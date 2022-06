El sábado 4 de junio se estrenó en la amplia sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, de Corrientes 1543, “A veces por la noche” de Pablo Bellocchio.





La obra que marca el retorno del laureado* dramaturgo-director con su séptima producción autoral y puesta en escena, contó con un singular apoyo de crítica y público.

Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver como se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. ¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella.

(*). Pablo Bellocchio fué galardonado en el año 2017 con el premio mayor de dramaturgia de los premios Teatro del Mundo que otorga, desde 1998, el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

Dramaturgia y Dirección: Pablo Bellocchio

Elenco: Cecilia Grüner, Antonela Scattolini Rossi, Mariví Yanno, Cali Mallo.

Diseño de escenografía: José Escobar

Diseño sonoro: Flopa Lestani

Diseño de Iluminación: Pablo Calmet

Asistentes de dirección: Florencia Cabello y Victoria Beccaglia

Producción ejecutiva: Alejandra De Luna

La obra permanecerá en cartel los días sábado a las 22:00 hs., hasta el 30 de julio 2022

Opiniones de los espectadores sobre

“A veces, por la noche”

06/06/2022 11:31

Ramiro

Es muy raro toparse con obras que tienen tanto y tan fuerte. Cuatro actuaciones excelentes en un guión memorable. Risas y paneos que van y vienen a la(s) pérdida(s), a la(s) muerte(s), a lo que cuatro (seis) padecen de vivir y de encontrarse con los bordes de la misma vida. Música, escenografía y tramas que lo ubican a uno en la butaca como un afortunado, como un hechizado. De esos que en la vida a uno le pasan pocas veces: Los redondos, Barthis, Kartun, Fellini, Kundera y alguna de Almodovar vieja, Clics modernos. Esos lugares que se nos inscriben en el alma para cambiarnos mucho, y volver a ellos a visitarlos(nos). @pbellocchio como director coordina este team, como el Barcelona de Guardiola, ser contemporáneo es un privilegio y un milagro, dejarlo pasar…, es de colgado o lento (mi caso). X eso agradezco este mimo cultural a les hacedores y lo recomiendo con convicción y felicidad. ¡No se la pierdan!

12/06/2022 12:04

Anabella

Cuatro actores increíbles, un relato con el que todos podemos empatizar. Risa, llanto…, pero sobre todo una calidad de teatro que te da ganas de seguir viendo. ¡¡¡ Super recomendable !!!

09/06/2022 20:16

Karina H.

“A veces por la noche” es de esas obras que se guardan en el corazón, por la hondura en sus textos, la dirección, impecable, las actuaciones tan verdaderas, la escenografía acertada, las luces generando climas que cuentan. Nada es al azar, hasta las músicas que suenan refieren, estados. Gracias, porque una vez más me fui feliz del teatro, con el alma plena. ¡No se la pierdan!

07/06/2022 14:35

Agostina P.

Un espectáculo de mucha calidad, con una puesta en escena vanguardista, diálogos que te mantienen en vilo y personajes muy orgánicos. Gran trabajo del elenco y el director. ¡Vayan a verla!

06/06/2022 23:24

Anabella L

Una experiencia profunda y repleta de humores vitales y bellos. ¡Gracias!

06/06/2022 18:06

Sandra

“A veces por la noche” es ensueño y extravío para dejarse ir. Ir hacia dos historias que se cruzan –y podrían ser muchas más. La tuya, la mía, la de cualquiera de nosotres–; hacia el humor –que es lo único que nos salvará–; hacia la muerte y cómo transformar el dolor y volverlo obra.

Es un ir y dejarse llevar por cada una de las interpretaciones exquisitas, sensibles y con un registro sublime de cada une de ellas.

Es un ir y dejarse llevar y atravesar por los textos, precisos, preciosos, sensibles y sentidos.

Es un ir y dejarse ser en la música, la iluminación, la puesta… Todo tan pensado y cuidado para que ese extravío, a veces, en la noche, nos despierte la emoción y la magia suceda.

Agradecida por el convite del buen teatro. Y recomiendo fuerte ¡¡Vayan a verla!!

06/06/2022 15:53

LULAI

Destaco el destello de los actores, la obra transcurre con una sinergia donde uno entra y sale de cada historia sin darse cuenta. Intensa y profunda, en la historia de cada uno de los personajes uno como espectador logra empatizar y al mismo tiempo nos convertimos en juzgadores de la verdad sobre los hechos narrados. Tan humanos y mundanos, tan reales y penetrantes son los actores. La historia latente, el amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro, la ausencia, la pérdida, la soledad de uno mismo consigo mismo. La pérdida del ser como tal, nadie está exento de perderlo todo. En un abrir y cerrar de ojos, las emociones calan profundo. ¡Felicitaciones a este grupo hermoso de actores y su escritor y director!

06/06/2022 14:58

Julia

Emociona y a su vez cuando la tensión se hace muy dura , descomprime con fino humor. ¡Actuaciones brillantes! ¡Muy recomendable!