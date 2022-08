Cambia nada cambia

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. José Muchnik (Desde París)





Julio 2022

Estimados habitantes del futuro, las tempestades arrojaron a este cronista en una isla helénica, espumas y silencio invitan a la reflexión. El mundo podría ser otro, no cabe duda, pero insistimos, como el mar, olas vuelven y vuelven. Guerras, hambrunas, racismos, genocidios… vuelven y vuelven. Antes y después de la escritura, en la edad del hierro o de la informática, con hachas o rayos laser… Nos devoramos los unos a los otros ¿Cómo encontrar la salida del laberinto? ¿Tal vez cambiar de mirada? Buscar en pájaros mariposas corazones… No todo es negro, amor solidaridad bondad…, también existen, arrojan destellos, iluminan senderos, invitan a recorrerlos…, pero seguimos empantanados. Miles de miles de años agitando miserias en este lodazal. ¿Tal vez haya que resignarse? Olvidar el pantano, aprovechar los instantes fugaces que logramos robarle al tiempo, disfrutar de efímeras luces… No me resigno, las preguntas taladro vuelven a la carga: si el mundo podría ser otro ¿Porqué repetimos el odio? ¿Por qué tanta sangre chorreando de nuestra historia? Inútil envolverla con polietileno o censuras impermeables, Historia va sembrando su ruta con tachuelas venenosas, imposible esquivarlas.

¡Josecito! Me alegro que el contacto con los Dioses del Olimpo te inspire profundas reflexiones, nuestro problema es otro, inflación galopante, dólar desbocado, olas de pobreza, patria financiera, justicia clueca ¡No hay divisas Josecito! Y si alguien las tiene las esconde, “los hermanos sean unidos…”, si Martín Fierro resucitase los achura sin decir agua va, y seguimos cambiando ministros de economía como si… Entiendo tu enojo querido Mario, entiendo, esa repetición maldita no es privilegio argentino, en todo el mundo se vive esa sensación de dar vueltas en el laberinto sin encontrar salida. En Europa el futuro promisorio que se abrió luego de la segunda guerra ya cerró sus horizontes, crece la angustia, “sin domicilios fijos”, precariedad, “fascistas” salvadores de patrias despatriadas, se masacran entre hermanos, rusos y ucranianos, volvemos a la biblia…, las crisis fueron siempre caldo de cultivo de fanatismos estrechos, para acusar al otro, al extranjero negro sudaca judío musulmán… Sísifo sigue condenado a subir su piedra a la montaña, rueda cuesta abajo, vuelve a subirla, vuelve a caer…, las Danaides siguen llenando con agua el tonel perforado, lo llenan y se vacía, lo llenan y se vacía… Caín sigue matando a Abel todos los días, los especuladores financieros amasan fortunas indecentes, las ponen al abrigo en paraísos fiscales, continúan operando sonrientes…

Permítame entonces amigo algunas divagaciones filosóficas, difícil dedicarse a otra cosa en estos parajes. Para encontrar la salida del laberinto no podremos limitarnos a cuestionamientos de orden económico. Cambia nada cambia, la repetición ritual de la tragedia humana impone una reflexión filosófica sobre la naturaleza del ser humano, también consideraciones éticas sobre los valores que guían su comportamiento en sociedad. Las crisis económicas, sus urgencias, sus tragedias, son la parte visible del iceberg, para resolverlas debemos buscar raíces en profundidad, los sistemas económicos fueron siempre construidos sobre bases éticas y filosóficas. Así fue con las economías coloniales que consideraban natural esclavizar a “razas inferiores” y saquear tierras conquistadas en beneficio de la metrópoli, así fue en los albores del capitalismo en Europa donde era “natural” el trabajo de menores en las minas de carbón y la explotación sin merced de trabajadores para construir la “era de progreso” anunciada. Así es hoy en día, con el capitalismo llamado “neoliberal”, que de liberal no tiene nada. ¿Cuáles son los valores de ese capitalismo? Pregúntenles a los operarios de Amazon embalando paquetes a lo largo del día por un sueldo mínimo, pregúntenles a los empleados de Mac Donald o de Wal-Mart. ¿Cuáles son los valores de ese capitalismo? Si el 1% de la población mundial posee la mitad de las riquezas del planeta, si el 10% más rico produce la mitad de emisiones de carbono, si los grandes multimillonarios se llenan la boca de discursos ambientalistas, fundan asociaciones verdes y viajan en jets privados dejando huellas de carbono imborrables.

Como dice el saber popular “no coger la serpiente por la cola”, sino cuestionamos las fundaciones filosóficas y éticas del sistema será imposible reconstruir el edificio, seguiremos condenados a la trágica repetición, a dar vueltas en el laberinto. Considerar también las “fundaciones poéticas”, las que permiten vivir la vida como ella se lo merece, la “vida sabrosa” que el pueblo colombiano transformó en consigna, “fundaciones poéticas” que nos llevan a rechazar una visión del ser humano como engranaje de la máquina productiva, que nos llevan a apropiarnos de la “libertad” no como una palabra deshidratada por discursos “neoliberales” o “neo libertarios”, la libertad como una forma cotidiana de existencia. “Fundaciones poéticas” que nos llevan al estado de insurrección necesario para salir del laberinto, no serán necesarias armas, sólo organización popular, amor por los prójimos y por una nueva vida.

Bien Josecito, te diste el gusto, Cambia nada cambia, si además de nuestro querido país se están yendo todos al carajo, mal de muchos consuelo de tontos. ¿Tenés algo más para decir? ¿Algunas palabras que agreguen un toque poético a nuestra frustración? Salmigondis, vaya a saber porqué se me ocurrió esa palabra, en francés se refiere a un conjunto variado de cosas sin relación aparente entre ellas. ¿Hacer un salmigondis de noticias y buscar posibles conexiones? Entro a la red y me pongo a pescar:

Trenes cancelados, pistas de aterrizaje derretidas e incendios, impactantes efectos de la ola de calor récord en el Reino Unido. (https://www.bbc.com/ mundo/noticias-62222012) Aviones de caza con cañón láser para derribar misiles: el proyecto digno de Star Wars que ya prueba EEUU. (https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/ 20220720/cazas-derribar-misiles-proyecto-star-wars-eeuu/688181202_0.html); En Afganistán venden una niña para poder comer. “se presentaron varios pretendientes e intenté escoger al más joven” (“https://elpais.com/ planeta-futuro/2022-07-05/vender-a-un-nino-por-comida-se-presentaron-varios-pretendientes-e-intente-escoger-al-mas-joven.html); Gran escándalo por el maltrato de bebés en guarderías en Francia (https://www.francetvinfo.fr/sante/ enfant-ado/temoignage-c-est-atroce-de-vivre-une-chose-pareille-des-parents-denoncent-des-actes-maltraitances-dans-des-creches-people-baby_5237662.html)…

¡Pará Josecito con tu Salmigondis! Ya te lo dije, el horno no está para bollos, menos aún para salmigondis. Una más y la paro Mario, prometido, ¡Una buena! El casco glaciar de Groenlandia perdió, desde el año 2002, 4.700.000.000.000.000 litros de agua, mejor poner todos los ceros, son cifras que hacen explotar el lenguaje, el país recubierto de hielo se funde literalmente. Entonces el empresario sueco Thomas Vildersboll dijo: “es un desperdicio que agua tan pura se disuelva en el mar”, y propuso embotellarla, transformar la catástrofe climática en éxito financiero. ¡El gobierno de Groenlandia aprobó el proyecto! Beba la “pureza de la prehistoria” el “gusto de hace cien mil años”. La botella de Inland Ice se vende a 12 euros en los restaurants gastronómicos de Estados Unidos, China, Países del Golfo… Esto es más rentable que el petróleo considera Thomas (https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/29 /groenland-la-ruee-vers-l-eau-des-icebergs_6136525_3234.html).

No sé si vamos a salir del laberinto Mario, pero hay una condición sine qua non, de eso estoy seguro, dejar de adorar el becerro de oro, mientras la rentabilidad financiera sea el norte no habrá brújula que nos lleve por buen camino.