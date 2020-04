Caminar por el espacio

Se trataba del siberiano Alekséi Arjípovich Leónov, un ingeniero, piloto y cosmonauta nacido el 30 de mayo de 1934 en Listvianka, Irkutsk, Rusia, entonces parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y fallecido, a la edad de 85 años, el 11 de octubre de 2019, hace pocos meses, en el Hospital Burdenko, de Moscú, tras una larga enfermedad.

Miembro del entonces gobernante Partido Comunista de la URSS, en 1960 había sido seleccionado como parte de un grupo de veinte pilotos de la Fuerza Aérea de ese país para conformar el elenco de futuros cosmonautas, otros diecinueve camaradas comunistas. En enero de 2011 falleció el último de sus cuatro compañeros del “Programa Vosjod”, al que sobreviviera por ocho largos años.

Todo estaba organizado para que su experiencia como paseante espacial se realizara durante la misión “Vosjod 1” pero fue cancelada y el paseo fue reprogramado para la “Vosjod 2” donde pudo concretar su caminata el citado 18 de marzo de 1965. Leónov estuvo en el exterior de la aeronave algo más de 10 minutos, 729 segundos exactamente, atado a la misma por una correa de 5,35 metros.

La hazaña requirió un entrenamiento que se prolongó durante un año y medio con disciplinas que le permitieran adaptarse a la ingravidez a la que debía lanzarse. Según recuerda Leónov, cuando intentó regresar al interior de la nave, inicialmente no pudo hacerlo porque a raíz de su estancia en el vacío espacial su traje se había inflado de tal manera que no le permitía volver a ingresar, de modo que tuvo que abrir una válvula que le permitiera descomprimir la vestimenta para que, así desinflada, no excediese las dimensiones del portal de entrada.