Salud pública: residentes y concurrentes

Sesión – Residencias Médicas – Informe de la Oficina de Prensa de la legislatura CABA-Perú 130 C1067AAD-Ciudad Autónoma de Buenos Aires- República Argentina Residencias Médicas: Pierde efecto aprobación reciente "Déjase sin efecto la sanción del proyecto de Ley Nro. 2828-D-2019 y su agregado Nro. 2862-D-2019 (Despacho Nro. 583-2019), del día 28 de noviembre de 2019", expresa textualmente el artículo primero del proyecto de resolución aprobado este jueves en Sesión Ordinaria. La presentación fue formalizada a las 15:40 de la víspera por los diputados Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia y Diego García de García Vilas, ambos del bloque oficialista Vamos Juntos. Presti en el Recinto hoy afirmó que la decisión se debió a que "hemos escuchado y atendido las preocupaciones de los profesionales". Y antes de concluir enfatizó: "vamos a trabajar para alcanzar los consensos necesarios". Si bien los presidentes de bloques acordaron no pronunciar discursos, la presidencia ejercida por Diego Santilli otorgó un minuto a cada uno de los legisladores de la oposición que pidieron la palabra. La diputada Victoria Montenegro (UC) recordó que "no pudimos votar el jueves pasado y que el proyecto no fue consensuado porque no fueron convocados los interesados". En tanto, su par del Bloque Peronista Claudio Heredia aludió a que su representación había pedido el retiro del tema. Desde el Gen, Sergio Abrevaya afirmó que "esta ley nunca debió haber sido", en tanto Juan Nosiglia (Ev) instó "a avanzar en el diálogo". Desde la izquierda, la diputada Laura Marrone (IS) destacó "la lucha de los afectados" a la vez que solicitó se constituya "de inmediato una mesa de trabajo" y "se considere en igualdad de condiciones a las enfermeras"; en similar sentido se expresó su par Myriam Bregman (PTS-FI). Por su parte, Fernando Vilardo (AyL) alertó sobre "el intento de imposición del Ejecutivo" y Gabriel Solano (FIT) manifestó su "homenaje a los residentes y concurrentes que acaban de obtener un triunfo histórico". Finalmente, la sanción del proyecto de ley en cuestión quedó sin efecto por la voluntad unánime de los 58 diputados presentes en el Recinto. Desde el viernes pasado los médicos residentes y concurrentes en hospitales públicos de la Ciudad se expresaron en contra de la aprobación concretada el jueves 28 llevando adelante un paro de actividades en las guardias. Y la Asociación de Médicos Municipales -AMM- que había reclamado participación, denunció que la ley "encubre una disminución de derechos adquiridos". Actualmente el Sistema de Formación abarca 35 sedes, un centenar de especialidades ó áreas, 468 unidades de residencias, 534 jefes ó instructores, 1.440 concurrentes no rentados y 3.152 residentes que perciben, cada uno aproximadamente $ 35.000 mensuales, según se expresó durante el debate.