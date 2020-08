Facebook no es gratis

“Filtros burbuja: las cosas que Internet te esconde”*

Eli Pariser, allá por 2011 (qué lejos suena, ¿no?) dio una charla TED (1) donde nos comentaba su preocupación por los crecientes filtros de los grandes sitios en Internet. En su libro y charla, el autor define y explica que son los “filtros burbuja”.

El filtro burbuja es el espacio en línea que representa tu universo personal de información, único y construido para vos por filtros personalizados que potencian la web.

Facebook contribuye con temas para leer y actualizaciones de estado de amigos, Google personaliza tus búsquedas y Yahoo News tus noticias. Es un espacio realmente cómodo y, por definición, está habitado por las cosas en las que estás interesado en clickear. Pero también es un problema grave: el conjunto de intereses en los que hacemos click (sexo, chismes, o temas relevantes a nivel personal) no son necesariamente el conjunto de intereses que necesitamos saber.

Pariser sitúa el cambio de paradigma en 2009 cuando Google anuncia la búsqueda personalizada, alejándose del buscador estándar que conocíamos hasta el momento. Entre otras cosas, este cambio implicó que de nuestras búsquedas Google tomaría hasta 57 señales de información distintas para que el algoritmo trabaje en los próximos resultados personalizados.

“La democracia que trae internet aún no ha llegado, estamos cada vez más encerrados en nuestras burbujas”

Por ejemplo, el algoritmo de Facebook que organiza las noticias podría cambiar las publicaciones de nuestros amigos por fanpages (2) de empresas, productos o sitios en los que hemos clickeado. Es decir, pasamos de ver lo que otros publican a ver lo que nosotros queremos ver. De alguna manera le damos de comer a los usuarios, más likes (me gusta) son más posibilidades de verlos en nuestro feed (3). No estaba tan errada la tapa de TIME, aunque quizá podríamos agregar debajo un (“Me”)

Pariser también nos cuenta que hizo un ejercicio muy sencillo al pedirle a dos compañeros que Googlearan sobre un mismo tema, y no fue sorpresa que se encontraran con dos resultados totalmente distintos.

La frase incansable a lo largo de textos sobre esta temática puede resumirse en la frase que cita Pariser: “You’re getting a free service, and the cost is information about you.” (Chris Palmer Electronic Frontier Foundation): (“el costo de este servicio gratuito es proveerle información sobre vos”) o cómo dice el refrán popular “Si te gusta el durazno, bancate al pelusa”.

El autor resume las 3 dinámicas por las que funcionan los filtros burbuja en:

Estás solo (en soledad) en ella.

La burbuja de filtros es invisible.

No elegís entrar a la burbuja de filtros.

Lejos de querer sonar apocalíptico, Pariser es consciente de la importancia de los filtros en una sociedad del conocimiento que sufre de inconvenientes como el “attention crash” (la dispersión de la atención), dado que es imposible atender todo, y por eso las burbujas de filtros vienen a funcionar como una herramienta que alivia el flujo de información.

Pero debemos estar atentos a que la relevancia en este sistema de búsquedas y resultados se da por que a mayor información se arman mejores filtros, que generan más información…

“Facebook es útil porque todos están en él”

Tanto Google como Facebook buscan usuarios objetivos para insertar publicidad que venden a otras empresas. El efecto “lock-in” que generan no permite que éstos migren hacia otros sitios dado que, parafraseando la Ley de Metcalfe “Facebook es útil porque todos están en él”.

Pariser hace referencia, pero no en extenso, de empresas no muy conocidas pero que también realizan este trabajo como Acxiom, TargusInfo (ahora Nuestar) o Rubicom Project. Por citar uno de los ejemplos del autor, Acxiom ha colectado en USA hasta 1.500 datos únicos de personas. Como sabemos a esta altura, las empresas pagan mucho por estos datos:

“La mitad del dinero que invierto en publicidad se va al tacho. El tema es que no sé qué mitad.”

Por último, uno de los efectos generados por este tipo de algoritmos, es el fortalecimiento del bonding (4) en detrimento del bridging (5). En el primero se refuerzan los nodos conectados entre sí, aumentando esta burbuja y aislándonos del exterior de nuestros intereses. En cambio, en el bridging a partir de nuevos nodos, se permite la creación y el conocimiento colectivo a partir de encuentros inesperados.

Pariser nos advierte sobre este efecto, dado que entiende que la serendipia (6) estaría en riesgo, y en poco tiempo ya no habría nada más que aprender.

(*). (“The Filter Bubble: What the internet is hiding from you”)

(1). TED. Ciclo de conferencias: TED Conferences LLC es una organización de medios estadounidense que publica conversaciones en línea para su distribución gratuita bajo el lema “ideas que vale la pena difundir”. TED fue concebido por Richard Saul Wurman en febrero de 1984 como una conferencia; se lleva a cabo anualmente desde 1990.

(2). A diferencia de los perfiles, las fanpages son espacios que reúnen a personas interesadas en un asunto, empresa, causa o personaje en común. La Fanpage es una página creada especialmente para ser un canal de comunicación con fans dentro de Facebook (fan page = página para fans, en traducción literal).

(3). El feed es el contenido que cualquier persona ve en nuestro perfil con solo entrar en él: las imágenes, los videos, el texto y el diseño. Naturalmente, en las redes sociales no podés contar con la paciencia de tus visitantes: si les gusta lo que ven, se quedarán, y si no, se irán volando con solo un clic.

(4). bonding

El Bonding es una técnica que consiste, básicamente, en configurar dos tarjetas de red con la misma IP. Al hacer esto, conseguimos que ambas tarjetas trabajen como una sola produciendo redundancia con balanceo de carga y tolerancia a fallos en la interface.

(5). bridging

Tender puentes. Técnica de vinculación · como puente · para tender puentes. Salvar las brechas entre la teoría y la práctica es un reto.

(6). serendipia

Se conoce como serendipia al descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no se estaban buscando ni investigando, pero que son la solución para otro problema que se tenía. En el caso de la ciencia, cuando se descubren cosas sin investigar sobre ello, por casualidad.