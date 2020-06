Alquileres: nueva ley

El Senado aprobó el jueves 11 por la noche en sesión virtual, por 41 votos a favor y ninguno en contra, la nueva ley de alquileres

Luego de que la oposición se negara a tratar la iniciativa por no considerarla de “emergencia” y tras retirarse sus representantes del recinto, el oficialismo aprobó la nueva normativa que alcanzará a nueve millones de inquilinos en todo el país. La nueva ley cuenta con el cuestionamiento del sector inmobiliario y se trata de la primera modificación que se hace desde el año 1984 que a su vez, al modificar el Código Civil y Comercial de la Nación le otorga vigencia nacional.

Modificaciones

Entre los beneficios que la ley prevé, se encuentra la extensión de dos a tres años del tiempo de alquiler, una flexibilización para la presentación de garantías y los aumentos en los contratos que dejarán de ser semestrales para pasar a ser anuales, entre otros. La actualización, además, dejará de regirse por las expectativas de mercado y pasará a tener en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses.

La nueva ley de alquileres sancionada en esta jornada había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado. Hoy fue la segunda vez que la oposición abandonó la sesión virtual para no tratar la normativa.

Si bien desde Cambiemos dijeron no oponerse a la ley, entre las razones esgrimidas para no tratarla se encuentra el decreto dictado por el Gobierno que suspende los desalojos, por lo que la ley de alquileres no era para el bloque “una cuestión urgente”.

Los puntos principales de la nueva legislación son los siguientes: