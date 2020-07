Acoso opositor

Ayer, jueves 9 de julio, se produjo el llamado “banderazo” opositor que se dio varios “lujos”, entre ellos el de manifestarse en defensa de la libertad de expresión atacando ferozmente a un móvil de una emisora de prensa –C5N– y adoptando un comportamiento en clara violación de estrictas normas sanitarias ordenadas por el Gobierno Nacional a propósito de la pandemia de COVID-19.

El “banderazo”, impulsado por la agrupación “Campo Más Ciudad” para manifestarse “contra el avance sobre el campo y la Justicia”, tuvo su punto de cocción óptimo, durante las manifestaciones en Avellaneda, provincia de Santa Fe, en defensa de la firma Vicentín y el fallido riesgo de expropiación por la Estafa al Banco Nación y su pretendida quiebra. Una clara demostración de desobediencia a las disposiciones de las autoridades elegidas democráticamente.

Durante el feroz ataque al móvil del medio de prensa que, paradójicamente, ha sido el único que se ha ocupado en dar voz a los manifestantes de la oposición en cuanta convocatoria han producido en estos tiempos, rompieron sus vidrios y atacaron, lesionándolos, a dos miembros del equipo mientras la policía dejaba una palpable zona liberada a los delincuentes que participaron del vandalismo.

Los “republicanos” defensores de la propiedad privada atacando a un móvil de un canal privado con elementos contundentes, patadas, trompadas y expresiones (grabadas) como “¡ahora van a empezar a tener miedo!”, “¡no van a poder salir a la calle, delincuentes!” o “¡váyanse, tomenselás, hijos de puta!”.

Resulta increíble, ante tanta barbarie, que encabece la enumeración de reclamos una airada exigencia de “que se respeten nuestros derechos constitucionales. Trabajar, ejercer toda industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino son derechos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Hoy todos están siendo violados.”

A lo que se agrega el reclamo “Para que dejen de fundir negocios. Cada vez más comercios cierran sus puertas. Prohibir actividades con bajo riesgo de contagio es un capricho absurdo que está condenando a la miseria a millones de argentinos.”

Es ocioso recalcar que el interés particular debe estar supeditado al interés general sobre todo en graves emergencias sanitarias como ésta. Nada puede ser tildado de absurdo o caprichoso partiendo de las palpables e indeseables consecuencias de la cuarentena como el creciente cierre de comercios.

La libertad, tantas veces manoseada en nombre de la democracia o el derecho, no es la libertad individual de procedimiento antojadizo. Nadie puede hacer lo que se le ocurre cuando se le antoje. ¿Quién puede argumentar “privación de su libertad” porque no se le permite cruzar con el semáforo en rojo, con multas y penalidades incluidas? El que no se aviene a respetar las leyes y disposiciones de convivencia está privado del derecho a vivir en comunidad.