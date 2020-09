¿Abrir las escuelas?

Lorena Pokoik*. Las escuelas están cerradas, pero continuamos educando…

Señor jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta

Señora ministra Soledad Acuña

Ustedes durante 6 meses dejaron a la deriva a miles de pibas y pibes que no tuvieron la posibilidad de seguir las clases por falta de computadoras y acceso a internet. Y 6 meses después salen a escena autoproclamándose paladines y defensores de la educación pública. Una postura muy poco creíble si hacemos un repaso breve de los últimos 10 años donde redujeron en 10 puntos el presupuesto de educación: pasó de 27% a 17,3%, una vergüenza garrafal. Hay algo que las y los funcionarios del Gobierno porteño no entienden. No se puede hablar de un retorno a las aulas mientras el coronavirus esté presente, sobre todo en CABA y AMBA.

Varios países que implementaron una vuelta a las Escuelas, tuvieron que retroceder. Estamos hablando de países del primer mundo como Alemania, Israel, Corea del Sur, entre otros, que recularon cuando miles de estudiantes y docentes se contagiaron y provocaron un rebrote en las ciudades más importantes de esos países ¿De qué retorno están hablando?

El gobierno porteño quiere instalar su realidad, una realidad imposible de creer. Se victimiza y culpa al Gobierno nacional por querer cuidar la salud de miles de pibas y pibes, las de sus familias y las de los docentes, en definitiva, la de todos las y los argentinos

Esta postura de Larreta y su ministra Acuña es apoyada por los medios amigos, que tratan de desgastar a un Gobierno nacional que durante estos casi 6 meses de pandemia, hizo lo imposible para resguardar la salud de todos y todas y sostener la economía. Mientras ustedes siguen en esa postura lamentable, el Gobierno nacional entregó 39.645 netbooks en 7 provincias del Norte Grande y 20 distritos del Conurbano y 14.289 tablets. En la semana llegarán 23.203 netbooks y 4.564 tablets a Chaco, Corrientes, Misiones y Tucumán.

También entregó 10000 licencias, a estudiantes y docentes de escuelas técnicas de todo el país para que realicen prácticas de forma virtual en laboratorios de Física, Química, Matemática, Ingeniería, y Mecánica. Siguió subiendo a la plataforma Seguimos Educando, nuevos contenidos destinados a chicas y chicos de 6º y 7º grado, ciclo básico y ciclo orientado de educación secundaria.

Este programa ya cuenta con 7 horas diarias de televisión en medios públicos, 7 horas de radio para todos los niveles educativos producidos especialmente y 9 cuadernos de estudiantes para todos los niveles. En medio de la pandemia, el Gobierno nacional lanzó la plataforma educativa federal Juana Manso que permite vincular a alumnas, alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas con contenidos abiertos y multimedia para los niveles primario y secundario. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, las maestras y maestros, tienen que dar clases vía zoom porque ustedes, después de 13 años de gobierno, no pudieron crear una plataforma virtual para que los estudiantes se conecten. Y después hablan de Secundaria del Futuro. Señora ministra Soledad Acuña: ¿Usted que el año pasado quiso cerrar escuelas secundarias, ahora dice estar preocupada porque no están abiertas? ¿No se da cuenta de que estamos en medio de una pandemia?

Le recuerdo, Soledad Acuña, que si los casos en CABA siguen estables se debe a que hay millones de personas que aún respetan la cuarentena, si las y los estudiantes salen a circular, ya sean 5 mil, 6 mil o 10 mil, el virus va a circular con ellos y las y los docentes.

Toda la comunidad educativa busca que los chicos se revinculen con la escuela, pero eso no significa que vamos a permitir que se expongan, que perjudique su salud, la de sus familias, la de los docentes y, por ende, la de las y los vecinos. Dejen de jugar con la vida de las y los vecinos, con la vida de nuestras alumnas y alumnos y docentes y con la integridad de toda la comunidad educativa. Dejen de hacer campaña con esta desgracia, que hace 6 meses las y los argentinos venimos luchando para salir adelante.

(*). Lorena Pokoik (Lorena Iris Pokoik García es una dirigente política elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 27 de octubre de 2013, reelecta en 2017 por el Frente Unidad Ciudadana. Vicepresidenta de la comisión de Educación y Presidenta de la comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura). Sin embargo, quizá lo más importante para nosotros es que proviene del Centro Cultural Homero Manzi, de Belgrano 3540, a metros de Boedo, en pleno Almagro, Comuna 5 junto a Boedo.