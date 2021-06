CCC5, lo actuado

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL5

5 de junio de 2021

ACTA 1ER CUARTO INTERMEDIO ASAMBLEA 29 DE MAYO 2021

https://drive.google.com/file/d/1Ul70SSv2S89OYXbn-tVn97gAxTq6USGe/view?usp=sharing

Alcira Fernández: da la bienvenida a los presentes. Comenta que para evitar situaciones como las del sábado pasado, se realizará una votación entre los participantes para elegir a los moderadores de la presente asamblea. Recuerda a todos/as que los micrófonos permanecerán silenciados hasta que los moderadores le den la palabra.Para pedir la palabra se utilizará la herramienta de Zoom “levantar la mano” la cual es visible para todos los participantes y que automáticamente es ordenado cronológicamente. Recuerda que con la convocatoria se envió un instructivo para quienes no la supieran utilizar. También solicita argumentos concisos y no reiterativos, que no se extiendan en el límite de tiempo. Solicita utilizar el chat en un marco de respeto y sin agresiones. Insiste en esto, porque en la última asamblea hubo insultos y agravios a la moderación, hecho muy desagradable e inmerecido. Además, no se escuchó de la otra parte desagravio alguno. No se pueden hacer discursos para combatir la violencia de género y todo tipo de violencia y después no decir nada cuando ésta ocurre. Finaliza diciendo que este es un tema que no se quería dejar de mencionar.

A continuación, se procede a la postulación de candidatos a Moderadores: los más propuestos son Fabián Moro, Bruno Guglielmone, las dos moderadoras de la Asamblea anterior (Alcira y Gloria). Tanto Alcira como Gloria informan que se bajan y se procede a votar. Resultado de la votación: Fabián Moro 51%, Bruno Guglielmone 49%. Ante un casi empate técnico, la Asamblea aprueba que ambos moderen.

INICIO DEL VIDEO: en este momento se da inicio a la grabación.

Introducción a cargo de los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana de la Junta Comunal C5:

Maru Acuña:agradece la participación de todos los vecinos/as de la C5. Considera interesante la propuesta de crear una Mesa Coordinadora y junto con Matías, como integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, estuvieron trabajando en una adecuación de la misma que pondrán a consideración: formar una Mesa Coordinadora con 7 miembros que incluya a la Sec RRII y que continúen las Sec Administrativa y Prensa. La idea es trabajar esta propuesta, buscar consenso y generar acciones productivas para las/los vecinas/os de la Comuna.

Matías Val: durante la semana estuvieron trabajando con Maru y el resto de la JC5 en esta propuesta y la idea es que la Mesa Coordinadora en la que las diferentes áreas del CCC5 trabajen más cercanamente y que las Sec Prensa y Administrativa continúen siendo independientes y abocadas a su trabajo que es más operativo. En cuanto a la Sec Administrativa, destaca su trabajo durante los últimos años, en particular el del último en que pasar a la virtualidad ha significado un desafío para todos. También agradece la participación de tanta gente, espera que se mantenga y que se incrementen las Comisiones.

Mirta Araya: Cuestiona la votación de mediadores ya que considera que se debía incluir latercera alternativapropuesta: las moderadoras de la sesión inicial de la presente asamblea,29-may-21.

Ariel Toglia: Con respecto a la Mesa Coordinadora, leyó la propuesta de Pablo Cesaroni y no le queda claro ni la conveniencia ni la oportunidad de llevarla a cabo. Cuando se creó el CCC5 y se aprobó el Reglamento, en la Declaración de Principios se habla de promover la búsqueda de consensos entre todos los actores para el fortalecimiento de este Consejo. Cuando uno de los motivos para crear la M. Coordinadora es buscar consensos, eso ya está expresado y forma parte de este CCC. Además, en el artículo 4 del Reglamento se establece cuáles son los órganos del CCC5: Asamblea, Sec. Adm., Sec. Prensa, Sec. RRII y Comisiones de Trabajo temáticas. Por lo tanto, para crear una Mesa Coord. hay que modificar el reglamento.

José Goldszmid: Le parece una buena idea lo propuesto por Maru y Matías, pero hay que trabajarla y se le podrían agregar otras cosas que pueden ser interesantes. Considera que esta propuesta es una buena idea, pero está “cruda”, hay que trabajarla más, siguiendo el Reglamento,para debatirla en una próxima Asambleaen la que debería presentarse más desarrollada, por lo que hoy no es el momento para decidir por sí o por no.

FabiánMoro: le agradece a Alcira por todo lo aportado y pide un aplauso para ella.

Alcira Fernández: agradece el reconocimiento y agrega que le hubiese gustado que alguien se hubiese pronunciado con respecto a su comentario sobre los insultos recibidos el sábado pasado. Considera que es lo que corresponde cuando nos llenamos la boca contra la violencia de género, sino todo es “blablabla”. Manifiesta no ser rencorosa, pero le duele. No quiere un CCC5 donde ocurran cosascomo las que pasaron el sábado pasado ni las que pueden llegar a pasar similares a las de otras épocas. Ha luchado por un CCC5 en el que se trabaje para el barrio y la Comuna y esta es la prioridad. Agrega que, si bien algunos no lo saben por ingresar posteriormente al CCC5, la Declaración de Principios que referenció Ariel fue redactada por ella y propuesta primera asamblea oficial en la Casa Balear, en la que hubo “despelote”, incluso agresiones físicas, todo registrado en actas, fotos y en la memoria de los presentes en aquella época. Reitera, como mujer, como participante del CCC5 y como ciudadana, le duele que compañeros de toda una vida de trabajo no hayan salido a cuestionar las agresiones que sufrió.

Luis Kotler: si bien no fue partícipe del “escandalete” del sábado pasado, le pide disculpas a Alcira por las agresiones recibidas.Considera que la propuesta (de Maru y Matías) no debería tratarse en esta Asamblea ya que no forma parte del Orden del Día. Coincide con José Goldszmid en que habría que estudiarla con más tiempo y evitar superposiciones de organismos que serían redundantes y se burocratizaría demasiado toda la gestión, que de por sí ya es dificultosa con las actuales condiciones de pandemia. Pide se tenga en cuenta su participación para no hacer cosas que luego se tengan que deshacer.

Aura Marina Ríos: Felicita a todos y espera que siempre haya esta cantidad de integrantes. Agradece a todos los integrantes de la Sec Adm. Coincide con Ariel Toglia en que no es oportuna esta Mesa Coordinadora, la ve como política partidaria. Considera que tienen que seguir funcionando las secretarías y que el CCC debe seguir siendo como cuando ella participaba en un CCC5 para resolver las necesidades de los ciudadanos y los vecinos. Cree que deben continuar las Sec Adm., la Sec de Prensa que todos estos años han funcionado con exactitud, y también la de RRII. Se deben reactivar las comisiones.

Raúl Artelino:Pide disculpas ajenas por lo que sucedió en la Asamblea que hoy estamos continuando. Expresa su repudio personal y el de las personas que representa por las agresiones verbales y psicológicas hacia las mujeres que coordinaban la Asamblea, Alcira y Gloria. Agrega que hay herramientas establecidas en el Reglamento del CCC5 para dirimir distintos temas. Destaca que Alcira ha hecho un trabajo enorme durante años y ha dedicado mucho tiempo para el funcionamiento de este CCC5. Los que participan desde hace años y los que integraron la Junta Comunal 5, saben el esfuerzo que realizó para que hubiese diálogo entre los dos polos opuestos ideológicamente. La violencia de género no se puede permitir y tengámoslo en cuenta para el futuro. Esta convocatoria está viciada de nulidad porque se han incumplido los artículos 10 y 11 del Reglamento que establecen que para poder votar hay que tener 2 asistencias previas en las últimas sesiones (5 últimas). Muchos de los que votaron se hicieron presentes después de años; además, los juntistas no tienen voto en el Consultivo y votaron. El Consultivo es de los vecinos, no de los juntistas. Esto hay que analizarlo y no sentar precedentes en la violación del Reglamento lo que permitiría que pase cualquier otra cosa. En la propuesta (para la creación de la M.Coord.), se dice que, en el 2020, en medio de la pandemia, por decisión de la Sec. Adm. no se hicieron reuniones del CCC5. Agrega que, por el contrario, esto ocurrió por decisión de todos ya que el Reglamento establece que por solicitud del 15% de los participantes se puede convocar a una Asamblea Extraordinaria, no es responsabilidad de la Sec Adm. Además, durante meses no sesionaron Diputados ni Senadores, con el poder y manejo de herramientas que tienen. Entonces, ¿cómo pedirle al Consultivo que funcionara, durante una etapa de confinamiento y con DNUs de Nación y CABA y con todo lo que se ignoraba sobre la pandemia? Estas circunstancias impidieron que funcionara. Reitera que no es responsabilidad de la Sec Adm sino que es responsabilidad de todos y se incluye. Agrega que, con anterioridad a la pandemia, distintas Comisiones no presentaron informes. Con respecto a lo de estar en sintonía con otros CCCs (propuesta Mesa Coordinadora),considera que es un concepto muy amplio, pide que expliquen qué significa para poder interpretarla. Además, en el punto 4 se desconoce la Ley 1777 donde se establece la descentralización y lo que se está pidiendo en este punto es centralizar haciendo lo mismo que hace el GCBA que centraliza todo. Considera que estamos avanzando en una situación nula y pide que lo analicemos porque hay que respetar el Reglamento.

Francisco Moreno: se presenta como uno de los integrantes de los precursores del CCC5 que, juntoa Alcira, Manuel, Carlos, Miguel Germino, se reunían en el sótano de Fray Mocho. Con respecto a lo planteado en la propuesta de la M.Coordinadora en donde habla de la disminución de las actividades por la pandemia, aclara que es cierto: la pandemia nos golpeó a todos, nos hizo vivir una vida diferente, institucionalmente el país se manejó de otra manera, entonces ¿por qué pedirle algo diferente al CCC5? ¿Que sea el ejemplo a seguir? El CCC5 se manejó dentro de una República que tuvo un montón de problemas dentro de esta pandemia. Agrega, que en la propuesta parece que, por obra y gracia de la existencia de una Mesa Coordinadora, las Comisiones van a empezar a funcionar y que esta M. Coordinadora va a decidir qué es urgente y determinará los pasos a seguir o qué cosas hay que dar a conocer al resto de la ciudadanía. Parece que se la quiere convertir en una Súper Secretaría. Pregunta ¿qué es lo urgente, ¿qué es lo que se va a dar a conocer?, ¿5 ó 7 personas lo evaluarán y decidirán qué es lo importante? Agrega que no quiere pensar que estas son urgencias electorales, pero esto lo deja de lado. Lo peor que puede llegar a pensar es que se quiera dar un golpe institucional dentro del CCC5. Por lo tanto, considera que hay que rever la situación, no pasar por alto el Reglamento, darle más tiempo a esta propuesta,pero hoy no es el momento de decidir y las Secretarías tienen que volver a funcionar. Finaliza solidarizándose con las coordinadoras del sábado anterior por el maltrato recibido.

Myriam Godoy: comenta cómo se inició en el CCC5, invitada por Jorge Miranda en 2017 a raíz de su proyecto de una plaza en Pringles y Rocamora por BA Elije y desde entonces no dejó de participar. Hasta entonces, desconocía la existencia de la Ley 1777, las Comunas y los CCCs. Hoy, además, participa en Basta de Mutilar Nuestros Árboles y en el Observatorio del Derecho a la Ciudad y también participó de varias Audiencias Públicas. Normalmente a las Asambleas del CCC5 asistían entre 40 y 50 miembros y le parece maravilloso que a las últimas hayan venido muchas más, gente a la que nunca vio desde que ella participa, y lo bueno sería que se mantenga esta nueva asistencia porque hay muchos temas que tratar y trabajo a realizar: la Cancha de San Lorenzo, la falta de Polideportivos, la falta de espacios verdes, la falta de hospitales, la falta de escuelas. Agrega que actualmente el GCBA puso a remate un jardín de infantes. Se necesita más agilidad y más gente que se comprometa. Coincide en que no se puede asistir a una única Asamblea, tratar de que se vote la postura que uno promueve y luego no participar más. Tenemos un Reglamento y la Ley 1777, art. 35.i dice que entre las funciones del CCC está elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley. Nosotros los vecinos somos soberanos, somos dueños de nuestro barrio y de eso se trata la Democracia Participativa y si hay un lugar que se va a rematar nosotros lo tenemos que defender, si necesitamos plazas nosotros la tenemos que pedir, si tenemos que ser soberanos en todo, nosotros tenemos que darnos nuestro propio Reglamento. Conoce a Pablo Cesaroni y entiende que hace esta propuesta porque a veces se necesita que Alcira sea más flexible, por ejemplo, a veces no se tiene algo (informes) que presentar desde las Comisiones. Por ejemplo, el año pasado el GCBA empezó a tratar el PUA en pandemia y lo hizo a través de todos estos medios y también la Legislatura avanzó con un montón de leyes, muchas de interés inmobiliario y no sanitario como debería ser por estar en pandemia, entonces nosotros también tenemos que seguir adelante y defender nuestros intereses. En el caso del PUA el CCC5 se tendría que haber reunido para presentar propuestas porque el GCBA continúa con el PUA, con la venta de inmuebles, Costa Salguero y nosotros con problemas administrativos menores. El CCC5 se tiene que dar su Reglamento y no tiene que venir de la Junta Comunal. Hagamos todo lo posible para trabajar en los grandes temas que realmente nos aquejan. Somos la Comuna más densamente poblada, la que menos espacios verdes tiene, a la que le faltan 500 vacantes en el rango etario de 45 días a 3 años, hay venta de terrenos. Nosotros participar.

Leandro Couto:se suma a lo que dice Raúl Artelino y considera que hay que instrumentar algún tipo de validación para la votación, respetando el Reglamento. También le pareció importante lo propuesto por Maru y Matías. Participó del pre CCC y considera que el espíritu del consenso del Reglamento está presente en esta propuesta superadora. Considera que el funcionamiento de las Secretarías es bueno, se puede mejorar, pero también hay que respetar las propuestas de otros vecinos/as. Coincide con José Goldszmid en que la propuesta está cruda y hay que trabajarla más. Destaca el trabajo de todos los vecinos. Destaca la importancia de las Secretarías por el trabajo de todos estos años y muchas veces en las instituciones son importantes las personas que las llevan adelante y se ponen el trabajo sobre sus espaldas. En particular destaca el trabajo realizado por Alcira y agrega que la semana pasada algunas personas, queriendo bancar posiciones o sacar una pequeña ventaja, se equivocaron, hubo mucha violencia cuando el consenso es lo que nos debe impulsar. Reitera su agradecimiento por el trabajo de Alcira, suma a Pablo Cesaroni y a muchos otros de diferentes partidos políticos que le ponen mucha fuerza para que la Comuna 5 esté mejor y considera que a pesar de las posiciones encontradas se debe seguir buscando el consenso y trabajar para las cosas importantes de la comuna.

Oscar Pablo Grisetti: manifiesta su satisfacción de la manera en la que hoy se desarrolla la reunión tan diferente a la del sábado pasado. Por otro lado, si bien está bueno crear instancias de acuerdo y de consenso como puede ser la M. Coordinadora, no puede tener a su cargo toda la parte administrativa. En consecuencia, cree que las Secretarías deben seguir funcionando ya que han trabajado bien y la Mesa un órgano separado de toda la parte administrativa para recibir y discutir las propuestas previamente a que se eleven, es decir, un área de generación de propuestas. Conclusión, su propuesta es que sigan las Secretarías y que se comience a debatir como armar esa Mesa. Agradece a Alcira todo el arduo trabajo realizado hasta ahora.

Pablo Cesaroni:Comparte que se debe buscar un consenso sobre la propuesta enviada al CCC5. Su objetivo principal es buscar acuerdos para llegar a una propuesta que mejore el funcionamiento del CCC5 y le dé más valor a las Comisiones. Esto no está en contra de nadie y rescata todas las cosas que se hicieron a lo largo de estos años en el CCC5, pero a veces es conveniente buscar un cambio que pueda favorecer un desarrollo. También, se debe ver lo que han hecho otros CCCs que han adoptado Mesas Coordinadoras: 10 de los 13 que hoy están funcionando. Está claro, como alguien dijo, que conformar la M. Coordinadora no hará que las cosas estén mejor, pero es una búsqueda para tratar de avanzar, por ejemplo, más espacio para las Comisiones y que haya un ámbito de coordinación menos burocrático y con menos dedicación, como ocurrió en algunas reuniones que hicimos, a los temas administrativos. Concretamente, la propuesta busca crear en un ámbito más chico que el que hoy existe con las Secretarías, es decir la M. Coord. También está la propuesta de Maru y Matías de mantener las Secretarías, darle más espacio en el CCC5 a las Comisiones. Por otra parte, tanto la M. Coordinadora como las Secretarías que queden, tienen que ser elegidas con el voto de la Asamblea y tendrán un mandato por un año y luego se renovarán. La renovación es otro de los objetivos de la propuesta, que se sumen nuevos vecinos/as y darle mucha actividad. La propuesta busca darle un mayor impulso al CCC5. El año pasado la mayoría de los CCCs funcionaron en pandemia. En el Interconsultivo, donde hay representantes de los 13 CCCs y prácticamente funcionaron todos. Veamos para adelante, y ojalá que sigan participando los que hoy están y que se sumen a las Comisiones.

Javier Peralta: en el Orden del Día falta el 4to punto que es el Informe de Comisiones que el sábado pasado no se pudo tratar (NdlR: el sábado pasado se decidió que este iba a ser el único punto, chequear). Considera que es sano y renovador no solo cambiar los integrantes de las Secretarías sino también esta nueva forma de manejar, discutirlo y resolverlo por consenso. El CCC5 no puede estar parado un año mientras muchas cosas suceden en la Comuna y en la Ciudad. Que se ponga a consideración y que se pueda renovar la forma de funcionamiento del Consejo.

Cecilia Luna:Agradece a Alcira y Gloria por el trabajo que hacen y le encanta la forma en que se está llevando adelante la reunión muy distinta a la del sábado pasado. Se manifiesta de acuerdo en que continúen las Secretarías como están, la M.Coordinadora no puede absorber todo y debería haber un nexo entre las Secretarías y la Mesa Consultiva. Todo se puede mejorar más aún con los cambios producidos por la pandemia.

Lucas Gaspón: se suma a los agradecimientos a Alcira y Gloria por tantos años de trabajo para el CCC5 y repudia la violencia del sábado pasado hacia las moderadoras durante toda la reunión y sobre la que gran parte del CCC5 no dijo nada. Aclara que en el 2020 se han realizado reuniones del CCC5. Por otra parte, hay que entender el trabajo que implica transformar años de presencialidad a un sistema de virtualidad a la que nos vimos obligados por la pandemia. Reitera que en el 2020 hubo reuniones del CCC5 y vuelve a repudiar la violencia durante toda la reunión del sábado anterior contra las moderadoras.

Ruth García:participa desde hace poco como vecina del Parque de la Estación. Desde el punto de vista de género se sintió violentada en reuniones anteriores y en la del sábado pasado donde hubo violencia y además violencia soterrada por no querer permitir la votación, así como la espera de una hora para poder ingresar. Le parece interesante lo de Myriam y la propuesta de Pablo, porque, por como viene funcionando, observó que no se permitía la participación de los vecinos/as/es, sino que estaba muy acotado. Pide dar la bienvenida a los nuevos que son aprox. 140 ya que anteriormente eran 30 ó 40. Si bien todos tenemos diferentes afinidades políticas, en las coincidencias en políticas de salud, educación, ambiental podemos alinearnos para el bien de nuestra Comuna.

Osmar Magariño: comenzó a participar del CCC5 hace unos años por la Junta de Estudios Históricos de Almagro para la elección del nombre de la Comuna. En este tiempo vio que el trabajo de Alcira y Gloria ha sido excelente más aún en estos tiempos complicados en los que hubo que adaptarse a la virtualidad, a la que no todos, se incluye, están acostumbrados. Viendo el Reglamento y la Declaración de Principios, se han cumplido muy bien. Entonces, cuando las cosas funcionan, es de la idea de no cambiar. Por otra parte, comparte lo dicho por Ariel Toglia y Raúl Artelino con respecto a la oportunidad de hacer estas modificaciones. Para incorporar una M. Coordinadora o como quiera llamársela después, se necesita una modificación del Reglamento y como lo estipula el art 13 se necesitaría dos tercios de los votos. Entiende que no es oportunidad para hacer estas modificaciones y dejaría las Secretarías como están. Finalmente pide disculpas si el sábado pasado levantó la voz llevado por la situación.

Jorge Miranda:en relación a la propuesta recibida, considera que más que Mesa Coordinadora debería ser una Mesa Integradora de todos los vecinos/as de Almagro y Boedo. Dirigiéndose a Pablo (Cesaroni) le dice que le llama la atención esta propuesta y agrega que detrás de él debe haber alguien que le está dando letra porque no se imaginaba que él pudiese escribir esto. Decir (en la propuesta) que estas opiniones no están dirigidas a alguien en particular, pero señalar que las Sec Adm y Prensa no están funcionando normalmente, cuando en la Sec Prensa, él junto con Leonardo, Carlos y Rubén, han trabajado todos estos años enviando información. Agrega que invertiría la pregunta ¿qué pasa que las Comisiones no están trabajando para alimentar a la Sec de Prensa? La Comisiones que han enviado información para difundir son Salud, Espacios Verdes y Género. Las demás Comisiones parece que no existen, no trabajan, no se reúnen. Ahora quieren crear, con un modelo bien burgués, una M. Coordinadora, palabra de la dictadura. No puede ser Coordinadora, debe ser Integradora con los vecinos de Almagro y Boedo. Continúa dirigiéndose a Pablo y le manifiesta que no le puede decir que la Sec de Prensa no trabajó mancomunadamente con la Sec Adm. Todos los meses se ha enviado información. Cuando la Sec Prensa recibe información, cualquier día y a cualquier hora, se envía a todos los inscriptos en el CCC5. Agrega que le parece maravillosa la cantidad de gente que ha venido y que haya muchos más de la Comuna5 para participar del CCC5, pero esto que quieren hacer con esta propuesta es un golpe y agrega que le extraña de Pablo. Reitera que no está de acuerdo con la M. Coordinadora y que hay que hacer una M. Integradora de los vecinos y de las Instituciones de la Comuna5 y ver los problemas de Almagro y Boedo, algunos de los cuales fueron planteados por la compañera (Myriam). Seamos más operativos.

Clara Lizarraga:hace 20 años que vive en Boedo. Valora el trabajo que se está haciendo y se solidariza con Alcira por el maltrato recibido el sábado pasado. Siempre hay cosas para mejorar y más aún en lograr un consenso en pandemia. Está de acuerdo en crear instancias de consenso como esta mesa, pero no se puede absorber todo el trabajo administrativo que debe ser realizado por otras áreas.

Fernando Ibarra: el CCC5 es un espacio exclusivamente participativo y ninguno de sus integrantes tiene el derecho de arrogarse representación alguna. Es un espacio horizontal de participación en el cual circulan las ideas. Se ve obligado a oponerse por principios a la propuesta de Pablo Cesaroni. Esta propuesta alude a referentes territoriales. Los referentes territoriales no se exceden en su representación al grupo al que se refieren, nunca pueden en este espacio participativo y horizontal atribuirse representación más allá de ese grupo. La única forma de obtener representación es someterse a elecciones que son libres, obligatorias y universales, elecciones a las que se han sometido los Juntistas, que son los únicos representantes legítimos de la Comuna, a la que han presentado sus propuestas y los han elegido. No está previsto en el Reglamento y en el espíritu del CCC5 que haya personas que asuman roles cualitativamente distintos respecto de cualquier otro vecino, independientemente que ese vecino no pueda salir de la casa ni tenga una computadora y solamente pague los impuestos. Este es un espacio para participar y para que los vecinos presenten sus inquietudes. En cuanto a la Secretarías, y en particular la Administrativa, destaca que su trabajo debe ser aséptico, en el que no debe primar el parecer individual, tal como lo vienen llevando adelante sus actuales integrantes. Por otra parte, los integrantes de Comisiones, Secretarías, Mesas, o como quiera llamárselos, no tienen poder de decisión porque el poder de decisión recae únicamente en el Plenario. Su actividad es la de las personas que tienen vocación de servir a su Comuna y nunca podrán atribuirse ningún criterio de decisión porque no son representantes, no tienen legitimidad para serlo y su participación es voluntaria y de servicio. Agrega que no conoce la existencia de CCCs en otros distritos, es decir, ámbitos de instancias horizontales, participativas y abiertas en las que pueda presentarse una Sra, como ocurrió el sábado pasado, para oponerse abiertamente a una decisión sobre un estadio o a cualquier otro tema. De eso se trata la participación, simplemente de abrir el micrófono (para expresarse). Ubicarnos algunos de nosotros en una posición cualitativa diferente con respecto a nuestros pares es un error, hay que defender la horizontalidad y el espíritu de este espacio es la búsqueda incesante de consensos. Defender hoy un espacio donde todos somos iguales es la mejor manera de defender la democracia.

Carlos Pano:Agradece a Pablo, a quien acompaña en la Comisión de Educación, que haya presentado esta propuesta porque es el disparador que permite reflexionar sobre la organización del CCC5. También les hace llegar un “mimo” a Alcira y Gloria por las circunstancias del sábado pasado y suma a Jorge por la Sec de Prensa. El CCC5 se basa en una Ley (1777) de CABA y se basa en la participación y de consulta. Tiene facultades importantes como la de participar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto y en el control de su ejecución, seguir y evaluar la gestión, proponer cuestiones que sean de interés para la Comuna a la Junta Comunal (JC), favorecer la participación ciudadana, hacer seguimiento de los proyectos y propuestas de los vecinos, presentar requerimientos a la JC y también funciones de asesoramiento. El CCC5 está formado por la Asamblea, las Secretarías y las Comisiones de Trabajo. Las Secretarías tienen labores de ordenamiento, de registro de participantes, de difusión. Su tarea no va más allá de ordenadores y organizadores. La Asamblea es el único órgano que ejerce la función ejecutiva y somos todos, organizaciones y vecinos, los que toman las decisiones. El trabajo más importante es el trabajo de las Comisiones, son las que elaboran propuestas de acción, obras, programas de políticas públicas que son sometidas a la Asamblea para su aprobación o no. De ser aprobadas en Asamblea, se elevan a la JC quien tiene la obligación de considerarlas. Este es el modelo del CCC5 que además se da su propio Reglamento y normas de funcionamiento. En ningún momento este modelo establece que debe haber un órgano que asuma la representación o la tarea de ejecutar acciones. En el CCC5 somos todos iguales y las acciones se toman en Asamblea. En la práctica el modelo ha tenido muchos aciertos y seguramente algunas fallas, vale la pena repensarlo y ver de qué manera mejorarlo. En este sentido, no sabe qué puede aportar esta M. Coordinadora o cómo puede hacerse una reforma del Reglamento para incorporarla. Hay algunos comuneros que han empezado a elaborar o reformular esta propuesta, pero hay que profundizarla y sería importante formar una Comisión en la que se puedan sumar otras personas para trabajarla.

Alcira Fernández: para poner en contexto su opinión sobre cualquier propuesta, hace la siguiente reflexión sobre lo que significan las Comunas. En 2001 muchos vecinos/as descubrieron que esta institución creada por la Constitución de CABA, les permitía participar libremente sin necesidad de afiliación política para la construcción del bien común. Y así comenzaron a organizarse los CCCs sobre la base de este criterio integrador, participativo, en la construcción de lo común, distinto al criterio de la Democracia Representativa la que se funda en ganar o perder una elección. Lo central de los CCCs es construir coincidencias barriales y vecinales en lugar de acentuar las disidencias y promover enfrentamientos entre los ciudadanos. El CCC5 empezó a gestarse en el 2009 y se dio una organización y un Reglamento quefue modelo para otros CCCs. Algunos de los presentes estuvieron en esos debates multitudinarios y así nació el CCC5 autoconvocado, hasta la oficialización de las Comunas con la elección de las Juntas Comunales. Como mencionó previamente, el CCC5 se presentó en sociedad en la Casa Balear en un acto no del todo feliz y no entrará en detalles porque no está en su intención generar discordia sino buscar convivir como corresponde. En esa reunión se iban a presentar dos propuestas de Reglamento, una consideraba el voto calificado que le otorgaba dos votos a las organizaciones y uno para los vecinos de a pie. La otra propuesta, en cuya redacción colaboró, mantenía la idea sostenida en el autoconvocado de que correspondía un voto para cada uno y no votos calificados. En esa reunión, antes de decidir sobre el Reglamento, se presentó una propuesta de crear una Mesa Coordinadora elaborada por organizaciones con las que habían trabajado muy bien mientras eran autoconvocados y se reunían en distintos locales partidarios, culturales, sin prejuicios y buscando consensos. Esa reunión en la Balear terminó mal. Agrega que la propuesta actual (de la Mesa Coordinadora), le generó un déjà vu. Con respecto a algunos comentarios como los de Myriam y otros, la Sec Adm no dirige, sí organiza, administra, porque alguien tiene que hacer las actas, los registros, contestar los mails. Algunos de los presentes han estado en la Sec Adm y saben que es un trabajo, aclara que no es rentado, es dedicación y tiempo que se le quita a otras cosas. No hay por qué cambiar lo que está bien. Igual consideración le cabe a Prensa que difunde permanentemente. Si las Comisiones no crecen, no es producto de que las Sec de Prensa y Adm les digan o le prohíban qué hacer. Agrega que la pandemia nos llevó puestos. La última Asamblea presencial fue en el 2019 y la siguiente, programada para marzo/2020, no se hizo por pedido de la JC y de algunos vecinos. Se comprendió la situación y las exigencias de los DNUs, situación que parecía se iba a resolver primero en 15 días, luego un mes, dos meses, tres meses y así pasó casi un año. Continúa diciendo que desde la Sec Adm se envían mails que no siempre se leen. Muchos de los compañeros presentes que hace muchos años que no se ven, reciben todos los meses las convocatorias a las Asambleas y las difusiones de Prensa. Nunca se pretendió burocratizar y si alguna vez fue así, pide disculpas pero esa no fue la intención. En el 2020, conociendo la preocupación del CCC5, la Sec Adm fue el vehículo para difundir la convocatoria para las reuniones PUA. Además, en el 2020 se hicieron dos reuniones que no se llamaron Asamblea por lo establecido en el Reglamento y por la complejidad de la virtualidad con herramientas que la mayoría desconocían y fueron aprendiendo; mucha gente se comunicó para informar que no tenían la tecnología adecuada. Si las Comisiones quisieron trabajar y crecer, nunca tuvieron en las Sec Adm y Prensa algún tipo de freno por lo que esta propuesta le llama la atención. Para finalizar, comenta que en algún tiempo funcionaron mensualmente las reuniones InterSecretarías, a las que se invitaba a compañeros de las Comisiones que quisieran participar y donde se veía el Orden del Día a presentar, siempre buscando la manera de que el CCC5 se fortaleciera y que creciera en número. No fue agradable ver que muchas Asambleas tuviesen sólo 20 asistentes pero nunca se le privó a nadie de asistir ya que la convocatoria se envía a todos los inscriptos. La presente convocatoria se envió a más de 700 vecinos, se sumó mucha gente y espera que se mantenga. Con respecto a la propuesta, no hay un consenso en este momento, hay que ver como se pulen todas estas propuestas que fueron surgiendo a las que hay que sumarle los comentarios de todas las personas que expusieron. Espera que los moderadores hayan tomado debidamente nota de todo lo dicho y hagan el acta correspondiente como ha hecho la Sec Adm cuando moderó los ZOOM. Finaliza diciendo que hay muchas cosas para pulir pero no está en este cambio todo condensado.

Moderadores: Bruno Guglielmone: hay una idea de leer la propuesta de Pablo (Cesaroni) para darle una definición y tratar de resolverlo en el día de hoy. También está la propuesta de Alcira de seguir debatiéndola, puliéndola para llegar al consenso

Griselda Gil: coincide en un todo con Jorge Miranda y con Alcira. Menciona al art. 11 del Reglamento el que refiere a que los que no tienen domicilio y no puedan acreditar interés o actuación en la Comuna deben designar un titular y hasta dos suplentes. Si esto no se cumple se estaría haciendo en el CCC5 una Asamblea generalizada de toda la CABA.

Agustín Collazo:se define como un orgulloso militante peronista y así como repudia los agravios del sábado pasado también los agravios que hoy están recibiendo por el chat los militantes políticos y en algunas intervenciones. En el artículo 38 de la Constitución Nacional se establece que los partidos políticos son fundamentales para el orden democrático y estos agravios recuerdan a la época más oscura de nuestra historia que les costó la vida a 30.000 compañeros/as y no va a permitir que se siga insultando a la militancia política. Por otro, celebra que en esta reunión haya una cantidad tan grande de militantes peronistas, radicales, de Cambiemos, del MST y de tantos otros partidos políticos. Esto enriquece el debate y la organización social. En relación a la M. Coordinadora que se está proponiendo, le pareció interesante la propuesta inicial de Maru de sostener las Secretarías y agregar una mesa que coordine es exactamente lo mismo que propone Alcira de las Inter Secretarías. No le ve diferencias. El CCC5 ha funcionado con mejores y peores momentos, también se requiere mayor participación de todes. Desde sus organizaciones tratan que alguno de sus compañeras/os estén presentes y también habrá vecinos que pueden participar más o menos pero cree que lo que se busca con una M. Coordinadora, Inter Secretarías o M. Integradora es coordinar mejor el trabajo que se lleva adelante en el CCC5. No se trata de echar a nadie y reconoce en Alcira a una compañera que ha trabajado durante años y también en Pablo Cesaroni, Leonardo Chazanowski, Javier Saggesse, Pablo Guglielmone y en tantos otros que han puesto energía y el cuerpo para que el CCC5 salga adelante. Hay que nutrir más el trabajo de las Comisiones y Secretarías. Qué mejor que una mesa integrada por las Secretarías y las Comisiones que se junten para coordinar el trabajo del CCC5. Esto permitiría que no se estén discutiendo estos temas organizativos y administrativos en el Plenario y poder dedicarse a los problemas de la Comuna, por ejemplo, que no se esté aplicando la ILE y la IVE en el Cesac de Boedo, ley sancionada por el Gob. Nacional. Decir que una mesa que va a ayudar a organizar el trabajo es un golpe de estado le parece una locura. Si juntamos a compañeros/as para organizar mejor el trabajo cotidiano del CCC5 y hay tanto ruido por querer juntar a 7, 9, 12 personas, entonces hagamos las M. Coordinadoras que sean necesarias con la cantidad de gente que sea necesaria para que las Comisiones de Salud, Educación, Espacios Verdes, Género y las Secretarías Adm., RRII y Prensa puedan trabajar mejor. Nada mejor que compañeros/as que vienen hace años, poniendo todos los días el cuerpo al CCC5, se sienten a una mesa a coordinar mejor el trabajo.

María Eugenia Fernández:participa desde hace 4 ó 5 reuniones. Se ve el trabajo de la Sec Adm y querer introducir un cambio no significa querer destituir lo que pasó. La pandemia, la participación democrática, tiene que ver con ampliar derechos, posibilidades. Lo que pasó sirvió, hay que poder darle continuidad orgánica a la institucionalidad de la participación, es decir cómo podemos hacerlo mejor. Lo que se está diciendo es cómo organizar y cómo hacer que participe más gente. El ZOOM ha dado la posibilidad de participar desde casa y darle horas a esto, preocupades por nuestro barrio, nuestra comuna. Está bueno pensar en nuevas posibilidades sin decir que lo que pasó antes estuvo mal, agradece el trabajo que vienen haciendo y seguramente van a seguir, pero también le parece bueno la propuesta de Pablo a quien conoce, es docente, por su trabajo como cooperador. No hay que descalificar porque todos vienen acá con buena voluntad, como le pareció que hizo Jorge Miranda cuando dijo que Pablo Cesaroni tenía alguien detrás y quien puede tener ideas propias sin que lo manipulen. También está en desacuerdo con la catarsis y descargas que se hacen en el chat. Reconoce que Bruno el sábado pasado le pidió disculpas a Alcira y hoy Osmar por su reacción al finalizar esa reunión, entonces no hay que seguirla en el chat. Propone que si hay gente en el chat que agrede que se la elimine. En referencia a lo expuesto por Fernando Ibarra, es cierto que mucha gente no tiene conectividad y no está presente pero la manera de organizar el trabajo democrático lleva una planificación y lo que se busca ahora es planificar como vamos a hacer para que participe la mayor cantidad de gente de la manera más democrática y más transparente. Apoya la moción de Cesaroni y luego se puede discutir qué nombre se le da. Apoya lo dicho por Myriam y Ruth y no cree que haya sido una crítica negativa hacia Alcira, sino que valorizan su trabajo. Tenemos que crecer en la ampliación y en la participación y en los derechos para que nuestro barrio esté mejor. Afirma que todos los presentes son vecines. Algunos son militantes políticos, pero todos tienen derecho a dar su opinión.Finaliza diciendo que espera que hoy se pueda votar.

Horacio Rosso: con respecto a la propuesta de Pablo y en un contexto de pandemia, nuevos mecanismos que faciliten la participación y la coordinación del CCC5 le parecen correctos. Esto no desmerece el trabajo que se viene haciendo. Si una mesa con el nombre que se le dé sirve para dar dinamismo, le parece correcto. Más que el nombre, lo importante es la función que va a tener esa mesa. Debido a las agresiones y falta de respeto, repudiables en todos los ambientes y contextos, de hoy en el chat propone a los moderadores que los eviten porque confunden, distraen y modifican el normal desenvolvimiento de la reunión.

Juan Rosatti: no hay que dejar pasar por alto no solo la violencia, ya mencionaron,de hoy sino también la de la semana pasada y la anterior. Lamentablemente, en los últimos encuentros del CCC5 se nota un aumento marcado de la violencia. El sábado pasado fue violencia de género y también violencia por falta de paciencia para escuchar al que disiente. Esto no colabora con el espíritu del CCC5 y con la Democracia Participativa que Alcira pone siempre en valor. Lo que más le llama la atención es que la violencia se da entre gente del CCC5 que se conoce desde hace muchos años. Se podría entender que algún vecino que no participa con habitualidad y no está acostumbrado se altere por la dinámica. Pero cuando hay violencia en gente habitual del CCC5 que además forma parte de Comisiones y ha atacado a gente de las Secretarías, le llama la atención y pide reverlo. Sobre el tema que nos ocupa, quiere poner en valor lo expuesto por Leandro Couto, la importancia del tiempo, parar la pelota, pensar mejor. Uno de los últimos expositores comentó que había que apurarse y no perder más tiempo para abocarnos a otras cosas más importantes para la Comuna. Pero, la manera en la que se organiza el CCC5 es importante y le parece preocupante que haya semejante desvalorización de las cuestiones institucionales que garantizan que todos los que participan acá, tengan una voz. Sacarle importancia es una falla enorme. Si la semana pasada se hubiese votado a las apuradas hoy no se estaría discutiendo una propuesta que la gran mayoría de los que intervinieron reconoce superadora. Conociendo la historia, tal como la mencionó Alcira, tenemos que darnos la posibilidad de escucharnos a todos, respetar los tiempos, trabajar la propuesta. Con respecto a la duración de las Asambleas, sostiene que hay que respetar el horario de inicio y también de finalización porque hay gente a la que le importa participar pero no puede quedarse por fuera del horario pautado. Finaliza reiterando que hay que darle tiempo a este debate para que todos puedan opinar.

Moderadores:FabiánMorodice que ya son las 18hs y quedan varios oradores, se está extendiendo la Asamblea, no se podrá respetar el tiempo que cada uno merece y cree que va a ser una votación desordenada; además, hay varias propuestas en el chat para pasar a un cuarto intermedio. Bruno Guglielmoneaclara hay 9 oradores pendientes y que la propuesta inicial de Pablo fue modificada y propone leerla para ver si todos están de acuerdo para no seguir con los cuartos intermedios. Fabián acota que hay muchos participantes que ya se retiraron del ZOOM debido al horario y sería desprolijo que los oradores pendientes tengan que apurarse para definir algo que parece se va a resolver por consenso.Bruno pregunta qué quiere hacer el Pleno, pero manifiesta que como mínimo hay que darle la palabra a los anotados para hablar y procede a dar la palabra pidiendo a los oradores que sean concisos.

Lucía Arreguez:ha escuchado a muchos participantes hablar de la cantidad de años en los que vienen participando del CCC5 y de su larga trayectoria, lo considera válido y lo agradece. Pero parece que hay personas cuyos años (de participación) tienen valor, pero hay otras cuyos años de trabajo y participación no son tan válidos, es decir, los años de participación de unos valen más que la de otros. También es una forma de sacarle valor a las voces nuevas en este CCC5. Pide que se le de valor a las personas nuevas que están hoy y que no participaron de Asambleas anteriores. Si hoy están acá es porque por un tema puntual, es porque es un tema que los mueve. Los mueve la intención de tener un CCC5 amplio, abarcativo que invite a la participación de los vecinos/as de la C5. Es importante poder reflexionar por qué en el último tiempo no estuvo pasando esta masividad, por qué tuvo un funcionamiento lento o burocrático. Estamos acá para poder efectuar este cambio. En lugar de reclamar, en este momento quienes se presentan sin trayectoria histórica deberían pensar en cómo modificar esto. Por lo tanto, la propuesta de Pablo nos trae una solución a la problemática de la falta de participación vecinal, es importante escucharla, debatirla, soltar el miedo y cambiar las cosastal como se vienen realizando hasta el momento. Muchos vecinos/as manifestaron sentirse cómodos con el funcionamiento del CCC5 y que lo veían bien. Pero cuando uno se siente cómodo es porque está dejando a otros afuera y habría que pensar a quiénes se está dejando afuera. Tenemos que pensar cuál es la mejor forma de hacer un consejo participativo y no quedarnos en la comodidad de lo que ya veníamos viviendo.

Alcira Fernández:aclara que si vamos a una votación deberíamos hacerla de acuerdo al Reglamento, es decir, nominal y con los participantes habilitados para votar. Hicimos un relevamiento de los participantes de las últimas Asambleas, la del 2021 y las del 2019. No las del 2020 porque en ese año hicimos reuniones sin carácter de Asamblea ya que, en estas últimas, se permitió el acceso sin ningún tipo de control. Hacer una votación sin estos criterios implicaría que vote gente que hoy participa y no se sabe si continuará participando del CCC5. De hecho, esto ha pasado en otras oportunidades. No sería prolijo ni democrático. Agrega que lo ideal sería retomar las reuniones Inter Secretarías a las que se sumaba un representante por Comisión. Alguien mencionó que es lo mismo (que la propuesta de la M. Coordinadora) y entonces, pregunta ¿si es lo mismo por qué hacer algo nuevo que implique un cambio del Reglamento? Con respecto al Orden del Día, siempre salió de lo expuesto en la Asamblea y de las propuestas presentadas por las Comisiones. Últimamente no se recibían propuestas por lo que la Sec Adm no definía qué temas se debían tratar por respeto a la Asamblea que es la que decide. Concluye diciendo que valora la presencia de tantos vecinos, pero tenemos un Reglamento y personalmente considera que lo debemos cumplir.

Noelia Duarte: pide respetar el horario. Quiere escuchar a todos, pero no se puede hacer tan extenso. Agradece a Alcira su exposición sobre los inicios del CCC5 porque es importante conocerlo. Para agregar cosas se deben conocer las bases porque si no, puede ser que lo que no suma termine restando. Pregunta para qué crear cosas nuevas y no mejorar lo que ya se tiene: las Comisiones y las Secretarías. Ya existe una Inter Secretarías y no sigamos con crear cosas que nos hacen perder el tiempo en lugar de tratar de solucionar los problemas de los vecinos. Reitera que todos quieren participar y que se respeten los horarios. Manifiesta que no está de acuerdo en crear nada nuevo cuando hay algo que ya existe y se puede mejorar. Finaliza agradeciendo a Alcira por su exposición y trabajo, también a Gloria y a todos los que participan en el CCC5.

Moderadores. Fabián Moro: siendo las 18.15hs le propone a Bruno finalizar la reunión. BrunoGuglielmonedice coincidir, pero en línea con el respeto por todos hay que darle la palabra a las seis personas que quedan; si se respetan los 3’ por persona quedan 10’, 15’ más. Fabián acota que ya se bajaron 20 participantes y que 5’ promedio por persona el horario se extendería 30’ más. Bruno manifiesta que en la reunión anterior propuso que los que querían hablar se anotaran por mail y no se tomó esa idea y considera que hoy hay que darle la posibilidad de que hablen. Si ya se pasaron 15’, quien quiera bajarse del ZOOM, que se baje, pero que el que quiera hablar se merece la posibilidad de hacerlo. Fabián coincide en que la gente se merece respeto, pero si se bajaron 20 personas es porque el horario se extendió.Bruno propone darle la palabra a Matías Val, Comisión de Participación Ciudadana de la JC5, para que proponga qué hacer. Fabián acuerda.

Matías Val: dice que no es su responsabilidad, siendo Juntista, decidir qué hacer. Entiende que hay gente que quiere hablar, pero también es cierto que se ha bajado gente porque se ha excedido el horario (de finalización) acordado. Podrían participar los que están anotados con una intervención breve y acotada y propone que no se inscriban más personas. Reitera que esto es una sugerencia ya que no le corresponde a él decidir.

Moderadores. Bruno Guglielmone: coincide con Matías y propone que no sean más los oradores que las 6 personas anotadas cuya exposición deberá ser breve y concisa.

Virginia Samar: la Constitución de Caba indica la Democracia Participativa que es un cambio en la organización que tenía nuestra ciudad y divide la ciudad en Comunas para facilitar la cercanía. Dentro de las Comunas hay una Junta elegida por el voto y una Asamblea del CCC donde participan los vecinos y organizaciones que así lo quieran. Esa Asamblea se da su Reglamento interno de funcionamiento. Lo comenta porque viene participando desde el Pre CCC y a lo largo de todos estos años a través de las Comisiones, Secretarías y demás. Ese mismo Reglamento fue modificado un par de veces porque los Reglamentos se modifican a medida que el crecimiento y funcionamiento de la organización así lo amerita. Cree que en este momento las Comisiones, que considera el corazón del CCC porque es donde los vecinos trabajan las problemáticas concretas que tenemos. Las Secretarías están al servicio del trabajo de las Comisiones, no están pensadas como un lugar de autoridad. La participación no es fácil, implica dedicar un montón de tiempo. Hay una franja etaria de los participantes, personas mayores con hijos grandes y con mayor disponibilidad. Lo que hay que hacer es facilitar la participación de otras personas con hijos chicos a los que la participación le resulta más difícil. Hay que generar un formato de funcionamiento que facilite la participación de los vecinos. Lo que se plantea, no como crítica sino como cosas a mejorar, es que desde las Comisiones hay algunas cosas del Reglamento y de las Secretarías que les resultan complicadas. Abramos el debate, dediquémosle tiempo y la necesidad del cambio es porque estamos en una pandemia y le estamos debiendo a los ciudadanos de nuestra Comuna un montón de cosas en las que se podría ayudar. Busquemos la forma operativa más ágil y participativa y modifiquemos el Reglamento ad referéndum de una Asamblea en la que se revise todo lo que se tenga que revisar. Hay cuestiones concretas que son un obstáculo para la participación. Desde las Comisiones al principio dieron una batalla para que en todas las Asambleas hubiera un punto que fuera Informe de Comisiones que es lo central del CCC, es decir, qué es lo que pasa en la Comuna. El CCC tiene la función de presentarle propuestas a la JC y la JC tiene la obligación de considerarlas; durante años se presentaron propuestas para el presupuesto y nunca fueron consideradas por el GCBA. Esto también desanima la participación. Finaliza diciendo que no se tome a mal lo que se quiere cambiar porque ella conoce todo el trabajo que se hace en todas las Comisiones y Secretarías y espera que se pueda mejorar.

Patricia Machado: acuerda con Virginia Samar. Respecto a los mensajes (del chat) sobre que en la Asamblea deberían estar los vecinos solamente y no los partidos políticos, deben leer la ley porque los CCC están compuestos por vecinos/as, partidos políticos y organizaciones vecinales, sociales. También acuerda con lo expuesto por Myriam Godoy. Comenta haber sido comunera y se identifica con los temas ambientales. En ese momento realizó un censo en Boedo y Almagro de cuántos árboles faltaban en la Comuna, muchos siguen faltando; el presupuesto participativo nunca se hizo ver. Con respecto al PUA, el GCBA continúa trabajando, vende lo que quiere y hace lo que quiere con espacios verdes, veredas y no sabemos si beneficia a las empresas o a los vecinos. Parece que no se le está dando importancia a esto que está ocurriendo. Considera que no se puede desestimar la propuesta de Pablo (Cesaroni) porque ya se está llevando adelante en 10 Comunas. También se identifica con lo dicho por el compañero (Agustín) Collazo.

Sergio Musikan: se comenzó la reunión pidiendo no acusar y respetar y hubo un vecino que agredió y descalificó de alguna forma a Pablo Cesaroni quien hace muchos años que trabaja en particular por la Educación. Propone una moción de orden para pasar un cuarto intermedio dentro de 1, 2 semanas. Está desde un inicio cuando se hizo el amparo judicial para que se dictara la Ley de Comunas que terminó sancionándose por una orden judicial.

Raúl Sánchez (en reemplazo de Hernán Gorretta que se bajó de la lista): este CCC es una construcción colectiva y no es mérito de una persona sea quien fuere. El CCC porque muchos/as/es durante 12 años se propusieron hacer un CCC cuando aún no existían Comunas. Comuneros/as le dieron mucho énfasis a este CCC para que pudiera existir. Hace 10 años que hay Comunas en CABA y no funcionan como dice la ley. Los CCCs nunca recibieron apoyo del GCBA para funcionar lo dicho por Virginia Samar sobre el presupuesto es real. Felicita a Pablo Cesaroni y (su propuesta) no es un trabajo de Pablo, sino que presenta una síntesis colectiva. Lo felicita por querer mejorar y hacer una propuesta para consensuar un nuevo funcionamiento porque como se dijo en la reunión pasada y en esta venían participando 30 ó 40 personas y en las dos últimas más de 150. Bienvenida la participación para que no pase lo ocurrido con la plaza Rocamora y Pringles, que,mediante un mecanismo de no participación, BA Elige, se eligió ese predio para hacer una plaza y resultó que no se podía. Es importante que exista el CCC, que nadie se sienta dueño/a, escucharnos. Se hacen cosas en CCC, por ejemplo, la huerta de plaza AVEFA (Sara Vaamonte) fue por la Comisión de Medio Ambiente, la visibilidad de la protesta del Normal 7 fue por el CCC5, la Comisión de Derechos Humanos también ha hecho un gran aporte. Se podrían haber hecho muchas cosas en pandemia con el CCC y se debe sintetizar la nueva propuesta de trabajo, que funcionen las Comisiones. Coincide con Agustín Collazo en que las agresiones se dan de diferente manera. Se puede no coincidir en las ideas, pero mantener una buena relación como la que él mantiene con Javier Ciampoli, ambos de diferentes partidos políticos.

PedroValdéz: reconoce el trabajo de muchas personas, pero la vida del barrio está fomentada por militantes, por integrantes de diferentes organizaciones, por vecinos que no pertenecen a partidos políticos, los que hacen un trabajo social para la Comuna. La Democracia Participativa tiene que tener un correlato con esa dinámica y vida que tiene el barrio por fuera de la Democracia formal. Por fuera del CCC, la JC, los legisladores hay un vecino que se mueve por el otro y que trabaja en forma colectiva. Esta M. Coordinadora le da la posibilidad de sumarse a un trabajo que nuclee esa energía con la política partidaria. En ese sentido hay que aplaudir que se pueda participar de forma más abierta y directa. Y cree que a esto apunta la propuesta de (Pablo) Cesaroni por lo que está de acuerdo.

Alejandra Martínez Losardo: Coincide con la propuesta de Pablo Cesaroni. Es una instancia superadora para el funcionamiento del CCC5 y para resolver los temas centrales de la C5. Considera fundamental usar la herramienta de la M. Coordinadora y de la Sec. Adm. Propone que para la próxima reunión se tenga en cuenta a los que agreden en el chat porque deteriora el espíritu del CCC5.

Hernán Gorretta: propone que todos los vecinos del CCC5 hagan la capacitación en la Ley Micaela. Hubo constantes agresiones y refiere al compañero Mario Córdoba que dice estuvo agrediendo durante toda la reunión por chat. Sostiene que no se puede agredir ni con la palabra ni por escrito.

Moderadores: Bruno Guglielmone: no hay más oradores y evidentemente se pasa a un cuarto intermedio. La Sec Adm, que seguirá funcionando hasta que se resuelva si habrá un nuevo mecanismo o no. Con respecto a la próxima reunión propone que se ponga un horario de inicio, pero no de cierre. Si bien no es comparable, en la Legislatura porteña no hay horario de fin para el debate, por lo que tampoco deberían tenerlo las Asambleas. Hay cuestiones que se pueden debatir hasta altas horas de la noche y la madrugada. Lo plantea por una cuestión proactiva para poder resolver cosas y si se limita hay que limitar la participación (lista de oradores y plazos de exposición). Si la propuesta es importante no hay que limitar el tiempo. Fabián Moro: no se trata de quitar el tiempo sino de respetar los horarios porque ya se bajaron 30 personas y expresa que para él es un tema cerrado. BrunoGuglielmone acuerda, agradece que lo hayan dejado moderar, agradece a todos los participantes, a Matías y a Maru de Participación Ciudadana de la JC.

Alcira Fernández: propone que el próximo cuarto intermedio sea para el sábado 26 de junio como mínimo o el siguiente de julio. Operativamente es muy complicado hacer dos reuniones seguidas como la anterior y esta. Mientras tanto solicita a las Comisiones que envíen los informes para distribuirlos. Con respecto al horario de cierre, debe existir; cuando son presenciales en las escuelas el horario de cierre siempre es hasta las 18hs y nunca se han excedido. Las obligaciones son las mismas, presenciales o por ZOOM. Hay cosas elementales, a la gente hay que darle un horario para organizarse y no que se tengan que ir y que la reunión continúe sin ellas. Reitera que debe quedar claro que es bueno que se sumen vecinos, pero las votaciones tienen que estar regidas por la presencialidad y la continuidad en las Asambleas.

Moderadores: Bruno Guglielmone:está de acuerdo y propone en la próxima dedicarle sólo 30’ a exposiciones por este tema, aprobar por consenso o votación y a continuación elegir a los miembros de las Secretarías o M. Coordinadora y posteriormente proceder a los informes de Comisiones.Cierra estableciendo que se pasa a un cuarto intermedio sin fecha definida.

ACLARACIÓN: Al no recibir el Acta de asamblea, la presente fue confeccionada por Gloria Sobrero de Sec Adm

**********************************************************************************

INFORME DE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ASAMBLEA VIRTUAL CCC5 DEL 29 DE MAYO DE 2021

Luego de un prolongado receso producto de la pandemia, la Comisión de Seguridad Ciudadana ha vuelto a reunirse de manera virtual para analizar los problemas de seguridad que afectan a nuestra Comuna.

Se repasaron las acciones realizadas por la comisión previamente a la pandemia: relevamiento de autos abandonados, solicitud de desramado de árboles que ocultan luminarias, reuniones con vecinos y comisario por robos frecuentes, corredores escolares seguros, arrebatos, entre otros.

Se relevaron las actuales modalidades de delitos:

Entraderas, algunas por la fuerza y otras presentándose los delincuentes con identificaciones falsas, por ejemplo, ser personal del Plan Detectar.

Motochorros cada vez más agresivos

Arrebatos a las personas en las paradas de colectivos y a las que ocupan mesas de restaurantes/bares/cervecerías habilitadas sobre las aceras y calzadas.

Obtención a través del contacto virtual (redes sociales, mails, teléfono) de datos personales, bancarios, de tarjetas de crédito, entre otros, para cometer fraudes con estos datos, en particular vaciamiento de cuentas.

Secuestros virtuales.

La Comisión pedirá un informe a la JC de la C5 sobre:

Qué acciones preventivas se están haciendo desde la Comuna y el gobierno central para evitar este tipo de delitos.

Una vez ocurrido el delito, qué debe realizar el damnificado, en particular con los delitos virtuales

Cuál es el seguimiento que puede realizar un damnificado cuando hace una denuncia.

PRÓXIMA REUNIÓN

Oportunamente se definirá e informará cuando y donde se realizará la próxima reunión.

INTEGRANTES COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Raúl Artelino

Norberto Bidau

Fabián Moro

Alcira Fernández

Viviana Martínez

Gloria Sobrero

**************************************************************************************************************+

Informe de Comisión CAPACITACIÓN EN COMUNAS

Comuna 5, 26



de junio de 2021.

Desde la Comisión de Capacitación en Comunas, en 2020 y a solicitud de algunos vecinos/as, se envió material sobre comunas, específicamente el cuadernillo confeccionado para tal fin, a los efectos de compartir información, clarificar conceptos, profundizar conocimientos en temas comunales.

Como siempre, apelamos a la participación activa y resaltamos la importancia de integrarse al Consejo Comunal, ámbito por excelencia de participación ciudadana.

El viernes 25 de junio 2021, se realizó el primer taller virtual a un grupo de vecinos y vecinas que, ya participando del CCC5, solicitaron aclarar dudas sobre Comunas.

Esperamos repetir esta experiencia.

Para proponer algún encuentro virtual pueden enviar un correo, consignando sus datos y el objeto del contacto a: herramientasdeparticipacion@gmail.com

Capacitadora

Alcira Fernández