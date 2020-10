El Puerto Madero del Sur en estado de abandono

El otrora pomposamente llamado Puerto Madero del Sur, pasado su momento de gloria durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, está atravesando un estado que roza el abandono. Horacio Cafferata

El enorme complejo inmobiliario debía transitar una adaptación para destinarse a viviendas –no contaba con cocinas cuando se le adjudicó a los atletas, por ejemplo– y tanto las adjudicaciones, como las obras y la relación con los planes de crédito UVA se hallan en un notable deterioro. Con tal motivo legisladores del Frente de Todos lo recorrieron a fin de escuchar los reclamos de los vecinos.

En efecto, los legisladores Claudio Ferreño (Presidente de Bloque), Cecilia Segura, Claudia Neira, Laura Velasco, Lucía Campora; y las comuneras, Eliana Nuñez y Nayla Loitegui recorrieron el Barrio Olímpico para acompañar a las y los vecinos en sus reclamos.

Problemas edilicios, el absoluto deterioro vial con obra interrumpida por no decir abandonada; en los edificios, filtraciones, pisos levantados y revestimientos mal colocados; tarifazos en el servicio de energía eléctrica, problemas en los desagües, aumentos en las cuotas UVA, problemas en las entregas de las unidades, obras de reparaciones en edificios aún sin entregar y espacios verdes tapiados y cerrados son solo algunos de los problemas que están sufriendo los vecinos del Barrio Olímpico, a sólo 2 años de que se les hayan adjudicado los departamentos.

Después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Gobierno porteño se había comprometido por ley a reacondicionar las instalaciones del predio para dar soluciones habitacionales a los vecinos de la comuna 8 y poner en valor la zona más relegada de la Ciudad de Buenos Aires.

El megaproyecto contemplaba 1200 viviendas nuevas, entregadas a partir de créditos blandos con prioridad para vecinos de la zona, maestros y policías.

Considerado como “el Puerto Madero del Sur” las viviendas del megaproyecto fueron adjudicadas a través del IVC a partir de marzo del 2018 y según el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, serían escrituradas en su totalidad para junio de 2019 .

Al respecto, Cecilia Segura sostuvo que “se construyeron 1050 viviendas, cuando en los costos y en el proyecto original estaban previstas 1200. Además, aún no se han entregado 297 departamentos e incluso hay un edificio entero sin adjudicar porque hubo graves problemas de infraestructura y ahora está en reparación ¿Por qué la empresa no se hace responsable de esas fallas de construcción y de los gastos que implica repararlas? Queda claro que los altos costos de este megaproyecto no se condicen con la calidad de las viviendas. Están jugando con el sueño de la casa propia de cientos de familias”.

“Las empresas constructoras y el Gobierno de la Ciudad tienen que asumir su responsabilidad y darles una solución a quienes continúan pagando y esperando su casa”, señaló la legisladora.

En relación a las graves denuncias de los vecinos le legisladora Lucia Cámpora sostuvo que: “El Gobierno de la Ciudad tiene que dar una respuesta a los vecinos y vecinas del barrio: hay problemas graves de infraestructura, de mantenimiento de los espacios y con el proceso de adjudicación. Lo primero que hay que hacer es generar una mesa de trabajo en la que alguien del Gobierno porteño se haga cargo de dar respuestas porque hoy pareciera que la prioridad del Jefe de Gobierno es hacer negocios con los predios que quedan en lugar de resolver la situación de quienes ya se mudaron.”

Con respecto a los tarifazos en el servicio de energía eléctrica, la legisladora Laura Velasco sostuvo: “Fue un gran alivio que los créditos UVA no sigan subiendo atados al dólar, pero se están recibiendo facturas astronómicas de Edesur y se paga el doble de expensas porque la ocupación del barrio está a la mitad de lo planificado”, contó y agregó: “Luego de recorrer la Villa Olímpica y escuchar a los y las vecinas, a quienes el Gobierno de la Ciudad no está atendiendo, desde el Frente de Todos nos comprometimos a seguir acompañando los reclamos y trabajando, tanto desde la Legislatura como en articulación con la Nación, en proyectos y políticas púbicas”.

“Durante la visita al barrio los vecinos y las vecinas nos manifestaron las intenciones que tiene el Gobierno de vender terrenos públicos, y pudimos ver la falta de infraestructura en el espacio público. Hay terrenos que podrían ser parques y plazas, estacionamientos cerrados y en general se ve una falta de mantenimiento por parte del Gobierno de la Ciudad, lo que genera que un hermoso barrio esté deteriorándose muy rápidamente”, aseguró la Legisladora Claudia Neira.

“En la recorrida, pudimos ver” –señalaron– “el grave problema que tienen con los sumideros y el estancamiento de agua”. “Se acerca el calor y esto es un foco de propagación del dengue, que como es de público conocimiento, en los últimos boletines epidemiológicos de la Ciudad, la Comuna 8 fue una de las más perjudicadas”, alertaron desde el Frente de Todos.

Vale recordar que las legisladoras Cecilia Segura y María Rosa Muiños presentaron pedidos de informes para que el Gobierno de la Ciudad explique por qué todavía no se entregaron la totalidad de las viviendas que debían ser repartidas en 2019, y por qué las que se adjudicaron tienen tantos problemas de infraestructura.