Consejo Consultivo Comunal 5 – Convocatoria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA por ZOOM

Tema: Asamblea de JUNIO Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 5

Fecha : 25 jun 2022

: hora : 03:00 p. m. – hasta las 06:00 p.m.







LINK de ACCESO al ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/88254793797?pwd=NjhHUnNsNGgvaFNWSjJBbWYyVTNVdz09 ID de reunión: 870 7187 2617

Código de acceso: CCC5

Se convoca a los miembros del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL N° 5 (Almagro – Boedo), a participar de la Asamblea por ZOOM a celebrarse el día sábado 25 de junio de 2022 a las 15 hs. para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Apertura y Constitución de la Asamblea. Designación de moderadores/as, secretarios/as de actas.

2°) Acta de la asamblea anterior (28/05/2022) Se pone a consideración.

3°) Informes de Secretarías y Comisiones. Enviar los informes de comisión completos con antelación para favorecer y enriquecer el debate.

Solicitamos que, en el uso de la palabra se ajusten a la modalidad y a los tiempos propuestos por la moderación (3 minutos)

Cualquier tema por fuera del orden del día se tratará, de haber tiempo, al finalizar el temario.

IMPORTANTE : Realizada la reunión en la CDyPC de la Legislatura, se envía la información en el INFORME ACTUALIZADO de la Sec Adm. (Se adjunta).

1) Acta de la Asamblea (28/05/2022)

2) Informe actualizado de la SecAdm

3) Informe Comisión Propiedad Horizontal.

4) Informe Comisión Adultos Mayores.

INFORME ACTUALIZADO DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (JUNIO 2022)

La Secretaría Administrativa informa:

TAREAS S/FUNCIONES: Se cumplió con lo fijado en el reglamento. (Convocatorias, Legajos y Asistencia, Respuesta a mails, Actas, Mantenimiento del Libro Actas, Informes, Notas a la JC, etc.)

? NOMBRE DE LA COMUNA:

– Con fecha 14 de junio, tuvo lugar una reunión en la Sede de la Comuna de la que participaron, por la Comuna:

Maru Acuña, Matías Val y Nicolás Cabrera; por el CCC5: Elena Maurín, Osmar Magariño (ambos de la JEH Almagro), Alicia Rodríguez, Carlos Kapusta (ambos de la JEH Boedo), Carlos Pano, Raúl Artelino, Alcira Fernández y Gloria Sobrero (todos firmantes del Acta del 28-08-2018, junto con la JC anterior, en la que se confirmó someter a Consulta Popular en nombre Almagro-Boedo para la C5) – Se expusieron todos los antecedentes del proceso propositivo y electivo del Nombre de la Comuna, poniendo de manifiesto que fue un proceso democrático y participativo acompañado, avalado y formalizado por la JC

anterior. Luego de la presentación, se convino que Participación Ciudadana de la JC (Acuña y Val), propondrán en la próxima reunión de Junta enviar toda la documentación al TSJ o, de encontrar documentación oficial que demuestre que ya fue enviada por la JC anterior, reclamar su respuesta. Se les solicitó que informen lo actuado

en la próxima Asamblea.

? LEGISLATURA: (ACTUALIZADO)

21/06/2022 – Según lo resuelto en la asamblea de mayo, se mandó mail a todas las comisiones del CCC5 a fin de que designaran 1 representante por Comisión (o uno por 2 o más) para celebrar una reunión ORGANIZATIVA con los asesores de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana (CDyPC) para definir la mecánica de la participación de los diputados integrantes de esa Comisión en una próxima Asamblea, podía ser en junio u otra fecha. A requerimiento de la CDyPC, se comunicó que concurrirían las 12 personas que respondieron a la consulta.

En esta reunión, se acordó lo siguiente:

1- Que las Comisiones envíen al mail [consejo.consultivo5@gmail.com] de la Secretaría Administrativa del CCC5, un punteo de temas (acotado, los más relevantes).

Los asesores resaltaron que la CDyPC no tiene competencia particular en todas las áreas. Que analizará lo que se envíe y lo que no le compete se derivará a las comisiones correspondientes de la Legislatura.

En cuanto a la generalidad del proceso de descentralización de acuerdo a la Ley 1777, se les propuso que los legisladores oportunamente expusieran en qué temas hubo acuerdos o consensos y sobre sus visiones particulares. También clarificar qué injerencia tendría la CDyPC respecto de los temas específicos que se les planteen, de otro modo, esto podría transformarse en una mera catarsis de los temas que preocupan, en lugar de vislumbrar posibles soluciones.

* COMPETENCIA: Compete a la CDyPC dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado al proceso de descentralización, a la normativa electoral y de los partidos políticos, a la constitución y evolución de las Comunas, al análisis de experiencias análogas de descentralización política y administrativa, y todo lo concerniente a la instrumentación de

mecanismos de participación ciudadana conforme con los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 131 y la cláusula transitoria 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2 Que la SecAdm fijará una fecha tope para recibir la información, ordenarla y enviarla a la CDyPC.

Desde la Dirección de la CDyPC esta información será reenviada a los despachos para que los diputados y diputadas tomen vista. Luego se fijará fecha de concurrencia a la asamblea (30/07 o 27/08) Se resalta también que la CDyPC no hace seguimiento de los temas que derivan, éstos los tratan los respectivos bloques.

3 Se ha establecido hasta el JUEVES 07 de JUNIO como fecha límite para que las COMISIONES envíen la información. Esperamos incluso contar con el material antes de esa fecha.

4 Cabe también informar que, contra lo definido por la Asamblea de mayo (que esta sería una reunión organizativa), hubo comisiones que plantearon igual sus problemáticas y entregaron material, lo que

marca al menos inequidad para el resto de las comisiones que no lo hicieron.

5 Solicitamos responder los correos que se envían y respetar los acuerdos establecidos en consonancia con lo que resuelve la Asamblea soberana.

? RESPUESTAS DE NOTAS:

Se envió a la Com. Espacios Verdes la respuesta que nos llegara de la Sec TyOP por el cuestionario enviado oportunamente por el proyecto de la calle Castro al 900.

INFORME de la Comisión de Adultos Mayores del C.C.C.5

El Centro de Jubilados Florecer informa que continua con los talleres de

Computación, los días martes de 10 a 12 hs., y de Tango los viernes de 17 a 19 hs., en

casa de la Reforma, calle Billinghurst 385.

Asimismo, invitan a los Adultos Mayores de la Comuna 5 a sumarse al paseo

que el Centro de Jubilados Florecer organiza para visitar lugares históricos de Parque

Chacabuco, Parque Avellaneda y Mataderos, culminando con una merienda en lugar a

designar. Nos informan que cuentan con 40 cupos, y se realizará en micro el día 23 de

agosto a las 12:30 hs. La salida será desde Sarmiento y Billinghurst.

Tenemos el agrado de invitarlos al primer encuentro coral del año de la

mano del Proyecto Musical UTN.BA , el día Viernes 24 de Junio a las 20 hs en el Aula

Magna de la Facultad. Medrano 951, Almagro. En esta oportunidad recibiremos a los

siguientes coros:

Coro Polifónico de la Municipalidad de Gral. San Martin

Director: Federico De Ferrari

Coral Guadix

Director: Nicolás Fiorotto

Proyecto Musical UTN.BA

Director: Gustavo Ehrenfeld

COMISIÓN de PROPIEDAD HORIZONTAL

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 5

La Comisión se reunió para tratar los siguientes temas:

Expensas: debido a su elevado monto muchos Consorcios de la C5 presentan fuertes

deudas de expensas que muchas veces impide realizar trabajos de mantenimiento

críticos, por ejemplo, la renovación de ascensores y cambio de instalaciones de gas, lo

que genera deterioro en la infraestructura edilicia con el riesgo implícito para sus

habitantes. Sería importante que el GCBA otorgara créditos blandos a los Consorcios

para encarar este tipo de trabajos. Por otra parte, estos elevados montos adeudados

por las unidades devienen en juicios que a pesar de ser ejecutivos tardan mucho

tiempo en ser resueltos con los consabidos perjuicios para el resto de los

consorcistas.

Aumento de la construcción de edificios: esto impacta en la provisión de servicios

públicos, electricidad, agua, gas, entre otros. Teniendo en cuenta que una de las

Competencias Concurrentes de la Junta Comunal es “La participación en la

planificación, prestación y control de los servicios.”, de acuerdo con lo establecido por

la Ley 1777, art.11.a, la Comisión pedirá a la JC5 informe qué acciones lleva adelante,

junto con el GCBA, para garantizar que el suministro de estos servicios no se vea

afectado.

Ex Mercado y Frigorífico Proveedor de Almagro, Quintino Bocayuva al 900: la

Comisión propondrá a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Patrimonio y

Planeamiento Urbano trabajar juntamente con el objetivo que en el futuro este

predio sea recuperado por la Ciudad y se desarrolle allí un centro cultural y/o

mercado y/o polo gastronómico (quizás algo similar al Mercado de San Telmo). En la

actualidad, este edificio y otros lindantes están catalogados como edificios Singulares

con nivel de Protección Cautelar.

COMISIÓN de PROPIEDAD HORIZONTAL

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 5

Espacios Verdes: Paula Pavicich, miembro de esta Comisión, propuso oportunamente

a la Com. de Espacios Verdes la construcción de sendos espacios verdes en dos

predios de nuestra Comuna. Este tema será planteado en la próxima Asamblea. Los

predios son los siguientes:

Lezica 4301, esquina José Mármol.

Quintino Bocayuva y Rep. Bolivariana de Venezuela

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 5

28 de mayo 2022

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 28 DE MAYO DE 2022

1°) Apertura y Constitución de la Asamblea. Se inicia la Asamblea. Se proponen como moderadores Sebastián

Rodríguez Lozano y Noelia Duarte. Se proponen como secretarios de Acta, Gloria Sobrero y Fernando Ibarra.

2°) Acta de la Asamblea anterior (23/04/2022). Alcira Fernández comenta que hubo un error en el nombre del

Proyecto de Ley Escuela infantil de Pringles 340, 342 y 344 pero ya fue corregido y será trasladada la versión correcta al

Libro de Actas. No habiendo más observaciones se da por aprobada.

3°) Calles Verdes – 2° instancia – Respuestas a preguntas propuestas

Nicolás Cabrera: se presenta como subgerente de Participación y Atención Vecinal de la C5. Durante abril y mayo se

desarrolló un proceso participativo con el proyecto Castro Verde. Durante los últimos dos meses, y junto con la

Secretaría de Transporte y Obras Públicas (SECTOP), se reunieron con diferentes actores de las tres cuadras: la Escuela

Primaria Nro. 14, el Centro Cultural Nicolás Olivari que funciona en el mismo edificio de la escuela durante el turno

vespertino y la Residencia Geriátrica La Renata. Además, realizaron seis reuniones con vecinos frentistas en distintos

horarios para garantizar la participación. También, se presentó al CCC5, una vez por ZOOM y otra en la Asamblea

anterior. De manera preliminar, se presentó a todos los miembros de la JC5. Durante este período recopilaron las

sugerencias de los vecinos y fueron adaptando el proyecto original. El resultado será presentado a continuación por

Paula D’Alessio y Mariano Kristoff. Paula D’Alessio: se presenta como integrante de SECTOP, Dirección General de

Infraestructura Urbana. Esta área es la que propuso el proyecto Castro Verde. Tratará los principales puntos expuestos

por los vecinos y cómo adecuaron el proyecto. Estos puntos son: estacionamiento –general, reservados y dársenas de

carga y descarga-, circulación vehicular -escuela y ancho de la calle- y seguridad y orden público -mobiliario, iluminación

y cámaras-. Compara el proyecto original con el modificado: a los 2000m2 originales de espacios verdes iniciales se les

restó superficie para asignarla a estacionamiento.

De SAN JUAN a CARLOS CALVO: quedan dos dársenas de detención temporal para carga y descarga, estacionamiento

libre además de los dos espacios de estacionamiento previamente reservados.

De CARLOS CALVO a EEUU: además de la dársena frente a la escuela, se agrega espacio para estacionamiento temporal

durante los horarios de entrada y salida de los alumnos lo que evitará la doble fila de autos y permitirá la libre

circulación. Se agregan dos dársenas de carga y descarga y espacio de estacionamiento.

De EEUU a INDEPENDENCIA: se sumó estacionamiento libre, además, habrá una dársena de carga y descarga. Con

respecto a la R.G. La Renata, pidieron un espacio exclusivo para la detención temporal de ambulancias y de algún

vehículo particular relacionado con el geriátrico. El acceso a la entrada será a través de un corredor accesible que

permita el desplazamiento de camillas, sillas de rueda, etc. De igual manera se hará para los estacionamientos que se

están generando, específicamente para los que estén reservados y necesiten algún tipo de asistencia.

CARRIL ÚNICO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR: será un carril ancho que tendrá 4mts y permitirá el sobrepaso a muy baja

velocidad, evitando que, de quedar un auto detenido por algún desperfecto, se produzca un embotellamiento.

ESTACIONAMIENTOS: en las tres cuadras se están dejando estacionamientos de uso general, o libres, estacionamientos

reservados y dársenas de detención temporal para carga y descarga, mudanzas, taxis, deliveries. En la cuadra de la

escuela, se suma el estacionamiento temporal especial durante los horarios de entrada y salida de alumnos y en la del

geriátrico, el estacionamiento temporal reservado. Con respecto a los estacionamientos reservados, actualmente

existen dos en Castro al 1000 y han recibido dos nuevos pedidos de los vecinos que comenzaron a tramitarlos por lo que

ya están siendo tenidos en cuenta. También son contemplados otros casos particulares como el de una vecina que es

oxígeno dependiente y necesita asistencia para desplazarse por lo que la dársena de estacionamiento temporal se

diseñó cerca de su domicilio. Con respecto al estacionamiento en las calles derredor, se propone habilitar espacios hoy

prohibidos sobre Yapeyú, Castro Barros, Carlos Calvo que suman un total de 103. Si se le suman los 36 estacionamientos

sobre Castro, entre libres, dársenas y reservados, el total de estacionamientos es de 136.

GASTRONÓMICOS: tuvieron reuniones y acordaron que trasladarán las mesas que hoy tienen sobre las veredas a un

espacio diseñado para tal fin y no entorpecerán la circulación peatonal.

ILUMINACIÓN: agregaron iluminación peatonal ubicada por debajo de la copa de los árboles a la que se suma

iluminación vehicular ubicada a mayor altura.

Con respecto a las cámaras de seguridad, hoy hay un punto simple de vigilancia en Castro y EEUU. Agregarán tres

puntos cuádruples y, además, transformarán el existente en cuádruple también, lo que implica que habrá 16 cámaras en

total a lo largo de la traza.

ARBOLADO: se hará un estudio fitosanitario de los ejemplares existentes y si no presentan riesgo para la vía pública no

se tocarán. Se sumarán 16 ejemplares siguiendo el arbolado lineal de la calle y también en los nuevos espacios verdes.

La nueva vegetación será de especies nativas y permitirá contribuir a la biodiversidad en la ciudad.

MOBILIARIO: se eliminó el propuesto en el proyecto original debido a la preocupación de los vecinos por su posible mal

uso.

Para finalizar, Paula muestra imágenes del aspecto actual y futuro de las tres cuadras de la calle Castro.

Viviana Martínez: pregunta por qué van a autorizar estacionamiento en lugares que hasta ahora están prohibidos ya

que por algún motivo tenían tal condición. Comenta que por Colombres pasan varias líneas de colectivos, los autos

estacionan en ambos lados de la calzada, no hay cámaras de vigilancia, no hay policías y todo esto facilita el accionar de

motochorros. Sin embargo, a pocas cuadras, (con este proyecto) van a tener todo: luminarias, árboles y veredas

cuidados, cámaras de seguridad. El resto del barrio, unas cuatro cuadras alrededor, es un desastre: veredas rotas, sin

luminarias ni cámaras de seguridad, sin dársenas para las paradas de colectivos. También pone como ejemplo a la Plaza

Padre Lorenzo Massa que está inhabilitada como espacio verde, nunca se resolvió este tema con el CASLA. Propone

avanzar primero en Boedo con la plaza de Constitución (3339), arreglar las veredas y sus cordones, colocar las cámaras y

luminarias que faltan, las dársenas para colectivos y para carga y descarga, podar los árboles que constituyen un riesgo,

construir otro CeSAC, resolver la falta de vacantes en las escuelas. Parte de estos temas la planteó en Comisarías

Cercanas y vía mails. No está en contra del proyecto, pero lo considera postergable ya que primero hay que resolver los

problemas del barrio que enumeró. Manifiesta, además, su descontento con la rezonificación que permitirá construir la

cancha del CASLA. Nicolás Cabrera: le responde a Viviana, con relación a la plaza de Constitución, que ya se reunieron

con los vecinos que juntaron firmas para construirla y les informaron sobre lo que se va a hacer. También convocarán a

los vecinos de la zona para comentarles que el proyecto comenzará dentro de una semana. Aclara que Castro Verde no

elimina la necesidad de otro tipo de espacios verdes como son las plazas, más aún cuando la C5 es la Comuna que

menos espacios verdes tiene por habitante. Griselda Gil: considera mentiroso el objetivo de sustentabilidad y verde de

este proyecto cuando se proyecta construir a seis cuadras un estadio. Comenta que, de acuerdo con el Código

Urbanístico, la rezonificación (de Av. La Plata 1600/1700) obliga a la cesión de un porcentaje del predio a la Ciudad,

parte del cual se debe destinar a espacios verdes, tan necesarios para Boedo sur. Pero, el Convenio Urbanístico (firmado

entre el GCBA y el CASLA), es mentiroso ya que no contempla lo exigido por la ley y las contraprestaciones que se

acordaron no están ubicadas en nuestra Comuna. Además, una corresponde a la construcción de un Jardín de Infantes

en Av. Cruz y Varela, Villa Soldatti, cuando ya hay tres jardines en el mismo domicilio. Seguramente harán Castro Verde,

pero pide que se trabaje más por la sustentabilidad en la zona donde se construirá el estadio. Informa el enlace al sitio

dónde se analiza el Convenio Urbanístico referido.

Miguel Germino: se presenta como director de la Revista Primera Página, que se publica hace 28 años, con una tirada

de 8.000 ejemplares que se distribuyen en Almagro y Balvanera. En el número de mayo/22 publicaron un artículo sobre

Calles Verdes, titulado “Polémico Proyecto de Calles Verdes. ¿Y el Corredor Verde al Oeste?”, en el que se pregunta por

qué hacer un proyecto tan complejo y complicado que traerá aparejados muchos problemas. En cambio, proponen

avanzar con otros dos proyectos en Almagro y Balvanera. Uno es la plaza en Corrientes y Gallo, predio que no sabe si es

de la Ciudad o del Gob. Nacional; esta plaza puede suplir la Calle Verde sobre Sánchez de Bustamante. El otro proyecto

es el Corredor Verde al Oeste que nació junto con el Parque de la Estación, pero no fue continuado; se hicieron

reuniones con el GCBA, pero la iniciativa no prosperó. Pide que se les dé prioridad a estos dos proyectos y que Castro

Verde quede pendiente porque traerá más problemas que soluciones. Sebastián Rodríguez plantea cortar la lista de

oradores hasta los que ahora tienen la mano levantada y que la exposición de cada uno se acote a 3 minutos. Agrega

que este tema ya fue desarrollado en la Asamblea anterior y en la actual el objetivo es presentar las modificaciones que

se hicieron al proyecto original. De esta manera, podremos continuar con el siguiente tema. Josefina Centurión:

considera que los cambios presentados no modifican substancialmente el proyecto original y continúa siendo un gran

destrozo. Aporta pocos beneficios y más dificultades como el del estacionamiento que es trasladado a otras calles que

ya presentan problemas para estacionar. No considera que el espacio absorbente que se quiere sumar para

esparcimiento sea suficiente. En cambio, se puede ampliar el espacio verde alrededor de los árboles quitando algunas

hileras de baldosas. No se justifica el destrozo que se hará. Lo que se necesita es una verdadera plaza. Raúl Artelino: con

respecto a asignar estacionamiento sobre Yapeyú, propone hacer una revisión ya que está llena de autos abandonados

y de delincuentes. Comenta que se perdió la oportunidad del predio de San Lorenzo cuando fue acordado por las

fuerzas mayoritarias la construcción de una cancha en plena ciudad, cosa que no se hace en ninguna parte del mundo.

Con respecto a la iluminación peatonal y vehicular, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana se ha propuesto

reiteradamente su instalación en toda la ciudad y no en un solo lugar porque quedarán vecinos sin beneficiarse.

Considera que los que tienen que opinar son los vecinos de la calle Castro, los afectados directos. Está a favor de los

espacios verdes y reitera no estar de acuerdo con la construcción de la cancha de San Lorenzo. Myriam Godoy: el art. 63

de la Constitución de CABA dice que cuando hay cambios de uso y destino en el planeamiento de la Ciudad se debe

convocar a una Audiencia Pública. Este sería el caso porque (Castro) dejaría de ser una calle común para transformarse

en un pasaje. Pregunta si tienen previsto hacer una Audiencia Pública. Por otro lado, se ha contratado (el GCBA) a la

empresa Chaer para hacer estudios de impacto ambiental. Si bien el GCBA publicó que estudiarán las Calles Verdes, no

precisa cuáles. Esta es la segunda pregunta. Paula D’Alessio: se contrató a la empresa Chaer para hacer el impacto

ambiental en la calle Castro y está en proceso. Con respecto a la Audiencia Pública, APRA estudia los proyectos y cuando

superan determinado puntaje deben realizarse. En este proyecto en particular no hay cambio de uso ya que la calle

seguirá siendo vehicular por eso APRA determinó que no es obligatoria una Audiencia Pública. Javier Peralta: se buscan

soluciones que no resuelven la situación de fondo que es la falta de arbolado y de plazas. Tampoco la solución es

resolver los problemas de un vecino en particular, un colegio o un geriátrico ya que las casas pueden tener en el futuro

otros destinos. Es un proyecto que no sirve para toda la vida, sino que para 5 ó 6 años. Hay que buscar soluciones más

operativas que no entorpezcan el resto de la Comuna en temas como el estacionamiento y el tránsito. Cecilia Luna: se

manifiesta a favor de Castro Verde. Los inconvenientes se reducen a un tema de estacionamiento y (circulación) de

autos. No es su caso porque no tiene auto y se traslada caminando. Considera que será beneficioso para Castro porque

con más iluminación y más espacios verdes tendrá mayor movimiento peatonal tanto de día como de noche, lo que dará

mayor tranquilidad para transitarla. Soledad Gioia: en todas las presentaciones que se hicieron de este proyecto no

participó un paisajista. Parece ser más un greenwashing que un proyecto verde. No es participativo porque no se

diagnostica colectivamente generando un espacio de comunicación para acordar criterios y la posterior toma de

decisiones proyectuales, de hecho, se presenta el proyecto. Al saltar este punto no hay diagnóstico, el que tiene dos

etapas: una referida al pasado del lugar o identidad y otra referida al presente. Cuando hablamos de pasado, Boedo es

un barrio que se conserva íntegramente como tal, con sus costumbres, calles adoquinadas, manteniendo características

étnicas y arquitectónicas. Los vecinos de Boedo y los frentistas no quieren el proyecto porque se olvidaron del presente.

Para hacer un proyecto participativo el presente es por ejemplo, como han mostrado recién en los avances, personas

oxígeno dependientes, suma de garajes, mobiliarios propuestos que jamás le interesó la gente porque el proyecto

nunca fue participativo. Cuando hablamos de vivir en Boedo, hablamos de barrio porteño con apenas 0,02m2 por

habitante, cuenta con sólo una plaza que tiene más cemento que césped en 500 cuadras. El promedio de la Ciudad

también es bajo -5,9m2 por hab.-, lejos de los 10 a 15 m2 recomendados por la OMS. Si se cumpliera la planificación de

arbolado urbano con canteras verdes cada 10/15 metros por cuadra se generaría un corredor biológico que propone

una vegetación nativa de la biota rioplatense apta para arbolado público en la traza desde Plaza Mariano Boedo, por

Carlos Calvo y sus trasversales hasta Av. La Plata, según parámetros de salud, seguridad e higiene, que promuevan la

biodiversidad y el bienestar social. De este modo estaríamos cubriendo las necesidades por habitante generando

objetivos particulares como vegetación nativa por su color y fauna, enriqueciendo el recorrido de los peatones y

disminuyendo los valores de contaminación visual y auditiva y de polución. Además, la copa de los árboles ralentiza el

agua de lluvia evitando inundaciones. De este modo, visualizaríamos un pulmón verde para la C5. Esto lo dice como

paisajista. Este proyecto le parece una toma de pelo total ya que lo único que vio es una arquitecta hablando de

estacionamiento, luminarias y cámaras de seguridad. Los frentistas no están de acuerdo, se juntaron más de mil firmas y

se están haciendo semaforazos los miércoles en Castro y San Juan. Paula D’Alessio: hoy se enfocaron en

estacionamiento, luminarias y cámaras de seguridad porque son los temas que sobresalieron en las reuniones con los

vecinos. En lo personal le hubiese encantado discutir cuestiones de biodiversidad, pero en las reuniones los enfoques

fueron otros y hoy vinieron a dar respuesta a éstos. En cuanto al detalle de las especies, están trabajando con un equipo

de paisajistas y serán nativas en su gran mayoría para contribuir a la biodiversidad, además, se está sumando riego y

mantenimiento. Esta es una parte muy importante y se está trabajando con los profesionales correspondientes.

Asimismo, dentro del plan de arbolado de la Ciudad, con este proyecto se están agregando 16 ejemplares en tres

cuadras, lo que es un montón si tenemos en cuenta que Castro es una calle ya muy arbolada. Ante el comentario de

Soledad sobre que en la presentación no se ve la cantidad de árboles y especies, Paula le responde que ésto está

planificado, pero no forma parte del enfoque de la devolución de hoy. Elisa Spatafore: desde el principio del proyecto la

preocupación es la ubicación de los autos y no los peatones. Felicita a estas tres cuadras porque todos son propietarios

de autos. Lamenta que el proyecto no se haga en Castro sur porque sería muy bien venido. Vive en Castro y Garay y a la

vuelta está la Escuela República de Colombia a la que los chicos acuden caminando acompañados por sus familiares, no

hay micros, por lo que este problema no existiría. Recalca la diferencia que nota entre la actitud de los vecinos de estas

tres cuadras del proyecto y la de los de Castro sur. Leyó en el chat que los vecinos están en contra y no es así porque hay

muchos que no lo están. Hoy salió una nota en Perfil en la que una vecina habla en contra y otra a favor, por lo que no

se puede poner a todos en la misma bolsa. Le extrañó lo comentado por Paula que la mayor preocupación de los

vecinos de esas tres cuadras, desde un principio, fue el estacionamiento, la iluminación y cámaras de seguridad.

También, le entristeció que a esa gente que se opone nunca se la vio participando de los semaforazos o levantando

firmas para el NO al ESTADIO. Esto sí arruinará Boedo. La Ley de Rezonificación permitirá la construcción de un estadio

de 38 metros; esto sí es impacto ambiental y no los árboles que van a plantar en Castro Verde. Esa gente nunca se

solidarizó con el tema del estadio, hay una doble vara porque ven impacto ambiental en un proyecto, pero no en el

otro. Si el problema en Castro son los autos, cuando construyan el estadio el problema con los autos va a ser mucho

mayor. Eduardo Alfonsín: coincide con lo expresado por la mayoría en general y con Viviana y Soledad en particular.

Hay una profunda contradicción entre salvaguardar el medio ambiente con estos cuatro canteros y la aprobación de la

construcción, con toneladas de cemento, en Costa Salguero, Costanera Sur y en Av. La Plata al 1700; o vamos en contra

del calentamiento global o lo fomentamos. Otra contradicción es la inseguridad en el barrio. Pregunta si debemos

aprobar el proyecto de Castro para tener cámaras o deberían democratizarse e instalarse en todo el barrio, la C5 y el

resto de las Comunas; si aprobamos el proyecto se instalan las cámaras ¿es un chantaje? Se están reconociendo los

problemas de inseguridad en el barrio, de lo contrario, no pondrían cámaras. Por último, el CCC5 tiene su propia

reglamentación que permite pedir la palabra y hablar, no es una instancia en la que sus participantes interpelan y los

representantes del GCBA responden; para eso tienen sus propios espacios como la reunión organizada por el ejecutivo

el martes anterior, de la cual participó, en la que se hicieron preguntas y hubo respuestas. En esa reunión, quien expuso

reconoció que este proyecto es un parche. Quiere un gobierno que llame espacios verdes a plazas y parques y no a

cuatro canteros. En definitiva, se va a hacer un piquete en Castro porque nadie quiere el proyecto ya que es inviable.

Virginia Samar: la coordinación (moderadores) no tiene potestad para decir cuándo se cierra la lista de oradores, sino

que esto se pone a consideración de la Asamblea que es un espacio democrático de participación ciudadana. Noelia

Duarte: le agradece sus observaciones y le responde que los que levantaron la mano a posteriori del cierre de la lista de

oradores, podrán exponer sobre este tema en el punto varios (al finalizar el Orden del Día). De esta manera, se podrán

tratar los puntos del Orden del Día y todos, democráticamente, tendrán oportunidad de hablar. Virginia: manifiesta que

hay una confusión con respecto a este punto (Castro Verde). En la Asamblea anterior los responsables presentaron el

proyecto y se acordó que traerían respuestas a todas las preguntas que se enviaran a través de la SecAdm. Además, se

pidieron las respuestas por escrito; tampoco hoy hubo respuestas. Finalmente, esto no es un ping pong y no

corresponde que sea un ida y vuelta. Se presentaron preguntas, supuestamente se presentaron las respuestas, entonces

los responsables del proyecto se podrían ir, si quisieran, porque ya tuvieron oportunidad de presentarlo. Ahora lo que se

debe hacer es escuchar a los vecinos, principalmente a los vecinos de Castro que son los damnificados directos. Hay un

gran desconocimiento del funcionamiento del barrio. Castro es una calle hermosa. Eliminar carriles no elimina la

cantidad de autos y eliminar estacionamientos no elimina el problema ambiental. Si cuidaran el arbolado público y no

hubiesen extraído árboles durante este año, tendríamos más que los 16 que van a plantar. Reitera que hay que darle la

voz a todos los vecinos de Castro que quieran hablar y los de la zona aledaña afectada. Los semaforazos en San Juan y

Castro indican que las respuestas que se dan no son suficientes. Están reclamando: espacios verdes en lugares que están

disponible, conservación del arbolado, detalle de los que se van a conservar, detalle del préstamo del BID, costo del

proyecto y su comparación con el de comprar terreno y hacer una plaza, como se pidió en Pringles y Rocamora, Gallo y

Corrientes. La problemática de espacios verdes no se resuelve con cerrar un carril, colocar unos canteros y plantar 16

árboles que necesitarán más de 10 años para tener el follaje de los árboles que sacaron. Paula: le responde a Virginia

que varias de las consultas que hoy plantea están incluidas en las que ya les llegaron a través de la JC5 y las respuestas

oficiales serán enviadas la próxima semana. El objetivo de hoy es terminar con la instancia de devoluciones.

4°) Asambleas Virtuales o Presenciales.

Alcira Fernández: debido a la situación climática que estamos transitando y con los problemas de gripe que hay,

considera que no es el mejor momento para hacer las Asambleas presenciales. Cree que estas últimas son la mejor

alternativa para trabajar en el CCC5, pero hoy estamos atravesando serios problemas. En lo personal, nunca tuvo, hasta

ahora, conocimiento de tanta gente con COVID, incluso en su entorno familiar hay tres casos detectados, hecho que no

ocurrió al principio de la pandemia. Tenemos que pensar que el CCC5 está integrado por muchas personas mayores y

puede también haber personas que quizás tengan algún problema de salud. En este momento están participando más

de 70 personas y ojalá esta cantidad se mantenga y supere con la presencialidad. Por otra parte, algunos de los que hoy

expusieron lo hicieron, por ejemplo, desde un auto y con la presencialidad no habrían podido hacerlo. Por lo que

propone dejar pasar los próximos tres meses que son los de más frío y tratar el tema para septiembre ya que es un mes

más propicio. Jorge Miranda: concuerda con Alcira. En CABA aumentan los casos de COVID y gripe a los que se suman

los casos que están apareciendo de viruela del mono. Por otra parte, está en desacuerdo con las personas que se toman

atribuciones sin tener nada que ver con el CCC5. Para retornar a las Asambleas presenciales, a las cuales adhiere, se

debería esperar hasta septiembre. No está de acuerdo y no es aconsejable volver ahora a la presencialidad. Luis Kotler:

acuerda con lo expuesto, continuar con las Asambleas virtuales, pero, solicita que las personas participen con cámara

abierta y no cerrada, como algunas que observa en este momento haciendo alusión a Eduardo Alfonsín. Eduardo

Alfonsín: le responde a Luis que estaba escuchando y no estaba frente a la cámara por cuestiones personales. Está de

acuerdo con las Asambleas presenciales. Diferentes ámbitos del debate político como el Congreso, Legislatura, han

vuelto a ser presenciales. La ventaja es que no hay muteo, nos vemos, hay un contacto más estrecho entre los vecinos,

valorando y enriqueciendo la discusión. La nuestra es una de las Comunas más pequeñas y no hay que recorrer grandes

distancias para encontrarse y hacer cosas lindas para nuestra C5. José Goldzmid: por un tema de edad, para muchos de

los presentes las Asambleas virtuales son mucho más confortables que las virtuales. Ofrece sus sistemas informáticos

para continuar con la virtualidad. Adhiere a lo dicho por Alcira. Raúl Artelino: acuerda con la presencialidad, pero

estamos transcurriendo una situación que aún no ha finalizado y obliga a algunos a mantenerse a resguardo. Por

respeto a esta gente y para favorecer su participación deberíamos continuar con la virtualidad hasta septiembre y si no

surge ninguna complicación, comenzar a partir de ahí con las presenciales. Osmar Magariño: se habían planteado tres

alternativas: presenciales, virtuales y mixtas. Tiene dudas de que la última sea técnicamente viable por lo que la

descartaría. Con respecto a las otras dos, acuerda que habría que debatir nuevamente en agosto si comenzamos con

presencialidad en septiembre. Agrega que la virtualidad permite una mayor participación a pesar de las dificultades

antes mencionadas, las que comparte. Conclusión: propone continuar con la virtualidad. Fernando Ibarra: coincide con

Osmar. La realidad es mixta y vale su comentario para Castro Verde ya que el ideal es tener una plaza, pero la realidad

indica el camino de lo posible. Acuerda con Alcira en postergar hasta septiembre la vuelta a la presencialidad. Vuelve a

pedir a la JC5 que arbitre los medios técnicos para que las Asambleas a partir de septiembre sean mixtas: presenciales

para los que elijan esta alternativa y virtuales para los restantes que prefieran esta otra modalidad. De ser necesario, se

suma a las reuniones que se organicen con la JC5 para resolver este tema. Es un hecho insoslayable que la virtualidad

permite mayor participación: la presencialidad no debe ir en desmedro de la virtualidad. Miriam Acuña: propone que

las Asambleas sean virtuales. Han aumentado los casos de COVID. Hay que evitar el frío para no enfermarse. Hay que

esperar hasta la primavera. Por otra parte, manifiesta estar de acuerdo con Castro Verde. Está en contacto con muchos

vecinos y con gente de la tercera edad que están de acuerdo con este proyecto. También, hay vecinos que desconocen

el proyecto; hoy se lo comentó a algunos y manifestaron su apoyo. Alcira Fernández: hay que resolver este punto,

decidir con qué modalidad continuamos. Luis Kotler: coincide con Alcira. Entiende que mayoritariamente se opinó

seguir hasta septiembre de manera virtual. Noelia Duarte propone que, de acuerdo con las opiniones emitidas,

continuar hasta septiembre con la virtualidad. Josefina Centurión dice que lo hablado fue debatir en agosto si

comenzamos la presencialidad en septiembre y así es aceptado. Alguien pide votación y Alcira aclara que, de darse,

debe ser nominal. Jorge Miranda manifiesta que la mayoría propuso seguir con la virtualidad y que, si alguien está en

contra que así lo exprese; no es necesario votar. Como nadie se expresa en contrario y con el propósito de cerrar el

punto, Noelia reitera la propuesta de continuar virtualmente hasta la Asamblea de agosto en la que se debatirá

continuar de manera presencial a partir de septiembre. En respuesta, Walter Rodríguez Cuenca y Javier Peralta piden

votación. En consecuencia, a continuación, se procede a votar. Alcira nombra a cada uno de los habilitados para dar

quorum para que procedan a emitir su voto. Por mayoría, gana la alternativa de continuar con la virtualidad hasta la

Asamblea de agosto y debatir en la misma el inicio de la presencialidad en septiembre. RESULTADO: 31 votos por

Virtual, 14 votos por Presencial.

Previo a la votación y durante las intervenciones, se debatió con intensidad sobre la necesidad o no de mantener las

cámaras abiertas para confirmar la asistencia y que con todas las convocatorias se solicita tener la cámara abierta al

menos durante el 50% de la Asamblea.

Durante la votación se producen las siguientes intervenciones:

– Algunos presentes cuestionan el no estar habilitados. Se les informa que, de acuerdo con el Reglamento, deben

tener al menos dos asistencias en las últimas 5 Asambleas previas a la actual. De cualquier manera, se verificará lo

reclamado y se les informará. Se registra sus votos ad-referéndum del resultado de la comprobación: Claudia

Céntola/Virtual, Soledad Rosa/Presencial, Norma Damiano (se retiró, se pide haga llegar su voto), Walter Darío

Rodríguez Cuenca/Presencial. Matías Vaca Bualo/Presencial. Se aclara que, aunque se computarizaran estos votos, el

resultado final no variará. (NdeR: Se revisó la presencia a asambleas de las 5 personas y, se constató que efectivamente

NO estaban habilitadas. Posteriormente, se envió a cada uno, un correo con detalle de cada situación)

– Javier Saggese: manifiesta que el Reglamento se aplica a las Asambleas presenciales. Las restantes son

disposiciones transitorias debido a la pandemia (Asambleas virtuales), las que deben adaptarse a las condiciones

técnicas particulares de cada uno, como el caso de las cámaras que algunos no tienen disponibles en los dispositivos con

los que se conectan.

– Virginia Samar: como la pandemia es dinámica, propone resolver los temas en lo inmediato y no a largo plazo.

Su posición es que las Asambleas sean mixtas por lo que vota por la presencialidad con opción a que participen de

manera virtual los que por cuestiones de salud prefieran hacerlo así.

5°) Informes de Comisiones y Secretarías

Educación. Pablo Cesaroni: se reunieron ayer por lo que no pudieron enviar el informe. El balance del Festival del

7/mayo en Plaza Boedo, no se pudo realizar en Plaza Almagro, es positivo ya que hubo mucha presencia de docentes,

familias, cooperadoras, vecinos que se acercaron con sus hijos para participar de las diferentes actividades que se

desarrollaron. Participó la Asamblea de Salud de Caba y varios sindicatos docentes. Se juntaron firmas para 4 petitorios.

Durante el acto se explicaron las distintas problemáticas educativas ya enunciadas en la Asamblea anterior. Con

respecto a vacantes, aún no se tiene una cifra exacta de la cantidad que falta. De acuerdo con cifras parciales de algunas

escuelas, la cantidad faltante se habría incrementado de 500/550 a 800 en la C5 por el aumento de demanda

principalmente en el nivel primario, algo que no se dio en años anteriores. Se mantiene la demanda en el nivel inicial, no

solo en la C5 sino también en el resto de CABA. Continúan reclamando la construcción de 4 escuelas infantiles, 2 en

Almagro y 2 en Boedo. Con respecto al predio de Pringles 340/342/344, en el que se solicitó construir una escuela

infantil, fue tomado hace algunas semanas. Esto dificulta avanzar con el proyecto de la escuela, pero también con la

posibilidad de que sea subastado por el GCBA. Mientras estudian cómo replantear esta situación pidieron al Mtrio. de

Educación de CABA buscar otros lugares alternativos, ya que en la C5 hay muchos disponibles. Con respecto al tema

edilicio, tienen problemas graves los siguientes establecimientos educativos: Normal 7/Comercial 8/Comercial 25 -los

tres comparten edificio, frente al cual hicieron un acto porque se cayó un techo-; Piñero, escuela técnica de Almagro;

Ramos Mejía, primaria de Almagro; Almafuerte, jardín y primaria de Boedo; Cerámica, Mariano Moreno y San Martín,

las tres de Almagro. Van a mantener actualizada esta información y llevar adelante dos líneas de acción para que el

ministerio dé una respuesta: una es pedir una reunión a la JC5 para trasladarle esta problemática y la otra es llevar esta

situación a la Comisión de Educación de la Legislatura de CABA. Ley de Cooperadoras: están pidiendo la adhesión de

CABA a la ley nacional y la elaboración por parte de las Cooperadoras de una Ley de Cooperadoras de CABA. Gloria

Sobrero: le pregunta a Pablo si es válido, legal que en CABA los chicos se queden sin vacantes en el colegio por repetir y

da fe que está ocurriendo. Pablo: es legal y se analiza no sólo el rendimiento sino también el comportamiento

disciplinario; en su opinión se tiene más en cuenta este último para perder la vacante. Lo considera arbitrario. Por lo

general encuentran ubicación en otra escuela de la Comuna. No es un tema nuevo y se da en las escuelas segundarias.

Intercomunas. Myriam Godoy: junto a Juan Carlos Dziewezapolski están participando como voceros en el espacio

Intercomunas en el que se constituyeron dos intercomisiones: Género y Educación; constituirán una tercera, Espacio

Público/Verde. La Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana (CDPC) de la Legislatura está convocando a

reuniones, Juan Carlos participó de una, en las que se tratan 4 Proyectos de Ley; hay una propuesta que estas reuniones

se hagan por ZOOM y se compartan en Youtube. Juan Carlos Dziewezapolski: el lunes 30/mayo la CDPC convoca a una

reunión para tratar los siguientes temas: la declaración del Poder Ejecutivo que garantice que las JCs den conformidad a

lo establecido por la Constitución de CABA y las Leyes 1777 y 89; apertura y puesta en funcionamiento de la Sub-Sede

de la C4. En la reunión de Intercomunas los voceros de los CCCs plantearon el tema de descentralización del

presupuesto como fundamental para el desarrollo de las Comunas. El lunes participarán de la reunión y en la próxima

Asamblea presentarán la opinión del conjunto. Myriam agrega que la CDPC propone reunirse con los CCCs de las

distintas Comunas y espera se la invite.

Secretaría Administrativa. Alcira Fernández: en el informe se incluye el tema del Nombre de la Comuna que luego

ampliará en el de la Com. de Control y Seguimiento. También incluye la propuesta de la Legislatura (CDPC) que planteó

Myriam. En este punto, la Sec Adm pensó en tres opciones: 1) Incluir el tratamiento del tema en la asamblea de junio, 2)

Enviar sugerencias o demandas y se delega en la Sec Adm, más otras personas, que las comunique a la Comisión, 3)

definir otras alternativas o propuestas como la recién planteada para que la CDPC venga al CCC5. Se acuerda realizar

una reunión con las Sec Adm, RRII y representantes de Comisiones con la CDPC para organizar la participación de esta

Comisión en la próxima Asamblea. Se pedirá que estén presentes representantes de todos los espacios políticos de la

CDPC. Virginia Samar: pide que en los mails de Sec Adm se incluyan los de todas las comisiones lo que facilitará la

comunicación entre las mismas. Por otra parte, para evitar el inconveniente con los habilitados a votar, junto con el Acta

de Asamblea se podría incluir el listado de los que estuvieron para chequear a posteriori en qué Asambleas se participó.

También propone que previamente a las Asambleas se elabore los habilitados para votar así cada uno puede chequear si

lo está o no.

Control y Seguimiento Comunal (CySC). Alcira Fernández: Informa que el proceso de elección del nombre de la comuna

5 cuya comisión “Nombre de la Comuna” por su carácter AD HOC, se disolvió una vez realizado el escrutinio en 2018,

quedando las futuras actuaciones del proceso de elección del nombre de la Comuna en responsabilidad de la Junta

Comunal y el monitoreo en Sec Adm y la Comisión de CySC. Todo está en el Anexo I que figura en el informe que incluye

foto del acta firmada oportunamente. También están las notas elevadas a las Juntas Comunales donde consta el

seguimiento del proceso hecho conjuntamente por la Sec Adm y esta Comisión. Solo para mencionar dos instancias, se

incluye en el Anexo I que acompaña al informe: La nota del 03/03/2019 a la JC anterior y la nota del 01/09/2021 a la

Junta actual en la que se solicitaba “un pronto despacho de la documentación e insistir ante el TSJ para que se proceda a

incluir, en boleta electoral, por SÍ o por NO el nombre ALMAGRO-BOEDO para la Comuna 5”. Con fecha 02/12/2021 la

actual Junta Comunal respondió que se comprometía a continuar con el proceso participativo iniciado en el año 2018,

en los términos siguientes: Durante la reunión de Junta del 30/11/2021, la totalidad de los miembros acordaron analizar

el proceso participativo realizado hasta la fecha para la definición del nombre de la Comuna y posteriormente proseguir

con las acciones necesarias a fin de que pueda desarrollarse a través del proceso de Consulta Popular que el Artículo 6°

de la Ley 1.777 determina durante el período electoral 2023. Por consiguiente, ya mediando el año 2022, y al no

haberse remitido información alguna detallada de lo actuado, es que esta Comisión de CySC resolvió volver a reclamar

que cumpla con lo acordado y envíe de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la propuesta ALMAGRO-BOEDO como nombre para la COMUNA 5 así como toda la documentación que se

requiera, a los efectos de incluir en la boleta electoral, por Sí o por No, el nombre elegido en el proceso participativo

realizado y remita a la SEC ADM y a esta Comisión, copia de toda la información y documentación que avale las

actuaciones.

Maru Acuña: este tema lo van a tratar en la próxima reunión de JC5. Estuvieron haciendo un desglose de todo el

procedimiento desde su inicio y pide un listado de todas las organizaciones que participaron en esta elección (del

Nombre de la Comuna). Alcira: se invitó a participar en la elección del nombre a todas las organizaciones registradas en

el CCC5. Además, se envió el listado de estas organizaciones a la JC5 anterior, el que incluía a las Juntas Históricas de

Almagro y de Boedo, que a su vez firmaron, entre otros, el acta mencionada. Luego, desde la Sede Comunal se envió la

invitación por mail y carta a todas las organizaciones que pertenecen a la C5. Esta documentación está en la Sede

Comunal. Maru responde que no encontró en la Sede este listado y sí está el detalle del procedimiento. De cualquier

manera, ha pasado mucho tiempo y se han incorporado nuevas organizaciones y agrupaciones en la C5 que deberían

participar. Lo están trabajando en las reuniones de la JC5. Alcira: manifiesta que es una barbaridad que habiendo

dilatado este tema desde el 2019, ahora digan que ya pasó mucho tiempo. Maru responde que hoy hay una nueva JC y

por eso van a revisar el procedimiento y el listado de organizaciones, si lo encuentran, luego verán cómo siguen. Alcira:

le recuerda que, en su momento, cuando se le presentó este tema, la JC actual se comprometió a continuar con el

proceso. Gloria Sobrero: en relación con lo expresado por Maru sobre que ha pasado mucho tiempo, le recuerda que

cuando se le reclamaba este tema en las Asambleas respondía que no podía ocuparse por estar abocada a la pandemia,

por lo que la dilación del tratamiento es su responsabilidad. No puede hacer revisionismo de todas las cosas que se

hicieron. Maru responde que como funcionaria le corresponde hacer revisionismo, tanto a ella como a los demás

comuneros. Gloria: el CCC5 ya se expidió al respecto e hizo las cosas como correspondía a través de un proceso

acordado y aprobado por la JC anterior, Junta que fue elegida democráticamente por los ciudadanos de la C5 lo que le

confirió, a esa JC, la autoridad para tomar tal decisión. No corresponde que la JC actual haga borrón y cuenta nueva. Se

pregunta por qué quieren reabrir este tema ya cerrado. Maru reitera que verificarán que el procedimiento se

corresponde con la Ley de Comunas, harán el control del procedimiento y verán cómo se avanza. Raúl Artelino: como

integrante de la JC anterior, este proceso (elección del Nombre de la Comuna) fue avalado por todos los integrantes de

la JC, incluidos los representantes del espacio político de Maru, por ejemplo, Laura Corvalán, una de las que encabezó

esta movida junto con otros compañeros de distintas miradas ideológicas. Esto está reflejado y firmado en el Libro de

Actas, no se puede dudar al respecto. Es un tema ya resuelto sobre el que hay que avanzar. Confirma que la invitación a

votar se cursó a todas las instituciones (de la C5). Considera que revisar el procedimiento no tiene sentido. Revisar lo

que firmaron los integrantes de la JC anterior es equivalente a revisar lo que firman los integrantes de la JC actual para

verificar si es real o no. Esto fue resuelto en su momento por todos los integrantes de la JC anterior, que, reitera, incluía

a miembros de su espacio político. Dionicio Ruiz Díaz: avala la autoridad de Raúl para expresarse sobre este tema.

Adultos Mayores. Miriam Acuña: se abrió el Centro de Jubilados Florecer que tiene talleres de Autoestima y Memoria.

Ofrecieron el espacio para los talleres de Tango y Computación. El taller de Tango ya no puede hacerse en la plaza

debido al frío que ya ocasionó que tanto ella como la profesora se enfermaran. A futuro tienen proyectado hacer un

paseo guiado a algún lugar estratégico y convoca a los que puedan ayudarlos en su organización. Por otro lado, acuerda

con el proyecto Castro Verde por los beneficios que aportará a la gente mayor.

Secretaría de Prensa. Jorge Miranda: son pocas las Comisiones que envían información a Prensa. Los lunes se envían a

Instagram las actividades del CeSAC38, pero aparte de esto, hay muy poca información enviada. Solicita que las

actividades se informen a Prensa para trasmitirlas al resto del CCC5. Por otra parte, propone que todo lo que se quiera

decir durante las Asambleas se exponga verbalmente pidiendo la palabra y no a través del chat. En las Asambleas

presenciales también se pide la palabra levantando la mano para hablar.

Espacios Verdes. Myriam Godoy: con respecto a la plaza a realizarse en Constitución 3339, hicieron un pedido de

información por la extracción de 19 de los 22 árboles existentes, algunos de los cuales trasladarán a Plaza Almagro;

pedirán una visita al predio. Les han respondido que están habilitados a extraerlos por la Ley 3263 que lo permite en el

caso de obras públicas. Lo ideal es que los árboles no sean extraídos y se dejen en esa plaza ya que los trasplantes no

son beneficiosos, tal cual lo solicitaron por nota enviada a la JC5 a través de Sec Adm. En relación con podas y

extracciones, solicitan se cumpla el fallo del juez Scheibler y que se cumpla la democracia participativa, es decir, conocer

con anticipación el plan de poda y los informes. El sitio Transparencia Activa muestra los hechos una vez consumados y

no informa los que se van a realizar. No se conocen las causas de la poda o extracción, los carteles no se ponen con

suficiente anticipación ni se informan las vías de contacto tal como establece el art. 15 de la Ley 3263. En la Legislatura

se realizó un panel de arbolado y pasarán los links para accederlo. Participaron expertos como M. Angélica Di Giácomo y

Roberto Anaya. Con respecto a Castro Verde, se difundieron por Prensa las preguntas efectuadas por la Comisión y los

vecinos. Con respecto al árbol de Constitución 3820, siguen esperando una reunión con la JC5 a la que sumarían al

experto Araya. En cuanto a la encuesta, ya está actualizada y el link de acceso está en Instagram. Enviarán mail invitando

a contestarla. Soledad Gioia: debe existir un manual de mantenimiento de especies que esté en todas las Comunas y

así, de acuerdo con cada especie, saber cuál es el período de poda y cuándo se debe reemplazar. No hay planificación

del arbolado público. Si bien Anaya está muy informado sobre el tema, no incorpora la vegetación nativa al arbolado

público. Es una manera de incorporar flora y fauna (nativas) y desarrollar la biodiversidad. Myriam: el próximo 9/jun se

reunirán e invitan a Soledad a participar. Gloria Sobrero: le pregunta a Myriam si tienen conocimiento que en el sitio del

mapa interactivo de la CABA hay mapas temáticos, uno de los cuales corresponde a las plantas y árboles que hay en las

calles de la Ciudad. Myriam dice que lo conoce, pero no sabe si está actualizado.

6) Varios. Continuación Proyecto Calle Castro. Juan Carlos Dziewezapolski: el Ejecutivo no puede desarrollar una

actividad, que debe tener un presupuesto considerable, sin consultar al CCC previamente. La Comuna define cuál es la

importancia de los proyectos como el de la construcción de la escuela infantil (Pringles 340/342/344). Los compañeros

deben pensar en que el principio básico es que los Ciudadanos de las Comunas son los que deciden cuáles son los temas

principales. La JC tiene responsabilidad sobre esto y no pueden aceptar que impongan proyectos en las Comunas desde

el Ejecutivo: primero deben consultar con el CCC5 y ver cuáles son las prioridades. Tampoco consultaron con la

Comisión de Patrimonio. Elisa Spatafore: le responde que nadie consulta. La Legislatura tampoco consultó la Ley de

Rezonificación y se va a construir un estadio. Gloria Sobrero: cuando el CCC5 resuelve, tampoco es tenido en cuenta,

como en el caso de la elección del Nombre de la Comuna. Fernando Ibarra: en el caso de Castro, su opinión es que es la

parquización de una calle, no hay cambio de uso. Hay un antecedente, la calle Charcas, proceso en el que participó, y la

calle Aníbal Troilo en la C5. A la distancia, los vecinos de esas calles y los alrededores están agradecidos por lo que se

hizo. Lo que se quiere hacer no es un cambio tan trascendental y mejorará la calidad de vida de la gente y embellecerá

las cuadras. Es difícil oponerse sobre todo esgrimiendo que habrá consecuencias en el tránsito vehicular ya que Castro

tiene muy poco. No entiende cuáles son las razones para oponerse al proyecto.

Sin otros temas para tratar, a las 18.17 hs los moderadores dan por finalizada la Asamblea.