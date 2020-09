Las aventuras de Mosqui

El mosquito de la residencia que a puro chimento, sobrevive a pandemias y funcionarios. Mario Bellocchio

Casa quinta de tipo residencial muy vigilada. Cabinas con milicos señaladas como garitas –bandas diagonales amarillas y negras–, en todas las esquinas del predio. ¿Cómo me metí en semejante fortaleza? Sencillo, soy un mosquito, de lo único que me tengo que cuidar es de los manotazos y el Raid, así que cuando se ponen a aplaudir, rajo.

Ahí viene el Toyota gris plata…, y el cortejo, ¡atenti! Y ya está el Wolkswagen …615, así que hoy se juntan el Dolape y el Bigotón. Además me chimentó la insoportable de la Citronela que hay bronca en el conventillo. Yo para enterarme solo tengo que ponerme cerca, pero no mucho porque si me llegan a oír zumbar llaman a la mucama que trae el Raid y cagué. Me voy p’al living…

–Hola Horacio ¿Cómo andás?

–¡Bien, presi, bien! Pandemiando. ¿Cuándo la cortamos?

–¿Qué decís? Ya sabés que el coronita no afloja, así que…

–Fácil hablar de encierro cuando tenés a todos encerrados. Yo en cambio tengo a media ciudad en la calle reclamando…

–¿Media ciudad? ¿No se te va la mano? Dejémoslo ahí y vayamos a lo nuestro…, ¿en serio querés llevar a la Corte lo de los fondos?

–¡Por supuesto!

–Tené cuidado, vos sabés que tu amigo Mauri se mandó una chantada, que no podía hacer eso y lo hizo, y encima por decreto por un porcentual que alcanzaba para pasar al Ejército, no a la Policía. Además te vengo hablando de ésto desde que asumí, así que ahora no me salgas con que no te avisé. ¿No pretenderías el día y la hora, no?

Otra cosa: vos sos consciente de que te dieron guita de más…

(El Dolape, a cabeza gacha, no dice ni que sí ni que no)

Mirá si la Justicia, como es muy probable, dice que sí y te ordena devolver lo recibido en exceso… ¿Vos te creés que las provincias se van a quedar quietas? ¿Te conviene revolver ese avispero, Horacio?

– (El Dolape carraspea, levanta la cabeza como saliendo de un reto y) …Bueno, bueno, la cuestión es que vos lo decretaste de un día para el otro y no me dejaste más recurso que denunciarlo o me acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario ¿Capisce?

–En cuanto a eso quedate tranquilo que lo llevo al Congreso rápidamente, no voy a usar los mismos recursos de tu amigo “el turista” a pesar de que tendría todo el derecho a hacerlo: si entraron por decreto no veo por qué no podrían salir por la misma vía.

–Bueno, dejemos todo sin cerrar y mantengámonos en contacto sin dar grandes zancadas. Consultémonos ¿Tá?

–¡Tá! (Choque de codos).

Mosqui se aleja para evitar ser oído. Solo tiene que observar que el Dolape sale y el Bigotón queda girando, visteando todo alrededor.

De pronto se detiene mirando a un espeso cortinado.

–¡Axel: largá la patente del Clío –ya la pagaste– y salí, no seas chiquilín.

–Presi, mirá que el que le cortó los víveres a éste de un día para el otro, fuiste vos ¡Eh! ¿Cómo querés que no patalee el tipo? No sé…, decirle ¡”mirá que lo que charlamos de la coparticipación lo doy a difusión el jueves”, o algo así..!

–¡Axel! ¿Vos querés que yo arme las tapas de Clarín? Ya bastante me rompen las pelotas con las que inventan… Y no te olvidés de que lo que le sacamos al Dolape, se lo dio el “Turista” con la excusa de que se hiciera cargo de la Cana aunque con esa guita podría haberse hecho cargo del Ejército Ruso, cuando menos.

Salen. Al presi se le cae un papel.

Mosqui se manda un vuelo rasante al piso y lo despliega y lee…

“Dicen las estimaciones de los equipos de Interior según la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, que en vez de los 2,35 puntos de los fondos coparticipables que le traspasó Mauricio Macri por un decreto simple en enero de 2016” –que con el 1,4 que ya recibía la CABA alcanzaba el total de 3,75 por ciento– correspondía apenas el 0,92 por ciento. Y así se puso en el decreto que firmó el presidente la semana pasada –que estableció que la suma que se traspasaría equivaldría al 2,32 por ciento– pero que en el proyecto de ley que ingresó el miércoles al Senado se calculó de otra manera. Allí se puso que se continuaría abonando el porcentaje histórico del 1,4 por ciento más una suma que para este año equivale a 24.500 millones de pesos que se irá actualizando según una fórmula que combinará el sueldo promedio de la Policía Federal junto el índice de precios del Indec. “No es porcentaje porque no es coparticipación, esto sale de los fondos coparticipables que le quedan a la Nación. Entonces le daremos el 1,4 por ciento más la suma para pagar el servicio de la policía traspasada. La ley va a ser muy buena para la Ciudad porque le va a dar certeza de que eso ya es inmodificable. Acá se hizo todo por decreto y eso va en contra de lo que establece la Constitución, que dice que el pase del servicio y sus recursos tiene que ser por una ley”.

Mosqui levanta vuelo y le zumba a Bigotón muy cerca de la oreja.

Bigotón, que lo oye, gira para darle un manotazo a Mosqui, ve el papel y respira aliviado:

–¡Uff, menos mal! ¡Mirá si lo pierdo y tengo que hacer todos esos números de nuevo!