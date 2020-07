CCC5 y Junta Comunal 5

PUBLICACIONES CONTRADICTORIAS entre sí en diferentes medios de comunicación sobre el manejo de la salud en CABA frente a la COVID 19. ¿Cuál es la realidad? Generalmente, estas publicaciones emiten opinión – desinformando a veces, mal informando otras, a menudo haciendo comparaciones malintencionadas sobre la situación de la salud en CABA y PROVINCIA de Bs.As. Si bien todas las cifras están publicadas en los sitios oficiales para quien quiera conocerlas, nos parece desacertado el envío de este tipo de mensajes que confunden, distraen y se alejan del verdadero sentido en la lucha contra esta pandemia, tal como se está trabajando coordinadamente en el AMBA. No es nuestra intención impedir la libre opinión de los ciudadanos, sino acercar la propuesta de que esto no abunde cuando se retome la actividad del CCC5. Sería de suma necesidad no fomentar pujas político partidarias, por sobre los verdaderos intereses de la Comuna 5.