuentren en terrenos lindantes al estadio sean beneficiados por la construcción de un estadio que represente no solo una intrusión visual y de luz, ruidos molestos, vibraciones a las estructuras de sus hogares, problemas para acceder a su vivienda en días de eventos, como así también para estacionar, entre otros. https://www.ambito.com/deportes/pierden-valor-las-propiedades-cercanas-los-estadios-capital-federal-n3966705

No coincido con quienes manifiestan que el estadio ya estaba, y que es justa la restitución del mismo. Si coincido en que es justa la restitución del Predio al Club de San Lorenzo de Almagro, pero no la construcción del estadio. No podemos comparar un estadio de Madera, con un estadio de las características que presentan (un gigante de hormigón de 38 metros de altura máxima). El barrio no es el mismo que antes, incluso nuestras vidas no van a ser las mismas que antes de la pandemia por el COVID, por lo que no se puede comparar la situación en la que se encontraba emplazada la cancha, con la actual. La construcción del estadio representa una clara perturbación a la tranquilidad de los vecinos.

4 – MARÍA ANGÉLICA MASCARETTI – Por el NO al Estadio en Boedo Estimados/ as Me manifiesto en contra de la instalación de la cancha en el predio de Av. La Plata. Adjunto en nota mi argumentación.

En contra de la instalación de la cancha

1) Contaminación sonora y lumínica

2) Inseguridad y falta de higiene en las calles

3) Rotura de autos y frentes de comercio

4) Depreciación del valor inmobiliario de las viviendas cercanas

5) Detrimento de calidad de vida de los vecinos cercanos al predio, falta de tranquilidad en el barrio

A favor de espacios verdes libres comunitarios y de ampliación sede social abierta a la comunidad

María Angélica Mascaretti

DNI 21852379

5 – ELISA SPATAFORE – Por el NO al Estadio en Boedo

Att: CCC5

Le digo No a la ley de Rezonificación que permite este gran negocio que es la construcción de un estadio multifunción con una capacidad entre 45 y 50.000 personas, que atenta contra el medio ambiente, la salud y la calidad de vida. Somos el barrio con menos verde y esto traerá consecuencias negativas:

Polución sonora, contaminación visual y auditiva, vibraciones en las viviendas, alta congestión de tránsito y colapso de la circulación vehicular del área y sus alrededores. Se van a realizar otros espectáculos además de partidos de futbol, el estadio no tendrá cobertura total, por lo que el ruido y la música van ser escuchados a varios centenares de metros del lugar. Traerá consecuencias urbanas y sociales negativas y resulta una ruptura del pacto de convivencia ciudadana entre el gobierno y los vecinos. Alteración de la vida de un barrio residencial. Extensión de los horarios de actividades hasta altas horas de la noche, daños colaterales derivados de otras actividades y ocupación del espacio público. Hechos de violencia, la seguridad afectada, sombras permanentes a edificios vecinos afectando su adecuado asoleamiento y la experiencia del Pando, donde APRA no hizo su trabajo. Escaso espacio libre en el perímetro del estadio implica que los controles de ingresos y egresos se harán en las calles aledañas y se verán limitados los derechos de circulación durante la realización de los eventos. Buenos Aires, tiene 36 estadios y SL tiene otro a 20 cuadras en un barrio con mejores condiciones urbanas para su ampliación y modernización. Los expertos en urbanismo apuestan por ciudades más verdes, inteligentes e inclusivas, reapropiarse del espacio público para convertirlo en un lugar de encuentro y de vida. Una ciudad son sus espacios públicos “Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad” El espacio público es el espacio democrático, igualitario, el espacio de la equidad…Hoy tenemos la oportunidad de «Re-pensar» el espacio público; y Las ciudades del futuro serán verdes o no serán.

En tiempos de incertidumbre y angustia. Perdimos seres queridos que no pudimos despedir, nos enfermamos, perdimos trabajos y a todo esto la Legislatura con excepción de la Legisladora Marta Martínez no tuvo mejor idea que angustiarnos más con este disparate. Se ensañaron con Boedo, (aumentaron de forma deliberada e inhumana el sufrimiento innecesario de la víctima.) SL no nos va a devolver nada y nos va a quitar mucho. SL jamás nos escuchó. Hablan de sueños y nosotras de pesadillas. El costo psicológico que conlleva jamás fue tenido en cuenta. Decidí vivir en un barrio tranquilo y sin cancha hace 39 años y muchos eligieron lo mismo. ¿Es justo cambiar la identidad del barrio por fanatismo? La restitución la tienen, pero no incluye un estadio multipropósito. No pueden exigir algo que vulnera los derechos de otros.

Generar igualdad y justicia es una obligación del Estado, y eso es cuando regula lo que hace una empresa y defiende a los más vulnerables.

Elisa Spatafore

6 – MARÍA ALEN – Por el NO al Estadio en Boedo Audiencia Pública No a la Rezonificación – NO al Estadio multifunción en Boedo – 2021

20 de mayo de 2021, 14:42

Para: “consejo.consultivo5@gmail.com” consejo.consultivo5@gmail.com

Estimados les reenvío mi participación en la Audiencia Pública por si el contenido pudiera ser útil.

Cordiales saludos,

María Alen



7 – GLORIA SOBRERO – Por el NO al Estadio en Boedo Audiencia Pública orden 210, 25/02/2021 Expte: N° 2472-P-2020. Referente a la Ley de rezonificación del predio de Av. la Plata 1600/1700

Buenos días, me presento como vecina de Boedo e hincha fanática de San Lorenzo desde que nací. Pertenezco a la Asamblea autoconvocada VUPB y me opongo fuertemente al Proyecto de Rezonificación de Av. La Plata 1600/1700 y la posterior construcción de un estadio 365 multipropósito.

He escuchado todas las exposiciones a favor del estadio. Casi todas basadas en la emocionalidad, la añoranza por el pasado, las ansias de justicia y además con abundantes descripciones de las bonanzas que el estadio traerá para el barrio y su futuro. Todas promesas, ninguna realidad. La mayoría no vive en las cercanías del proyectado estadio. También he escuchado la irrespetuosa frivolidad de comparar la situación de un Club de fútbol con la trágica desaparición de miles de personas durante la época más nefasta de nuestro país.

Ahora pregunto ¿quién tiene en cuenta a los vecinos que viven en la cercanía del estadio? ¿quién piensa en el esfuerzo de años vida para tener su casa, para construir vínculos? ¿quién piensa en sus hábitos y costumbres? ¿quién se hará cargo del deterioro de la calidad de vida que sufrirán? ¿quién hace justicia con nosotros? Y esto no es futurología, tenemos un claro ejemplo hoy: el Movistar Arena. Hay que ver simplemente lo que padecen los vecinos de cercanía de V. Crespo quienes no pueden vivir en paz, este estadio ha afectado su calidad de vida. Y este estadio es de 3 a 4 veces menor y está techado. A esto nos están condenando. ¿Por qué no lo quieren ver? ¿Por qué tenemos que padecer esto mismo, qué culpa tenemos, por qué truncan nuestro futuro y nuestros sueños?

Restituir significa devolver y el predio ya nos fue devuelto. El sentido de pertenencia está satisfecho. Pero restituir no significa volver al pasado porque el pasado NO VUELVE, el transcurso del tiempo es IRREVERSIBLE. Miles de familias se instalaron en los últimos 40 años en el barrio SIN estadio. ¿Quién piensa, sufre y llora por estas familias que verán afectado el significado social de su lugar y que probablemente se verán impulsadas a mudarse del barrio porque su calidad de vida estará comprometida?

Nadie se opone a todas las actividades que se quieren desarrollar por fuera del estadio, son bienvenidas y no necesitan rezonificación ¿Es tan difícil ver que todas las actividades circunscriptas al estadio que quieren desarrollar en Av. La Plata las pueden hacer en el estadio del Bajo Flores, barrio que necesita más que Boedo de las bondades que prometen y con un predio más adecuado para estas actividades de futbol, shows y recitales en vivo? Lo que sucede es que la presencia del barrio 1-11-14 les molesta y estiman que las ganancias que podrían obtener allí serían inferiores a las que pueden obtener con un estadio 365 multifunción en BOEDO. Ya lo han dicho varios expositores a favor de la rezonificación, el Bajo Flores es inseguro. Pero los dirigentes no pueden plantearlo así y se escudan en nuestra pasión de hinchas para legitimarlo con una narrativa legitimadora basada en la emocionalidad. Unos pocos harán su negocio a costa del padecer de muchos.

Finalmente, no entiendo por qué legisladores que se opusieron al Movistar Arena y a la venta de la Costanera con argumentos similares a los que planteamos nosotros, han votado positivamente esta ley en 1ra lectura. ¿Qué necesidad política, poder económico o mediático los ha seducido?

Pobre futuro el de una ciudad y en definitiva el de sus habitantes si los que deben conducir su destino actúan impulsados por intereses por fuera de la búsqueda del bien común.

Para finalizar, si es verdad que la mayoría del barrio quiere el estadio, como he escuchado, no se basen en seudo encuestas engañosas llevadas adelante por el Club o por el GCBA, cómplice este último de SL y ya denunciado en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Aprueben el proyecto de Referéndum sectorizado obligatorio y vinculante que presentamos y levantó la diputada Marta Martínez. Esto es lo justo, pregunten a los vecinos afectados directos. Permitan que los vecinos decidan su destino y cómo quieren vivir.

POR UNA MEJOR LA CALIDAD DE VIDA digo: NO A LA REZONIFICACIÓN, NO AL ESTADIO.

8 – GUSTAVO FRASSO – Por el NO al Estadio en Boedo Al CCC5. Les envío en adjunto los fundamentos de NO al estadio en Av. La Plata. Les propongo un breve ejercicio de imaginación. Se trata simplemente de ponerse en el lugar de un habitante del barrio. Imaginen que ustedes son una de las miles de personas que decidieron en las últimas décadas ir a vivir a un barrio tranquilo, de baja densidad de población. Un barrio equilibrado en la relación entre cantidad de habitantes y espacio. Con un área comercial muy activa, con todo tipo de servicios, y un área residencial de vida serena. En ese barrio, a lo largo de 40 años hubo gente que siguió viviendo. Mismas familias, pero nuevas generaciones. También hubo gente que se fue y gente que vino. La dinámica natural de un barrio. Pero hay algo en común para quienes eligieron el barrio para vivir. Un dato que todos conocían. Aquellos que continuaron y aquellos que llegaron. No había un estadio. Desde el año ’79 el estadio de San Lorenzo había dejado de funcionar y en el ’84 ya no existía. Un buen día, usted que eligió vivir aquí buscando tranquilidad se encuentra con que se decidió construir nuevamente un estadio para complacer a hinchas de San Lorenzo que sienten nostalgia por el viejo emplazamiento. Usted ve sorprendido que se privilegian cuestiones emotivas para complacer a un sector en detrimento de los habitantes del barrio, a contramano de toda consideración urbanística y de impacto ambiental. En todo el mundo la construcción de un nuevo estadio se hace fuera de áreas residenciales, con amplio espacio para accesos de vehículos y peatones. Uno de los ejemplos más recientes es el de Atlético de Madrid, que dejó su viejo estadio cercano al centro y construyó uno moderno en un área periférica, con abundante espacio. En nuestra ciudad es interesante citar el caso de Ríver. En 1938 Ríver inaugura un nuevo estadio en el medio de una zona alejada de todo. Un verdadero páramo. El barrio que hoy conocemos a su alrededor se creó después. Similar es el caso de Vélez, que construyó su estadio en una zona fronteriza y despoblada. Por eso se lo bautizó como El Fortín. El barrio se formó después. El sentido común nos permite ver todo lo que trae aparejado la invasión del espacio aledaño al estadio. Algo que ya fue dicho en las audiencias. Una intervención agresiva como esta solo va a producir la degradación del barrio. Los partidarios del estadio instalaron un relato en el que fueron desterrados y deben volver al paraíso perdido, a la tierra santa, como la llaman, poniéndole al asunto un contenido místico que busca explotar el factor emotivo. Así la nostalgia por una presunta edad de oro se resulta ser el único y gran argumento. Imaginemos si se planificara una ciudad moderna en base a la nostalgia. Podrían los hinchas de Ríver reclamar la vuelta al viejo predio de Av. Alvear y Tagle. Podrían los hinchas de Platense reclamar la vuelta a Manuela Pedraza y Crámer. Y los de Chacarita volver a la calle Humboldt. Y los de Almagro volver a Fraga y Estomba Y así podrían ampliarse los reclamos a otras actividades. Por ejemplo, el Mercado de Abasto. Algunos podrían pedir su vuelta al tradicional predio de Corrientes y Anchorena, para revivir aquellos tiempos en que sus padres los llevaban a comprar frutas y hortalizas en ese ambiente tan pintoresco. ¿Por qué decirles que no si a estos les dijeron que sí…? Todo esto seguramente sería rechazado por absurdo. Iría a contramano del concepto de desarrollo de una ciudad moderna. En conclusión Habrá fútbol y habrá violencia. Podemos recordar las batallas campales entre hinchas a varias cuadras a la redonda de los estadios. Por esto se debió organizar la salida de hinchas en forma escalonada, para intentar frenar los enfrentamientos. Pero no dio resultado y directamente debió prohibirse la asistencia de hinchas visitantes. Habrá recitales y actos de partidos políticos. Es la única forma de que la inversión necesaria para construir un estadio sea rentable. No olvidemos esto porque es la llave del proyecto de aquellos que van a lucrar con el negocio de la nostalgia. Haga un ejercicio de introspección y piense si a usted le gustaría ser invadido y obligado a vivir en un lugar así. Gustavo Frasso (Vecino de Boedo desde 1980)

11

9 – JUAN SUÁREZ – Por el NO al Estadio en Boedo

Al Consejo Consultivo 5

De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de darles mi opinión sobre la construcción del NUEVO ESTADIO DE SAN LORENZO DE ALMAGRO.

Al respecto primero quisiera hacer una introducción a este tema, la mayoría de los señores que están solicitando la construcción del estadio dicen que el Gobierno Militar obligo a la Comisión Directiva del Club a vender la cancha por distintas razones, esta afirmación está muy alejada de la VERDAD, porque SAN LORENZO pierde la cancha por las malas administraciones que tuvo el club durante muchos años a tal punto que a SAN LORENZO por deudas que tenía le EMBARGAN la mayor parte del frente por Av. La Plata, y después se la REMATAN, los compradores de esta franja por Av. La Plata fueron los señores conocidos como la LIGA DE LOS REMATES, a partir de ese momento el Presidente del Club con la aprobación del resto de la Comisión Directiva deciden la venta del resto del terreno y el comprador fue un importante Banco de plaza donde el presidente del club era socio minoritario, esto demuestra la falsedad de lo expresado por los señores que piden a gritos volver a AV LA PLATA, ninguno de estos señores salió a cuestionar la VENTA DE LOS TERRENOS y ahora se rasgan las vestiduras.

Con respecto a la construcción del ESTADIO, SAN LORENZO no necesita un SEGUNDO estadio para los partidos de futbol, tiene uno a 30 cuadras de distancia, el NUEVO GASOMETRO que es el campo más moderno de Buenos Aires, lo que se trata de hacer bajo la caratula de un ESTADIO DE FUTBOL es UN ESTADIO PARA ESPECTACULOS, que es el negocio que nadie dice pero que es el fin de la construcción del estadio, el perjuicio que significaría para la zona seria mayúsculo, la cantidad de vehículos transitando durante los días de espectáculos y/o futbol en una zona donde las únicas avenidas son Av. La Plata, Av. Garay, y el resto calles angostas, con los trapitos estacionando en cualquier lugar perjudicando a los propietarios que tienen entrada de garaje, 40000 o 50000 personas circulando por las calles casi los 365 días del año porque los partidos pueden ser 2 o 3 por mes, pero los que van a explotar el estadio con espectáculos trataran de hacer uno por día porque de eso se trata, UN NEGOCIO PARA POCOS DONDE SAN LORENZO NO TENDRA NINGUNA PARTICIPACION.

El problema sonoro, como se podrá vivir con espectáculos casi todos los días, la tranquilidad actual de la zona se verá totalmente afectada.

Los propietarios de los alrededores verán disminuir el valor de sus propiedades por el solo hecho

de la CONSTRUCCION DE UN ESTADIO PARA EL NEGOCIO de pocos.

San Lorenzo no necesita un NUEVO ESTADIO, la CIUDAD DE BENOS AIRES no necesita nuevos estadios actualmente tenemos 6 canchas de equipos de primera (San Lorenzo, River, Boca, Vélez, Argentinos Juniors, Huracán) y 12 canchas que pertenecen a equipos del ascenso, al contrario lo que necesita la CIUDAD DE BUENOS AIRES es bajar la cantidad de ESTADIOS que se encuentran en la misma, y destinar esos espacios a la construcción de viviendas, que es lo que necesita el país y la gente trabajadora que no puede acceder a la vivienda

Por lo expresado espero que los señores representantes de los votantes de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, entiendan que no se necesitan más estadios en CABA y que es un CAPRICHO y un NEGOCIADO el querer construir un NUEVO ESTADIO.

Además, les quiero recordar a los señores REPRESENTANTES que ninguno tenía previsto en su plataforma política autorizar la CONSTRUCCION DE UN ESTADIO EN EL BARRIO DE BOEDO.

Quedo a la disposición de los señores representantes para las aclaraciones que estimen pertinentes.

Saludo atentamente,

Juan Suarez (DNI 4533418)

10 – MYRIAM GODOY – Por el NO al Estadio en Boedo

19 de mayo de 2021 – Al Consejo Consultivo Comunal 5 y a la Junta Comunal 5

Con respecto al estadio de San Lorenzo, les presento una serie de argumentos negativos, tomados de la experiencia de Villa Crespo.

– contaminación sonora por los recitales y por la gente en la calle

– temblores por los decibeles

– cierre de calles

– una afluencia repentina de 42mil/60mil personas a un barrio

– cola en la puerta

– gente que ensucia las veredas con latas de cerveza, y sus consecuencias…

– calles cerradas para los que viven ahí que no pueden acceder a sus propios garages

– pérdida del valor de las viviendas ubicadas muy cerca del estadio

– gentrificación

– comercios de cercanía que son expulsados porque los dueños de los locales prefieren alquilar a otros comercios más rentables

– a la salida de los recitales nuevamente ruido en las calles

Imaginemos este descalabro de la vida cotidiana tres a cuatro veces por semana.

Lamentablemente la conducta del GCBA es permitir que se construya sin planificación, en violación al código urbanístico, al de edificación, al plan urbano ambiental, especialmente en cuanto a la sobre densificación en nuestra ciudad en toda la ciudad de Buenos Aires.

Vamos a estar más apretados, ahogados por el ruido, por la contaminación sonora, lumínica y por la cantidad de gente pululando por todos lados.

Y por si no fuera suficiente, hay 2 torres de mala construcción al lado de donde se desea construir el estadio, que pueden sufrir en su estructura con las ondas sonoras.

Recomiendo ver, sobre el peligro de las oscilaciones y la resonancia:

http://recitalesderiesgo.blogspot.com/

Finalmente conseguimos parar los recitales en lugares no aptos

La Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, la Asociación Civil Vecinos de Belgrano y la Red Alerta Núñez tuvimos que denunciar ante diversos organismos, inclusive ante el Tribunal Superior de Justicia, que los recitales en lugares no aptos habían provocado daños en los edificios, en un amplio radio, y que había riesgo de accidentes en los estadios.

Las vibraciones, consecuencia de las ondas producidas por el “pogo”, se transmiten por el subsuelo y generan un fenómeno conocido como resonancia, que puede ser muy destructivo. Las normas internacionales indicaban que los estadios de la zona no eran aptos para realizar recitales. Había riesgos.

Sobre la experiencia de los vecinos del Movistar Arena en Villa Crespo.

https://www.facebook.com/No-al-Megaestadio-Arena-en-Villa-Crespo-158828918271819

Hay filmaciones y opiniones de vecines.

Por último, se reclama un derecho conculcado en la dictadura, es muy correcto. Pero, dar el derecho a unos, no puede nunca implicar quitar el derecho a otres. Hacer justicia para unos, no puede transformarse en un acto de injusticia para otres. El derecho de les vecines a mantener el estilo de vida que tenían también debe ser respetado.

Myriam Godoy Arroyo

Vecina comuna 5

11 – SIBILA CAMPS – Por el NO al Estadio en Boedo

Soy periodista y me especialicé en desastres y emergencias, en derechos humanos y en investigación. Estoy en contra del proyecto de rezonificación porque un megaestadio implica una violación al Código de Planeamiento Urbano. Un estadio que San Lorenzo no necesita, porque tiene el mejor de la Ciudad a sólo 20 cuadras. Y que menos necesitamos quienes vivimos en esa zona, ya que dañará gravemente nuestra calidad de vida e iniciará el deterioro de una linda zona residencial, cuyas casas ya valen 30% menos por la amenaza del estadio.

En vez de hablar de lo que sucedía hace medio siglo o más, hablaré del futuro y contaré qué sucederá si se convalida esta violación, porque es lo que ocurre con todos los megaestadios multifunción.

? Los días de partidos y de recitales se corta el tránsito desde varias horas antes a cinco cuadras a la redonda. En el caso del predio de San Lorenzo, dentro de ese perímetro hay 110 manzanas. Decenas de miles de vecinos y vecinas van a quedarse encerrados en sus casas porque para volver, la Policía les va a exigir mostrar su entrada al partido de fútbol o al espectáculo.

13

? En un radio de apenas 4 cuadras a la redonda pasan 20 líneas de colectivos, por 5 avenidas; otras 9 líneas pasan a 6 cuadras, por otras dos avenidas: 29 líneas en total. Los días de eventos, por lo menos el recorrido de 20 líneas será desviado durante varias horas, lo que provocará un colapso total del tránsito en más de 10 cuadras a la redonda.

? Al no poder pasar por las avenidas La Plata, Garay, Pavón, Boedo, Caseros y probablemente también San Juan y por José María Moreno, la congestión afectará los barrios de Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Balvanera, San Cristóbal, Parque Patricios y Congreso, la cuarta parte de la Ciudad.

? ¿Qué pasará con los micros charteados desde el Gran Buenos Aires y desde las provincias? ¿Dónde los meterán? ¿Cuánta demora extra tendrán las ambulancias? ¿Y las autobombas y los patrulleros?

? Esa es una zona residencial, no una zona muerta ni tampoco comercial. Quienes allí vivimos la hemos elegido por ser tranquila y amigable, y no queremos que eso cambie. Pero con un megaestadio multifunción no habrá más descanso para las miles de familias que viven en toda esa zona, con decenas de miles de hinchas cantando a los gritos cuando caminan hacia el estadio o esperan el colectivo.

? Los garages quedarán bloqueados desde varias horas antes y habrá cientos de autos estacionados sobre las veredas. Si algún vecino justo vuelve a su casa en su auto en ese horario, deberá enfrentar a los “trapitos” y no podrá poner su vehículo en su propia casa. ¿Cómo hará un papá que no puede sacar el auto para llevar a su hija al médico, o a su mamá, ante una emergencia? ¿Y si alguien necesita viajar?: ¿tendrá que caminar varias cuadras arrastrando valijas y cargando bolsos? ¿Y las personas que tienen impedimentos para movilizarse? ¿Pedir un taxi o un remís?: no, porque tampoco podrán pasar el cordón policial de 5 o 6 cuadras a la redonda.

? Será imposible celebrar un cumpleaños en la casa o reunirse con amigos o familiares en días de eventos. Ninguna mamá querrá llevar a su nena o nene atravesando una zona tomada por multitudes de hinchas o fanáticos de un conjunto musical. Ninguna chica se atreverá a ir a estudiar con compañeres, sabiendo que tiene que cruzarse con grupos que le dirán guarangadas o la manosearán. Pocos adolescentes se animarán a salir en esas horas, por temor a un asalto o a un arrebato de una bandita. Menos todavía las personas mayores. ¡Ni hacer compras será seguro… en el caso de que los comercios no decidan bajar las persianas, por las dudas!

? En los grandes eventos, la gente concurre varias horas antes de que abra el estadio. ¿Dónde van a orinar?: en la vereda, en la calle, como ya lo hacen cuando hay actividad en el microestadio que San Lorenzo tiene a la vuelta del predio, que “apenas” tiene capacidad para 2.000 personas. La zona se llenará de puestos improvisados de comida y bebidas, y de vendedores ambulantes, y la gente tira las botellas, las latas y los restos a la calle: el barrio va a ser una mugre.

? Bebidas que incluyen cerveza, vino y fernet, lo que implica una buena cantidad de borrachos haciendo escándalo incluso después del espectáculo, hasta la madrugada. Sin hablar de la violencia que suele venir de la mano de la ebriedad.

? Esto va a ocurrir inclusive más allá de cinco cuadras a la redonda, en especial en los días de partidos, con los que no tengan entradas y no consigan pasar el control policial.

? Será imposible hacer la siesta un día de partido. Tanto como ver televisión si hay un megarrecital. Imposible dormir a las diez, a las once, a las doce de la noche. Los petardos, los bombos, los gritos de las hinchadas y los parlantes de los recitales se oyen a más de 600 metros, aun con las ventanas cerradas; sí, cerradas en

14

pleno verano. ¿Cómo lo soportarán los bebés, los niños y niñas, las personas enfermas, o con una discapacidad… las personas ancianas?

? Para proyectar qué pasaría en caso de construirse el megaestadio en Boedo basta con buscar información sobre las consecuencias del estadio Movistar Arena, y multiplicarlas por tres o por cuatro, ya que el Arena tiene “apenas” 16.000 localidades y es techado. Y como no hay fútbol, tampoco sufren los delitos de los barrabravas.

? La justicia prohibió la realización de recitales en el estadio de River Plate, por la polución sonora y las vibraciones que afectaban a los edificios a varias cuadras a la redonda. La justicia también prohibió la realización de recitales al aire libre en la Costanera Sur, porque las vibraciones provocaron incluso rajaduras en los edificios del Bajo y de Catalinas Sur, aun cuando esa zona tiene mucho menor edificación que Boedo. Un megaestadio en Boedo seguiría el mismo camino judicial, con el agravante de que la responsabilidad por eventuales daños y perjuicios no recaería sólo en el Club San Lorenzo sino también en el Gobierno de la Ciudad y en los legisladores y legisladoras que permitieran esa afectación.

? En nombre de la verdadera democracia exijo la realización de un referéndum sectorizado, obligatorio y vinculante, tal como ha sido presentado en el proyecto de ley Nº 2049 del año 2020, para que no sean otros quienes decidan cómo debemos vivir y qué debemos padecer. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.

Sibila CAMPS

DNI 10.134.388

12 – OSMAR MAGARIÑO – Por el NO al Estadio en Boedo

Reflexiones sobre la Instalación del Estadio del CASLA, en su antiguo emplazamiento.

Desde fines de 1979, hasta la fecha, los vecinos del Barrio de Boedo no han tenido que tolerar la concurrencia masiva de gente para concurrir a un partido de fútbol y, por lo tanto, opino que aquellos que en los últimos años han adquirido propiedades en las inmediaciones del que fuera conocido como “El Gasómetro” lo han hecho en un tranquilo barrio de nuestra ciudad.

Quienes argumentan que hay otros estadios en plena Ciudad de Buenos Aires (v.g.: Vélez Sarsfield, Argentino Juniors, All Boys, Nueva Chicago, Huracán, Ferrocarril Oeste, Atlanta, River Plate, Boca Juniors, Barracas Central y otros), deberían tener en cuenta que éstos están allí desde hace más de cinco décadas hasta más de un siglo; por lo tanto, quienes libremente han optado por adquirir o alquilar una propiedad en las inmediaciones de estos Estadios saben perfectamente a qué deben atenerse. Muy por el contrario, los vecinos de Boedo que en los últimos cuarenta años se han ido mudando en las cercanías de Av. La Plata al 1700, no contaban con que un día le instalarían a pocos metros de sus casas un Estadio de fútbol que, tal vez, también pueda ser usado para recitales u otros destinos.

Todo esto, no sólo perturbará la tranquilidad del barrio, sino que hará disminuir notablemente la valuación de las propiedades que allí se encuentren; con el consiguiente perjuicio para sus propietarios, que además podrían traer reclamos al GCBA por el daño provocado al autorizar la instalación del Estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Por todo lo dicho y si bien esto no me afecta para nada, ya que vivo en Almagro, no estoy de acuerdo en una rezonificación que permita la construcción de un estadio deportivo y me solidarizo con los vecinos perjudicados.

Osmar Magariño

13 – RAÚL ATÁN LEMA – Por el NO al Estadio en Boedo Al CCC5 De acuerdo al tema que nos ocupa, soy vecino del lugar destinado al proyecto de estadio del club, y además simpatizante del mismo, al igual que muchos integrantes de mi familia. Ello no consta que estemos en contra de los cambios propuestos en dicho proyecto, aunque lo quieren mostrar como beneficioso para el barrio. En principio, cualquier estadio necesita tener espacios para estacionamiento, zonas de fácil acceso y seguridad interna al estadio, y toda la zona de influencia por la gran afluencia de público que esto lleva a considerar ante cada evento. No solo eventos deportivos, sino que pueden darse eventos musicales, de exposición, etc. Hay que considerar que el comportamiento, cultura, y situación referente a drogas, grupos de barras, agresiones físicas, vandalismos, robos, desperdicios, suciedad, contaminación por ruidos molestos, movimiento y efecto en las viviendas vecinas, etc., hace que se ponga en peligro la tradicional tranquilidad, seguridad y ambiente familiar de los barrios vecinos al estadio. No es lo mismo hoy que hace 40 años cuando estaba el viejo estadio, la cultura familiar del que asistía a los partidos, no es lo mismo que la problemática que sucede en la actualidad, en dónde el descontrol, agresión, suciedad, problemas en el estacionamiento, seguridad, etc., en especial si se realiza en horario nocturno, es negativo para todos los vecinos. Ya es real la disminución del valor de las propiedades lindantes, hasta 5 cuadras por lo menos, por el proyecto. Qué pasaría con todos los locales comerciales, y movimiento de los vecinos, si vienen barras bravas a copar el barrio, o hay peleas entre ellas, o el consumo de drogas y alcohol. Todo esto, agravado por que ni la policía puede controlar como debiera. La decadencia cultural y los intereses de los grupos que hacen de esto un gran negocio, diferencian lo actual de lo que se añora de los años 60 y 70. Hoy es necesario que todo lo que implique trasladarse 40 o 50 mil personas, tenga su espacio para fluir y no molestar a la gente que no participa de esos eventos. He vivido a 10 cuadras del estadio de Huracán, y cuando tocaban los Redonditos, no podía dormir, ya que vivía en un 8vo. piso, y la cama se movía como si hubiera un movimiento sísmico leve. Me imagino las viviendas lindantes los problemas edilicios, y de las personas que las habitaban. Creemos que adonde está el estadio es el lugar indicado, y que es la política de las principales ciudades del mundo respecto a la ubicación de los estadios deportivos. Desde ya muchas gracias por poder expresar mi opinión personal, y la de mis familiares, vecinos y amigos, que vivimos por la zona aledaña a la sede de Av. La Plata. Saludos cordiales, Raúl Atán Lema DNI: 13.800.612

14 – TERESITA TRISANO – Por el NO al Estadio en Boedo Mis consideraciones respecto al proyecto de construcción del Estadio de San Lorenzo: Teresita Trisano (vecina del barrio de Boedo). La construcción de un estadio debe contemplar todos los impactos que ocasionará tanto en la construcción como en la operación. Los temas que más me preocupan son el estacionamiento informal, la seguridad los días de eventos, la gestión de residuos, ruidos molestos, valorización de las propiedades lindantes, los impactos en las estructuras vecinas y los efectos en el tránsito que producirá la implementación de un Estadio en Boedo. Que son gran parte de los reclamos de los vecinos, y no se escucharon propuestas por parte del club de San Lorenzo para mitigarlos o atenuarlos si quiera.

16

Adjunto artículos de noticias relacionadas a los problemas ya mencionados que se viven en barrios que conviven con estadios. Pero las molestias planteadas son de sentido común. Estacionamiento informal en Barrio River-https://www.mibelgrano.com.ar/trapitos.htm Es innegable el impacto de las vibraciones ocasionadas a las estructuras que rodean al estadio, tal como lo demostró el informe técnico del 2009 realizado por la UBA “Análisis de efectos vibratorios en recital de AC/DC en el estadio de River Plate” – https://www.mibelgrano.com.ar/edificios.htm Si bien no hay material que respalde que sucederá con la valorización de los inmuebles, es difícil que los vecinos que se encuentren en terrenos lindantes al estadio sean beneficiados por la construcción de un estadio que represente no solo una intrusión visual y de luz, ruidos molestos, vibraciones a las estructuras de sus hogares, problemas para acceder a su vivienda en días de eventos, como así también para estacionar, entre otros. https://www.ambito.com/deportes/pierden-valor-las-propiedades-cercanas-los-estadios-capital-federal-n3966705 No coincido con quienes manifiestan que el estadio ya estaba, y que es justa la restitución del mismo. Si coincido en que es justa la restitución del Predio al Club de San Lorenzo de Almagro, pero no la construcción del estadio. No podemos comparar un estadio de Madera, con un estadio de las características que presentan (un gigante de hormigón de 38 metros de altura máxima). El barrio no es el mismo que antes, incluso nuestras vidas no van a ser las mismas que antes de la pandemia por el COVID, por lo que no se puede comparar la situación en la que se encontraba emplazada la cancha, con la actual. La construcción del estadio representa una clara perturbación a la tranquilidad de los vecinos. Teresita Trisano DNI 18.573.244

15 – EDUARDO LOSOVITZ – Por el NO al Estadio en Boedo

(¡EN CONTRA del proyecto!!!!)

[Agenda_urbanA] Audiencia pública por rezonificación Avda. La Plata

[Repercusión en la Audiencia Pública]

Hubo en la Audiencia otras voces opositoras, que fueron sistemáticamente desestimadas por otros expositores.

Los motivos aducidos en general eran de las siguientes índoles:

? En sus años de vida, San Lorenzo nunca tuvo problemas de esta índole, y no se ven motivos para que ahora sea diferente.

? Quienes se oponen, es porque tienen MIEDO de que:

– los concurrentes a partidos tengan manifestaciones intranquilizadoras en las proximidades de sus

viviendas. Ello no va a ocurrir dado que hemos sido hinchadas pacíficas SIEMPRE.

– se van a desvalorizar sus propiedades. Deben quedarse tranquilos porque la zona ya se ha desvalorizado al haber desaparecido toda actividad vital en la zona. De modo que va a ocurrir lo contrario, lo que requiere esperar un poco.

Contaban 385 a favor y 15 en contra. En algunos casos, se planteó un falso razonamiento estadístico:

– Son muy pocos los que se oponen; este encuentro es democrático, y la minoría debe aceptar lo que decida la mayoría.

En este sentido, cabe destacar que no hubo convocatorias a que se enteren del proyecto los vecinos de la zona no vinculados con San Lorenzo en reuniones en que se hubiera podido consensuar sobre estos temas.

Por ello es que ha sido solicitado un referéndum al respecto.

————-

[CONCLUSIÓN]

Los sanlorencistas PIDEN un Acto de Justicia: Recuperar lo que tenían.

La solución:

La zonificación a reponer debe ser la que poseía el Estadio, con 2 partidos de fútbol al mes.

Pero… el proyecto incluye el “plus” conflictivo -Recitales- que resulta ser de alto riesgo, ya que son actividades que la casuística muestra que carece de límites horarios, produce contaminación sonora, lumínica y vibraciones, e incluso es lugar de consumos indebidos.

Adhiero a lo manifestado por los Vecinos de Boedo que se oponen a la Rezonificación para un Complejo con Recitales multitudinarios.

17

Envío la inteligente presentación (5 minutos) de Marcelo Ramal “Utilizan la bandera de la reparación histórica para llevar adelante un negocio inmobiliario”,

“Buenas tardes a todos y todas. La primera cuestión que quiero señalar es la siguiente: ¿Estamos discutiendo acá estrictamente una reparación histórica al club San Lorenzo? Es decir, ¿estamos discutiendo la devolución de los terrenos que en su momento fueron sustraídos y entregados a un supermercado extranjero? No, estamos ante una malversación política: se está utilizando la bandera de la reparación histórica para llevar adelante un negocio inmobiliario. Hay una cuestión muy clara: la rezonificación no es la mera devolución de terrenos, ni siquiera es la devolución del estadio, sino que es la habilitación para un conjunto de negocios, hotel, galería comercial, restaurante, y un estadio que –como es muy claro y se ha dicho acá– para amortizarlo le van a dar un uso intensivo en materia de recitales y otras actividades. Esto significa un rediseño completo del barrio de Boedo. Y como toda rezonificación, es la transferencia de una renta económica extraordinaria de carácter público en favor de un grupo de intereses privados. Naturalmente, como toda transferencia de renta no es gratuita: la pagan los vecinos afectados de diferentes maneras por el enorme impacto ambiental del proyecto. Muchos dijeron acá que no hay una transferencia a un interés privado, porque es en beneficio de un club social. Pero tenemos que ver las cosas como son: hace mucho que el fútbol ha sido usurpado y expropiado en beneficio de grupos empresarios que explotan el sentimiento popular, se sirven de él, y debo decirlo en el caso de San Lorenzo, de miles de hinchas que aportaron a la recuperación de este predio, y que ahora va a ser usado en función de intereses privados diversos. Hay una manipulación de la pasión futbolera en función de ese conjunto de intereses que, además, y en el caso del grupo empresario que ha ocupado al Club San Lorenzo, lo está llevando a la ruina. Al extremo de que, en este momento, hay jugadores del club que se quieren vender para pagar las deudas contraídas… con esos mismos jugadores. Esta es la gente que se va a beneficiar con la rezonificación. Yo fui legislador de la ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT). No voté rezonificaciones, por todo lo dicho: porque se trata de una transferencia de renta en beneficio de un interés privado. Cuando se planteó este debate en torno de lo que después iba a ser el Estadio Arena con el club Atlanta, tuve esta misma posición de rechazo. Pero este no es un tema de los vecinos de Boedo solamente. Hoy, existe un estadio en el Bajo Flores, que estaba asociado a una promesa incumplida; la del desarrollo urbano en una zona postergada del sudoeste de la ciudad. En el debate que tiene lugar en esta audiencia, ¿acaso no importa este abandono en el Bajo Flores? Es decir, la deserción respecto de una responsabilidad, que no era del club San Lorenzo, sino de los gobiernos que sistemáticamente desoyeron el reclamo de una urbanización social en el sudoeste de la ciudad. Lamento la duplicidad de mucha gente que denuncia lo que ocurre en Costa Salguero en materia de medio ambiente, pero avala negocios inmobiliarios en Boedo. Hay que ser consecuentes: si se defiende el espacio público y el equilibrio urbano en Costa Salguero, se lo defiende en toda la ciudad. No estoy de acuerdo con las defensas “a medida”. Yo lamento la utilización de un sentimiento popular para impulsar un negocio. Como socialista, como hombre de izquierda, no concedo a la manipulación demagógica que realizan los intereses capitalistas sobre el sentimiento popular. Deploro, lamento, que diputados de izquierda hayan votado a favor de este negocio inmobiliario. El deporte es algo extraordinario, maravilloso. Pero como muchas otras cosas extraordinarias y maravillosas, es antagónico con el capital. ¿Reparación histórica? Sí, por supuesto, la verdadera reparación histórica sería un gran espacio público, 100% verde, cultural y educativo en la zona y en el predio que estemos discutiendo; que se integre a un equilibrio urbano que, de una vez por toda tiene que poner en valor, no a los negocios inmobiliarios, sino al mundo del trabajo. Asegurando el derecho a la vivienda, a los parques, a la formación cultural y deportiva integral y no al armado de un negocio de un puñado de grupos capitalistas en nombre del deporte.”

Buenos Aires, 16 de mayo de 2021

Sres. Consejo Consultivo Comuna 5, Caba

Ref. Construcción del Estadio del Club San Lorenzo de Almagro

Atento a su invitación a participar en el debate de la Asamblea por el tema de referencia, manifiesto mi posición a favor de la construcción solicitada por las autoridades del mencionado club.

Dicha posición la sustento en base al criterio del derecho de las personas e instituciones de disponer de sus bienes, habitarlos y ejercer actividades lícitas.

Esta postura recibe oposiciones que se basan en hechos que podrían suceder. Desde el punto de vista jurídico, las suposiciones pueden someterse a debate, pero no tienen el peso suficiente como para afectar derechos adquiridos.

La instancia de debate parece obligatoria, ya que dicha obra de construcción requiere la aprobación de las autoridades competentes.

Yendo a mi posición personal sobre el tema, y más allá de las consideraciones objetivas mencionadas, considero que dicho estadio es patrimonio no sólo de los socios de dicho club, sino de la hoy comuna 5 y de la Ciudad toda.

Por cierto y no está demás decir, que este criterio fue completamente omitido al momento de su enajenación por las autoridades del club , en un momento histórico en que la masa societaria y la comunidad toda, se encontró por todas las formas acallada e imposibilitada de manifestarse en contra de la discrecionalidad y la arbitrariedad del acto, del que no fueron ajenas las propias de las autoridades de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, integrantes del funcionariado de la dictadura militar.

Hoy ya no están muchos de los protagonistas de aquel acto, que siempre consideré un avasallamiento al sentimiento colectivo de la nutrida cantidad de vecinos que conforman la afición de ese club. No obstante, el reclamo continúa. La organización de viejas y nuevas camadas permitió que se logre recuperar el predio.

El necesario debate al que aludí líneas arriba, debe llevarse a cabo para pensar y crear nuevos modos en que espectáculos de concurrencia masiva se llevan a cabo, pero nunca para atentar contra los mismos, que son las manifestaciones colectivas que unen a los individuos aislados con su comunidad.

Mi argumentación comienza de forma racional, aludiendo a cuestiones de derecho, pero concluye con razones de mayor peso que los intereses individuales, como son los sentimientos colectivos, que como tales trascienden la esfera de lo instrumental, y nos hacen humanos.

Fernando Miguel E. Ibarra DNI 16.941.302

Av. Rivadavia 4011 P.13 Caba fernandomeibarra@gmail.com