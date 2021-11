Europa ¿Dónde vas?

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Octubre 2021







Da miedo, una sensación extraña abre precipicios, extrae aire del aire, ambiente irrespirable, asmáticos sabemos de ahogos. Estimados habitantes del futuro, no sería bueno que cunda el pánico, hablemos entre nosotros, confidencialmente. Signos nada buenos pueden observarse, abrir los ojos. Historia sabe, cuando Europa tiembla imposible confinar los temblores, el radio sísmico se amplía de manera exponencial, así sucede desde hace siglos. Los ingleses dieron el puntapié inicial, decretaron el Brexit, ahora es difícil circunscribir las rajaduras del edificio. Construir no es sencillo, requiere armar fundaciones, levantar paredes, techos… lograr un edificio habitable, destruir es fácil, nada por aquí nada por allá… ¡Ahí están! Los ruidos sordos del derrumbe se propagan. Por eso da miedo, porque la bella idea de construir una Unión Europea, para vivir, cooperar y desarrollarse en paz se está agrietando. Fue ese el objetivo fundamental del tratado de París de 1951, y del tratado de Roma de 1957 (1): “acabar con las guerras que han ensangrentado continuamente el continente” (https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr). El Brexit significó el fin de la libre circulación de hombres y bienes entre Inglaterra y los demás países de la Unión Europea, por ahora no se tiran con bombas, en este mes de octubre del año 2021 ingleses y franceses se tiran peces, áspera disputa por las zonas pesqueras, los franceses amenazan con aumentar las tasas de aduana, con reducciones en la entrega de energía eléctrica… Hacia el este sube el tono, se trata de algo más que peces, el poder ejecutivo polaco decidió anular el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, instrumentalizó el poder judicial atribuyéndose la designación y evaluación de los jueces en abierta contradicción con los principios republicanos. Deciden además que la legislación nacional está por encima de los acuerdos jurídicos de la Unión Europea, quien reacciona imponiendo una multa de 1 millón de euros diarios a Polonia si no reconsidera sus decisiones. En Hungría Víctor Orban… Mejor no los aburro con estas historias, hay algo que sí merece ser contado, me resulta difícil imaginar que en Francia, un candidato racista xenófobo, como Eric Zemmour, tenga un 17% de intensiones de voto para las próximas elecciones presidenciales en 2022, si le sumamos los partidarios de Marine Le Pen, llegamos a un tercio del electorado, todos sabemos a qué conducen los nacionalismos estrechos. Por eso estoy preocupado.

¿Por qué? Discursos y realidad Recordemos que luego de la segunda guerra mundial, hartos de bombas y sangre, los ideales humanistas resurgieron. Fue en ese contexto que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración universal de los derechos humanos: “Artículo 1º Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2º: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”

¡Qué bella formulación! : “Todos los seres humanos […] deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” Y aquí andamos, miles de seres humanos que huyen de guerras y hambrunas se hunden fraternalmente en el mediterráneo, en las puertas de la democrática Europa. Ingleses acusan a franceses que no vigilan suficientemente el Canal de La Mancha, congelan fondos destinados para ello, advierten que devolverán al mar las frágiles embarcaciones con inmigrantes.

Digámoslo en pocas palabras: el destructivismo (capitalismo neoliberal) devora gente y naturaleza, también bellos ideales de fraternidad. Democracia, libertad y justicia social, no pueden prosperar en un sistema que ha surgido, él mismo, de la explotación de hombres y mujeres, de considerarlos como seres descartables que producen beneficios para una minoría. Pueden mirar algunas fotos del siglo VXIII, de minas de carbón en Inglaterra, de plantaciones de algodón en USA, de hilanderías en Holanda… ¿Puede crecer fraternidad sobre esa base? No sólo descartaban humanos, también la naturaleza fue inmolada en el altar de la rentabilidad financiera. Ahora, un poco tarde, vemos las consecuencias. Así estamos, estimados habitantes del futuro, si no cambiamos el “sistema de base”, el bello edificio de la Unión Europea se seguirá resquebrajando, las Declaraciones de Derechos Humanos, seguirán letra muerta.

Ideologías mortíferas, el Gran Reemplazo: el discurso neoliberal menosprecia la palabra “ideología” como si fuera sinónimo de inútil, “algo” disociado de la realidad. “Es pura ideología” “No hagan ideología”, expresiones cotidianas que escuchamos en la mayoría de idiomas de este mundo. Recordemos que la “ideología”, la “visión del mundo” (2) es parte fundamental de las fundaciones sobre las que se construyen los edificios económicos y sociales. Si usted parte de una visión del mundo en la que la “raza blanca” es superior a las otras, legitima las conquistas coloniales, si parte de una visión del mundo antropocéntrica, en la que el hombre debe transformar la naturaleza para ponerla a su servicio, legitima la destrucción del planeta, que hemos sufrido. Agreguemos: tanto en los países capitalistas, como en los denominados “comunistas”. Si en cambio vuestra visión del mundo considera que el ser humano es un elemento más de la naturaleza y que forma parte de su equilibrio, otros hubieran sido nuestros comportamientos.

¡Y llegó la ideología del “Gran Reemplazo”! En realidad nada nuevo bajo el sol, se trata de la vieja búsqueda del “chivo expiatorio”, depositar en una comunidad, religiosa, social, racial… las culpas de nuestros males y tratar de exterminarla, o al menos alejarla de nuestras fronteras. Los judíos cumplieron repetidamente ese rol a lo largo de la historia, Hitler no inventó la judeofobia, sí lo llevó a organizar el holocausto, la ideología antisemita construida durante siglos fue un ingrediente de base para cometer ese crimen contra la humanidad. La teoría del Gran Reemplazo, que está sirviendo de fundamento a la ultraderecha europea puede ser igual de mortífera. Paradoja del destino, Eric Zemmour, un francés de origen judío–argelino es el principal vector de difusión de esa ideología, en vista a las elecciones francesas de 2022. Renaud Camus con su novela “Le grand reemplacemente” (El gran reemplazo, 2011), acuño y promovió el término. También contribuyó Michel Houellebecq con su novela “Sumission” en la que la nación francesa termina sometida a una “fraternidad musulmana”. “El Gran Reemplazo de las sociedades occidentales está en curso, es real y visible en Francia, si no tenemos cuidado nuestra nación se apagará en poco tiempo”. Así rezan los portales de los sitios web “patriotas”. El objetivo a exterminar no son ahora judíos, sino musulmanes y africanos, que a causa de la inmigración y de su fecundidad elevada, desplazarán a la población blanca imponiendo su religión y cultura a todo el continente europeo, fenómeno apoyado por las élites que buscan votos de los extranjeros.

Podríamos aportar cifras para aclarar las falacias de esta teoría, demostrar que no hay reemplazo, sino integración / mestizajes / hibridaciones. Como ha sucedido históricamente en Francia y en la mayoría de los países. Los flujos migratorios fueron diversificando y enriqueciendo las culturas locales, que no están petrificadas sino que son el resultado de un proceso histórico. Pero poco importan las cifras o aclaraciones que aportemos, lo que cuenta es que esta ideología se difunde, no sólo en Europa, sino también en USA, Trump y los supremacistas blancos encontraron en ella el andamiaje teórico, la “visión del mundo”, que justifica su accionar racista y xenófobo.

Ya ven estimados habitantes del futuro por qué da miedo, porque las ideas asesinas terminan pasando al acto. Si pudiéramos respetar la declaración de la Asamblea General de la ONU de 1948 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” Pero es tan difícil.

1. Firmados por: República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos

2. Ideología en alemán es « weltanschauung », es decir : “visión del mundo”