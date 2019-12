Somos todos Bolivianos.

¿Por que te castigaron, Bolivia? Por insolente, por mirarlos en la cara, por inventar arcoíris con wiphalas, por decir esta boca es mía, por interrumpir el banquete, por muy bella, por altanera, por tus sueños, por tu suelo y tu subsuelo, por eso te castigaron. José Muchnik

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro.

“Bienvenido compañero Evo”

¿Cual fue tu pecado Bolivia? / ¿Pachamama demasiado erguida? / ¿Con polleras muy rutilantes? / ¿Les dijo yo soy la tierra? // ¿Viracocha desafió al sol? / ¿Vistió de orgullo su mirada? / ¿Les dijo yo soy el trueno? // ¿Cuál fue tu pecado? / ¿Pintaste de dignidad el cielo? / ¿Vomitaste humillación acumulada? / ¿Proclamaste somos personas? // Ya no indios de mierda / No frentes al ras del suelo / Somos almas al viento // ¿Cuál fue tu pecado? / ¿Creer que tu tierra es tuya? / ¿Dibujar ilusiones de litio? / ¿Sentarte en primera fila? // ¡Tan blanco el salar de Uyuni! / ¡Tan negros colmillos codicia! / ¡Tantos intereses malolientes! // ¿Cuál fue tu pecado? / ¿Tus quenas demasiado suaves? / ¿Tus charangos besando aire? / ¿Tus cóndores inmortales?

¡Ra Ra Ra! Estimados habitantes del futuro, comienzos del tercer milenio, vivimos aún la prehistoria de una especie que no llega a ser humana. ¡Racismo Rapiña Ratas! Bolivia es más que Bolivia, Bolivia es espejo del mundo, todos pueden mirarse en ella, ver tripas del pasado, odios y codicias al galope. Conquistadores de armadura y espada o milicos de tanques y metralla. Toneladas de plata para europeas coronas o minas de litio para multinacionales sagradas. ¿Progreso? ¡Mi culo! ¡Crímenes a repetición! Matanzas de indios siempre, tráfico de esclavos siempre ¿En socavones mineros? ¿En cadenas de producción? ¿En uberizadas economías? Por eso Bolivia es más que Bolivia, por eso nos dueles tanto, porque en tu rostro todos los rostros.

¡No fue un golpe! ¡Respetad la Democracia! ¡Respetad a Dólar y a Donald! ¡Respetad Dioses de las finanzas y Divinidades destructivistas! ¡No se juega con la Democracia indios borrachos! ¡No aprendéis jamás! ¡Hay que respetar las reglas! Siglos y siglos tratando de enseñaros. No podéis con vuestra rebeldía y malos modales. ¡Ahora os quejáis cuando os aplicamos un correctivo! ¡Expresaos correctamente! ¡No llaméis golpe de estado a un correctivo!.

¿Conocéis la historia de las matanzas en Bolivia? ¡Racismo Rapiña Ratas! Someter indios, apropiarse de sus riquezas. ¿Sabéis cómo descuartizaron a Tupac Katari un 17 de noviembre de 1781 en plaza principal de La Paz? ¿Cómo le cortaron la lengua para acallar su mensaje? ¿Cómo le cortaron cabellos para que no ondulen al viento? ¿Cómo lo descuartizaron con cuatro caballos? ¿Cómo seccionaron su cabeza, clavaron sus restos sobre picotas, los expusieron en lugares públicos para escarmiento? Cuenta la tradición aymara que antes de que le cortaran la lengua, Tupac Katari sentenció en aymara “Nayjaj sapjarukiw jiwyapxittaxa nayxarusti, waranqa, waranqanakaw kutt’anipxani…” “A mí solo me están matando, pero volveré y seré millones…” (https://www.educabolivia.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4279:15-de-noviembre-de-1781-muerte-de-tupac-katari&catid=15&Itemid=254) ¿Conocéis la ejecución de su mujer, Bartolina Sisa, y de su hermana, Gregoria Apaza, un año después? Alcanza con un clic http://www.aecid.bo/portal/wp-content/uploads/2014/03/Bartolina-Sisa-y-Gregoria-Apaza.pdf. Por eso somos todos Bolivianos, toda la humanidad trata de liberarse del horror, de la humillación acumulada, de matanzas a repetición ¿Conocéis la masacre en las minas de Catavi? ¿Habéis escuchado hablar?, fue ayer, mediados del siglo veinte, (http://www.semanarioaqui.com/index.php/a-rajatabla/2147-21-de-diciembre-1942-la-masacre-de-catavi, https://www.youtube.com/watch?v=OZH5cSu5vfE.) Y ya bien avanzado el siglo XXI continúan. ¡Ra Ra Ra! No soportaron a Evo, el primer presidente indígena de la historia del país, el que les devolvió dignidad, el que enarboló diversidad cultural, el que proclamó la república plurinacional, reconoció la wiphala como bandera. Entonces en nombre de la Democracia “Salen de sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas a la caza de indios que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que hay que matar collas, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean […] y cargan –como si fuera un destacamento de caballería– sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla” Así se expresa Álvaro García Linera [1], vale la pena leer su nota completa https://www.pagina12.com.ar/231456-el-odio-al-indio. Si desean profundizar sobre los orígenes fascistas de ¡Ra Ra Ra! consultar https://www.elcohetealaluna.com/los-nuevos-cruzados-de-bolivia/

¡No insistáis! ¡No fue un golpe de estado! Sigue vociferando Donald, sólo aplicamos un correctivo a esos indios revoltosos. La Unión Europea reconoce al gobierno “transitorio” y hace gárgaras de “Derechos humanos”. Las matanzas de indígenas bolivianos parecen no formar parte ¿Tal vez no se enteraron de que la bula papal Sublimis Deus de 1537 reconoce a los indios como humanos? ¿Tal vez piensen que “Senkata” y “Sacaba” son marcas de perfume Christian Dior? Señor Presidente de los USA, señoras y señores de la Comisión Europea, Senkata y Sacaba son palabra de memoria, son nombre de masacres frescas, en este mes de noviembre 2019 ahí mostraron como suelen corregir a los indios que se apartan de vuestra Democracia trucada. ¡Ra Ra Ra! Escuchad, escuchad…

“Vean realmente cómo está nuestro pueblo aquí de Senkata. Están muriendo como perros. Por favor les pido a todos, y a la ministra, y al ministro de gobierno, que pare esta masacre. La gente está muriendo harto, acá. Después van a decir que hacemos vandalismo. Yo no soy vandalismo. Soy un personal de salud que me he quedado acá, para ayudar a mi gente. Esta es la primera gente que estoy sacando, los que han muerto en mis brazos… Da pena. Da harto pena ver morir a la gente… con bala en el pecho, con bala en la cabeza. Sus brazos destruidos. Realmente da pena, mucho. Mirá lo que le pasó a mi cumpita. ¡Está sangrando, está baleado en el pulmón, compañeros! Necesito ayuda, ¡¡no puedo hacer solo nada con varios heridos, compañeros!! Por favor se lo pido a todos ustedes que vengan aquí a colaborarnos! Aquí el compañero está herido, agonizando. ¡¡No puedo hacer nada, compañeros!! Señor ministro, señores de las Fuerzas Armadas, señores policías, ¿están feliz ahora? ¡Me han quitado a mi hijo! ¡Mis nietos van a llorar en contra de usted! ¡Mírenme a la cara! ¡Yo no soy cualquiera, soy artesano, carajo! Pero me da bronca que un inocente muera. Debían fijarse a quiénes matan, no es agarrar ametralladora y ametralladora al pueblo. Al pueblo inocente. ¡Como perros los han matado! ¿A mi hijo quién me va a devolver? No es justo. Necesito justicia. Que no se quede esto impune. Nosotros somos gente humilde. Gente trabajadora. ¡Yo no vivo de nadie, vivo de mi trabajo! A mi hijo me han quitado, ¡y eso es lo que más me duele! ¡Justicia para mi hijo! Por favor, ya no más matanza. Es un momento de terror, de tragedia, ver cómo le pegan a los compañeros, a personas mayores. No respetan, no nos consideran personas, ¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa. Nos cazan como a perros, como a perdices. … Despierta papito. Despierta papito, dime que estás durmiendo… (Registro de videos realizados durante las masacres en Senkata y Sacaba).

Por eso somos todos Bolivianos, porque vaciaron Democracia de sentido, demócratas son los indios masacrados, los pueblos que se levantan, en Bolivia o en Chile, en Colombia o en Haití, en el Líbano o en Irak, en Francia o en Italia, en Rusia o en Polonia… ¡Basta de abusos! Democracia significa no al fascismo, no a los muros, no a la discriminación racista, Democracia es inseparable de igualdad libertad fraternidad, no rima con ¡Ra Ra Ra!