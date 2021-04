CCC5 Convocatoria

CONVOCATORIA A REUNIÓN por ZOOM Sábado 24 de abril 2021 Hora: 15 hs.

LINK: Se enviará por mail 24 hs antes de la fecha de la reunión.





Se convoca a los miembros del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL N° 5 (Almagro – Boedo), a participar de la Reunión por ZOOM a celebrarse el día sábado 24 de abril de 2021 a las 15 hs. para tratar el siguiente Orden del Día:

Minuta de la reunión del 06 de marzo 2021. *Se adjunta minuta. (OBSERVACIONES) Definir la Modalidad para la participación de la Junta Comunal en las reuniones virtuales. Informes de Secretarías y Comisiones del CCC5. *Se adjunta Informe Comisión de Espacios Verdes Conformación de las Secretarías.

IMPORTANTE: (PARA TENER EN CUENTA)

Desarrollo de las reuniones por ZOOM del CCC5 con el objetivo de que éstas sean ordenadas y transparentes. Metodología aprobada el 6 de marzo de 2021.

Toda persona que desee incorporarse por primera vez y participar de las reuniones, deberá inscribirse hasta 48 hs antes de la misma, enviando un mail a: consultivo5@gmail.com consignando los siguientes datos:

Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Mail, Teléfono o celular de contacto, Si pertenece a una Organización, indicar cuál.

La persona quedará inscripta para esa reunión y para las futuras reuniones del CCC5. El link a la reunión virtual será enviado a todos los inscriptos 24hs antes de la reunión. Se habilitará la “antesala” de la reunión media hora antes de su inicio. Se darán 10 minutos de gracia y una vez pasados se cerrará la antesala. No podrán ingresar más participantes. Se habilitará el ingreso sólo a las personas que estén inscriptas.

MINUTA –Reunión por Zoom CCC5

Fecha: 06/03/2021 – 17.00hs

Por ZOOM

Anfitrionas : Alcira Fernández y Gloria Sobrero.

Alcira Fernández abre la reunión por ZOOM y lee la Propuesta elevada por la Secretaría Administrativa para el desarrollo de las reuniones del CCC5 con el objetivo de que sean ordenadas y transparentes.

Toda persona nueva que quiera incorporarse al CCC5 y participar de la reunión deberá inscribirse hasta 48 hs antes de la misma, enviando un mail a: consultivo5@gmail.com consignando los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Mail, Teléfono o celular de contacto, Si pertenece a una Organización, indicar cuál.

La persona quedará inscripta para esa reunión y para las futuras reuniones del CCC5. El link a la reunión virtual será enviado a todos los inscriptos 24hs antes de la reunión. Se habilitará la “antesala” de la reunión media hora antes de su inicio. Se darán 10 minutos de gracia y una vez pasados se cerrará la antesala. No podrán ingresar más participantes. Se habilitará el ingreso sólo a las personas que estén inscriptas. Los que no lo estén no podrán participar de esa reunión.

Puesta a consideración: APROBADA.

A continuación, Gloria Sobrero,como moderadora, invitaa los presentes a pedir la palabra. Alcira Fernández se propone para hacer la minuta de la reunión. Se invita a las comisiones a dar su informe.

Ante la propuesta de Soledad Rojas se promete enviar los mails de comisiones del CCC5.

ESPACIOS VERDES :(espaciosverdescomuna5@gmail.com)(Virginia Samar)*Se adjunta INFORME COMPLETO

La comisión envió a la JC un pedido de informes por la tala de 28 árboles (S/Boletín Oficial) solicitando los informes técnicos sobre los 28 árboles que se iban a extraer de la C5. Se recibieron, algunos incompletos o sin fundamentación sobre la necesidad de extracción. Pero el 23 de febrero el fallo del juez Guillermo Scheibler suspendió la poda y tala en todo el ámbito de la CABA, hasta tanto el gobierno cumpla con la Ley de arbolado público y desarrolle un sistema informático que permita el acceso a la información sobre el tratamiento y seguimiento de cada árbol, el estado fitosanitario, los daños, situación de las planteras, etc. El juez sostiene que se viene destruyendo el arboladocon podas irresponsables y falta de cuidado. Menciona el mail difundido por Prensa: “el juez le recuerda al gobierno de la ciudad que “un árbol no es parte del mobiliario urbano”y que es fundamental para nuestra calidad de vida. Y además de todos los beneficios que brinda en relación al aire que respiramos, a la regulación de la temperatura, a la lentificación del agua de lluvia por parte del follaje, a la disminución de la contaminación acústica, es condición de posibilidad de la existencia de la ciudad. Sin árboles, la ciudad sería inhabitable”. Virginia Invita a sumarse en la defensa del arbolado. El 19/2 se pidió a la Junta Comunal el convenio con la Facultad de Agronomía del corriente año; para que seleccione 115 graduados o alumnado del último año para desempeñarse como Inspectores de arbolado en las 15 Comunas. Aún no lo enviaron. Siguen también en la defensa de laCostanera , para que no se vendan tierras públicas. Participaron de la Audiencia Pública (el 97% de los participantes se manifestaron en contra de la privatización) Parque de la Estación : hay denuncia sobre el estado de abandono y deterioro, y solicitan se revierta esta situación. También les hicieron llegar una convocatoria a plantar 30.000 nativas el 24/3en defensa de la democracia.

Norberto Bidau: Pregunta 1) qué pasa con las Audiencias Públicas por el Estadio de San Lorenzo, no se sabe a quién han convocado. 2) En qué fecha se reunirá la Comisión de Seguridad.

A 1) responde Hernán Gorretta: estuvieron presentes los comuneros del FdT en la presentación de la maqueta. Se pidieron modificaciones (alturas, etc.) y se puede seguir por YouTube. Las audiencias empezaron el 24/02 y terminan el 16/03. Menciona una ordenanza, según la cual los estadios deben estar afuera de la ciudad. Se dice que se votó una ley por rezonificación con 57 votos afirmativos, lo que implica que quedó así derogada automáticamente la ley.

A 2) SEGURIDAD CIUDADANA:(seguridadciudadanac5@gmail.com)

Raúl Artelino, en contacto ya con Bidau, dice que se enviará la fecha de la reunión de Seguridad para sumarse a la comisión.

EDUCACIÓN: (comuna5@gmail.com) (Pablo Cesaroni)

Hubo una sola reunión en febrero, van a reactivar la comisión este año.

En cuanto a la Vuelta a las Escuelas , la comisión había fijado una posición contraria porque creían que no estaban dadas las condiciones. Debía garantizarse la entrega de artículos de limpieza e higiene, la finalización de obras pendientes, especialmente baños y la utilización solo de aulas con ventilación. Hay dificultades en algunas escuelas, 6 escuelas públicas con casos de contagio, fundamentalmente docentes y al principio auxiliares, 14 burbujas fueron aisladas, ahora hay 4. Hay reuniones de cooperadoras cada 15 días. Cada escuela lo organiza de diferentes formas, el objeto es garantizar la salud y la seguridad. Conflicto con escuela de cerámica . Están haciendo el seguimiento y participan de los reclamos, por ejemplo, aulas chicas. Hay 5 o 6 alumnos por aula con una modalidad mixta. Exigen que el Ministerio de Educación implemente la virtualidad, no hay plan y todo depende de la voluntad de los docentes. Falta de auxiliares en varias escuelas de C5, en algunas 2 o 3 solamente. Planean hacer una comisión de seguimiento comunal, planteo de los 11 o 12 colectivos de CABA, con comuneros /as, cooperadores, sindicatos docentes, organizaciones sociales, etc., en comuna 5 para hacer el seguimiento de las escuelas. Ante una pregunta de Myriam Godoy: ¿Las Burbujas aisladas mencionadas a cuantos decentes y alumnos equivale? entre 150 y 200 alumnos (dato a precisar) Vacantes : a esta altura del año, faltan entre 25000 y 30000.

Vacunación : no se está haciendo ni en comunas ni en Ciudaduna campaña de promoción y vacunación, tampoco el registro de voluntarios para saber cuántas se requieren. Aducen que desde Nación les mandan pocas vacunas, pero se desconoce cuántas se requieren, dónde están los que quieren vacunarse, qué enfermedades tienen, etc. Por eso el proyecto enviado sobre un registro oficial. Hubo un visto negativo desde la JC de JpC alegando interferencia y que anotarse no generaría prioridad. Se publicó el formulario y otras organizaciones lo utilizaron. (Inicial 400 personas en C5, se incrementó a 1600 y a más de 20000 en toda la ciudad). La legisladora de la Ciudad Laura Velazco lo tomó, para hacer uno oficial de la Ciudad. Hay problemas de vacunación desde la logística, no se vacunaron muchos centros de salud mental (menos de 50%). Se pasó a mayores de 80 años, salteando la etapa de 70 y no se conoce cuál es la distribución, aunque se sabe que es a través de un sub sistema de salud privado y obras sociales. Hay discriminación en la asignación de turnos. Viene rezagada la campaña de promoción de vacunas.

Matías Val: reitera la respuesta dada desde la JC, no es conveniente crear un registro de voluntarios, por seguridad ya que se dan datos personales sensibles, se enviaron a la JC y por un mail público, debe haber un manejo responsable porque se puede hacer una utilización de los datos. Hay pocas dosis y fueron distribuidas entre varias jurisdicciones, la CABA estableció un criterio en conexión con Nación que no es voluntario y con un orden de prioridades.

Gloria Sobrero aporta “Bendigo a Dios que se dispuso vacunar a los mayores, que su madre de 89 años, se va a vacunar pronto, y que no imaginan lo tremendo que el confinamiento representó para los adultos mayores.

Saggesse aclara sobre el Registro mencionado, que los datos van a ser usados para hacer información epidemiológica y se enviarán a todas las instancias referidas: poderes legislativo ejecutivo y comunal. No da lugar a dudas, con la inscripción se puede saber cuántas vacunas se necesitan y a qué población o etapa corresponde.

Val dice que por qué vamos a suponer que ciudad o nación no cuenten con esos datos (información epidemiológica, se hacen estudios todos los años sobre distribución etaria, enfermedades, factores de riesgo, etc. nación y ciudad tienen más capacidad para llevar adelante eso.

Juan Rosattiagrega que carece de relevancia que revistan o no de carácter de voluntario porque el GCABA va a solicitar la mayor cantidad de dosis posibles a Nación y a medida que las reciban se distribuyen y se abren los registros y se van completando las etapas (primero salud, después adultos mayores, primero 80 años, 70, etc.) No se entiende la obsesión por voluntarios.

Lucas Gaspón: aclara que la promoción de la vacunación existe. Se completaron los inscriptos. El ministerio de Nación compra las dosis y Ciudad depende de las que llegan y les entregan, se hace un plan escalonado. El plan de vacunación completo está en la página de CABA para dar una transparencia mayor y para que no suceda lo que ocurrió con los vacunatorios en el Min. de la Nación.

Soledad Rojas acota sobre la problemática docente y que le mandaron para poder anotarse, pero hay realidades que no se están cumpliendo. Supone que por la faltante de vacunas se vacunará con suerte en julio o agosto. Nadie tiene las estadísticas de cómo se aplicaron las vacunas.

Las moderadoras piden que no dialoguen, cada uno da su opinión y cada opinión vale.

Gaspón continúa y aclara que la característica de las que llegan hace que se deba alterar por edad.

(siguen las superposiciones)

Juan Rossatti dice que no se puede abordar como una teoría conspirativa cuando se están abordando temas serios. Ante la mención de la distribución al sector privado, obras sociales y prepagas, fue aclarado por Ciudad que del porcentaje de vacunas recibidas se asigna a los centros del sector privado el 1% que recibe ciudad para descomprimir al sistema público. Y no es como se dice en el chat que en el Hptal. Italiano se le da a alguien de 30 o 40 años, no es así. Se les da la vacuna para vacunar a los afiliados con más de 80 años, no a cualquiera.

Hernán Gorretta pregunta por qué no se incluyó al PAMI. Eso es lo que se denuncia por privatización. Rossatti aclara que Pami depende de Nación y el no acuerdo entre Ciudad y Pami será responsabilidad del Gob. Nacional.

Gorretta agradece a la comisión de salud por el apoyo y la participación en las distintas actividades de la comuna.

Géneros, DDHH y Diversidad: (generoscomuna5@gmail.com)

(Mirta Rivera)Comenta que envió la adhesión al Proyecto por el cambio de nombre del Pasaje Bathurst (C5) por el de Patricia Julia Roisinblit, militante desaparecida e hija de vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Tarlovsk. (Alcira Fernández agrega que ya se envió la Adhesión a la JC.) La Comisión adhiere fervientemente al proyecto, es un pasaje corto y está bueno poner nombre de mujer a las calles, y agrega que enviará otra por el día de la Mujer. (Alcira Fernández aporta que la Comisión ha cambiado su nombre y ahora es: Géneros, DDHH y Diversidad)Isis Cives responde que ya fue aprobada por toda la JC y se envió a la Legislatura el proyecto y adhesión por el cambio de nombre.

Osmar Magariño: por la ex comisión del nombre de la Comuna, pregunta si la JC elevó al TSJ de la ciudad la propuesta del nombre , para que lo incluya en las elecciones legislativas de este año porque para poder refrendar el nombre deben hacerlo la mayoría de los habitantes de la comuna y para eso, deben estar en una elección, en las anteriores dijeron que no era conveniente en esas, pero sí en las legislativas de este año. Además, desde la Junta de Estudios Históricos de Almagro se ha pedido la restitución del nombre Ángel Peluffo a la calle, que se lo cambiaron entre gallos y medias noches por Dr. Gianantonio, que, si bien fue un excelente médico, pero que, para Almagro, el nombre de Peluffo fue muy importante, los terrenos para hacer esas dos calles fueron donados precisamente por Peluffo. Solicita que la JC curse dicha restitución ya que el Dr. Gianantonio tiene una plaza y tal vez se podría nombrar alguna esquina como ser la esquina de Gascón del Hptal. Italiano y ponerle su nombre, pero no sacarle el nombre a una calle. (Alcira Fernández sugiere mandar la propuesta a SEC ADM)

Maru Acuña se compromete a averiguar sobre el trámite por el nombre de la comuna. Magariño acota que lo mismo contestaron el año pasado. Acuñacontinúa diciendo que debido a la pandemia se han dilatado cosas y que se deben retomar. Magariño espera que tanto la primera cuestión como la segunda sean abordadas. Van a mandar a la SEC ADM la nota en cuestión por la restitución del nombre de la calle.

Myriam Godoy: plantea un tema particular y específico. En la esquina de su casa, hay una obra en construcción, ya para finalizar, querían quitar la plantera , no lo hicieron, pero la plantera está por una de las puertas del garaje. Para la plantación de un árbol, Gestión Colaborativa solo puede hacerlo si hay una plantera. Sacó fotos para ver cómo se está destruyendo. Cómo hacer para obligarlos a construir la plantera, aunque sea al lado para que después pueda haber un árbol. Maru Acuña pide el envío de fotos para ver el tema y posible solución.

Ante la incorporación de una persona que accedió por estar anotada previamente, Javier Saggesse pregunta si esta asamblea es oficial del CCC5, si no, no tiene sentido que estén anotados o no. Si son oficiales, cuenta como una asamblea y hay que hacer el acta, si no, no corresponde tanta burocracia.

Alcira Fernández dice que se había aclarado la vez anterior, y por eso se hizo esta propuesta al inicio para ordenar un poco. En las pasadas reuniones no hubo registro de participantes, solo de algunos y era difícil la identificación, aparecían seudónimos, o un número de teléfono, etc.Lo que propusimos es que se anoten dejando sus datos, las virtuales y las presenciales son distintas, desde como dar el quorum hasta la cantidad de participantes. Por eso queríamos tener un registro y de ahí la posibilidad de un orden del día para la próxima. Cierto ordenamiento para dar validez.

Virginia Samar: En principio hay acuerdo en que se retomarían a partir de la próxima. Y pregunta: Quién se queda con la grabación? Y si este zoom sigue siendo el de la JC? (Se contesta que la SEC ADM tiene la grabación a partir de hoy. Y sí es el Zoom de la JC.)Continúa diciendo que deseavalorar enormemente el trabajo de la SEC ADM porque sabemos que esto es muy engorroso, si lo es siempre, hacerlo por Zoom es mucho más. Había una propuesta de Myriam de hacerlo por otra aplicación, el Meet, de forma tal que recuperemos nuestra autonomía y no depender de la Junta Comunal. Y propone que la participación de la JC sea a pedido del CCC5 y por temas específicos, o por rendición de cuentas cada 6 meses, no en todas las reuniones, hay funciones diferentes, el CCC tiene un rol de contralor sobre la JC. Que la JC esté presente es medio un empaste, más allá de la buena onda de los Juntistas, deberíamos recuperar nuestro funcionamiento normal.

Hay propuestas de 1) mandar el link para rever la grabación. Hay que subirlo a un drive y compartirlo. Se propone evaluar las propuestas.

Osmar Magariño: No está mal la presencia de los Juntistas, tienen todo el derecho de estar y a la hora de dar respuestas es mucho más ágil y práctico estando presentes, en lugar de esperar un mes para hacerlo. Se puede en tal caso hacer que una parte de la reunión no estén y otra sí.

Gloria Sobrero acota que durante meses nos hemos quejado la falta de presencia de los Juntistas, nos congratulábamos cuando venían solamente Laura Corvalán y Raúl Artelino. *(recordados los nombres posteriormente) Es productivo que estén presentes.

Pablo Cesaroni:Es importante haber resuelto el tema. Cree que hay que fijar el orden del día, en la próxima poner un punto para el reordenamiento de las secretarías. Hay 3, podríamos reorganizar esto y venir con una propuesta concreta. En cuanto a la presencia de los JC hay que encontrar un punto intermedio, tienen que estar, pero con otra dinámica de reunión, no un diálogo permanente con ellos, a veces participan más ellos. Hay que volver a lo de antes, informes de las comisiones y un tiempo al final para los JC (para responder, aclarar o plantear algo). Pero coincide con Gloria, tienen que estar.

Sobrero pregunta sobre la plataforma: ¿Zoom o Google Meet?

Saggesse acota que Google Meet tiene 100 personas, nos podríamos manejar con ese número por ahora.

Sobrero admite que zoom es cómodo y más potente, tiene más facilidades. La experiencia en reuniones no inclina a favor de Meet. Y no ve que haya problema en compartir el zoom de la JC.

Opiniones varias:

Claudia Gandolfo acota que la dificultad es que no sabemos dónde queda la información. Sobrero aclara que la otra vez hubo un problema técnico, no quedó grabado, fue un problema nuestro. Que el zoom sea de la JC no parece un problema. Acordar su participación en la reunión sí, pero no en cuanto a la herramienta a utilizar.Magariño acota que las reuniones no son secretas.Daniela Paredes que son reuniones del CCC. Sobrero que vamos a tener la grabación y será abierta para todos, el que tenga el link va a poder verla. Paredesque el link se debe mandar a los que participan de esta grabación, no a cualquiera. Magariño una persona se lo puede mandar a otra. Sobreroaclara que no se puede enviar solo a los presentes sino a todoel CCC. La tarea es más compleja.

Virginia Samar coincide con Magariño en exponer primero nosotros y después convocar a los Juntistas. En cuanto a la grabación mandar a los presentes el link y el acta a todo el CCC5. Saggesse coincide.

Raúl Artelino: Antes se cuestionaba a los JCausentes, ahora habría que aprovecharlo.Podrían participar y dar alguna respuesta. En cuanto a la plataforma, hemos tenido más éxito con zoom. Mejor seguir con lo que dio mayor resultado. No dejemos que los JC se desconecten del CCC, después va a ser difícil traerlos. No creo que nadie nos boicotee, no somos tan importantes para desequilibrar algún mecanismo, trabajemos en conjunto, entiendo las independencias, autonomía, etc. pero hasta tanto no tengamos alguna evaluación que genere una dudaen la utilización de algún mecanismo, sigamos con lo que sea más simple.

Alcira Fernández coincide con separar en 2 instancias. Que la JC pueda participar, escuchar las exposiciones y propuestas y en la 2° instancia, pueda dar respuesta a algunas de las cosas que aparecieron y ser más expeditivo. Obviamente no es el mismo tipo de participación, una cosa es el CCC y otra la JC. Está bueno pensarlo y en la próxima reunión poder decidir.

(*Aclaración de la Redactora del acta: La presente minuta es casi textual a la grabación.)

Pablo Cesaroni: Vamos coincidiendo en el desarrollo de la reunión, es problema nuestro también, no esperar respuestas inmediatas. Nosotros tenemos que debatir las propuestas y luego elevarlas a la JC. Tenemos que encontrar la vuelta, en la reunión no podemos confrontar con el comunero cuando no puede resolver. Aprobemos nosotros las propuestas y elevémoslas a la JC.

Carlos Pano: Estoy de acuerdo con que participen los JC, ahora bien, son vecinos, es cierto, pero no pueden formar parte de las decisiones o votar si fuera necesario.

Magariño: Ante la consulta aclaró que por Meet hace falta tener GMAIL, por lo que no todos pueden participar. En ese caso se debe tener la aplicación. Es limitante.

Alcira Fernández: Aclara que, no es necesario anotarse nuevamente una vez ingresado con sus datos. La próxima se convocará para abril. Se pide que antes de la próxima reunión las comisiones manden una minuta con los temas tratados en sus reuniones y poder informar.

Siendo las 19.18 hs. se da por finalizada la reunión.

INFORME: 1) Arbolado 2) Convenio FAUBA 2021 3) En defensa de la Costanera 4) Parque de la Estación 5) 24 de marzo 6) Planteras

1) El 13 de febrero realizamos un Pedido de informe a la Junta Comunal ya que nos enteramos por publicación en el Boletín Oficial de un listado de 28 árboles que se iban a extraer en la Comuna. Pedimos urgente los informes técnicos. Recibimos los informes, en algunos casos incompletos y sin que quede clara la fundamentación de la necesidad de la extracción.

Pero el 23 de febrero el fallo del juez Guillermo Scheibler suspendió la poda y tala en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto el gobierno cumpla con la Ley de arbolado público y desarrolle un sistema informático que permita el acceso por parte de todxs lxs ciudadanos de la información sobre el tratamiento y seguimiento de cada árbol, el estado fitosanitario, los daños, situación de las planteras, etc.

El juez nos da la razón en lo que venimos sosteniendo: hace por lo menos 5 años que se viene destruyendo nuestro arbolado con podas irresponsables y falta de cuidado.

Como dicen los especialistas en arboricultura urbana, la poda siempre es un daño al árbol. Por eso tiene que ser realizada solo en casos imprescindibles y con cuidado y seguimiento por parte de profesionales idóneos.

Como mencionamos en el mail que difundió anteriormente Prensa, el juez le recuerda al gobierno de la ciudad que “un árbol no es parte del mobiliario urbano” y que es fundamental para nuestra calidad de vida. Y además de todos los beneficios que brinda en relación al aire que respiramos, a la regulación de la temperatura, a la lentificación del agua de lluvia por parte del follaje, a la disminución de la contaminación acústica, es condición de posibilidad de la existencia de la ciudad. Sin árboles, la ciudad sería inhabitable. Por eso invitamos a todxs a que se sumen a la Comisión y trabajen con nosotrxs en la defensa del arbolado.

2) El 19/2 Pedimos a la Junta Comunal el convenio con la FAUBA del corriente año; aún no lo enviaron. (Esto es el Convenio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Facultad de Agronomía para que seleccione 115 graduados o alumnxs del último año para desempeñarse como Inspectores de arbolado en las 15 Comunas. El GCBA le paga a la FAUBA y la FAUBA a lxsseleccionadxs.)

3) Seguimos también en la defensa de la Costanera, para que no se vendan tierras públicas y para que se transforme en un gran espacio verde que tanto necesitamos en Caba, tal como el 97% de los que participamos en la audiencia pública solicitamos.

4) Respecto al Parque de la Estación adjuntamos el link con la información que nos hicieron llegar respecto del estado de abandono que sufre el Parque, por lo que también nos sumamos a su pedido de que esto se resuelva prontamente.

5) También nos hicieron llegar una convocatoria a plantar nativas el 24/3 en defensa de la democracia por los 45 años del golpe de estado de 1976. En razón de priorizar el cuidado de la vida en esta pandemia, nos convocan a plantar 30.000 nativas en recuerdo de los 30.000 desaparecidos, lo cual también adjuntamos.

6) Reiteramos nuestra preocupación respecto a las obras en construcción que tapan las planteras, sin que haya ningún control del gobierno de la ciudad. En esta oportunidad, mencionamos el caso de la obra en construcción sita en YATAY 1015/ YATAY 1005 donde se construyeron tantas puertas de garage que una de ellas da a la plantera. Sin embargo, hay espacio para correr la plantera un poco más hacia Guardia Vieja y cumplir con el requisito de que haya al menos un árbol en esa vereda. En ese predio tan grande podria haber habido 2 planteras, sin embargo tenemos que peticionar a las autoridades para que al menos respeten una, el gobierno autorizó a construir un garage tan grande que no permite más planteras.

Este es el link que conduce a los datos de la obra en construcción:

Y en la foto se ve cómo desaparecerá la plantera.

Nos pueden escribir a espaciosverdescomuna5@gmail.com o al fbtmb Espacios verdes Comuna 5 para sumarse a la Comisión o para hacernos llegar sus inquietudes.

Comisión de Espacios Verdes

Consejo Consultivo Comunal 5