La economía con pandemia propia

La obligación de postergar los pagos de la deuda no es solo moral

“Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”. (Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Black Rock al ministro de Economía Martín Guzmán).

El Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentó a los acreedores privados que acordaron bajo legislación extranjera, una propuesta por la cual en el año electoral 2023 la Argentina sólo debería pagar 300 millones de dólares. En su despacho de Casa de Gobierno el ministro concedió a Horacio Verbitsky una entrevista para la página El Cohete a la Luna.

En el reportaje exclusivo el ministro abordó una amplia temática sucintamente abarcada por temas como…

Su apoyo explícito al impuesto sobre las grandes fortunas, que sólo afectaría a 11.000 personas con patrimonios de por lo menos dos millones de dólares y que se avanzaría al respecto en los próximos días.

Sostuvo que es imprescindible una reforma profunda del sistema financiero.

Que no hay margen para más austeridad y ajuste.

Anunció, además, que deberá reprogramarse la deuda con el FMI, que la Argentina no estuvo y –mucho menos– está en condiciones de pagar.

Estas reformas son necesarias, dice, porque durante décadas las reglas del juego no han sido escritas por los pueblos sino por el poder financiero internacional y son funcionales a ese poder y no a las necesidades de la sociedad, donde se acentuó la desigualdad.

La carta orgánica del Banco Central enmendada en 2012, cuando su actual presidente Miguel Pesce era el vice de Mercedes Marcó del Pont, suministra herramientas regulatorias.

Guzmán no descartó que también se deba modificar la ley de entidades financieras, sancionada por el dictador Jorge Videla y su ministro José Martínez de Hoz en febrero de 1977. Esa ley fue la base del proceso de apertura, desregulación, endeudamiento masivo y valorización financiera del capital.

La Argentina liberalizó los movimientos de capital por encima de las fronteras, mucho más allá de lo que el FMI considera prudente.

Sobre la deuda pública, Guzmán enunció una meta que podría traducirse en la pesificación del endeudamiento, dado lo nocivo de la deuda en dólares que se espiralizó durante el gobierno anterior y sostuvo la necesidad de crear activos de inversión en pesos que sean más atractivos que las letras del Banco Central.

Descartó igualmente la posibilidad de que las provincias emitan quasimonedascomo hace dos décadas.

Para la realización del encuentro se planteó una discrepancia entrevistado-periodista que se zanjó con la buena voluntad del ministro que, en principio, había planteado la necesidad de la no textualidad (off the record) de sus declaraciones dada la antelación de la entrevista a la comunicación oficial a los gobernadores. Finalmente Guzmán acordó un encuentro abierto sin limitaciones con las reservas que él considerara necesarias.

Según Alejandro Bercovich refirió a Verbitsky, el director ejecutivo de Mercados Emergentes de Black Rock, el mexicano Gerardo Rodríguez, amenazó sin eufemismos al ministro Guzmán: –Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo–

Desde el púlpito del poder económico contemporáneo, otro directivo de distinto fondo de inversores no fue menos contundente ni soberbio: –”Lo que nos tienen que mostrar, es un sacrificio que duela”. Guzmán se manifestó en rotunda discrepancia con ambas ponencias.

Queda claro que la pandemia no tiene la exclusividad de la devastación y que sanear la economía a punto de atender las necesidades populares acrecentadas por las circunstancias sanitarias que trascienden el plano local, no va a ser tarea sencilla para las nuevas autoridades

El reportaje completo puede consultarse en: Entrevista: “Guzmán bate la justa” por Horacio Verbitsky

https://www.elcohetealaluna.com/ Abril 19, 2020.