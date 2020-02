La primera Buenos Aires

Se cumplen 16 años de la publicación del artículo de Diego Ruiz que dio origen al fecundo ciclo “Callejeando historia” –febrero de 2004– y no encontramos mejor manera de honrar al amigo que cerrar la trayectoria –como él hubiera deseado– retornando al origen, la efeméride de don Pedro de Mendoza en nuestras tierras.

En las calles del porteñísimo barrio de La Boca se ha querido homenajear a los protagonistas de la primera población española en la futura Buenos Aires: Juan de Ayolas, Domingo de Irala y, fundamentalmente, al capitán de la expedición, don Pedro de Mendoza. Y sus razones tenían los ediles, pues en los tiempos en que ese pueblo fue incorporado a la nomenclatura general de la ciudad se creía, de acuerdo a los estudios publicados por Paul Groussac, que allí se había producido dicho establecimiento.

Pero, ¿por qué razón se ordenó la exploración de estas alejadísimas tierras? Cuando Sebastián Caboto y Diego García de Moguer regresaron a España, en 1530, debieron dar muy estrictas explicaciones a la Corona sobre por qué no habían cumplido con las órdenes originales de seguir la ruta de Magallanes hacia el Oriente y, en cambio, permanecer en estas tierras durante cuatro años.

Pero las noticias habían llegado también a la gran rival de España, Portugal, en la exploración y conquista del mundo y, en esa época en que el naciente capitalismo se basaba en la posesión y atesoramiento de metales nobles, la carrera por obtenerlos comenzó inmediatamente. El rey de Portugal envió a Martín Alfonso de Souza el mismo año 1530, quien llegó hasta el Río de la Plata pero no lo penetró, regresando al poco tiempo. Sumémosle a esto que, en enero de 1534, llegó a Sevilla Hernando Pizarro con el rescate de Atahualpa, para comprender la euforia y furia expedicionaria que se apoderó de España. Es poco sabido –ha sido estudiado por el gran historiador Enrique de Gandía– que antes de Mendoza, en el mismo 1530, el Consejo de Indias proyectó una expedición al mando del alcaide de Pamplona, Miguel de Herrera, con las mismas atribuciones y territorio que aquel heredara.

Pero Herrera no pudo partir a tiempo y, finalmente, fue nombrado primer adelantado, capitán general de las provincias del Río de la Plata, justicia mayor, gobernador, etc., etc., el andaluz don Pedro de Mendoza, descendiente del inmortal marqués de Santillana, primo del virrey de México y uno de los escasísimos nobles que participaron de la popular y proletaria conquista y colonización de América.