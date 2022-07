“Bombas, muros y mentiras”

Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para

los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Junio 2022

¡Booom!¡Boom ! ¡Boom! ¡Viva nosotros! ¡Mueran los otros! Nacionalismos de bajo costo. Patrioterismos en oferta. Democracias arrugadas a fuerza de tanto maquillaje. Estimados habitantes del futuro, el dolor es mucho, árboles y golondrinas, mares y cormoranes, elevan plegarias entristecidas. Los presagios no son buenos, si no vuelvo a escribir, si no tienen noticias mías, me arrastró algún tornado o sufro una depresión profunda. No se crean que para Josecito es fácil realizar estos testimonios en plena tormenta. Expirar / Respirar… Expirar / Respirar… Ya se habrán enterado de que soy asmático, además de mis bronquios estropeados debo soportar las novedades de un mundo que dejan sin aliento. Hago malabarismos al borde del precipicio, en cualquier momento pierdo el equilibrio y… No sé, no tengo la bola de cristal, la caída será terrible, soy sincero, ojalá pueda escribirles el mes próximo, la sinceridad devino rara ¿Si pronuncio una verdad evidente, entrará un misil por mi ventana? Me arriesgo: No hay nada mejor que una buena guerra, para no ver, para no escuchar, para no pensar por cuenta propia. ¿Qué mejor que una nueva guerra para reactivar economías desinfladas? Pregúntese ¿A quién le sirve? ¿A usted? ¿A mí? Averigüe el costo de aviones de combate, de tanques, misiles, fusiles de asalto… Averigüe quién los fabrica ¿Ya encontró la respuesta?

Indignante, me da asco, me dan ganas de ir bajo un puente, esperar que pase un tren y gritar como loco hasta vaciar tripas, lo hacíamos de niños, daba resultado, nos calmaba, quedábamos extenuados sobre el terraplén. Avanzamos hacia el precipicio y Ellos elevando cantos de guerra, afilando odios, matándose apasionadamente. El planeta tiembla al borde del colapso.

Masacre social: pobres descartables deambulan por las rutas, se ahogan en mares, agonizan en desiertos, se estrellan contra muros.

Catástrofe climática/ ecológica: tormentas, inundaciones, sequías, se abaten como castigos divinos, inocentes abandonan casas, se lanzan al camino en búsqueda de salvación. Los dioses se equivocaron, no castigaron a quien debían, los culpables siguen especulando desde cómodas oficinas, quemando selvas por cinco dólares, contaminando aguas, bebiendo beneficios.

Agotamiento energético: era de esperar, como cualquier ser la Tierra se fue agotando, no da más. ¡Y siguen, siguen, siguen! Perforando, extrayendo, violando sus entrañas para alimentar mercados insaciables. Ya lo dije, y si no lo dije lo digo, aunque más de uno se moleste. ¡¡¡Esta guerra no es mía!!! ¡¡¡No es nuestra!!! Los que pierden son los pueblos, es la gente que sufre, la gente que muere, madres lloran hijos caídos, madres rusas o ucranianas ¿Sufren diferente? Huérfanos rusos o ucranianos ¿Podemos comparar el dolor? Oligarcas no lloran, ni rusos ni ucranianos, ni yanquis ni alemanes… Siguen manipulando el lenguaje: la palabra/ marca “oligarca” es reservada a los rusos, como si las “democracias” occidentales no tuviesen oligarcas. Vuelvo a decir una verdad aunque entre un misil por la ventana: Todas las grandes “Democracias” disimulan una “oligocracia”(1) bajo su ropaje de terciopelo, el poder de pocos es el que manda, el famoso 1% se apropió de democráticas repúblicas, fabricó leyes a medida, jueces para servirlos, medios para justificarlos, para explicar al “pueblo” que si se apropiaron de más de la mitad de las riquezas del planeta, si están destruyendo el planeta mismo, es por el bien público. La guerra es para ellos una bendición divina, maximiza beneficios, acicala negociados, pueden seguir con sus tramoyas tan bien tejidas. Ellos no quieren paz, si la guerra es tan rentable ¿Para qué la paz? ¡Viva la guerra! ¡Cien mil millones de dólares! El presupuesto aprobado por el parlamento alemán para modernizar su ejército. Bendita guerra que permite eludir restricciones “ambientalistas”, las grandes compañías mineras se frotan las manos, el carbón vuelve a entrar en escena ¿Crisis climática? ¿Recalentamiento del planeta? ¿De qué me hablan? Hay otras prioridades.

¡Booom! ¡Booom! ¡Booom! Sólo Bombas, otras noticias se amortiguan, no tienen decibeles suficientes para llegar hasta nosotros. Muros, Muros, Muros, también explotan como champiñones, pero ya no son noticia, como si estuviésemos resignados a un mundo fracturado, que los miserables no circulen, que se queden donde puedan. ¿Escucharon hablar de Melilla?, enclave español en Marruecos, también tiene su muro por supuesto, 23 marroquíes murieron aplastados este mes tratando de franquearlo ¿Vieron a la guarda civil española golpear a esa gente? ¡Viva la democracia! ¿Y esas ONG(2) que predicaban mundos sin fronteras? Médicos, ingenieros, agrónomos, periodistas, fotógrafos… sin fronteras… ¿Qué dicen de los muros? ¿Están muy ocupados en el frente de guerra? Hace tiempo decíamos en nuestras “Crónicas poéticas”(3) MUMÚ: MUndialización MUros MUrallas… ¡Qué vergüenza Big Brother! Te damos amor nos das hormigón. Amamos Mickey Mac Donald New York Rock and Roll… […] ¡Qué vergüenza responder con hormigón! ¡Qué mal ejemplo! ¿No te dan lástima tus hermanitos Big Brother? ¿Y la piedad? ¿Y el padre vuestro? ¿No está en los cielos? ¿Y las mejillas? Ya pusimos una, Big Brother ¿Tenemos que poner la otra? Bendecido seas. Bolsa de dolores en alza ¿Y los valores? ¿Cerraron en baja? ¿Todos? ¿Financieros y humanos? ¡Qué pena Big Brother! ¿Muros de hormigón para tus hermanitos? ¿Para nosotros que te queremos tanto? […] ¡Tanto despecho! Como dice el tango “nos mamaremos bien mamaos”. Vení con nosotros Big Brother, brindaremos por la amistad. Tenés razón, somos muy parranderos, puro tequila pisco cachaça. Después de todo está bien el muro, tienen que protegerse de tanta mala gente suelta. ¡Se los ve tan felices! ¿¡Por qué contagiarse con pinches latinos!?”

¿Quién se enteró de que la República Dominicana está elevando un muro que la separa de Haití? La guerra no permite escuchar bien esas noticias. “La Española”, así llamó Cristóbal Colón a esta isla cuando la descubrió en 1492, en esa época las poblaciones autóctonas vivían de la agricultura, de la caza y de la pesca. Mucho más tarde, luego de guerras sucesivas, ya en el siglo XVIII, fue dividida entra Haití (al oeste) y Santo Domingo al este. Ahora, en el mes de junio del año 2022, están partiendo la isla con un muro, de un lado los dominicanos, pobres pero no tanto, negros pero no tanto, del otro los haitianos, bien negros, bien pobres, bien marginados, víctimas históricas de potencias coloniales y catástrofes naturales. En 1804 se rebelaron contra los esclavistas, fundaron la primera república negra libre de América, nunca se lo perdonaron. Los dirigentes de la República Dominicana muestran ser buenos discípulos de Big Brother, “Verja perimetral inteligente” así llaman al muro, también aprendieron a mentir manipulando el lenguaje. Mientras, en este mismo mes de junio del año 2022, un tráiler con 67 inmigrantes latinoamericanos fue encontrado abandonado en las afueras de San Antonio – USA, 53 murieron de muerte atroz en ese tráiler/ horno sin ventanas. Se supone que los clandestinos habían partido de Laredo, al borde del Río Grande, en la frontera con México. Trágico final, no pudieron disfrutar de la “Democracia” made in USA, la que echa la culpa a los coyotes(4) mientras siguen elevando muros.

Resumamos estimados habitantes del futuro:

Una guerra mundial ya estalló o está por estallar, no me queda claro. Lo que sí está claro es que la paz no es rentable, hablan las bombas

El ruido de la guerra es ensordecedor, no deja escuchar otra cosa, prestando un poco de atención entendemos que la guerra es además una cortina, debemos aprender a mirar detrás del cortinado

Siguen mintiendo, manipulando el lenguaje tratando de disimular verdades, ellas irrumpen pese a todo.

Por favor si les llega este testimonio y manejan el comunicador intertemporal, respondan, digan algo. Sumergidos en la niebla del presente nos falta visión de futuro.