La internacional del odio

CRÓNICAS POÉTICAS DEL TERCER MILENIO. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Por José Muchnik

Enero 2025

Estimados habitantes del futuro, realidad y catástrofes naturales se desencadenan sin tregua en estos comienzos del año 2025. Cuesta reaccionar, Josecito quiere escribir su crónica pero tiene la mente inundada, trata de reaccionar, rescatar algunas ideas, secarlas al sol, llueve y seguirá lloviendo, escucha, en su cocina de Epinay Sur Orge que una nueva tormenta avanza desde el Norte, se llama Herminia ¡¿Cómo quién?! La tormenta. Está bien que les pongan nombres, todos tenemos derecho a un nombre. La radio sigue transmitiendo novedades, Toro Dorado informa que está decidido a apropiarse de Groenlandia, la primera ministra danesa terminó la conversación telefónica presa de pánico, no era un chiste. “Groenlandia es un lugar maravilloso, tenemos necesidad para la seguridad internacional. Estoy seguro que van a hacerse a la idea de cederla a los Estados Unidos”, le espetó el emperador con tono decidido (https://www.lavoixdunord.fr/1547533/article/2025-01-24/les-danois-sont-completement-paniques-donald-trump-semble-vraiment-vouloir ). No nos compliquemos la vida con principios políticos, esto es un negocio, que fijen un precio y la compramos, somos gente honesta, nunca le robamos nada a nadie, ya le compramos Alaska al zar ruso en 1867 por siete millones de dólares, a comienzos del siglo XIX Napoleón nos vendió la Luisiana ¡Todos ganan! La gran perinola sigue dando vueltas. ¿Qué se creen estos daneses? ¿Que son más que Napoleón? ¿O que el zar ruso? Si no venden vamos a estar obligados a usar la fuerza, no queremos llegar a eso, sobre todo con un país aliado. Así se expresó el nuevo emperador.

Hace una semana, el 20 de mayo 2025, fue coronado, recordad la fecha. Traté de ir a la ceremonia aunque no me habían invitado, finalmente desistí, reconozco que los gringos saben hacer las cosas, aún por televisión fue impresionante. Toro Dorado disfrutando de su coronación, sonriente, con ese brillo especial que imprime el poder a las sonrisas. Planetario espectáculo, la plebe festejando… Su arenga toma fuerza “Estados Unidos retomará su lugar legítimo como la nación más grande, más poderosa y más respetada en la Tierra, inspira admiración y asombro del mundo entero […] cambiaremos el nombre del Golfo de México por Golfo de América […] China está operando el Canal de Panamá, y nosotros no se lo entregamos a China, se lo entregamos a Panamá, y lo vamos a recuperar.”… Canadá también, ya es hora de que los canadienses se den cuenta “si lo anexamos podremos constituir una sola y gran Nación”

Es más que preocupante, ya sabemos a qué conducen estos nacionalismos, además no está sólo, un movimiento internacional va tomando forma. Si algo tuvo de positivo la ceremonia de coronación de Toro Dorado es eso, permitió identificar a los participantes, apreciar cómo se va configurando la nueva Internacional del Odio, coincidencias ideológicas, negocios en gestación… En la ceremonia estaba presente la crema de la crema. La gran commendatora de Italia, representantes de la AFD (Alternativa para Alemania / Alternative für Deutschland), con fuertes resabios nazis, miembros de VOX España, herederos del franquismo … También, por supuesto, el presidente de Argentina y hasta del Salvador, etc… etc. Pero lo principal a destacar es la presencia de los ilustres patrones de la big-tech, Míster X, Míster Meta, Míster Amazon, Míster A I… celebrando la “nueva era” que se abre. Ahora queda más claro, emergió un Moloch con poder desmesurado: las gigantescas empresas basadas en nuevas tecnologías poseen una potencia financiera considerable, les faltaba conquistar el poder político, es lo que están haciendo.

Las coincidencias ideológicas en la Internacional del Odio tienen su razón de ser: Reducir/destruir las instituciones estatales, desregular las actividades económicas, los multimillonarios no necesitan reglas, leyes, normas impositivas que los controlen. Agitan como consigna una libertad desaforada que en realidad se traduce por un nuevo tipo de esclavismo de individuos sometidos por las nuevas tecnologías, ¡Libertad! ¡Libertad! para avasallarla mejor, Libertad de especular, libertad de despedir trabajadores a voluntad, libertad de insultar y mentir ¡Libertad! ¡Libertad!

Si decimos “humanidad en riesgo”, “democracia en peligro” no exageramos. A decir de Yanis Varoufakis (1), comentando las elecciones norteamericanas: los gigantes de la big-tech, se instalaron en la oficina oval de la Casa Blanca. Estamos en la era del “tecno feudalismo”, un pequeño puñado de magnates se apodera de las “icloud”, “nubes informáticas”, de las cuales extraen una renta desmesurada, El funcionamiento de empresas como Amazon o Uber es ejemplar al respecto. Combinan, influencia política, capacidad financiera y control de las nuevas tecnologías, pueden descuartizar gente en sus redes, especular en bolsas de valores, fabricar cripto moneda, imponer presidentes… Una vez que triunfan en los procesos electorales se comportan como déspotas, gobiernan por decreto, instrumentan la justicia. Controlan redes todopoderosas, medios de información, grandes bases de datos y algoritmos, pueden entonces manipular la democracia a voluntad.

El proyecto Stargate (puerta de las estrellas) con OpenAI, Oracle, SoftBank y MGX, anunciado por Toro Dorado al día siguiente de su coronación refleja esta lógica, se trata de un complejo dedicado a la Inteligencia Artificial que requerirá una inversión de 500 mil millones de dólares, leyeron bien, 500.000.000.000 u$s. Estos complejos de Inteligencia Artificial, como la emisión de cripto-moneda o los centros de datos, consumen muchísima energía, de ahí otro común denominador en la Internacional del Odio: el negacionismo climático.

¡Drill, Drill, Drill! (¡Perforar, Perforar, Perforar! ) Repetía con euforia. Mientras, California seguía ardiendo, y las mal llamadas “Catástrofes naturales”, que de “natural” no tienen nada, seguían asolando diversas latitudes del planeta. Ciudades se hunden, desiertos avanzan, glaciares se derriten. A Él no le importa ¡Drill, Drill, Drill ! Seguía clamando. Retirarse del acuerdo de París sobre el cambio climático fue uno de sus primeros decretos.

Días después del discurso de coronación de Toro Dorado, el presidente argentino intervenía en el Foro Internacional de Davos-Suiza, vale pena leer su intervención (2). Vale la pena comparar los discursos para confirmar la coherencia ideológica de la Internacional del Odio. El racismo, la xenofobia, el odio a los inmigrantes, a los cuales se los califica de criminales, ladrones, violadores… Es eso lo que justifica la organización de la deportación de masas más grande de la historia, uno de los principales slogans de campaña de Toro Dorado. La Internacional del Odio también aborrece de la interrupción voluntaria del embarazo, de los homosexuales y todo lo que huela a protección de minorías, a diversidad cultural, a pueblos originarios y sus lenguas, a comunidades afroamericanas, a crítica del esclavismo y el pasado colonial…todo eso es calificado de “wokismo” (3)y condenado como tal.

Así estamos estimados habitantes del futuro, me pregunto si la gente podrá enfrentar la Internacional del Odio, o avanzamos hacia una sociedad de zombis manejados por algoritmos. Es cierto que el panorama se presenta sombrío, pero Josecito guarda algunos brotes de esperanza. Confía en que la Internacional del Amor y de la Vida, podrá más, aunque el camino sea largo.

