Consejo Consultivo – Convocatoria e informes

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de noviembre

Se convoca a los miembros del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL N° 5 (Almagro y Boedo), a participar de la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día sábado14de diciembre de 2019 a las 15 hs. en la Escuela Nª 3 – D.E. 2 “Manuel Solá” sita en Lambaré 975, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Apertura y Constitución de la Asamblea. Designación de moderador/a, secretario/a de actas y firmantes del Acta.

2°)Acta por Asamblea Ordinaria(24/11/2019)Se pone a consideración del pleno para su tratamiento (aprobación u observación). Se adjunta.

3°) Informes de Secretarías y Comisiones CCC5. (Enviar los informes con antelación)

IMPORTANTE:

ACREDITACIÓN y COMIENZO de la ASAMBLEA:

LaACREDITACIÓN estará abierta media hora antes del horario de convocatoria (desde las 14.30hs. y hasta las 15.30 hs.LA ASAMBLEA EMPEZARÁ APENAS SE HAYA ESTABLECIDO EL QUÓRUM. Se recomienda PUNTUALIDAD.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA

Fecha : sábado 23 de noviembre 2019.

Lugar: Escuela Primaria Común Nº 14 – D.E. 6 “Intendente Alvear” sita en Castro 954, CABA. Con quórum, a las 15.00 hs se da inicio a la Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Apertura y Constitución de la Asamblea.

Se designa Moderador: Claudia Gandolfo, (*), Secretaria de Actas: Gloria Sobrero y Firmantes delActa:Leonardo Chazanowski y Rubén Bassignana.

(*) En esta instancia se presenta una moción para que el CCC5 declare su “repudio contra el golpe de estado en Bolivia”. Dionicio Ruiz Díaz propone continuar con curso normal de la AO y plantea el tratamiento de la creación de un nuevo CeSAC al que se le asignó un presupuesto para 2020 de $72 millones; en consecuencia, se decide continuar con la constitución de la Asamblea y tratar la moción una vez presentados los informes.Si bien antes de esta decisión se expresaron algunas opiniones, se detallan para su mejor ordenamiento en el ítem donde se detalla específicamente este tema.

2°) Acta de la Asamblea Ordinaria septiembre2019. Se aprueba el acta.

Los participantes felicitan a la Secretaría Administrativa por la organización, desarrollo y documentación de la Asamblea de Noviembre ppdo. en la que participaron los candidatos a miembros de la Junta Comunal de los diferentes espacios políticos que compitieron en las elecciones del pasado 23 de octubre.

3°) Informes Secretarías y Comisiones

Secretaría Administrativa

Alcira Fernández informa:

TAREAS S/FUNCIONES : Cumplidas. (Convocatorias, Informes, Registros, Actas)

: Cumplidas. (Convocatorias, Informes, Registros, Actas) La Secretaría Administrativa organizó el pasado 05/10/2019 la reunión con candidatos y candidatas a la Junta Comunal que expresen sus propuestas ante el CCC5 y respondan las inquietudes de los presentes. La misma se desarrolló en un marco de respeto y buena convivencia. La mayoría de l@s candidat@s respondieron a la convocatoria, mostrando una buena disposición al diálogo y se pronunciaron a favor de continuar su relación con el CCC5 ni bien asuman sus funciones.

REUNIÓN DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON JUNTA COMUNAL :Se había solicitado, antes de la asamblea del 5/10, tener una reunión conjunta entre la SecAdm, la JC saliente y la JC entrante, una vez que se definiera la votación y se conocieran los resultados definitivos. Se creyó necesario verificar el compromiso de las nuevas autoridades comunales en cuanto a su relación con el CCC5.

Dado que ya hubo pronunciamiento unánime (Asamblea del 05/11) respecto de la continuidad y mejoramiento de la relación entre JC y CCC5, se consideró que esta reunión, es innecesaria ahora y que la misma puede concretarse una vez que la nueva Junta Comunal asuma.

Se envió desde la Secretaría Administrativa el audio sin editar de la reunión del 05/10, el que fue difundido oportunamente por Prensa.

Se realizó una desgravación de dicho audio para que conste en el acta de la fecha.

Dado la llegada de fin de año y los consecuentes feriados, se resolvió (como es costumbre) hacer la última asamblea del año, el sábado 14 de diciembre.

ACLARACIÓN:

Alcira recuerda que las INSCRIPCIONES al CCC5 se realizan a través de la Secretaría Administrativa. Los interesados en participar deben hacerlo enviando un mail a consejo.consultivo5@gmail.com

Finalizada la exposición de Alcira surgen los siguientes comentarios:

Carlos Dziewczapolski propone que la Sec Adm solicite a la JC5 que se informe al CCC5 la documentación que la JC saliente le entregue a la JC entrante, en particular, en qué estado la nueva JC recibe el presupuesto. Virginia Samar acuerda con Carlos y agrega que este traspaso debe existir más aún cuando son del mismo espacio político. Alberto Di Biaserecuerda que esto está reglamentado por ley. Pablo Cesaroni solicita que se agende una reunión para febrero o marzo de la Sec Adm con la JC en la que participen un representante de cada Comisión del CCC5; propone que esta reunión se repita cada 4 ó 5 meses. Alcira Fernández responde que este tipo de reunión ya se organizó en el pasado y, agrega, la Sec Adm en cada reunión con la JC siempre reclamó las obligaciones de la JC y los requerimientos del CCC5; de cualquier manera, comenta, la nueva JC está al tanto de que la anterior no respondió al CCC5; además, estima que la nueva JC recibirá toda la información de la comuna por parte de la saliente. Gloria Sobrero propone que los miembros de la JC entrante trabajen realmente como un organismo colegiado no supeditado a la voluntad de su presidente ni de los espacios políticos que representen sino que trabajen para los vecinos de la Comuna. Javier Saggesse le responde que según la Ley 1777 muchas funciones recaen sobre el presidente de la JC. Hernán Gorreta, miembro electo, comenta que propondrá que cada dos meses las reuniones de la JC se hagan en un lugar público con participación de los vecinos; si bien todo pasa por el presidente dela JC, agrega, no serán empleados del mismo; Gloria Sobrero acota y Hernán asiente, que tampoco lo sean de sus partidos políticos. Adicionalmente, Hernán comenta que próximamente se tratará en la Legislatura la venta de terrenos de la ciudad tales como Gascón 920, Pringles 354, Corrientes y Gallo, Carlos Calvo 3300 (colindante a la sede comunal), entre otros. Laura Corvalán comenta queBouzas, Pte de la JC actual no tenía conocimiento de este tema. Por otro lado, Laura comenta que propondrá que se sume a la Sec. Adm. a la última reunión de la JC saliente.Laura agrega que ésta es la última Asamblea en la que participa como miembro de la Junta Comunal y quiso estar presente para despedirse como tal, agradecerles a todos y desear que podamos seguir construyendo una democracia participativa; en el futuro participará como vecina.Leonardo Chazanowskipide un aplauso para Laura.

Secretaría de Prensa

Leonardo Chazanowski comenta que toda la información relacionada con el CCC5 se comunica vía mail, facebook y twitter

Comisión de Salud

Leonardo Chazanowskirecuerda que durante ocho años se ha luchado para la instalación de un CeSAC en Boedo. Agrega que la Legislatura presentó un Proyecto de Ley para construir un CeSAC y Jardín Maternal en Av. La Plata 2030 con el apoyo de las legisladoras Pokoik, Penacca y la refrendacióndel legislador Heredia. Pero, el GCBA propone construirlo en el predio de Av. La Plata 2241, dirección que corresponde a la C4. Con respecto al asbesto siguen trabajando con metro delegados para su erradicación; también están trabajando para la eliminación de esta sustancia en escuelas y hospitales. Además, comenta, se está trabajando en el proyecto VTH, Verificación Técnica Hospitalaria, equivalente a la VTE (Verificación Técnica Escolar). Por otra parte, informa que el 26 de noviembre a las 10hs se instalará un Banco Rojo en el CeSAC 38, Medrano 350. Javier Saggesse comenta que en el día de hoy se hizo una reunión en Ciencias Sociales donde se juntaron trabajadores de los diferentes CeSACs, legisladores, miembros de diferentes JCs y el ex ministro de Salud Daniel Goyan para promover actividades fuera de lo que es Salud. Virginia Samar le pregunta a Javier sobre el tema del DENGUE; Javier comenta que este año no hay brotes y que la cantidad de casos registrados está por debajo de la del año pasado; igualmente siguen trabajando en la “descacharreo”.

Comisión Educación

Pablo Cesaroni comenta que el proyecto de VTE se está trabajando en las provincias de Buenos Aires y Neuquén pero que está trabado en la CABA porque aún no se trató en la Legislatura Porteña. Agrega que trabajarán para que salga a nivel nacional. Con respecto al predio de Av. La Plata 2030, comenta que hicieron una activad en el lugar para que sea destinado a Educación/Salud; simultáneamente, pidieron al GCBA un informe sobre el estado del mismo y harán lo propio para el predio de Pringles 354.Con respecto a las vacantes, estiman que para el año 2020 faltarán aproximadamente 25.000 vacantes en la CABA, 3.000 más que en 2019. En la C5 faltarán entre 500 y 550 vacantes y de estas el 90% corresponde a jardines maternales. Comenta que hoy en el diario La Nación se publicó que candidatos de la JC prometieron una escuela primaria en Almafuerte y Ferreyra, situándola en la C5, pero esta dirección corresponde a la C4; Pablo le pide a Hernán Gorreta que verifique esta información.Pablo comenta que ayer se realizó un reclamo en el Normal 7 en contra del proyecto UniCABA (Universidad del Docente).Con respecto a los problemas edilicios en algunas escuelas de la C5, pedirán a la nueva JC que reclame al gobierno central que los trabajos de reparación se hagan durante el verano cuando no se dictan clases. También pedirán incrementar el presupuesto para mejorar la calidad y cantidad de viandas; desde las Cooperadoras cuestionan la inscripción on-line para recibir viandas gratuitas y algunos legisladores propondrán que la comida sea gratis.

Alberto Di Biase comenta que Lammens en el proyecto del nuevo estadio del CASLA propone crear escuelas, un CeSAC y una plaza. Gloria Sobrero le responde que este proyecto es una aberración y que los centros educativos planificados son todos privados, no públicos; se compromete a enviarlo a Prensa para su distribución al CCC5.

Interconsultivos

Carlos Dziewczapolskinos recuerda que él y Jorge Miranda representan al CCC5 ante el Interconsultivo, organismo que presentó ante la Legislatura, como nos informaran oportunamente, los 22 puntos que se redujeron a 16 para ser respondidos por la JCs pero que fueron respondidos por el gobierno central. Comenta que presentaron nuevamente el cuestionario con los 22 puntos pero con mayores precisiones pidiendo que sean respondidos por la JCs. Solicita a la Sec Adm que entregue este cuestionario a la nueva JC5.

Cultura

Claudia Gandolfo comenta que están trabajando con la C3 para utilizar el Parque de la Estación para diferentes tareas comunitarias con mucha participación vecinal.

Moción: declaración de “repudio contra el golpe de estado en Bolivia”

Finalizado los informes de Secretarías y Comisiones, se trata la moción propuesta inicialmente sobre el “golpe de estado en Bolivia”. Se inicia el debate:

Virginia Samar: manifiesta su repudio al golpe de estado en Bolivia y propone que el CCC5 haga una declaración en su contra.

Javier O’Connor: manifiesta que está en contra de la declaración y considera que el de Bolivia es un narco-gobierno.

Alberto DeBiase: expresa su repudio por todos los golpes de estado y en contra de la ferocidad con la que se ataca a la gente. Por lo tanto, aprueba la moción.

Miguel Germino: expresa que,con los sucesos en Bolivia, revive los golpes de estado del pasado y considera que esta situación es una vuelta a 30 años atrás.

Dionicio Ruiz Díaz: considera que la AO no es el lugar para tratar el tema propuesto por la moción.

Carlos Dziewczapolski: entiende la gravedad de lo que está sucediendo en Bolivia y se manifiesta en contra,pero propone que en lugar de hacer una declaración conste en actas la opinión de cada uno, con lo que muchos acuerdan.

Alejandro Vergara: se manifiesta en contra de que se haga esta declaración debido a que el CCC5 no es el ámbito para discutir este tema.

Gloria Sobrero: manifiesta que hay opiniones encontradas sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Entiende que hay parcialidad en la moción porque no incluye lo que sucede en el resto de Latinoamérica como el intento de golpe de estado en Chile además de las situaciones que están ocurriendo en Ecuador, Colombia y Venezuela. Por otro lado, se manifiesta a favor del respeto por las instituciones, la democracia y la paz social pero no está de acuerdo con la moción porque considera que el CCC5 no es el lugar para discutirla.

Laura Corvalán: se manifiesta en contra de la ruptura de los canales institucionales y de la democracia.

Pablo Cesaroni: comenta que la Multisectorial de la C5 hizo un “semaforazo”en repudio por este tema en San Juan y Boedo. Además, comenta que varias cooperadoras y directivos escolares se pronunciaron sobre la situación en Bolivia. Considera que se tiene que hacer una declaración contra el golpe.

Rubén Bassignana: se manifiesta en contra del golpe y adhiere a la moción.

Hernán Gorreta: suscribe a lo dicho contra el golpe.

Silvia Garolla: entiende que la ruptura democrática y la muerte de inocentes no sólo se está dando en Bolivia sino también en Chile y en el resto de la región lo que significa una real amenaza para toda Latinoamérica y manifiesta su oposición a estos hechos.

Alcira Fernández: manifiesta que no está de acuerdo con la moción. Acota que en lo particular considera a Evo Morales como el mejor presidente que tuvo Bolivia aunque no acuerda con su pretensión de acceder a un cuarto mandato cuando podría haberse ido por la puerta grande. Agrega que se puede debatir sobre el tema, expresar la propia opinión, pero considera que el CCC5 no es el ámbito para hacerlo. En cambio, propone que se haga una declaración a favor del respeto porlas instituciones y la democracia.

Además de las manifestaciones mencionadas precedentemente, varios participantes expresan opiniones a favor y en contra de la actitud de Evo Morales, con el propósito de justificar la postura individual ante la moción: unos opinan que su postulación para un cuarto mandato estaba judicialmente avalada y que ganó por el 10% la elección, otros que desconoció la voluntad del pueblo luego del referéndum que le negó tal posibilidad y que se cometió fraude en el conteo de votos.

Debido a que no se llega a un acuerdo se pone a votación la moción y, por decisión de la mayoría, se asienta en actas que el CCC5 declara su “repudio contra el golpe de estado en Bolivia”.

Finalmente, la AO en pleno manifiesta sus condolencias a Rubén Bassignana por el fallecimiento de su Sra. Esposa.

Siendo las 17.30hs y sin ningún otro tema que tratar, finaliza la asamblea.

INFORME SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (diciembre 2019)

La Secretaría Administrativa informa:

TAREAS S/FUNCIONES : Cumplidas. (Convocatorias, Informes, Registros, Actas)

: Cumplidas. (Convocatorias, Informes, Registros, Actas) REUNIÓN DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CON JUNTA COMUNAL :Se enviará a la Junta Comunal un mail solicitando una primera reunión entre la Junta Comunal y la Secretaría Administrativa, a los efectos de encarar futuras acciones entre los dos órganos de la comuna.

:Se enviará a la Junta Comunal un mail solicitando una primera reunión entre la Junta Comunal y la Secretaría Administrativa, a los efectos de encarar futuras acciones entre los dos órganos de la comuna. INFORMES DE SECRETARÍAS Y COMISIONES:

Todos los años, en la última asamblea del año, cada SECRETARÍA / COMISIÓN hace un balance de lo actuado durante el año en curso y presentan las perspectivas para el próximo.

Solicitamos que envíen el mismo a la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA con antelación para que conste en el acta de diciembre. Gracias.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PERSPECTIVAS 2020

Continuar coordinando las cuestiones administrativas y organizativas del CCC5, llevar adelante todas las funciones establecidas en el Reglamento interno e insistir en mantener el enlace Institucional con la Junta Comunal N° 5 de una manera más fluida a la que tuvimos hasta el presente.

Por ser la última asamblea del año, esperamos contar con una importante concurrencia.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS Y UN MUY BUEN AÑO 2020.