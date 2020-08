Convocatoria a reunión virtual del CCC5

Estimados/as: Comuna 5, Almagro-Boedo, domingo 16 de agosto de 2020.

Dentro del marco del estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y sus prórrogas y ante la imposibilidad de concretar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de los Consejos Consultivos Comunales tal como lo establece la Ley 1777, la Secretaría Administrativa invita a los/las integrantes de la Comuna 5 a participar de una reunión virtual a los efectos de compartir información y experiencias sobre temas comunales.

Se convocará a los miembros de la Junta Comunal 5 para informar sobre lo actuado durante estos meses y para contestar las preguntas e inquietudes que los/las participantes de la reunión les formulen con respecto a temas específicos de interés comunal.

Debido a que las Asambleas de los Consejos Consultivos Comunales deben permitir y garantizar la participación de toda la población de la comuna que así lo desee, es decir, deben ser inclusivas, no limitativas, esta reunión no revestirá el carácter de Asamblea. Si así fuese, se debería disponer de un lugar físico en el que se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes y la disponibilidad del equipamiento técnico necesario para aquellos/as participantes que, por falta de acceso a medios virtuales o problemas de conectividad, no tengan la posibilidad de interactuar con sus pares de la comuna.

Por lo tanto, la Secretaría Administrativa CONVOCA a la REUNIÓN VIRTUAL a realizarse:

Sábado 29 de agosto 2020, a las 10 hs.

Horario de finalización : 12 hs.

La mecánica propuesta es la siguiente:

– Quienes deseen participar deberán inscribirse indicando Nombre y Apellido/ Domicilio , enviando un mail a: consejo.consultivo5@gmail.com

indicando , enviando un mail a: consejo.consultivo5@gmail.com 24 horas antes de la reunión se enviará, a quienes se hayan inscripto, el link de acceso a la misma que se hará utilizando la plataforma ZOOM .

se enviará, a quienes se hayan inscripto, a la misma que se hará utilizando la . Media hora antes de la reunión , quienes se inscribieron pueden solicitar la autorización de ingreso a través del link enviado.

, quienes se inscribieron pueden solicitar la a través del link enviado. Durante la primera parte los miembros de la Junta Comunal 5 expondrán sobre las novedades y acciones llevadas a cabo en lo que va del año.

sobre las novedades y acciones llevadas a cabo en lo que va del año. Quienes deseen preguntar sobre los temas expuestos o sobre otros asuntos específicos, podrán hacerlo por vía chat .

o sobre otros asuntos específicos, podrán hacerlo por . Del mismo modo, invitamos a quienes lo deseen (a título personal o a través de las comisiones del CCC5) a enviar vía mail cualquier informe o tema de interés para compartir .

Saludos cordiales,

Secretaría Administrativa

C.C.C.5

Secretaría Administrativa

